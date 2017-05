16.05.17

100. Geburtstag des legendären Tierfilmers Heinz Sielmann

Der berühmte Tierfilmer Heinz Sielmann wäre am 2. Juni 2017 100 Jahre alt geworden. Für die Heinz Sielmann Stiftung ist dies ein wichtiger Anlass zurück zu blicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen. Anliegen der Stiftung ist es, große, unbesiedelte Gebiete durch Ankauf für den Natur- und Artenschutz dauerhaft zu sichern. In Brandenburg gehören die Naturlandschaften und Schutzprojekte Döberitzer Heide, Kyritz-Ruppiner Heide, Großschauener Seen und Wanninchen zur Heinz Sielmann Stiftung. Mit der Eröffnung einer großen Ausstellung im Naturkundemuseum Berlin sowie drei erlebnisreichen Veranstaltungen in Brandenburg wird der Juni zum „Sielmann-Monat“.

Mit seinen aufwändigen Tierdokumentationen schrieb Sielmann Kino- und Fernsehgeschichte. Seine Werke brachten ihm zeitlebens zahlreiche Auszeichnungen ein, darunter auch die Goldene Kamera und den Bambi. Seine beliebteste Fernsehserie war mit 171 Folgen „Expeditionen ins Tierreich", die er von 1965 bis 1991 für das Erste Deutsche Fernsehen produzierte und moderierte.

„Zeit seines Lebens hatte Heinz Sielmann seine Berühmtheit durch Film und Fernsehen dafür genutzt, die Öffentlichkeit für den Schutz der Natur zu sensibilisieren“, sagt Michael Beier, Vorstand der Heinz Sielmann Stiftung. Sein dringlichstes Anliegen sei der Erhalt der Artenvielfalt gewesen. Fünf Kontinente hat Heinz Sielmann im Laufe seiner Arbeit bereist und dabei unzählige Filmproduktionen realisiert. 1994 rief Heinz Sielmann gemeinsam mit seiner Frau Inge die „Heinz Sielmann Stiftung“ ins Leben. „Wir dachten darüber nach, wie die Menschen innerhalb nur weniger Generationen in Jahrmillionen entwickelte Lebensformen vernichten“, sagt Inge Sielmann, 87, die alle wichtigen Entscheidungen mit ihrem Mann gemeinsam traf.

Wanderausstellung SIELMANN! im Naturkundemuseum Berlin

Zu Ehren des 100. Geburtstages von Heinz Sielmann präsentiert die Heinz Sielmann Stiftung und das Museum für Naturkunde in Berlin vom 2. Juni bis zum 5. November 2017 die Ausstellung SIELMANN!. Seltene und wichtige Tierarten der Sielmanns Naturlandschaften werden durch Objekte und Filmbeiträge von Heinz Sielmann dokumentiert. Diese sind jedoch nicht für Jedermann sichtbar, sie müssen entdeckt werden. Denn Naturbeobachtung heißt – genau hinschauen. Kinder entschlüsseln in der Ausstellung ganz andere Geheimnisse als ihre Eltern und erschließen sich so ihre eigene Faszination Natur. Die Ausstellung spiegelt damit auch Heinz Sielmann Motto wider "Nur wer die Natur kennt und liebt, wird sie schützen". www.naturkundemuseum.berlin

Veranstaltungen in Sielmanns Naturlandschaften in Brandenburg

"Heidespaß" Kutsch- und Familienfest Sielmanns Naturlandschaft Kyritz-Ruppiner Heide

Beim Kutsch- und Familienfest "Heidespaß" in der Sielmanns Naturlandschaft Kyritz-Ruppiner Heide zum Nationalen Tag des Naturerbes können die Besucher am 11. Juni von 11 bis 17 Uhr bei Kutschfahrten die Heide erkunden und für sich entdecken. Kinder lernen auf dem Sielmann Hügel an Spiel- und Maltischen die faszinierende Heide kennen. Köstlichkeiten für den kleinen und großen Hunger oder das Familien-Picknick werden geboten. Entspannung und Heidegenuss erwarten die Gäste an diesem Tag. Für die aktiven Besucher steht eine geführte Wanderung auf dem Programm. Sielmanns Naturlandschaft Kyritz-Ruppiner Heide, 16818 Pfalzheim/Temnitzquell

„Mit Heinz Sielmann um die Welt“ - Familienfest in Wanninchen

Der bekannte Tierfilmer Heinz Sielmann reiste für seine spektakulären Dokumentationen um die ganze Welt. Daher lädt das Natur-Erlebniszentrum Wanninchen am Samstag, 17. Juni um 14 Uhr Familien dazu ein, seine schönsten Stationen auf einer imaginären Reise um die Welt kennenzulernen. Spielerische Aktionen führen auf die verschiedenen Kontinente wo Berg-Gorillas und Riesen-Schildkröten leben. Bei einem regionalen Imbiss und einer Präsentation über Heinz Sielmanns bewegtes Leben und Schaffen kann der Sommertag gemütlich ausklingen. Das Fest findet im Rahmen der Reihe GEO Tag der Natur statt. Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrum Wanninchen, 15926 Luckau/OT Görlsdorf, Telefon: 03544 557755

"Lockende Wildnis" - Familienfest in der Döberitzer Heide

Wisente und Wildpferde, Wandern und Wohlfühlen. Das Sommerfest der Heinz Sielmann Stiftung bietet am 18. Juni von 14 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt. Führungen zur Wildniskernzone oder spielerische Natura in Aktion Trails für Jugendliche geben einen Einblick in die Artenvielfalt der Döberitzer Heide, Workshops und Gewinnspiele für Kinder, Filmvorführungen und Informationsstände lassen keine Langeweile aufkommen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt mit lokalen Speisen und Getränken. Das Fest findet im Rahmen der Reihe GEO Tag der Natur statt. Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide, Zur Döberitzer Heide 10, 14641 Wustermark/Elstal

Viele weitere Veranstaltungen zum Jubiläum finden gibt es unter www.sielmann-stiftung.de/veranstaltungen/

Weitere Informationen:

www.reiseland-brandenburg.de/themen/natur

