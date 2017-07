12.07.17

111 Orte voller Geschichte

Ein etwas anderer Reiseführer, mit dem man geheimnisvolle Orte in Brandenburg ganz neu entdecken kann

Brandenburg ist voller Geschichte. Heere sind durch das Land gezogen, haben Schlachten geschlagen. Erfinder probierten hier ihre Entwürfe aus und ein Fabrikant wie August Borsig hatte hier ein Landgut, auf dem er beweisen wollte, dass man einen Hof genauso führen muss wie eine Fabrik. Es gibt viele weitere spannende Geschichten in Brandenburg. Insgesamt 111 von diesen umfasst das Buch des Autoren und Journalisten Paul Stänner.

Das Land Brandenburg hat schöne Landschaften im Überfluss zu bieten, ob einsame Naturreservate, beeindruckende Flussläufe oder überraschende Höhenzüge wie die Märkische Schweiz oder der Barnim. Und all diese Orte werden heutzutage noch mehr als früher geschätzt. Denn einst galt Brandenburg – das einstige Kernland Preußens – als eine beklagenswert dürre Region, in dem landwirtschaftlich nicht viel zu holen war. Stets konzentrierte man sich auf Berlin.

Der Autor und Journalist Paul Stänner hat sich deshalb auf Spurensuche zu Orten in Brandenburg gemacht, um Antworten auf Fragen zu bekommen: Wo spielte der Alte Fritz Flöte? Wer oder was ist die „faule Grete“? Und wo liegt eigentlich „Bonzograd“? Herausgekommen ist ein Buch, das insgesamt 111 Orte beschreibt, die Zeugnisse einer aufregenden Geschichte sind. Auf diese Weise lassen sich geschichtsträchtige und geheimnisvolle Orte in Brandenburg ganz neu entdecken.

Darüber hinaus führt das Buch die Leserinnen und Leser zu ehemaligen Schießübungsplätzen, verwitterten Grenzübergängen sowie geheimnisumwobenen Schlössern. Außerdem stellt Paul Stänner die vielfältige Landschaft in Naturparks und Gartenanlagen vor. Kundig erzählt er zudem die Geschichte dieser Schauplätze und spannt einen weiten Bogen zu Militär, Geistes- und Wirtschaftsgeschichte.

Das Buch eignet sich sowohl als Reise-Lese-Lektüre für zuhause oder als Ausflugsplaner für die nächste spannende Reiseroute durch Brandenburg.

Weitere Informationen:

Das Buch „111 Orte in Brandenburg, die uns Geschichte erzählen“ mit zahlreichen Fotografien ist im Emons-Verlag erschienen. Es hat 240 Seiten und kostet 14,95 Euro, www.emons-verlag.de

www.reiseland-brandenburg.de/willkommen-in-brandenburg/reisefuehrer-brandenburg/zeitreise

Download Pressenews (word)

zurück