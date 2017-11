06.11.17

20 Jahre „Goldener Hahn“: Weihnachts- und Winterküche von Meisterkoch Frank Schreiber

Die Vorweihnachtszeit lädt dazu ein, gemütlich beieinander zu sitzen und es sich auch kulinarisch mal richtig gut gehen zu lassen. In Finsterwalde kann man das besonders gut im Restaurant „Goldener Hahn“, das in diesem Jahr 20-jähriges Jubiläum feiert und bis zum Jahreswechsel noch ein abwechslungsreiches Programm bietet.

Ungarn und Russland sind die beiden Länder, auf die Frank Schreiber noch bei zwei Jubiläums-Menüs im November und Dezember Bezug nimmt. So gibt es die „Budapester Erinnerungen“ und „Wodka und Kaviar“. Doch damit nicht genug. Wer selber Hand anlegen möchte, bitteschön: Am 4. November 2017 findet der Kochkurs „Gänsebraten & Co.“ statt. Am 11. November ist Martinstag und es gibt knusprige Gänsebraten. Die Kulinarische Lesung am 15. November hat den schaurig schönen Namen „Beim Leichenschmaus bist du zu Haus!“ und im Rahmen des Reformationsjahres findet am 24. November 2017 der kulinarische „Luther“-Abend statt.

Im Dezember steht am 2. des Monats der Kochkurs „Das weihnachtliche Menü“ an, am 6. Dezember das „Nikolaus“-Überraschungsmenü, am 13. Dezember die kulinarische Lesung „Oh, du Tödliche“, am 25. und 26. Dezember gibt es die Weihnachtsfeiertage mit festlichen Menüs und am 31. Dezember 2017 das Silvester-Gala-Menü in 7 Gängen.

Seit nunmehr 20 Jahren kocht Frank Schreiber sehr erfolgreich im „Goldener Hahn“ als Küchenchef im elterlichen Restaurant. Seine „neue Lausitzer Küche“ brachte ihm 2006 die Auszeichnung als „Brandenburger Meisterkoch“ ein. Beim Kochwettbewerb „Taste of Canada“ wurde er Weltmeister mit der Jugendnationalmannschaft der Köche. Ein Jahr später gewinnt er beim Weltkongress der Kochverbände in Australien eine Bronzemedaille und setzt sich gegen viele gestandene Küchenchefs durch. Die internationalen Einflüsse, die er schon während seiner Lehrzeit im Hilton Berlin kennengelernt hat, kombiniert er mit regionalen Produkten aus Brandenburg.

Und wer im neuen Jahr gleich weiter schlemmen möchte, statt mühsam gute Vorsätze umzusetzen, der kann sich auch heute schon den Brunch am 7. Januar 2018 als ein erstes Highlight im neuen Kulinarik-Jahr vormerken.

Mehr Informationen: www.schreiber-cuisine.de

