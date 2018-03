22.03.18

Ab durch die Rummel: Auf Frühlingsspaziergang rund um Rädigke im Hohen Fläming

Draußen erwacht die Natur. Das Grün sprießt. Beste Gelegenheit, den Winter zu verabschieden, ist raus an die frische Luft zu gehen und einen Spaziergang zu unternehmen. Wir sind einmal rund um Rädigke im Naturpark Hoher Fläming gewandert. Unser Tipp für einen Frühlings- und Osterspaziergang.

Der frühlingshafte Aufgalopp beginnt in Rädigke am Gasthaus Moritz. Das lässt sich gar nicht verfehlen. Später kommen wir hierher zurück, um uns nach der Tour zu stärken. Vom Gasthaus Rädigke sind es nur ein paar Minuten Fußweg, bevor wir in den Wald abbiegen. In den Ästen zwitschern die Vögel, sogar die Sonne lässt sich ein bisschen sehen. Der Weg führt am Waldrand entlang. Die Plane weist uns den Weg in Richtung Lühnsdorf. Unterwegs kreuzen wir eine Laufstrecke. Hobbysportler begrüßen den Frühling mit etwas schnelleren Schritten als wir.

Für die erste Rast empfiehlt es sich, in der Alten Schmiede anzuhalten. Das Landhaus Alte Schmiede ist ein beliebtes Hotel für Hochzeitsgesellschaften. Aber Wanderer können hier kurz die Beide ausstrecken und eine kleine Erfrischung zu sich nehmen. Hinter Lühnsdorf führt der Rundweg zwischen Feldern hindurch. Abgesehen von den Läufern sind wir noch keiner Menschenseele begegnet – das ist keine Kritik!

Die Eiszeiten haben auch die Landschaft des Fläming geformt. Typische Zeugnisse sind die Rummeln oder Trockentäler. Durch eine dieser Rummeln führt der Weg nach Rädigke. Und plötzlich wird es steil und ein kleiner Anstieg fordert uns. Aber die Steigung ist ein toller Anblick. Die Sonne scheint durch die Baumspitzen und lässt den Gras auf dem Weg funkeln. Aufpassen: der Anstieg zieht sich über ein paar Hundert Meter. Oben kommt dann schon der letzte Wegweiser vor Rädigke in Sichtweite.

Bis zum Gasthaus Moritz sind es vom Ortschild nur noch wenige Meter. Die elf Kilometer sind geschafft. Dreieinhalb Stunden waren wir unterwegs. In gemächlichem Tempo und mit Pause. Zur Belohnung gibt es zünftiges Bauernfrühstück im Gasthaus Rädigke, das übrigens die einzige Gasthausbibliothek in Deutschland betreibt.

Streckenbeschreibung: Der Rundweg führt durch das Planetal nördlich von Rädigke zum Niemegker Ortsteil Werdermühle. An den dortigen Angelteichen der Forellenzuchtanlage wird jeder zum Petrijünger oder deckt sich einfach mit frisch geräucherter Forelle ein. In Lühnsdorf und Buchholz sind die historischen Dorfstrukturen noch erlebbar. Südlich von Buchholz entspringt der Buchholzer Bach, der jedoch unweit von Buchholz wieder im Boden versickert. In dem Quellgebiet hat sich ein schöner Erlenbruchwald entwickelt.

Download Pressenews (word)

zurück