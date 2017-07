19.07.17

Ab in die Sommerferien! Ausflugstipps nach Brandenburg für die ganze Familie

Endlich sind Ferien! Und rechtzeitig zum Beginn der schulfreien Zeit fließt besonders warme Sommerluft zu uns. Dann heißt es Baden gehen, eine Radtour unternehmen oder mit dem Kanu übers Wasser gleiten. Doch es gibt auch viele weitere Ferienangebote im Land Brandenburg. Wir haben ein paar Ausflugsideen für die ganze Familie zusammengestellt.

Barnimer Land

Entdecken und Forschen: Das Barnim Panorama liegt zentral im alten Dorfkern von Wandlitz. Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine Kirche, dann eher wie eine Scheune. Doch das Gebäude ist weder das eine noch das andere. Der auffällige Bau mit Holzfassade beherbergt das Agrarmuseum und Naturparkzentrum und ist somit ein idealer Ort, um sich auf Erkundung des 750 Quadratkilometer großen Naturparks Barnim vorzubereiten. In sechs Ausstellungsräumen voller Fundstücke und Exponate wird die Geschichte des Barnim von der eiszeitlichen Wildnis bis zur heutigen Kulturlandschaft erzählt. Besonders eindrucksvoll ist die Traktoren-Halle. Die 18 dort versammelten landwirtschaftlichen Maschinen veranschaulichen, wie sich die Bearbeitung der Äcker im Laufe der Jahrzehnte und der technische Fortschritt der vergangenen Jahrzehnte verändert haben. Eintritt: 6 Euro / ermäßig 4 Euro, Telefon: 033397. 681920, www.barnim-panorama.de

Dahme-Seenland

Ein Tag am Flughafen: Während der Sommerferien in Berlin und Brandenburg startet am Flughafen in Schönefeld von Montag bis Freitag die Ferienaktion „Ein Tag am Flughafen“. Interessierte Kinder haben die Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Eltern, Großeltern, Freunden oder Gästen einen Tag lang hinter die Kulissen des Flughafens zu schauen. Los geht es um 8.30 Uhr am Treffpunkt im Diaglog-Forum mit einem Frühstück in der Betriebskantine. Danach wird der Flughafen-Feuerwehr ein Besuch abgestattet. Auf dem Programm steht zudem die Besichtigung des Kleinflugzeuges Piper „Seneca“, ein Rundgang über die Lufthansa-Werft sowie ein Besuch bei der Bundespolizei. Der Preis pro Person beträgt 20 Euro. Reservierungen sind ab sofort montags bis freitags in der Zeit von 10 bis 15 Uhr möglich, Telefon: 030. 6091-77770 und per E-Mail: besucherdienst ‎@‎ berlin-airport.de

Fläming

Abkühlen mal anders: Immer nur Freibad? Im Fläming gibt es eine spannende Alternative für heiße Tage. Mit einer Taschenlampe ausgerüstet, geht es während einer Bunkerführung in der Bücher- und Bunkerstadt Wünsdorf-Waldstadt in den Untergrund. An mehreren Terminen finden in den Sommerferien 90-minütige kindgerechte Rundgänge mit Gästeführer durch die beiden Bunker Maybach I und Zeppelin statt. Unter der Erde wird es dann schaurig-schön, wenn nur die Lichter der Lampe den Weg weisen. Tipp: Dort unten herrschen ganzjährig etwa Temperaturen von zehn Grad, also die Jacke nicht vergessen. Weitere Infos, Telefon: 0 33 702. 96 00, www.buecherstadt.com

Havelland

Vom Mammut bis zum Münzschatz: Wie groß ist ein Mammut? Wie lebten die Jäger und Sammler? Oder wie fühlt sich ein Feuerstein an? Diese und viele weitere Fragen werden während einer Führung für Kinder durch das Archäologische Landesmuseum in Brandenburg an der Havel beantwortet. Nachgebaute Fundstücke und Naturmaterialien vermitteln dabei besonders anschaulich die älteste Periode der Menschheitsgeschichte. Und auf dieser Zeitreise ist Anfassen und Mitmachen ausdrücklich erlaubt. Los geht es am 25. Juli 2017. An den darauffolgenden fünf Dienstag Nachmittagen werden noch weitere große Epochen der Menschheitsgeschichte vorgestellt (1./8./15./22./29.8.2017). Eintritt: 2 Euro pro Kind, 3 Euro pro Erwachsener, Kinder unter 10 Jahren frei, um Anmeldung wird gebeten unter 03381. 410 41 12 oder per E-Mail: reservierung ‎@‎ landesmuseum-brandenburg.de

Potsdam

Tanzen wie ein Königskind: Einmal Prinzessin oder Prinz, Hofdame oder Kammerherr sein – in Sanssouci wird dieser Traum für Kinder wahr. Im Neuen Palais, dem prachtvollen Gästeschloss Friedrichs des Großen in Potsdam probieren sie aus, wie man sich in Seidenkleidern fühlt und in königlichen Räumen tanzt. Zuerst erfahren die Kinder einiges über das Leben von Prinzen und Prinzessinnen und probieren, wie man einen Hofknicks oder eine Verbeugung macht. Spannend ist auch die höfische Geheimsprache mit Fächern und Schönheits-Punkten im Gesicht. Danach ziehen die Kinder originalgetreue Kostüme an und üben Tanzschritte, die man bei Hofe braucht. Sie schreiten durch kostbare Festsäle im Neuen Palais und tanzen schließlich in der Marmorgalerie des Neuen Palais Menuett. Das Programm eignet sich für Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren. Termine: 24., 26. bis 28.7., 31.7., 2. bis 4.8. 2017, jeweils 10 bis 13 Uhr, Treffpunkt: Besucherzentrum am Neuen Palais, Kosten: 12 Euro / ermäßigt 6 Euro pro Tag, Anmeldung erforderlich, Telefon: 0331. 96 94 200, E-Mail: info@spsg.de, www.spsg.de

Ruppiner Seenland

Nachts im Ziegeleipark: Unheimliche Entdeckungen kann man am 26. Juli, 9. und 23. August 2017 im Ziegeleipark in Mildenberg machen. Während der nächtlichen Führung über das Gelände, die um 20 Uhr beginnt und bis 24 Uhr dauert, werden Gruselgeschichten erzählt und es sind kleine Mutproben zu bestehen (Kosten 17 Euro). Am 22. Juli 2017 feiert der Ziegeleipark in Mildenberg zudem sein 20-jähriges Jubiläum mit einem großen Sommerfest für die ganze Familie. Der Eintritt an diesem Tag ist frei. Vom 20. Juli bis zum 1. September gibt es weitere spezielle Ferienangebote. Unter dem Motto „Eisenbahntag“ können die kleinen Besucherinnen und Besucher die Diesellok Ns 2 steuern und den „Ziegeleibahn-Führerschein“ absolvieren. Termine sind jeweils Montag/Dienstag/Donnerstag und Freitag von 11 bis 16 Uhr, Fahrtdauer 30 Minuten, Kosten: 10 Euro pro Person, bitte anmelden, Telefon: 03307. 310410 oder per E-Mail: info@ziegeleipark.de, www.ziegeleipark.de

Seenland Oder-Spree

Spielespaß im Maislabyrinth und Rutschenparadies: Mehr als 50 Attraktionen und Spielangebote dürfen Besucherinnen und Besucher im MitMachPark in Storkow (Mark) erwarten. Dort gibt es allein 10 unterschiedliche Irrgärten wie das Mais- oder Kräuterlabyrinth. Wasser spielt die Hauptrolle im Wasserspraypark, in der Wasserbomben-Wurfanlage und dem Hydrowegium. Im Rutschenparadies geht es dann hoch hinaus und dann schnell wieder hinab. Es gibt außerdem Riesenspiele, Luftschaukeln und Trampoline. Und wer mag, kann ein Fass reiten, Gold waschen oder Abenteuer in der Räuberburg erleben. Öffnungszeiten: bis 3. Oktober 2017 täglich von 10 bis 18 Uhr, im September montags geschlossen, Eintritt: 8 Euro, Telefon: 03 36 78. 4 17 32, www.irrlandia.de

Weitere Ferientipps…

…gibt es im 390-Seiten starken Familienpass Brandenburg 2017/2018, der im Zeitschriftenhandel, in Schulen und Kindertagesstätten, in Touristen-Informationen, bei den Lokalen Bündnissen für Familie, in Buch- und Spielzeughandlungen, in Bibliotheken und in allen Filialen von Getränke Hoffmann für 2,50 Euro erhältlich ist. Wie in den Vorjahren wurde er in enger Kooperation vom Brandenburgischen Familienministerium, der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH und zahlreichen Freizeitanbietern erstellt. Bestellbar ist er unter: www.familienpass-brandenburg.de

Noch mehr Ausflugstipps für die Sommerferien unter:

www.reiseland-brandenburg.de/veranstaltungen/veranstaltungstipps-sommerferien

