17.11.17

Advent in Klöstern und Kirchen

Brandenburgs Kulturgeschichte spiegelt sich gerade auch in beeindruckenden Kirchen und Klöstern. Die imposanten Bauensembles, wie zum Beispiel das ehemalige Zisterzienserkloster Chorin oder Brandenburgs „Barockwunder“, Kloster Stift Neuzelle, sind das ganze Jahr über Besuchermagneten und Veranstaltungsorte. Was liegt da näher, als die besondere Atmosphäre auch in der Weihnachtszeit zu präsentieren.

Ein vorweihnachtliches Highlight im Barnimer Land sind die Adventssonntage im Kloster Chorin. Mit Einsetzen der Dämmerung erstrahlen die roten Backsteinmauern des ehemaligen Zisterzienserklosters in warmen Farben. Am Lagerfeuer oder im Bio-Klostercafé können sich die Gäste mit Glühwein von den Streifzügen durch das Biosphärenreservat Schorfheide und die Klosteranlage aufwärmen. In der Stille der festlich beleuchteten Klosteranlage können sie Klangkunst, Konzerte und poetisches Figurentheater erleben. In einem Singworkshop vermittelt die Jazzsängerin Jule Unterspann wie man ganz leicht und intuitiv die eigene Stimme entwickelt. Im Kapitelsaal gibt es eine Weihnachtswerkstatt in der Kinder und Erwachsene gemeinsam Adventsschmuck und kleinere Geschenke gestalten können. Immer um 17 Uhr lenkt eine Taschenlampenführung den Blick auf so manches Detail des Klosters, das am Tage verborgen bleibt. (Termine: 3./ 10./ 17.12. jeweils 11 bis 18 Uhr, www.kloster-chorin.de)

Am zweiten Adventswochenende wird es rund um „Brandenburgs Barockwunder“ Kloster Stift Neuzelle ganz weihnachtlich. Beim Märchenweihnachtsmarkt Neuzelle duftet es nach frisch gebrannten Mandeln, Waffeln und Glühweinspezialitäten. Dazu erklingen leise, stimmungsvolle Weihnachtslieder von Trompeten, Flöten oder Chormusik auf der Märchenwaldbühne. Geheimnisvolle Märchengestalten besuchen den Neuzeller Weihnachtsmarkt. Händler und Handwerker halten ein vielfältiges weihnachtliches Warenangebot bereit. Manchem Handwerker kann man über die Schulter schauen und sehen, wie kleine Kunstwerke entstehen. Die prächtige barocke Klosterkirche St. Marien und das Museum Himmlisches Theater mit den Passionsdarstellungen vom Heiligen Grab haben natürlich ebenfalls geöffnet. (Termine: 9.12. 13-20 Uhr, 10.12. 11-18 Uhr, Öffnungszeiten Kirche 11-15:30 Uhr, Öffnungszeiten Museum 10-18 Uhr, www.tourismus.neuzelle.de und www.stift-neuzelle.de)

Bereits zum 24. Mal ist das Kloster Lehnin der Schauplatz des Weihnachtsmarktes des Tourismusvereins Kloster Lehnin e.V. Lehnin gilt als das Mutterkloster der märkischen Zisterzienserklöster und ist einer der ältesten Backsteinbauten Norddeutschlands. Beim Weihnachtsmarkt auf dem Alten Amtshof, inmitten des Klostergeländes, gibt es so manche Leckerei und viele Geschenkideen. Auch der Weihnachtsmann und seine Engel schauen vorbei, sie eröffnen den Markt um 14:00 Uhr. (Termin: 3.12. 14-19 Uhr, www.klosterlehnin.de)

Am zweiten und dritten Advent wird wieder eine der bekanntesten Kirchen in Brandenburg, die im Stil der norddeutschen Backsteingotik erbaute Hallenkirche St. Marien in Frankfurt an der Oder, zum Schauplatz von „Advent in St. Marien“. Die Gäste erwartet ein besinnliches Markttreiben im Kerzenschein mit über 60 Händlern. An allen Tagen gibt es ein stimmungsvolles Rahmenprogramm u.a. mit Krippenspiel, Gospel- und Bläserkonzerten. Bewundert werden können dann auch die berühmten 12 Meter hohen Chorfenster der Kirche mit ihrer farbenprächtigen mittelalterlichen Glasmalerei. Sie bestehen aus insgesamt 117 einzelnen Bildern, die die Schöpfungsgeschichte sowie die Christus- und die Antichristlegende erzählen. Nach dem Krieg nach Russland verbracht, erfreuen sie die Besucher seit ein paar Jahren wieder an ihrem angestammten Platz. (Termine: 9./10.12 sowie 16./17.12., jeweils 13 bis 19 Uhr, Eintritt für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren 3 Euro, für Kinder ab 1 m Höhe und bis 14 Jahre: 1 Euro, der Erlös des Weihnachtsmarktes kommt der Öffnung und dem Erhalt der Marienkirche zugute, www.weihnachtsmarkt-marienkirche.de)

Informationen zu diesen sowie weiteren Veranstaltungen in der Adventszeit im Land Brandenburg unter www.reiseland-brandenburg.de

Download Pressenews (word)

zurück