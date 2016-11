21.11.16

Adventsstimmung im ganzen Land

In Brandenburg eröffnen in Kürze die ersten temporären Weihnachtsmärkte (KW 47)

Ländlich und stimmungsvoll, in historischen Dorfkirchen, rund um Kirchen, Klöster und Schlösser, am See oder mitten in der Natur - über 160 Weihnachtsmärkte von ganz klein bis zu großen Märkten mit Karussels und Märchenbühnen gibt es in diesem Jahr in Brandenburg. Ab sofort stellen wir Ihnen jede Woche die nur kurzzeitig geöffneten Weihnachtsmärkte für die kommenden Tage vor, die gleichzeitig auch ganz besondere Weihnachtsmärkte sind.

Advent im historischen Weberviertel (25.-27.11.2016 und 2.-4.12.2016)

Wegen der großen Nachfrage findet der Böhmische Weihnachtsmarkt in diesem Jahr am ersten und am zweiten Advents-Wochenende im historischen Weberviertel Potsdam-Babelsberg statt. Friedrich II. ließ es als Zufluchtsort für protestantische Weber aus Böhmen bauen. Auf dem Weberplatz präsentieren Handwerker, Händler, Künstler und Gastwirte böhmische Traditionen. Auch die Böhmische Kristallfee und der Weihnachtsmann bezaubern die Besucher. Ein Highlight unter anderem ist sicher die Böhmische Hirtenmesse in der Friedrichskirche (Weberplatz, 26.11., 16 Uhr). Unter der Leitung von Jiří Kubík aus Prag konzertieren der Kammerchor Canticorum iubilo und das Orchester Quattro Corde mit einem herausragenden Solistenensemble (Eintritt 10 Euro, bis 8 Jahre frei. Ticket-Hotline 0331-7049264). www.potsdam.de

Märchenhaftes Ribbeck (26./27.11., 3./4.12., 10./11.12., 17./18.12.2016)

Rund um das Schloss verwandelt sich der Anger des bekannten Dorfs an den vier Adventswochenenden in eine einzige Märchenbühne. Zehn Akteure, darunter u.a. das Schloss Ribbeck, die Kirche, das Alte Waschhaus, der Ribbäcker und das Café Monet im Landhaus Ribbeck haben in ihren Häusern je eine Märchenaufführung vorbereitet. Das Repertoire umfasst wahre Märchenklassiker wie Rapunzel, Sterntaler oder Frau Holle. Ergänzt wird dieses Angebot durch weihnachtliche Musik- und weitere Theateraufführungen, Gottesdienste, gemeinsames Plätzchenbacken und sogar einen echten Prinzessinnenball für Kinder zwischen fünf und 12 Jahren im Schloss. Tickets für die Aufführungen unbedingt vorher online bestellen), www.maerchenhaftes-ribbeck.de

Naturparkzentrum Raben: Mitmach-Markt für die ganze Familie (26.-27.11.)

Romantischer und besinnlichen Weihnachtsmarkt im Naturparkzentrum Hoher Fläming mit vielen Ständen drinnen und draußen wo man selber Geschenke basteln und nach Herzenslust kreativ werden kann. Besonders stimmungsvoll wird es, wenn um 16 Uhr die romantische Fackelwanderung mit musikalischer Begleitung zur Burg Rabenstein startet, die anschließend am Naturparkzentrum mit einem Lagerfeuer und Stockbrot ausklingt. www.flaeming.net

Kunsthandwerk und „Bergmännische Weihnacht“ (26.-27.11.)

Wer den Weihnachtsmarktbesuch gerne zum Kauf kleiner Geschenke nutzt, der ist am ersten Adventswochenende im Museumsdorf Glashütte im Fläming genau richtig. Die vielen kleinen Manufakturen des Museumsdorfes, Keramiker, Korbmacher, Holzkünstler, Papiermacher oder Glasschleifer, präsentieren hier ihr Angebot. Höhepunkt ist auch in diesem Jahr wieder die „bergmännische Weihnacht“ am Sonntag, bei der das Bergorchester Plessa durch den kleinen Ort zieht und weihnachtliche Musik spielt. Dazu rezitieren die Bergleute die Weihnachtsgeschichte mit Bezügen zur bergmännischen Tradition (26./27.11., 11-18 Uhr), www.museumsdorf-glashuette.de

Zu Gast beim Fürsten Pückler (26.-27.11.)

Fürst Pückler liebte die Vorweihnachtszeit mit ihren Heimlichkeiten und Überraschungen und beging diese mit kulinarischen Genüssen und erlesenen Einladungen an seine Gäste. Die „Branitzer Park Weihnacht“ in Cottbus greift diese Tradition auf. Von der Auswahl der Stände, über den weihnachtlichen Schmuck des Gutshofes bis hin zu den Düften aus den Spezialitätenständen – Pückler hätte dieses Fest sicher gefallen. Und der Weihnachtsmann kommt ganz klassisch mit Kutsche und Rentieren, es gibt eine Lampionwanderung durch den winterlichen Park und am Schloss werden gemeinsam Weihnachtslieder gesungen www.cottbus-tourismus.de ).

Märchenweihnachtsmarkt mit Cocolorus Budenzauber (26.-27.11., 3.-4.12., 10.-11.12., 17.-18.12.)

Der historische Märchenweihnachtsmarkt und Wichtelweihnachtsmarkt in Himmelpfort wird von dem Wandertheater Cocolorus Budenzauber inszeniert. Beim Wichtel-Weihnachtsmarkt gibt es traditionell ein Karussell, Märchenerzähler, Kinderreiten, Basteln, Plätzchen backen u.v.m. www.weihnachtshaus-himmelpfort.de

Weihnachtstraditionen des Spreewaldes (26.-27.11. sowie 3.- 4.12.)

Aufs Wasser geht es auch bei der Spreewaldweihnacht. Wichtel begleiten die Gäste bei ihrer Fahrt mit dem Kahn durch die mystisch wirkende Winterlandschaft. Auf diese Weise geht es vom Weihnachtsmarkt am Großen Hafen Lübbenau ins Freilandmuseum Lehde. „Weihnachten wie es früher war“ ist hier das Motto. Dazu gehören alte Handwerks-traditionen, Köstlichkeiten aus der Region und einzigartige Weihnachtstraditionen, die es nur im Spreewald gibt, wie der Rumpodich, das Bescherkind und der Drehbaum (Kahnfahrten im Pendelverkehr ab 10.30 Uhr vom Grossen Spreewaldhafen Lübbenau zum Freilandmuseum Lehde, letzte Abfahrt Grosser Spreewaldhafen Lübbenau 15 Uhr, letzte Rückfahrt ab Freilandmuseum Lehde 17 Uhr), www.spreewald-weihnacht.de

Weihnachten vor dem Schloss (26.-27.11., 3.-4.,10.-11.,17.-18.12.)

Bereits ein Advents-Klassiker ist der Weihnachtsmarkt auf Schloss & Gut Liebenberg im Ruppiner Seenland. Wenn mit der Dämmerung die historischen Gebäude des Schlosses in das warme Licht der Leuchtsterne, Lichterketten und Fackeln getaucht werden, verbreitet sich eine zauberhafte Stimmung. In der Feldsteinkirche sind Chöre der Region zu hören und in den Abendstunden stimmen der Weihnachtsengel mit den Turmbläsern die Gäste auf das Weihnachtsfest ein. www.schloss-liebenberg.de

Klosterweihnacht und Taschenlampenführung (27.11., 4.12., 11.12., 18.12.)

Eine schöne Tradition sind auch die Adventssonntage im Kloster Chorin im Barnimer Land. Mit Einsetzen der Dämmerung erstrahlen die roten Backsteinmauern des ehemaligen Zisterzienserkloster in warmen Farben. In den weihnachtlich geschmückten Räumen gibt es Bastel- und Backangebote, Lesungen, Konzerte, und Ausstellungen. Immer um 17 Uhr lenkt eine Taschenlampenführung den Blick auf so manches Detail des Klosters, das am Tage verborgen bleibt. Am 2. Adventssonntag haben die Gäste um 14 Uhr außerdem erstmals beim Adventsläuten mit dem Musiker, Klangkünstler und Glockenspezialist Michael Metzler die Möglichkeit, das umgebaute Refektorium zu sichten und die Raumwirkung und Akustik des ehemaligen Speisesaals der Mönche zu erleben. www.kloster-chorin.org

Übrigens: Der Nikolaus und sein Weihnachtsengel fliegen auch am 6. Dezember 2016 wieder auf dem Flugplatz Schönhagen ein. Die Geschenke dafür können ab dem 26. November am Tower/Terminal abgegeben werden. Geschenke-Hotline : (033731) 305-40.

Weitere Weihnachtsmärkte und Informationen finden Sie auch auf: www.reiseland-brandenburg.de

Hier finden Sie auch Anreise-Informationen unter „Details“ bei den jeweiligen Veranstaltungen.

zurück