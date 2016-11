29.11.16

Adventsstimmung im ganzen Land

Zweiter Advent in Brandenburg: Unsere Weihnachtsmarkt-Tipps (KW 48)

Ländlich und stimmungsvoll, in historischen Dorfkirchen, rund um Kirchen, Klöstern und Schlössern, am See oder mitten in der Natur - Weihnachtsmärkte von ganz klein bis groß, mit Karussels und Märchenbühnen gibt es in diesem Jahr in Brandenburg. Ab sofort stellen wir Ihnen jede Woche einige besonder stimmungsvolle Weihnachtsmärkte vor.

Weihnachtsmarkt mit Seeblick in Bad Saarow (2.-4.12.2016)

Leckere Spezialitäten der vielen Café und Restaurants aus Bad Saarow und viele tolle Geschenkideen gibt es am Ufer des Scharmützelsees. Auf die kleinen Besucher warten viele Überraschungen. So kommt zur Blauen Stunde zwischen 16 und 17 Uhr der Scharmützli vom See und verteilt kleine Geschenke an die Kinder. Er ist der seebärige Kumpel des Weihnachtsmanns, den die Weihnachtmarktgruppe im Jahr 2012 zum Leben erweckt hat. Am Steg liegt der Kaffeedampfer vor Anker und bei gutem Wetter kann man von hier aus auch zu Dampferfahrten aufbrechen. www.adventszauberamsee.de

Polnischer Sternenmarkt in Potsdam: Weihnachtstraditionen der Nachbarn (2.-4.12.2016)

Auf dem historischen Hof des Kutschstalls präsentiert der Sternenmarkt die weihnachtlichen Traditionen Polens und stimmt mit landestypischem Kunsthandwerk, Spezialitäten und einem bunten Bühnenprogramm auf die kommenden Feiertage ein. In der Gewölbehalle stellen sich deutsch-polnische Vereine aus Berlin und Brandenburg sowie touristische Regionen Polens vor. In der Weihnachtsmannwerkstatt können Kinder kleine Geschenke basteln oder einer Märchenerzählerin zuhören. www.hbpg.de

Die Gans ist los: Gänsemarkt in Angermünde (1.-4.12.2016)

Am 2. Advent präsentiert Angermünde auf dem Marktplatz im historischen Stadtkern den traditionellen Gänsemarkt. Natürlich sind neben den klassischen Weihnachtsmarktangeboten auch die Namensgeber - lebendige schnatternde Gänse - mit von der Partie und auch kulinarisch dreht sich auf diesem Markt vieles um das Federvieh. www.angermuende-tourismus.de

Advent in Brandenburgs Barockwunder in Neuzelle (2.-4-12.2016)

Weihnachtsmarkt vor der Kulisse von Brandenburgs Barockwunder Kloster Neuzelle, mit vielen Händlern und Handwerkern aus der Region, historischem Kinderkarussell, Knüppelkuchen backen und Ponykutsche fahren. Auch in diesem Jahr kommen wieder bekannte Märchenfiguren zu Besuch. www.tourismus.neuzelle.de

Nikolaus ganz kreativ auf Schloss Reckhahn (4.12.2016)

Auf dem weihnachtlichen Markt im Kellergewölbe des Schlosses werden Kunsthandwerk, Dekoratives aus Papier, Filz, Glas, Keramik, Bernstein sowie regionale Wildspezialitäten, Honig sowie leckere Speisen angeboten. Die Besucher können Weihnachtskarten basteln oder sich im Stempeln, Spinnen und Glücksraddrehen ausprobieren. Im Museumsshop gibt es Bücher und Präsente zum Sonderpreis. Die noch bis zum 14. Dezember laufende Sonderausstellung „Wie Märchen Schule machen“ und „Die Märchen der Brüder Grimm auf Schulwandbildern von 1903 bis 1995“ kann bei freiem Eintritt besucht werden. www.rochow-museum.de

Märchenhaftes Ribbeck (3./4.12., 10./11.12., 17./18.12.2016)

Rund um das Schloss verwandelt sich der Anger des bekannten Dorfs an den vier Adventswochenenden in eine einzige Märchenbühne. Zehn Akteure, darunter u.a. das Schloss Ribbeck, die Kirche, das Alte Waschhaus, der Ribbäcker und das Café Monet im Landhaus Ribbeck haben in ihren Häusern je eine Märchenaufführung vorbereitet. Das Repertoire umfasst wahre Märchenklassiker wie Rapunzel, Sterntaler oder Frau Holle. Ergänzt wird dieses Angebot durch weihnachtliche Musik- und weitere Theateraufführungen, Gottesdienste, gemeinsames Plätzchenbacken und sogar einen echten Prinzessinnenball für Kinder zwischen fünf und 12 Jahren im Schloss. Tickets für die Aufführungen unbedingt vorher online bestellen), www.maerchenhaftes-ribbeck.de.

Weihnachten vor dem Schloss (3.-4.,10.-11.,17.-18.12.)

Bereits ein Advents-Klassiker ist der Weihnachtsmarkt auf Schloss & Gut Liebenberg im Ruppiner Seenland. Wenn mit der Dämmerung die historischen Gebäude des Schlosses in das warme Licht der Leuchtsterne, Lichterketten und Fackeln getaucht werden, verbreitet sich eine zauberhafte Stimmung. In der Feldsteinkirche sind Chöre der Region zu hören und in den Abendstunden stimmen der Weihnachtsengel mit den Turmbläsern die Gäste auf das Weihnachtsfest ein. www.schloss-liebenberg.de.

Advent im historischen Weberviertel (2.-4.12.2016)

Wegen der großen Nachfrage findet der Böhmische Weihnachtsmarkt in diesem Jahr auch am zweiten Advents-Wochenende im historischen Weberviertel Potsdam-Babelsberg statt. Friedrich II. ließ es als Zufluchtsort für protestantische Weber aus Böhmen bauen. Auf dem Weberplatz präsentieren Handwerker, Händler, Künstler und Gastwirte böhmische Traditionen. Auch die Böhmische Kristallfee und der Weihnachtsmann bezaubern die Besucher. www.potsdam.de

Spreewaldweihnacht in Lübbenau und Lehde (3.- 4.12.)

Aufs Wasser geht es auch bei der Spreewaldweihnacht. Wichtel begleiten die Gäste bei ihrer Fahrt mit dem Kahn durch die mystisch wirkende Winterlandschaft. Auf diese Weise geht es vom Weihnachtsmarkt am Großen Hafen Lübbenau ins Freilandmuseum Lehde. „Weihnachten wie es früher war“ ist hier das Motto. Dazu gehören alte Handwerkstraditionen, Köstlichkeiten aus der Region und einzigartige Weihnachtstraditionen, die es nur im Spreewald gibt, wie der Rumpodich, das Bescherkind und der Drehbaum (Kahnfahrten im Pendelverkehr ab 10.30 Uhr vom Grossen Spreewaldhafen Lübbenau zum Freilandmuseum Lehde, letzte Abfahrt Grosser Spreewaldhafen Lübbenau 15 Uhr, letzte Rückfahrt ab Freilandmuseum Lehde 17 Uhr), www.spreewald-weihnacht.de.

Übrigens: Der Nikolaus und sein Weihnachtsengel fliegen auch am 6. Dezember 2016 wieder auf dem Flugplatz Schönhagen ein. Die Geschenke dafür können ab dem 26. November am Tower/Terminal abgegeben werden. Geschenke-Hotline: (033731) 305-40.

Weitere Weihnachtsmärkte und Informationen finden Sie auch auf: www.reiseland-brandenburg.de

Hier finden Sie auch Anreise-Informationen unter „Details“ bei den jeweiligen Veranstaltungen.

