06.12.16

Adventsstimmung im ganzen Land: Weihnachtsmärkte in dieser Woche

Ländlich und stimmungsvoll, in historischen Dorfkirchen, rund um Kirchen, Klöster und Schlösser, am See oder mitten in der Natur – über 160 Weihnachtsmärkte von ganz klein bis groß, mit Karussels und Märchenbühnen gibt es in diesem Jahr in Brandenburg. In der Vorweihnachtszeit stellen wir Ihnen jede Woche einige besonders stimmungsvolle Weihnachtsmärkte vor, die auch nur kurzzeitig geöffnet sind.

Märchenweihnachtsmarkt mit Cocolorus Budenzauber (10.,11.12./17.,18.12.)

Der historische Märchenweihnachtsmarkt in Himmelpfort wird von dem Wandertheater Cocolorus Budenzauber inszeniert. Beim Wichtel-Weihnachtsmarkt gibt es traditionell ein Karussell, Märchenerzähler, Kinderreiten, Basteln, Plätzchen backen u.v.m. www.weihnachtshaus-himmelpfort.de

Waldweihnacht in Eberswalde (10.,11.12.)

Am 3. Advent ist Eberswalde im Barnimer Land ein schönes Ausflugsziel. Die Stiftung Waldwelten veranstaltet dann ihre WaldWeihnacht im Forstbotanischen Garten und kann sich von Jahr zu Jahr über mehr Besucher freuen. Als „beschauliche Weihnachtsfeier der besonderen Art mit Speis‘, Trank, Feuerzauber und magischen Momenten für die ganze Familie“ beschreibt die Stiftung ihr Angebot. Zu den Highlights in diesem Jahr zählt die Aufführung „Die Königin der Nacht“ mit Feuerzauber mit Nachtwesen, Tänzern und mystischen Waldbewohnern, www.waldwelten.de

Advent in Potsdams „Klein-Amsterdam“ (10.,11.12.)

Musik, Spektakel und kulinarische Spezialitäten für die ganze Familie erwarten die Besucher bei diesem holländischen Fest mitten in Potsdam. In den Jahren 1732 bis 1742 ließ König Friedrich Wilhelm I. vier Karrees mit Backsteinhäusern errichten, um holländische Handwerker nach Potsdam zu locken. Unter der Leitung des Baumeisters Jan Bouman entstand hier Europas größtes geschlossenes Stadtviertel im holländischen Stil außerhalb der Niederlande. Zur Adventszeit besucht der niederländische Nikolaus „Sinterklaas“ im Holländischen Viertel auch die Kinder von Potsdam. Am Samstag, den 10.12. wird er mit seinem Gefolge ab 13.30 Uhr an der Havel begrüßt. Anschließend reitet Sinterklaas auf seinem Schimmel durch die historische Innenstadt bis ins Holländische Viertel. Die Besucher erwarten viele holländische Handwerkerstände, wie Holzschuhmacher und Kniepertjes-Bäcker. Auch eine Musikkapelle wird aufspielen. www.potsdam.de

Advent in den Nauener Höfen (10.,11.12.)

Pünklich zum 3. Adventswochenende öffnen in der Altstadt von Nauen wieder zahlreiche Höfe ihre Tore für die Besucher. Auch auf dem Martin-Luther-Platz gibt es ein buntes Treiben mit zahlreichen Marktständen. In der Galerie am Blauen Haus ist die Ausstellung "Die Welt der Dinosaurier" zu sehen sowie Kinderprogramme und ein Theaterstück. www.nauen.de

Weihnachtszeit ist Märchenzeit (11.12.)

Beim märchenhaften Weihnachtsmarkt auf Schloss Senftenberg begegnet man Frau Holle, Hänsel und Gretel oder König Drosselbart. Schwalbes Wandertheater erweckt die Märchenfiguren zum Leben. Zu weihnachtlichen Klängen kann man an Marktständen vorbeischlendern, Weihnachtsgeschenke kaufen und kulinarische Spezialitäten zur Adventszeit genießen. Für Kinder hat die Wichtelwerkstatt geöffnet. www.museum-entdecker.de

Im Havelland heißt es am 10. und 11.12.2016 wieder Vorhang auf für das „Märchenhafte Ribbeck“. Noch bis zum 18.12. ist der Weihnachtsmarkt in Schloß & Gut Liebenberg an den Adventswochenenden geöffnet. Und am 11.12. 2016 findet in Kloster Chorin wieder einer der beliebten Adventssonntag statt.

Weitere Weihnachtsmärkte und Informationen finden Sie auch auf:

www.reiseland-brandenburg.de

Hier finden Sie auch Anreise-Informationen unter „Details“ bei den jeweiligen Veranstaltungen.

