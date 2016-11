11.11.16

Adventsstimmung im ganzen Land

Brandenburg lockt in der Vorweihnachtszeit mit stimmungsvollen Weihnachtsmärkten vor besonderen Kulissen

Ländlich und stimmungsvoll, in historischen Dorfkirchen, rund um Kirchen, Klöster und Schlösser, am See oder mitten in der Natur - Über 160 Weihnachtsmärkte von ganz klein bis zu großen Märkten mit Karussels und Märchenbühnen gibt es in diesem Jahr in Brandenburg. Viele Regionen des Landes setzen ganz besonders auf individuelle Weihnachtsmärkte, die von der besonderen Atmosphäre des Ortes und dem Engagement zahlreicher Menschen leben. So gibt es auch in dieser Saison wieder schöne Anlässe, um bei einem winterlichen Ausflug nach und in Brandenburg die Vorweihnachtszeit zu genießen. Wir stellen einige davon vor:

Nach einer kleinen Premiere im letzten Jahr, heißt es in diesem Jahr in Ribbeck im Havelland: „Vorhang auf für das Märchenhafte Ribbeck“. Rund um das Schloss verwandelt sich der Anger des bekannten Dorfs an den vier Adventswochenenden in eine einzige Märchenbühne. Zehn Akteure, darunter u.a. das Schloss Ribbeck, die Kirche, das Alte Waschhaus, der Ribbäcker und das Café Monet im Landhaus Ribbeck haben in ihren Häusern je eine Märchenaufführung vorbereitet. Das Repertoire umfasst wahre Märchenklassiker wie Rapunzel, Sterntaler oder Frau Holle. Ergänzt wird dieses Angebot durch weihnachtliche Musik- und weitere Theateraufführungen, Gottesdienste, gemeinsames Plätzchenbacken und sogar einen echten Prinzessinnenball für Kinder zwischen fünf und 12 Jahren im Schloss (26./27.11., 3./4.12., 10./11.12., 17./18.12., Tickets für die Aufführungen unbedingt vorher online bestellen), www.maerchenhaftes-ribbeck.de.

Wer den Weihnachtsmarktbesuch gerne zum Kauf kleiner Geschenke nutzt, der ist am ersten Adventswochenende im Museumsdorf Glashütte im Fläming genau richtig. Die vielen kleinen Manufakturen des Museumsdorfes, Keramiker, Korbmacher, Holzkünstler, Papiermacher oder Glasschleifer, präsentieren hier ihr Angebot. Höhepunkt ist auch in diesem Jahr wieder die „bergmännische Weihnacht“ am Sonntag, bei der das Bergorchester Plessa durch den kleinen Ort zieht und weihnachtliche Musik spielt. Dazu rezitieren die Bergleute die Weihnachtsgeschichte mit Bezügen zur bergmännischen Tradition (26./27.11., 11-18 Uhr), www.museumsdorf-glashuette.de.

Fürst Pückler liebte die Vorweihnachtszeit mit ihren Heimlichkeiten und Überraschungen und beging diese mit kulinarischen Genüssen und erlesenen Einladungen an seine Gäste. Die „Branitzer Park Weihnacht“ in Cottbus greift diese Tradition auf. Von der Auswahl der Stände, über den weihnachtlichen Schmuck des Gutshofes bis hin zu den Düften aus den Spezialitätenständen – Pückler hätte dieses Fest sicher gefallen. Und der Weihnachtsmann kommt ganz klassisch mit Kutsche und Rentieren, es gibt eine Lampionwanderung durch den winterlichen Park und am Schloss werden gemeinsam Weihnachtslieder gesungen (26./27.11., Samstag 11-19, Sonntag 11-18 Uhr, www.cottbus-tourismus.de).

Bereits zum fünften Mal lädt Bad Saarow im Seenland Oder-Spree zum Adventszauber am Scharmützelsee. Leckere Spezialitäten der vielen Café und Restaurants aus Bad Saarow und viele tolle Geschenkideen gibt es am Ufer des „Märkischen Meeres“. Zur Blauen Stunde zwischen 16 und 17 Uhr kommt der Scharmützli vom See und verteilt kleine Geschenke an die Kinder. Er ist der seebärige Kumpel des Weihnachtsmanns, den die Weihnachtmarkt-gruppe im Jahr 2012 zum Leben erweckt hat. Am Steg liegt der Kaffeedampfer vor Anker und bei gutem Wetter kann man von hier aus auch zu Dampferfahrten aufbrechen (2.-4.12., Freitag 17-21, Samstag 11-21, Sonntag 11–18 Uhr), www.adventszauberamsee.de.

Aufs Wasser geht es auch bei der Spreewaldweihnacht. Wichtel begleiten die Gäste bei ihrer Fahrt mit dem Kahn durch die mystisch wirkende Winterlandschaft. Auf diese Weise geht es vom Weihnachtsmarkt am Großen Hafen Lübbenau ins Freilandmuseum Lehde. „Weihnachten wie es früher war“ ist hier das Motto. Dazu gehören alte Handwerkstraditionen, Köstlichkeiten aus der Region und einzigartige Weihnachtstraditionen, die es nur im Spreewald gibt, wie der Rumpodich, das Bescherkind und der Drehbaum (26. und 27. 11 sowie 3. und 4.12., Kahnfahrten im Pendelverkehr ab 10.30 Uhr vom Grossen Spreewaldhafen Lübbenau zum Freilandmuseum Lehde, letzte Abfahrt Grosser Spreewaldhafen Lübbenau 15 Uhr, letzte Rückfahrt ab Freilandmuseum Lehde 17 Uhr), www.spreewald-weihnacht.de.

Bei der Lenzer Burgweihnacht in Lenzen in der Prignitz werden auf dem Burghof, im Teehäuschen und in der Orangerie schöne Dinge aus der Region angeboten. Stimmungsvolle Bläsermusik erklingt und die Clowns Tacki & Noisly führen das Theaterstück „Weihnachten fällt nicht aus“ auf. Auch in der historischen Lenzer Altstadt herrscht festliche Stimmung, wenn ab 14.00 Uhr die weihnachtlich geschmückte Filzschauwerkstatt in der Hamburger Straße zum Stöbern einlädt, die Familie Wiese in der Seetorstraße ihre Türen zum „Advent im Ackerbürgerhaus“ öffnet und in der St.-Katharinen-Kirche um 15.00 Uhr festliche Adventslieder erklingen (3.12., 14-20 Uhr), www.burg-lenzen.de.

Einer der stimmungsvollsten Weihnachtsmärkte Ostbrandenburgs ist Advent in St. Marien in Frankfurt Oder. Der Markt mit mehr als 60 Ständen findet im besonderen Ambiente der festlich erleuchteten Kirche St. Marien mit ihren berühmten und imposanten Fenstern aus dem 14. Jahrhundert statt. Unter diesen Fenstern wird erneut ein großer Weihnachtsbaum stehen und Krippenfiguren werden von der Weihnachtsbotschaft künden.(3./4. sowie 10./11.12., 13-19 Uhr, letzter Einlass 18:30 Uhr), www.weihnachtsmarkt-marienkirche.de.

Eine schöne Tradition sind auch die Adventssonntage im Kloster Chorin im Barnimer Land. Mit Einsetzen der Dämmerung erstrahlen die roten Backsteinmauern des ehemaligen Zisterzienserkloster in warmen Farben. In den weihnachtlich geschmückten Räumen gibt es Bastel- und Backangebote, Lesungen, Konzerte, und Ausstellungen. Immer um 17 Uhr lenkt eine Taschenlampenführung den Blick auf so manches Detail des Klosters, das am Tage verborgen bleibt. Am 2. Adventssonntag haben die Gäste um 14 Uhr außerdem erstmals beim Adventsläuten mit dem Musiker, Klangkünstler und Glockenspezialist Michael Metzler die Möglichkeit das umgebaute Refektorium zu sichten und die Raumwirkung und Akustik des ehemaligen Speisesaals der Mönche zu erleben. (27.11., 4./11./18.12.), www.kloster-chorin.org.

Roter Backstein bildet auch die perfekte Kulisse für das Sinterklaasfest im Holländischen Viertel in Potsdam, das nach einer Pause in diesem Jahr nun wieder stattfindet. Das unter König Friedrich Wilhelm I. errichtete Karreé inmitten der historischen Innenstadt ist Schauplatz des fröhlichen Festes, bei dem natürlich auch der Namensgeber „Sinterklass“, die niederländische Variante des Nikolauses, nicht fehlen darf. Dazu gibt es viel Musik, Spektakel, typische Handwerkskunst der Niederlande und kulinarische Spezialitäten aus dem Nachbarland (10./11.12, Samstag 11-20 Uhr, Sonntag 11-19 Uhr), www.potsdamtourismus.de.

Am 2. Advent lädt auch Angermünde zum traditionellen Gänsemarkt. In der kleinen Stadt in der Uckermark heißt das alljährliche Motto: Die Gans ist los. Auf dem Marktplatz der Stadt gibt es neben ganz klassischen Weihnachtsmarktangeboten viel Geschnatter der Gänse und auch kulinarisch dreht sich auf diesem Markt vieles um das Federvieh. Dazu gibt es Lesungen und Märchenaufführungen, einen Regionalmarkt mit Produkten aus der Schorfheide und der Uckermark, Führungen durch Bäcker Schreibers Weihnachtsbackstube sowie eine Erlebnistour für Kinder „Auf den Spuren der Angermünder Stadtmauergeheimnisse“(1.-4.12. ab 12 Uhr), www.angermuende-tourismus.de.

Am 3. Advent ist Eberswalde im Barnimer Land ein schönes Ausflugsziel. Die Stiftung Waldwelten veranstaltet dann ihre WaldWeihnacht im Forstbotanischen Garten und kann sich von Jahr zu Jahr über mehr Besucher freuen. Als „beschauliche Weihnachtsfeier der besonderen Art mit Speis‘, Trank, Feuerzauber und magischen Momenten für die ganze Familie“ beschreibt die Stiftung ihr Angebot. Zu den Highlights in diesem Jahr zählt die Aufführung „Die Königin der Nacht“ mit Feuerzauber mit Nachtwesen, Tänzern und mystischen Waldbewohnern (10./11.12., 14-19 Uhr), www.waldwelten.de.

Auch in Königs Wusterhausen wird es zum dritten Advent weihnachtlich. Dann lädt die Stadt im Dahme Seenland wieder zu ihrem stimmungsvollen Kinderweihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz, ganz in der Nähe vom Schloss, den Kavalierhäusern und der evangelischen Kreuzkirche ein. Zum Angebot gehören kurze Führungen durch die Schlossräume, bei denen Geschichten von königlichen Weihnachtsbräuchen und Geschenken erzählt werden. Danach können die Besucher zauberhafte Schneekugeln basteln (10./11.12. 12-19 Uhr), www.spsg.de.

Bereits ein Advents-Klassiker ist der Weihnachtsmarkt auf Schloss & Gut Liebenberg im Ruppiner Seenland. Wenn mit der Dämmerung die historischen Gebäude des Schlosses in das warme Licht der Leuchtsterne, Lichterketten und Fackeln getaucht werden, verbreitet sich eine zauberhafte Stimmung. In der Feldsteinkirche sind Chöre der Region zu hören und in den Abendstunden stimmen der Weihnachtsengel mit den Turmbläsern die Gäste auf das Weihnachtsfest ein (26.11.-18.12., immer an den Adventswochenenden, 12-19 Uhr), www.schloss-liebenberg.de.

Wie in Ribbeck, so dreht sich auch beim märchenhaften Weihnachtsmarkt im Schlosshof des Schlosses Senftenberg im Lausitzer Seenland alles um Märchenfiguren wie Frau Holle, Hänsel und Gretel oder König Drosselbart, die von Schwalbes Wandertheater zum Leben erweckt werden. Zu weihnachtlichen Klängen kann man an Marktständen vorbeischlendern, Weihnachtsgeschenke kaufen und kulinarische Spezialitäten zur Adventszeit genießen. Für Kinder hat die Wichtelwerkstatt geöffnet. Auch der Besuch im Museum Schloss und Festung Senftenberg lohnt sich: Über 50 festlich und ganz unterschiedlich geschmückte Tannenbäume können hier bewundert werden (11.12., ab 10 Uhr, Weihnachtsbaumausstellung im Schloss 10.12.-8.1.2017), www.museum-osl.de

Highlight der Paretzer Dorfweihnacht im Havelland ist das lebendige Krippenspiel, vorgeführt mit Kindern, einem echten Baby und lebenden Tieren, wie Esel, Schafe und Pferden. Die Darsteller ziehen durch das Dorf und suchen eine Herberge. Erst im Storchenhof Paretz in der Scheune finden sie Quartier in einer Krippe. Selbst Besucherkinder dürfen als Engel mit spielen. Auf dem kleinen besinnlichen Weihnachtsmarkt finden die Besucher noch so manches für den Gabentisch. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt (18.12. ab 13 Uhr), www.stiftung-paretz.de.

