Designtage Brandenburg 2016 in Potsdam

Einzigartige und ausgefallene Kleidungsstücke, Accessoires, Schmuck und Papeterie: Vom 25.-27. November 2016 finden mittlerweile schon zum fünften Mal die Designtage Brandenburg in Potsdam am Kulturstandort der Schiffbauergasse statt. Auch in diesem Jahr bietet die Veranstaltung neben dem Designmarkt ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Bei der „Innovationskonferenz Design“ kann sich die kreative Szene informieren und austauschen. Bereits seit 2012 bieten die vom Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg initiierten Designtage der lebendigen Kreativszene eine Plattform. Zahlreiche Stände laden in der Schinkelhalle zum Stöbern und Kaufen ein. Gleichermaßen bieten die Designtage den Ausstellenden eine ideale Möglichkeit, ihre Produkte und Dienstleistungen einem breiten Publikum vorzustellen, neue Kontakte zu knüpfen und neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen.

Als ein weiteres Highlight wird der benachbarte Kunstraum Potsdam seine Türen geöffnet haben. Die Künstler Chris Hinze und Jörg Mandernach präsentieren unter dem Titel „doppeldeutig“ Arbeiten, die speziell für den Kunstraum entstanden sind. Den Besucherinnen und Besuchern werden im Laufe des Wochenendes exklusive Führungen geboten.

Auch das in der Schiffbauergasse ansässige museum FLUXUS+ passt seine Öffnungszeiten anlässlich der Designtage Brandenburg an. Neben der Kunstsammlung werden im museumsshop Taschen der Marke Steinfeld17-Taschendesign präsentiert.

design tage brandenburg 2016

Schinkelhalle

Schiffbauergasse 4A

14467 Potsdam

