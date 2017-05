16.05.17

Hier kam die Reformation ins Rollen: Auf den Spuren der Reformation in Brandenburg

Deutschlandweit steht das 500. Reformationsjubiläum in diesem Jahr im Fokus. Die Reformation – das sind sich die Theologen und Historiker einig – war kein alles umstürzender Moment, sondern ein Prozess, der seine Voraussetzungen im Spätmittelalter hatte und sich über einen längeren Zeitraum hinzog. In Brandenburg ist dies an historischen Ereignissen nachspürbar: Zum Beispiel in der Fläming-Stadt Jüterbog. Hier bildeten die Ablasspredigten des Dominikanermönchs Johann Tetzel einen Anlass für die Veröffentlichung der "Thesen" Luthers 1517. Sie brachten die Reformation damit so richtig ins Rollen. 30 Jahre später fand auf dem Gebiet des heutigen Brandenburgs mit der Schlacht bei Mühlberg der erste Religionskrieg auf deutschem Boden statt – ein reformationsgeschichtliches Großereignis.

Jüterbog und Mühlberg sind nur zwei von zahlreichen Orten in Brandenburg, an denen man sich auf die Spuren der Reformation begeben kann. Mehr als 300 Veranstaltungen zum großen Jubiläum sind in Brandenburg im nächsten halben Jahr erlebbar. Dazu gehören viele Ausstellungen, aber auch Konzerte, Lesungen, Theateraufführungen, Kunstprojekte sowie Rad- und Wandertouren.

Gebündelte Informationen zu den reformationsgeschichtlichen Orten und zu Veranstaltungen im Reformationsjahr gibt es ab sofort auf der Internetseite www.reiseland-brandenburg.de/reformation der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH.

Von Mai bis Juli stellt die TMB das Reformationsjubiläum in den Mittelpunkt einer kulturtouristischen Kampagne. „Gesicht der Kampagne“ ist Bernhard Gutsche, Pfarrer der Kirche St. Nikolai in Jüterbog. Die Kirche und das Mönchenkloster sind die Orte der großen Jüterboger Reformationsausstellung „Tetzel, Ablass, Fegefeuer“, die ab dem 8. September 2017 die historische Figur Tetzels beleuchtet. Gutsches Ziel ist es, den Besuchern in Jüterbog die Zeit näher zu bringen, in der die Reformation geboren wurde: das späte Mittelalter, das alles andere als düster und langweilig war. „Wir in Jüterbog sind der Vorspann, den man braucht, um die Reformation zu verstehen“, erklärt er den Gästen bei Führungen durch die Nikolaikirche. Dazu soll auch das große Mysterienspiel „Schaufenster in die Welt von 1517“ beitragen, das am 8., 9. und 16. September sowie am 17. Oktober in Jüterbog stattfindet. Mit rund 60 Laiendarstellern aus der Stadt und der Umgebung probt Bernhard Gutsche seit Monaten die Aufführungen, die sicherlich zu den besonderen Highlights des Reformationsprogramms gehören werden.

Neben dem Fläming beteiligen sich die Regionen Elbe-Elster-Land, Seenland Oder-Spree, Prignitz, Uckermark sowie die Stadt Brandenburg an der Havel an der Kampagne.

Partner ist auch Kulturland Brandenburg, dessen diesjähriges Themenjahr „Wort und Wirkung – Luther und die Reformation in Brandenburg“ rund 30 Projekte landesweit umfasst. Ebenfalls mit von der Partie ist die AG Städte mit historischen Stadtkernen, in der viele Orte mit Reformationsbezug Mitglieder sind. Die Reformation ist ein hervorragendes Thema, um den Blick auf die historischen Städte zu lenken. Entwickelt wurden daher Ausstellungsmodule in den Städten, themenbezogenen Stadtrundgänge sowie spezifische Infomaterialien.

Unterstützt wird die Kampagne erneut von der DB Regio Nordost. Auf einer Unterseite von www.reiseland-brandenburg.de/reformation werden sechs konkrete Ausflüge zu reformationsgeschichtlichen Orten mit der Bahn vorgestellt.

Neben der Online-Darstellung gehören Plakate und Anzeigen sowie ein Magazin mit einer Auflage von 340.000 Stück zu den zentralen Werbemaßnahmen. Außerdem ist die TMB mit ihren Partnern vom 25. bis zum 27. Mai beim Markt der Möglichkeiten des Kirchentags in den Messehallen Berlin (6.2/H21) vertreten. Auch in der Lutherstadt Wittenberg wirbt Brandenburg. Vom 13. bis 16. Juli gibt es eine Promotion im Innenhof des Augusteums/Lutherhauses.

Regionale Schwerpunkte der Werbemaßnahmen sind Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Kulturtourismus bietet für Brandenburg großes Potenzial

Die Marktforschungsdaten der TMB belegen die große Bedeutung des Kulturtourismus für Brandenburg. Für 60 Prozent der Gäste, die in Brandenburg Urlaub machen, gehört der Besuch kultureller und historischer Sehenswürdigkeiten zu den Aktivitäten am Urlaubsort*. Für 45 Prozent der Gäste sind kulturelle Aktivitäten sogar der Hauptanlass der Reise.

*(Quelle: IMT/GFK Destination Monitor 2016)

Weitere Infos: www.reiseland-brandenburg.de/reformation

