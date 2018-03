05.03.18

Auf den Spuren von Fontane, Loriot und Lummerland

Barnimer Land: Freizeitmagazin gibt Überblick über die grünen Oasen der Reiseregion

Wer ins Barnimer Land reist, wird eine Landschaft entdecken, mit der es die letzte Eiszeit besonders gut gemeint hat. Hier finden sich sanfte Hügellandschaften, die bedeckt sind von 70.000 Hektar Mischwald sowie ein 6.000 Hektar großes Seenareal, das sich nur 50 Kilometer vor den Toren der Metropole Berlin erstreckt. Das Freizeitmagazin „Erlebnis Barnim – Gärten & Parks“ gibt Lesern einen Überblick über die grünen Oasen dieser Reiseregion. Ganz gleich, ob sie Kulturelles erleben, dem Trubel entkommen oder einfach nur die Natur genießen wollen – das Barnimer Land bietet von jedem Etwas. Die in dem Freizeitmagazin enthaltenen Informationen reichen von der Barrierefreiheit über die Anfahrt mit Bussen und Bahnen oder dem eigenen Auto sowie Parkmöglichkeiten bis hin zu Sehenswürdigkeiten, Möglichkeiten zum Einkehren und öffentlichen Toiletten. Weitere Informationen unter: www.barnimerland.de/de/service-und-information/infomaterial-download.html

Dahme-Seenland: Neue Broschüre stellt die schönsten Wanderwege vor

Die neue Broschüre „Die schönsten Wandertouren im Landkreis Dahme-Spreewald“ stellt die reizvolle Region südöstlich von Berlin vor. Wer also etwas für die Gesundheit tun möchte oder auch mal ohne Auto unterwegs sein möchte, sollte einen Blick in die zweite und völlig neu gestaltete Auflage werfen. Die beiden leidenschaftlichen Wanderer, Wanderführer und Autoren Manfred Reschke und Andreas Traube, welche auch ehrenamtlich als Wegewarte im Landkreis Dahme-Spreewald unterwegs sind, stellen in dieser Broschüre ihre Lieblingstouren vor. Für jeden Wander-Typ ist etwas dabei. Die Schnuppertour mit 6 Kilometern Länge oder für die erfahrenen Wanderer eine 26 Kilometer umfassende Langstreckentour. Jede der insgesamt 15 Touren wird auf einem übersichtlichen Kartenausschnitt dargestellt. Neben ausführlichen Informationen zu Anbindungen an Bus und Bahn geben die Autoren Empfehlungen zu Museen, Cafés, Gaststätten und Sehenswürdigkeiten entlang des Weges. Die neue Broschüre ist kostenlos in der Touristinformation Dahme-Seenland am Bahnhof Königs Wusterhausen erhältlich. Sie kann ebenso telefonisch unter 03375. 252025 oder online bestellt werden: www.dahme-seen.de

Fläming: Tourismusverband Fläming setzt auf authentisches Storytelling

Die Reiseregion Fläming setzt online wie offline auf authentisches Storytelling im Netzwerk. Glaubwürdig und gut, das trifft auf die #flämingbotschafter-Kampagne zu. Dabei berichten Menschen aus ihrer Heimat dem Fläming, verwenden Hashtags der Region und tragen diese weiter. Während der ITB werden drei Flämingbotschafter ihre Instagram-Bilder in Form von Postkarten sowie ihre Tipps und Lieblingsplätze an Besucher weitergeben. Der Tourismusverband Fläming ist während der ITB am Stand 102 in Halle 12 zu finden.

Folgende Flämingbotschafter werden dort an zwei Tagen zu Gast sein: Freitag, 9. März 2018: Laura Schneider (@herzanhirn), Sonnabend, 10. März 2018: Ivonne Mikowski (@ghismo_123) und Frank Burchert (@franksfotografie), www.reiseregion-flaeming.de, www.instagram.com/derflaeming, www.facebook.com/derflaeming

Lausitzer Seenland: Mit dem Rad unterwegs auf der Seenland-Route

Schroffe Ufer, weiße Sandstrände und strahlend blaues Wasser: Europas größte von Menschenhand geschaffene Wasserlandschaft kann über zahlreiche miteinander vernetzte, qualitativ hochwertige Radwege erkundet werden. Unterwegs bieten sich vom Fahrrad aus immer wieder einzigartige freie Blicke aufs Wasser. Der Jahrzehnte dauernde Landschaftswandel lässt sich auf der „Seenland-Route“ in nur fünf Tagesetappen erleben. Alle Stadien der Flutung – vom stillgelegten Tagebau bis zum fertigen See – sind auf den 186 Radkilometern zu sehen. Hier im Lausitzer Seenland, wo einst die Förderung der Braunkohle das Landschaftsbild bestimmte, entsteht durch die Flutung früherer Tagebaue ein völlig neues Wasserparadies. Die Seenland-Route verläuft vom Großräschener See im Norden bis zum Bärwalder See im Süden des Lausitzer Seenlandes an insgesamt 16 Seen entlang. www.seenland-route.de

Ruppiner Seenland: Theodor Fontane kulinarisch entdecken

„Absolut Fontastisch – das Jubiläumsjahr mit allen Sinnen zu erleben!“ So lautet das Motto der Gastronomen des Ruppiner Seenlandes, die im Rahmen des 200. Fontane-Geburtstages im Jahr 2019 den „Fontane-Teller“ anbieten. Dabei handelt es sich um verschiedene Variationen der Lieblingsspeise(n) des Dichters. Die Grundlage der Gerichte sind Zutaten aus der Brandenburgischen Küche sowie der Zeit Fontanes. Darüber hinaus kann sich jeder teilnehmende Gastronom jedoch frei entfalten. Mit dem Einfallsreichtum der Köchinnen und Köche werden auf diese Weise die unterschiedlichsten Genüsse auf die Teller gezaubert und die Gäste im Fontane-Jahr 2019 auf eine kulinarische Reise geschickt. Mehr Informationen dazu wird der zur Saison 2018 erscheinende Themen-Flyer geben. Einen Schwerpunkt zum 200. Geburtstag von Theodor Fontane wird es von März bis Dezember 2019 in Neuruppin geben. Dazu zählen Festspiele, Jugendprojekte und Ausstellungen. Die preußischste Stadt im einstigen Preußen zeichnet sich bis heute durch ihre großzügigen Plätze, breiten Straßen und klassizistischen Bürgerhäuser aus. Versierte Stadtführer informieren über die Geschichte und Sehenswürdigkeiten der Stadt. www.ruppiner-reiseland.de

Prignitz: Das Land zu Gast in Wittenberge – BRANDENBURG-TAG 2018

Am 25. und 26. August 2018 werden die Segel gehisst: Das Landesfest BRANDENBURG-TAG 2018 kommt an die Elbe. Dann wird Wittenberge ein Wochenende lang zur virtuellen Landeshauptstadt. Eingebettet in das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg bietet sich hier nicht nur die Möglichkeit zum Entspannen und Flanieren entlang der Elbuferpromenade, sondern auch um das reichhaltige Umfeld kulturtouristischer Sehenswürdigkeiten von der Jugendstilzeit bis zum Industriezeitalter zu entdecken. Gefeiert wird vom Bahnhof bis zur Elbe und entlang der Flussuferpromenade. Maritime, kulturelle und kulinarische Programmpunkte sorgen für ein abwechslungsreiches Vergnügen und versprechen eine unvergessliche Zeit. Ob Seeleute, Landratten, Steuermänner und Matrosinnen – zum BRANDENBURG-TAG kommen alle auf einem Boot zusammen und dann heißt es eintauchen in das bunte Treiben. www.landesfest.de

Seenland Oder-Spree: Golf-Europameisterschaft am Scharmützelsee in Bad Saarow

Vom 10. Bis 14. Juli 2018 werden die 16 besten Golf-Mannschaften Europas auf dem Faldo-Course Berlin A-ROSA Scharmützelsee in Bad Saarow aufeinander treffen. Der Deutsche Golfverband richtet die Europameisterschaft erstmals seit 1969 aus. Damals wurde Deutschland hinter England Zweiter. Einen Sieg konnte das deutsche Team bisher noch nicht verzeichnen. Am 9. Juli findet ab 16 Uhr im Kurpark Bad Saarow ein Sommerfest für Bürger und Besucher des Kurortes, mit musikalischer Unterhaltung, einem Kunstmarkt, gastronomischen Angebot und einem Feuerwerk statt. Die Sommerparty am Scharmützelsee ist die offizielle Eröffnungsveranstaltung der Golf-EM. Der legendäre Linkskurs in Bad Saarow gilt mit seinen 133 Topfbunkern als schwierigster Golfplatz Deutschlands und wurde vom erfolgreichsten europäischen Ryder-Cup-Spieler Sir Nick Faldo entworfen. Die Anlage verfügt über drei herausragende 18-Loch-Golfplätze, sowie einen öffentlichen 9-Loch-Platz, zwei Driving Ranges mit beheizbaren Abschlaghütten und Indoor Golf. www.Seenland-OderSpree.de

Uckermark: Ausgezeichnet mit dem Zertifkat „Nachhaltiges Reiseziel“

Als erste Reiseregion in Brandenburg erhält die Uckermark das Zertifikat „Nachhaltiges Reiseziel“ von TourCert. Der Spezialist für Zertifizierungen zur Nachhaltigkeit im Tourismus hat die Tourismus Marketing Uckermark GmbH (tmu) als Initiator mehr als ein Jahr lang professionell beraten. Dank der Unterstützung zahlreicher touristischer Akteure vor Ort kann die Uckermark damit auf dem Sieg im ersten Bundeswettbewerb Nachhaltige Tourismusregionen 2012 / 2013 aufbauen. Für den Uckermark-Tourismus liegt der größte Wert des Siegels in der dauerhaften, fachlichen Beratung und Begleitung durch einen erfahrenen Akteur, der den Blick von außen und zahlreiche Hinweise und Anregungen gegeben hat. Zudem ermöglicht das Zertifikat der Uckermark, sich mit dem schon lange beschrittenen Weg in der Fachwelt sowie unter den Destinationen weiter zu positionieren und weitere Aktivitäten auch über den touristischen Einfluss hinaus zu initiieren. Die Verleihung des Zertifikates findet am Freitag, den 9. März 2018, von 11 bis 11:20 Uhr in der Brandenburg-Lounge (Halle 12) statt. www.tourismus-uckermark.de

Baumkronenpfad Beelitz-Heilstätten: Nächtliche Reise(n) durch Baum & Zeit

Zahlreiche Gäste des Baumkronenpfades zieht es dorthin, weil sie das Geheimnisvolle suchen. Denn in den historischen Beelitzer Heilstätten mit der romantisch-mystischen Atmosphäre des Wald-Parks und der kaiserzeitlichen Bauensembles gibt es tatsächlich viele spannende Geschichten zu entdecken. Dem tragen die Betreiber des Baumkronenpfades in diesem Jahr Rechnung und ermöglichen zwischen März und Oktober elf Mal den nächtlichen Besuch der Anlagen. Alle Abende stehen unter einem besonderen Thema. Start ist immer um 20 Uhr. Karten gibt es ab 15 Euro pro Person. Los geht es am 31. März 2018 mit der „Langen Osternacht des Lichts“. Weitere Abendtermine in diesem Jahr sind der 28. April, 11. und 26. Mai, 23. und 30. Juni, 28. Juli, 25. August, 29. September sowie der 2. und 27. Oktober 2018. Weitere Informationen auf der ITB (Halle 12, Stand 101), der Baumkronenpfad ist erreichbar: per Bahn RE 7 bis Beelitz-Heilstätten, per Rad über den Europaradweg R1 (London – Beelitz – Sankt Petersburg) oder Pkw (A9 Abfahrt Beelitz Heilstätten) www.baumundzeit.de

Heinz-Sielmann-Stiftung: 6-Seen-Tour rund um die Neu-Gewässer von Wanninchen

Erstmalig können Besucher in Sielmanns Naturlandschaft Wanninchen bei Luckau die vielfältige Natur der Bergbaufolgelandschaft an und auf den neuen Wasserflächen entdecken. Eine Reise rund um sechs Seen hat das Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrum Wanninchen neu im Programm. Der Zugang zu den nach dem Ende des Tagebaus entstandenen Seen war bislang gesperrt. Die exklusiv von der Heinz Sielmann Stiftung geführten Touren am 6. Mai, 3. Juni und 8. Juli eröffnen neue Perspektiven auf die Vielfalt der Wasservögel und Uferbewohner in den Dünen und Abbruchkanten der ehemaligen Bergbaulandschaft. Darüber hinaus startet das Natur-Erlebniszentrum Wanninchen am 25. März 2018 mit einer Fotoausstellung zum Thema „Wilde Vielfalt“ in die neue Saison. Einer der Höhepunkte ist wie in jedem Jahr die herbstliche Kranichzeit mit vielfältigen Angeboten zur Kranichbeobachtung. www.sielmann-stiftung.de

Premiere auf der ITB: Spreewald, Cottbus und Tropical Islands bilden Gemeinschaftsstand

Erstmals präsentieren sich Tropical Islands, die Urlaubsregion Spreewald und die Stadt Cottbus 2018 gemeinsam auf der ITB Berlin. Ebenfalls neu ist das Erscheinungsbild der Mitarbeiterinnen des Tourismusverbandes Spreewalds. Sie wurden eingekleidet von der Modedesignerin Sarah Gwiszcz, die sich auf traditionell sorbische Spreewaldtrachten in neuem Gewand spezialisiert hat. Darüber hinaus erfahren Besucherinnen und Besucher an diesem Stand alles vom Ausflug in die Tropen übers „Eintauchen“ in die Fließlandschaft des UNESCO-Biosphärenreservates Spreewaldes bis hin zum geschichtsträchtigen Flair der Stadt Cottbus – in Halle 12, Stand 101/12 wird der Bogen zwischen Entspannung, Erleben und Entdeckung geschlagen. www.cottbus-tourismus.de, www.spreewald.de, www.tropical-islands.de

Brandenburg / Havel: Waldmopsführung – „Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos“

Die possierlichen Tierchen vermehren sich im gesamten Innenstadtbereich, an der Johanniskirche sind sie sogar im Rudel anzutreffen. Die etwa 50 Zentimeter großen gehörnten Waldmöpse aus Bronze sitzen, stehen, schlafen, schnüffeln oder heben das Bein. Auf der zweistündigen Führung geht es auf Spurensuche durch die Stadt und dabei erfährt man so manches Interessante zum Leben ihres „Entdeckers“, dem Brandenburger Ehrenbürger Vicco von Bülow alias Loriot. Die Fährte zu den Waldmöpsen wird aufgenommen vor der Touristinformation, Neustädtischer Markt 3. Termine: Juli und August, jeden Sonntag, Start: 15 Uhr, Januar bis Juni und September bis Dezember, jeden 1. Sonntag im Monat, Start: 15 Uhr, Preis pro Person: 7 Euro, Kinder bis 8 Jahre frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. www.erlebnis-brandenburg.de

Oranienburg: Neue Spielattraktionen im Schlosspark

Der Schlosspark Oranienburg gehört seit der Landesgartenschau 2009 zu den schönsten Parkanlagen Brandenburgs. Besonders beliebt ist der Park bei Familien mit Kindern, was auch an der weitläufigen und fantasievoll gestalteten Spiellandschaft unter anderem mit Wasser- und Matschspielplatz, einem großen Hüpfkissen, einem Spielhaus und einem 3,40 Meter hohen Kletterfelsen liegt. Der Wasserspielplatz wird in diesem Jahr um eine Attraktion erweitert: Ein Kletter- und Rutschelement in Form eines acht Meter langen Wals, aus dessen Flossen Wasser spritzt, sorgt ab Mai 2018 für Abkühlung. www.oranienburg-erleben.de

Potsdam: Filmpark Babelsberg: Mit „Lummerland“ in die neue Saison

Als neues Highlight präsentiert der Filmpark Babelsberg in Potsdam seinem Publikum im Rahmen der geführten „Backlot-Tour“ von dieser Saison an nun auch die wunderbare Außendekoration „Lummerland“ aus der Kinofilmproduktion „Jim Knopf & Lukas der Lokomotivführer“, die am 29. März 2018 in die Kinos kommt. Die neue Attraktion ist ein herausragendes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen dem Filmpark Babelsberg und den Produzenten des Films vor Ort. Weitere Kulissen, die während der Tour besichtig werden, sind das Original GZSZ-Außenset, die Mauer-Kulisse aus „Der Baader-Meinhof-Komplex“, sowie das „Military Camp“ Filmzitat aus „The Monuments Men. Die Führungen finden täglich alle 20 bis 30 Minuten statt. www.filmpark-babelsberg.de

Sonderausstellung der SPSG – „Kaiserdämmerung“

Anlässlich des Endes der Monarchie vor 100 Jahren wird vom 16. Juni bis 12. November 2018 im Neuen Palais in Potsdam die Sonderausstellung „Kaiserdämmerung“ . Das Neue Palais zwischen Monarchie und Republik 1918–1927“ zu sehen sein. Nach dem Ende der preußischen Monarchie im November 1918 wurde 1927 die „Preußische Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten“ gegründet. Sie war mit der Musealisierung königlicher Schlossanlagen in ganz Deutschland betraut: Aus Herrschaftsschlössern wurden Museen. Die Ausstellung erinnert am authentischen Ort an diese wichtige Zäsur in der deutschen Geschichte. www.spsg.de

Templin: AHORN-Seehotel startet Modernisierung der Zimmer

Mit einem ganzheitlichen, bunten Familienkonzept konnte das AHORN-Seehotel Templin im Sommer 2017 den Uckermärkischen Tourismuspreis gewinnen. Highlight des Konzeptes ist die Fassadenmalerei des Künstlers M. Fischer-Art, die zu den größten Fassadenkunstwerken Europas zählt. Zudem wurde Ende 2017 mit der Modernisierung der Zimmer begonnen. Die ersten Zimmer sind bereits mit einer farbenfrohen Fototapete, großen 48-Zoll-TVs, neuen lichtdichten Vorhängen und weiteren Annehmlichkeiten ausgestattet. www.ahorn-hotels.de/hotel/ahorn-seehotel-templin

