Auf Ideenfang: SpaCamp 2016 in Brandenburg

Beim 7. SpaCamp 2016 trifft sich die Spa- und Wellnessbranche vom 7.- 9. Oktober 2016 im Esplanade Resort & Spa in Bad Saarow. Ihr Thema: Spannungsfelder zwischen Wellness und Gesundheit. Erwartet werden rund 200 Teilnehmer aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sich erstmalig in Brandenburg dazu austauschen und nach neuen Ideen für die Branche Ausschau halten. Das SpaCamp ist die größte Veranstaltung dieser Art im deutschsprachigen Europa.

Das Besondere am SpaCamp ist, dass die Teilnehmer die Themen selbst einreichen und entscheiden können, welches auf die Tagesordnung kommt. Ebenso ist in diesem Jahr zum ersten Mal ein großer, gemeinsamer Workshop zum Thema “SPAnnungsfelder – von City.Spa zu Land.Wellness” geplant. Im Rahmen von sogenanntem „Design Thinking“ erarbeiten dabei interdisziplinäre Teams neue Lösungen. Darüber hinaus wird es „Sessions“, also kleinere Arbeitsgruppen, geben.

„Dort, wo es Spannung gibt, entstehen die besten Ideen“, sagt Initiator Wolfgang Falkner. „Und welche Region wäre besser dafür geeignet, als die Hauptstadtregion Brandenburg“, so Dieter Hütte, Geschäftsführer der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH, die Destinations-Partner des SpaCamps ist. „Denn die Interaktion ist etwas, das diese Region und die Menschen, die hier leben, einzigartig macht und dem SpaCamp 2016 ideale Potenziale bietet“, so Hütte weiter.

Pressevertreter sind herzlich zur Teilnahme am 7. SpaCamp 2016 in Bad Saarow eingeladen. Anmeldungen bitte per e-mail an: presse ‎@‎ reiseland-brandenburg.de oder telefonisch unter: 0331-298 73-253. Ansprechpartner für die Presse vor Ort ist Susanne Schäfer, Projektmanagerin Gesundheitstourismus der TMB Tourismus- Marketing Brandenburg GmbH.

Informationen zum Veranstaltungsablauf finden Sie hier: www.spacamp.net/spacamp2016/veranstaltungsplan

Das SpaCamp findet immer im Herbst in unterschiedlichen deutschsprachigen Wellness- und Gesundheitsregionen sowie Wellness-Hotels der 4- und 5-Sterne-Kategorie statt. Die Tourismuswirtschaft in Brandenburg bietet Arbeitsplätze für über 60.000 Beschäftigte in mehr als 10.000 Unternehmen. 18 Thermen und Erlebnisbäder sowie 8 Kurorte bieten ein umfangreiches Angebot.

Bad Saarow am Scharmützelsee

Fotonachweis: TMB/Fotoarchiv/Yorck Maecke

