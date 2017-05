16.05.17

Auf Zeitreise in Frankfurt (Oder)

Als Handelsstadt an der Oder, kurfürstlicher Repräsentationsort und Universitätsstadt war Frankfurt (Oder) zu Zeiten der Reformation ein Zentrum mit weiter Ausstrahlung. Zunächst galt es als das „Anti-Wittenberg“ bei den Luthergegnern. Nach 1539 wurde die Stadt und seine Universität jedoch zum geistig-kulturellen Mittelpunkt der Reformation in Brandenburg.

Als Johann Tetzel 1517 nach Frankfurt (Oder) kam, wurde er hier freudig begrüßt. An der neu gegründeten Universität der Stadt, der Viadrina, entstanden zu jener Zeit die 106 Gegenthesen zu Luthers Thesen. Nach 1539 entwickelte sich Frankfurt allerdings genau in die andere Richtung und wurde zu einem bedeutenden Ort der Reformation. Das Bürgertum der Stadt spielte dabei eine große Rolle. Die Ausstellung „Bürger, Pfarrer, Professoren – St. Marien in Frankfurt (Oder) und die Reformation in Brandenburg“ blickt aus der Perspektive wichtiger Personen aus der Frankfurter Bürgerschaft auf die damaligen Verhältnisse des Spätmittelalters und der Reformationszeit zurück. Sie wird vom 5. Mai bis 31. Oktober 2017 in der Pfarr- und ehemaligen Universitätskirche St. Marien, der Kirche St. Gertraud sowie im Museum Viadrina gezeigt.

Im Zentrum der Schau steht die St. Marienkirche und ihre Kunstschätze. Einige Exponate sind dort erstmals seit 60 Jahren zu sehen. Dazu zählen mittelalterliche Altäre, Handschriften, Bücher und Grabinschriften. Sie halten das Gedächtnis an ihre Stifter fest, denn es waren einst Bürger, Pfarrer und Professoren, die die Reformation getragen hatten. Und sie halten bis heute – angesichts der großen Umbrüche – ihre damaligen Ängste und Hoffnungen wach.

St. Marien

Die fünfschiffige St. Marienkirche ist seit mehr als 750 Jahren das Herzstück von Frankfurt (Oder) und kann mit einigen Superlativen aufwarten: Mit einer Länge von rund 80 Metern, dem 45 Meter breiten Querschiff und dem 67 Meter hohen Turm gehört sie zu den größten Sakralbauten der norddeutschen Backsteingotik. Die gotischen Bleiglasfenster galten nach dem Zweiten Weltkrieg als verloren und erlangten internationale Bekanntheit, als sie 2002 von Russland zurückgegeben wurden. Im Rahmen der Sonderausstellung wird das reformationszeitliche Leben in der Stadt und in der Kirche in Zusammenarbeit mit der Filmuniversität Babelsberg in „Lebendigen Porträts“ hör- und sichtbar gemacht.

St. Gertraud

Die 1368 von der Frankfurter Gewandschneider-Innung gestiftete Kirche St. Gertraud auf dem Anger in der Gubener Vorstadt ist ein neugotischer Sakralbau, die ihre jetzige Gestalt bis 1878 erhalten hat. Sie beherbergt heute den größten Teil der historischen Ausstattung der Marienkirche, darunter ein mittelalterliches Taufbecken sowie ein siebenflammiger Leuchter. Außerdem wird der 1489 gestiftete Hochaltar erstmals seit 1945 wieder sein bekrönendes Gesprenge tragen. Gezeigt werden darüber hinaus restaurierte Epitaphgemälde für einst wichtige Frankfurter Familien der Reformationszeit. Sie geben den Bürgern des 16. Jahrhunderts ein Gesicht.

Museum Viadrina

Das städtische Museum ist in einem der wenigen erhaltenen historischen Gebäude in der Frankfurter Innenstadt beheimatet. Mit herausragenden Werken aus der Marienkirche und ihrer Bibliothek sowie Leihgaben können sich Besucherinnen und Besucher dort im Rahmen der Sonderschau ein Bild des mittelalterlichen und reformationszeitlichen Stadt machen. Ein Modell sowie archäologische Funde lassen zudem die 1945 zerstörte Altstadt wieder aufleben. Darüber hinaus geben historische Drucke, Urkunden und Goldschmiedearbeiten Einblicke in die reformatorischen Vorgänge vor 500 Jahren.

Öffnungszeiten und Eintritt:

St. Marien, Oberkirchplatz 1: Mo. bis So. 10 bis 18 Uhr

St. Gertraud, Gertraudenplatz 6: Mo. bis Sa. 10 bis 18 Uhr, So. 11.30 bis 18 Uhr

Museum Viadrina, Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße 11: Mo. bis So. 10 bis 18 Uhr

Freier Eintritt in beiden Kirchen, Museum Viadrina 4 Euro, ermäßigt 2 Euro

Weitere Informationen:

Telefon: 0335. 4015613 oder 0335. 55378341

E-Mail: reformationffo ‎@‎ gmail.com

www.reformationsjubilaeum-frankfurt-oder.de

www.reiseland-brandenburg.de/reformation

Download Pressenews (word)

zurück