03.01.18

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 02

Die Musiker des Berlin Brass Blechbläser-Ensemble eröffnen am 06. Januar 2018 im Kloster Chorin im Barnimer Land das Jahr 2018 musikalisch. Im Rahmen des traditionellen Neujahrskonzerts wartet das Quintett mit klassischen und modernen Bläser-Arrangements von Peuerl und Sammartini bis hin zu Lennon/McCartney und Kander auf.

Beim 26. Lauf um den Caputher See am 07. Januar 2018 im Havelland kann man sich sportlich von der Schlemmerei und der winterlichen Trägheit verabschieden, seine Vorsätze in die Tat umsetzen und sich an der frischen Luft so richtig auspowern. Die Läufe finden über zwei, fünf oder zehn Kilometer statt.

Bei einer Neujahrswanderung mit der ganzen Familie ebenfalls am 07. Januar 2018 zu den Blumberger Teichen wird in der Uckermark in Angermünde das Leben der Vögel im Winter erkundet: Welche Standvogelarten sind zu beobachten? Warum bleiben manche Zugvögel hier? Und welche Rolle spielt der Klimawandel? Die Kinder stellen unter Anleitung Futterglocken her und schmücken einen „Nasch-Baum“ für Wintervögel.

Im „schwapp" kann man mit dem Familienpass Brandenburg ermäßigt einen wunderbaren Tag im Seenland Oder-Spree verbringen getreu dem Motto „Alles WASSER wollt!". Wassernixen vergnügen sich im Spaßbad, Entspannungssuchende lassen sich bei einer Massage verwöhnen, Aktive treiben Sport im Fitnessstudio und erholen sich anschließend im ganz neu gestalteten Saunabereich.

Diese und weitere Ausflugstipps im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

Ganzjährig, ab 20 Uhr

Im „schwapp" kann man einen wunderbaren Tag verbringen getreu dem Motto „Alles WASSER wollt!". Wassernixen vergnügen sich im Spaßbad, Entspannungssuchende lassen sich bei einer Massage verwöhnen, Aktive treiben Sport im Fitnessstudio und erholen sich anschließend im ganz neu gestalteten Saunabereich. So entfliehen alle dem Alltag und lassen sich mit vielen Attraktionen von Kopf bis Fuß inspirieren. Bei jedem Wetter und das ganze Jahr über bieten das Spaßbad, die Sauna mit Wellness-Oase und das Sportbad erlebnisreiche Stunden mit der Familie oder mit Freunden. Preis: 15 Euro, Kinder bis 16 Jahre 10 Euro für 3 Stunden im Spaßbad, 15 Euro für 3 Stunden in der Sauna. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: 50% Rabatt auf den Einzeleintritt. Infostelle/Buchung: Freizeitbad schwapp, Große Freizeit 1, 15517 Fürstenwalde/Spree, Tel.: 03361 36370, www.schwapp.de.

Der Familienpass Brandenburg 2017/2018 bietet 549 rabattierte Angebote aus den Bereichen Kultur, Sport, Natur und Freizeit. Er ist bis 30.06.2018 und für die ganze Familie (mindestens ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) gültig. Erhältlich ist der Familienpass Brandenburg im Zeitschriftenhandel, in Schulen und Kindertagesstätten, in Touristeninformationen, bei den Lokalen Bündnissen für Familie, in Buch- und Spielzeughandlungen, bei Rabattanbietern, in Bibliotheken und in allen Filialen von Getränke Hoffmann. Im Internet lässt er sich unter www.familienpass-brandenburg.de bestellen.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

04. Januar, 20 Uhr

Ruppiner Seenland ǀ Neuruppin ǀ Kulturkirche Neuruppin

ONAIR - Die A-Cappella-Band singt stimmungsvolle Winter- und Weihnachtssongs

Die Klangzauberer von ONAIR fragen: Wie klingt der Winter? Kann man klirrende Kälte nur sehen und fühlen, oder auch hören? Sechs Stimmen, ein Klangkörper: Die vielfach preisgekrönte Berliner A-Cappella-Band ONAIR singt „A Winter Concert“, eine musikalische Reise durch die kalte, dunkle und stille Jahreszeit. Es ist eine emotionale Mischung aus klassischen Weihnachtssongs und Winterliedern, die voller Kraft und Schönheit sind. Darunter sind ONAIR-typische A-Cappella-Arrangements unter anderem von Silje Neergard ("Be still my heart"), Björk ("All Is Full Of Love“), John Lennon („So This Is Christmas“), Cold Play („Fix you“), sowie Bearbeitungen von Kirchenliedern ("Es ist ein Ros entsprungen“) und klassischem Liedgut (Henry Purcell „Cold Song“). Preis: ab 25 Euro. Infostelle/Buchung: Kulturkirche Neuruppin, Karl-Marx-Str. 88, 16816 Neuruppin, Tel.: 03391 3555300, www.kulturhaus-neuruppin.de.

05. Januar, 20 Uhr

Spreewald ǀ Cottbus ǀ Stadthalle Cottbus

STAHLZEIT: Auf Reise Tour 2018

RAMMSTEIN hat mit brachialem Sound, rauer Attitüde und dem Spiel mit dem Feuer ein

weltweit einzigartiges Genre geschaffen. Die Shows sind explosive Inszenierungen und fulminante Gesamtkunstwerke. Während die künstlerische Dimension RAMMSTEINs für viele ein unerreichbares Schauspiel bleibt, leben und atmen STAHLZEIT im Takt dieses musikalischen Brachial-Herzschlags. Durch ihre Adern fließt der unstillbare Drang, auf der Bühne neue Dimensionen zu kreieren, die mit den Grenzen des Vorstellbaren kokettieren. Eingebettet in ein Hitfeuerwerk aus RAMMSTEIN-Songs aller Schaffensphasen, erwacht eine Liveshow zum Leben, die dem Original in puncto Aufwand in nichts nachsteht. Preis: 32-36 Euro. Infostelle/Buchung: Stadthalle Cottbus, Berliner Platz 6, 03046 Cottbus, Tel.: 0355 7542444, www.cmt-cottbus.de.

05. und 06. Januar, 19 Uhr

Lausitzer Seenland ǀ Guben ǀ WerkEins

Kriminal - Dinner - Komödie

Der Kaninchenzuchtverein „Alte Rammler“ e.V. hat heute in den Gasthof „Zum falschen Hasen“ geladen und alle sind gekommen. Grund der Feier: Der Riesenhase „Rambo“ soll in das „Guinnessbuch der Rekorde“ aufgenommen werden. Doch hinter der feinen Gesellschaft verbirgt sich viel kriminelle Energie, inklusive Mord. Gut, dass Kriminalkommissar Schimpanski vor Ort ist. Gemeinsam mit dem Kaninchenzüchter Windisch mischt er den Laden so richtig auf. Auch für diesen Krimi gilt: Bei Windisch und Schimpanski ist Spaß garantiert. Preis: Vorverkauf 38,50 Euro, Abendkasse 43,50 Euro. Infostelle/Buchung: WerkEins, Mittelstr. 18, 03172 Guben, Tel.: 03561 431523, www.soehnemamas.de.

06. Januar, 14 Uhr

Barnimer Land ǀ Chorin ǀ Kloster Chorin

Neujahrskonzert im Kloster

Die Musiker des Berlin Brass Blechbläser-Ensemble eröffnen das Jahr 2018 musikalisch. Im Rahmen des traditionellen Neujahrskonzerts wartet das Quintett mit klassischen und modernen Bläser-Arrangements von Peuerl und Sammartini bis hin zu Lennon/McCartney und Kander auf. Preis: 6 Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Infostelle/Buchung: Kloster Chorin, Amt Chorin 11a, 16230 Chorin, Tel.: 033366 70377, www.kloster-chorin.org.

06. Januar, 14 Uhr

Dahme-Seenland ǀ Heidesee, OT Gräbendorf ǀ Haus des Waldes

Spuren- und Fährtenwanderung

Gleich zu Beginn des neuen Jahres führt Jäger Arthur Schüler die Besucher durch den winterlichen Wald, erklärt Spuren sowie Fährten der heimischen Wildtiere und erzählt aus seiner Jagdpraxis. Anschließend gibt es am Lagerfeuer Tee, Glühwein und Würstchen zum Aufwärmen und Stärken. Infostelle/Buchung: Haus des Waldes Gräbendorf, Frauenseestraße 18a, 15754 Heidesee, OT Gräbendorf, Tel.: 033763 64444, www.haus-des-waldes.info.

06. Januar, 16 Uhr

Prignitz ǀ Kyritz ǀ Kulti

Neujahrskonzert

Das Salonorchester des Brandenburgischen Konzertorchesters Eberswalde begrüßt das neue Jahr mit einem beschwingten Potpourri von Polka bis Walzer von Millöcker und Zeller bis Strauß. Sprühende, zündende Musik, die den Geist belebt und gute Laune verbreitet, ist wie Champagner für die Seele: so prickelnd, belebend und im schönsten Sinne des Wortes berauschend. Das abwechslungsreiche Programm mit Ausschnitten aus „Der Vogelhändler“, „Boccaccio“, „Friederike“ und „Der Bettelstudent“ wird das Publikum gleichermaßen begeistern und mitreißen. Dazu präsentiert sich der junge, charmante japanische Tenor Takao Aoyagi unter anderem mit dem Lied des Adam „Grüß euch Gott alle miteinander“, bereist „Als flotter Geist“ die Welt und gesteht am Ende: „Gern hab ich die Frau´n geküsst“. Preis: Vorverkauf 13 Euro, Tageskasse 15 Euro, Schüler 10 Euro. Infostelle/Buchung: Kulti Kyritz, Perleberger Str. 8, 16866 Kyritz, Tel.: 03334 25650, www.klassikauseberswalde.de.

07. Januar

Havelland ǀ Schwielowsee ǀ Sporthalle Caputh

26. Lauf um den Caputher See

Das neue Jahr hat längst begonnen und es wird Zeit, sich von der Schlemmerei und der winterlichen Trägheit zu verabschieden. Beim Caputher Seen-Lauf kann man seine Vorsätze in die Tat umsetzen und sich an der frischen Luft so richtig auspowern. Die Läufe finden über zwei, fünf oder zehn Kilometer statt. Preis: 8 Euro, ermäßigt 5 Euro, Kinderlauf frei. Infostelle/Buchung: Sporthalle Caputh, Schulstraße, 14548 Schwielowsee, Tel.: 033209 72914, www.caputher-sv.de.

07. Januar, 14 Uhr

Uckermark ǀ Angermünde ǀ NABU-Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle

Neujahrswanderung

Winterwanderung ins Teichgebiet. Bei einer Wanderung mit der ganzen Familie zu den Blumberger Teichen wird das Leben der Vögel im Winter erkundet: Welche Standvogelarten sind zu beobachten? Warum bleiben manche Zugvögel hier? Und welche Rolle spielt der Klimawandel? Die Kinder stellen unter Anleitung Futterglocken her und schmücken einen „Nasch-Baum“ für Wintervögel. Nach der Wanderung werden heiße Getränke und Speisen angeboten. Infostelle/Buchung: NABU- Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle, Blumberger Mühle 2, 16278 Angermünde, Tel.: 03331 26040, www.blumberger-muehle.de.

07. Januar, 15 Uhr

Seenland Oder-Spree ǀ Bad Saarow ǀ Theater am See

Monika Hauff & Klaus-Dieter Henkler - 50 Jahre live

Sie waren die Fernsehlieblinge der DDR, Dauergäste im „Kessel Buntes“ und in unzähligen Fernsehsendungen zu sehen. Jetzt gehen sie auf große Jubiläumstournee: die Schlagerstars Monika Hauff & Klaus-Dieter Henkler. Seit 50 Jahren begeistern die beiden ihr Publikum. Ihre Lieder „Keine Bange“, „Heut’ ist wieder Vollmond“, „Das war ein Meisterschuss“ oder „Auf die Bäume ihr Affen“ sind Gassenhauer mit Ohrwurmqualität und bis heute beliebt. Für ihre Jubiläumstournee, die sie in über 50 Konzertorte führen wird, haben Monika Hauff & Klaus-Dieter Henkler ein ganz besonderes Programm mit all ihren Hits und so mancher Überraschung vorbereitet. Preis: 38,30 Euro. Infostelle/Buchung: Theater am See, Seestraße 22, 15526 Bad Saarow, Tel.: 033631 868323, www.theater-am-see.de.

08. Januar, 14 Uhr

Fläming ǀ Raben ǀ Naturparkzentrum Hoher Fläming

Neujahrskräuterempfang

Das neue Jahr wird auf besondere Weise im Empfang genommen. Gemeinsam mit Kräuterpädagogin Britt Muschert backen Feinschmecker Rosenblütenblätterteig und genießen dazu heißen Wurzelkaffee getrunken. Die Veranstaltung eignet sich auch für Familien. Eine Anmeldung ist notwendig. Preis: 12 Euro inklusive Material. Infostelle/Buchung: Naturparkzentrum Hoher Fläming, Brennereiweg 45, 14823 Raben, Tel.: 033848 60004, www.flaeming.net.

10. Januar, 20 Uhr

Potsdam ǀ Potsdam ǀ Nikolaisaal Potsdam

Please, Mr. Postman – The Beatles Musical

Eine Show bringt die Beatles auf die Bühne zurück. Keine Band hat die Welt so verändert, wie es die Beatles getan haben. Keine andere Band ist derart in die Musikgeschichte eingegangen und keine Band ist heute, über 50 Jahre nach ihrer Gründung, noch so populär wie damals. Wie ihre Karriere im britischen Liverpool ihren Anfang nahm, wie sie im Hamburger Rotlichtviertel St. Pauli zum Geheimtipp wurden und wie sie begannen, die Welt zu erobern – das sind die Eckpfeiler des Abends. Die Musik, die Musikgeschichte geschrieben hat, bleibt im Musical „Please, Mr. Postman“ der Hauptakteur. Absolut authentisch, mit dem unverwechselbaren Sound der legendären Boygroup werden so berühmte Songs wie "Penny Lane", "Hey Jude", "Yellow Submarine", "All you need is love“ und "She loves you" gespielt. Diese große Live-Show wird durch ihre authentische, instrumentale Interpretation und musikalische Gesamtperformance in bestechender Perfektion zu einem ganz besonderen Erlebnis. Preis: 24,95-59,95 Euro. Infostelle/Buchung: Nikolaisaal Potsdam (Großer Saal), Wilhelm-Staab-Straße 10/11, 14467 Potsdam, Tel.: 0331 2888828, www.nikolaisaal.de.

