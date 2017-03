01.03.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 10

Nach einer Besichtigung der GRUMSINER Brennerei am 3. März 2017 in Altkünkendorf in der Uckermark können sich die Gäste feine Obst- und Getreidedestillate in Kombination mit ausgesuchten Köstlichkeiten munden lassen. Dazu werden edler Käse, gereifter Schinken, handgefertigte Schokolade und natürlich bestes Sauerteigbrot und Sauerteigbaguette aufgetischt.

Vom 3.-12. März 2017 finden im Seenland Oder-Spree an verschiedenen Veranstaltungsorten die „Musikfesttage an der Oder 2017 - KONTRAPUNKT" statt. Sie bieten außergewöhnliche Erlebnisse auf einem besonderen Niveau: So beispielsweise das Eröffnungskonzert mit der Uraufführung „Luthers Träume", das romantische Konzert mit Musik der polnischen bzw. tschechischen Romantiker Moniuszko, Chopin und Dvořák oder das glanzvolle Abschlusskonzert mit Weber, Wieniawski und Dvořák in der Frankfurter Konzerthalle. Auch neue Formate sind mit dabei.

Zum 13. Mal findet in Werder am 4. März 2017 im Havelland das große Kneipenfest statt. An dem Abend können Musikliebhaber Bands und Solisten unterschiedlichster Genres in verschiedenen Lokalen der Stadt erleben. Zu den Musikern gehören unter anderem die Oldie-Band Handgezapft oder Several Gents, die sich der irischen Musik verschrieben haben.

Spiel, Spaß und Bewegung - das ist das Motto der Kinderoase in Teltow im Fläming. Sie ist der ideale Ort, um wetterunabhängig mit Freunden, der Familie oder einer Kindergruppe zu spielen, zu feiern und zu entspannen. Mit dem Familienpass Brandenburg erhält ein Erwachsener freien Eintritt.

Diese und weitere Ausflugstipps im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

05. März, 16 Uhr

Fläming | Teltow | Kinderoase

Musikalische Märchenstunde

Spiel, Spaß und Bewegung - das ist das Motto der Kinderoase. Sie ist der ideale Ort, um wetterunabhängig mit seinen Freunden, der Familie oder einer Kindergruppe zu spielen, zu feiern und zu entspannen. Denn eine Hüpfburg, ein Trampolin, ein Kicker, Tischtennis, ein Kleinkindzimmer und sogar ein Sandspielplatz gehören zum Indoorspielplatz. Der Kletter- und Spielbereich ist aus Holz, hat Rutschen, ein Bällebad und einen Kletterbaum. Zudem warten im Außenbereich mit dem Sinnesgarten und dem Wasserspielplatz tolle Dinge, die entdeckt werden wollen. Ein Highlight in der Kinderoase ist die musikalische Märchenstunde. Jeden ersten Sonntag im Monat öffnet Frau Reeder ihren Märchenkoffer und erzählt jedes Mal eine andere Geschichte. Nun ist Dornröschen an der Reihe. Die Märchen werden mit einfachen, selbst gemachten Kulissen und Figuren illustriert. Auf ein "Zuviel" von visueller Anregung wird bewusst verzichtet. Zur Jahreszeit und zum Märchen passend wird zusammen gesungen und gebastelt, sodass jedes Kind ein kleines Andenken mit nach Hause nehmen kann. Preis: 3,50 Euro, Besucher der Kinderoase 2 Euro. Eintritt in die Kinderoase: 2,40-3 Euro, Kinder 4,80-6 Euro. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Freier Eintritt für einen Erwachsenen. Infostelle/Buchung: Kinderoase, Bahnstraße 2, 14513 Teltow, Tel.: 03328 309811, info@kinderoase.de, www.kinderoase.de.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

03. März, 18 Uhr

Uckermark | Altkünkendorf | GRUMSINER Brennerei

Genussabend

GRUMSINER Produkte treffen auf edle Feinkost. Nach einer Besichtigung der Brennerei können sich die Genießer feine Obst- und Getreidedestillate in Kombination mit ausgesuchten Köstlichkeiten munden lassen. Dazu werden edler Käse, gereifter Schinken, handgefertigte Schokolade und natürlich bestes Sauerteigbrot und Sauerteigbaguette aufgetischt. Eine Aromaschulung und viele Details aus dem Brennalltag begleiten diesen Abend. Das Mindestteilnahmealter beträgt 18 Jahre. Eine Anmeldung ist erwünscht. Preis: 45 Euro. Infostelle/Buchung: GRUMSINER Brennerei, Wirtschaftshof 3, 16278 Altkünkendorf, Tel.: 033337 516999, www.grumsiner.de.

03. März, 20 Uhr

Ruppiner Seenland | Neuruppin | Kulturhaus Stadtgarten

Florian Schröder - Entscheidet Euch!

Florian Schroeder, bekannt als Parodist und Speerspitze der jungen Kabarett-Generation, beweist sich als ein Meister seines Fachs: Virtuos bewegt er sich zwischen Kabarett und Comedy, zwischen Politik und Philosophie. Er beantwortet in seinem aktuellen Programm die ersten und die letzten Fragen der Menschheit. Dabei er redet er nicht über Probleme, sondern über Lösungen. Preis: 22,65-27,05 Euro. Infostelle/Buchung: Kulturhaus Stadtgarten, Karl-Marx-Straße 103, 16816 Neuruppin, Tel.: 03391 2687,www.kulturhaus-neuruppin.de.

03. – 12. März

Seenland Oder-Spree | Verschiedene Veranstaltungsorte

Musikfesttage an der Oder 2017 - KONTRAPUNKT

Die Musikfesttage finden vom 3. bis 12. März beidseits der Oder statt. Sie bieten außergewöhnliche Erlebnisse auf einem besonderen Niveau: Das Eröffnungskonzert am 3. März mit der Uraufführung "Luthers Träume", das romantische Konzert mit Musik der polnischen bzw. tschechischen Romantiker Moniuszko, Chopin und Dvořák am 9. März oder das glanzvolle Abschlusskonzert mit Weber, Wieniawski und Dvořák am 12. März in der Frankfurter Konzerthalle. Auch neue Formate, wie "Lesekonzerte" mit Lesungen und Kammermusik an reizvollen Orten oder Abende mit legendären Filmen polnischer Regisseure und polnischer Komponisten im "Smok" in Slubice, gehören zum vielseitigen Programm. Die Kammermusikkonzerte mit deutschen Musikern auf polnischer Seite, polnischen Musikern auf deutscher Seite oder mit begabten jungen Nachwuchs-Musikern runden die Musikfesttage ab. Infostelle/Buchung: Verschiedene Veranstaltungsorte, www.musikfesttage.de.

04. März, 16-18 Uhr

Elbe-Elster-Land | Finsterwalde | Logenhaus Finsterwalde

"Ich hätt' getanzt heut' Nacht"

Das Salonorchester des Brandenburgischen Konzertorchesters Eberswalde vereint unter dem Motto „Ich hätt´ getanzt heut´ Nacht“ zeitlose Musicalklassiker und aktuelle Produktionen in einem Konzert. Das Ensemble entführt sein Publikum in die Welt des „Phantom der Oper“, lädt ein zum Tanz mit „My fair lady“, geht auf Reisen nach „Chicago“, bittet zum Empfang bei Kaiserin „Elisabeth“ und gesteht „Beatles forever“. Von gefühlvollen Balladen bis hin zu klangvollen Rhythmen ist bei diesem Konzert alles vertreten. In die verschiedensten Rollen schlüpft an diesem Nachmittag Gesangssolistin Alexandra Broneske (Mezzosopran), die mit ihrer Spielfreudigkeit das Publikum mitreißt. Aber auch die Romantik kommt bei Titeln wie „Somewhere over the rainbow“ und „Wishing you where somehow here again“ selbstverständlich nicht zu kurz. Preis: 15 Euro. Infostelle/Buchung: Logenhaus Finsterwalde, Kirchhainer Str. 20, 03238 Finsterwalde, Tel.: 03531 507445, info@finsterwalde-logenhaus.de, www.finsterwalde-logenhaus.de.

04. März, 19 Uhr

Havelland | Werder

13. Werderaner Kneipenfest

Zum 13. Mal findet in Werder das große Kneipenfest statt. An dem Abend können Musikliebhaber Bands und Solisten unterschiedlichster Genres in verschiedenen Lokalen der Stadt erleben. Zu den Musikern gehören unter anderem die Oldie-Band Handgezapft oder Several Gents, die sich der irischen Musik verschrieben haben. Infostelle/Buchung: Stadtgebiet Werder, Tel.: 03733 288293, kneipenfest@aol.com, www.kneipenfest.info.

05. März, 10.15-11.15 Uhr

Spreewald | Burg | Festplatz Burg

Fahrt mit der Burger Rumpelguste

Ob als Alternative oder Ergänzung zu einer Kahnfahrt, die historischen Rundfahrten mit der "Rumpelguste" durch die einzigartige Burger Streusiedlung sind immer ein besonderes Erlebnis. Während der Tour erfahren die Gäste mehr über die Geschichte der drei Ortsteile von Burg. Preis: 8 Euro, Kinder bis 12 Jahre 5 Euro. Infostelle/Buchung: Festplatz Burg, Am Hafen, 03096 Burg, Tel.: 035603 754010 bzw. 0174 3375101, www.rumpel-guste.de.

05. März, 13 Uhr

Dahme-Seenland | Schenkendorf | Märkischer Lamahof

Glühweinwanderung mit Lamas und Alpakas

Allmählich erwacht die Natur wieder zum Leben. Die Tage werden wärmer und auch die einen oder anderen Frühblüher sind auf der Wanderung bereits zu entdecken. Auf dem Weg durch den Wald und am Wasser entlang werden die Ausflügler von Lamas und Alpakas begleitet. Dabei führen zwei Personen ein Tier. Da es aber noch immer recht kühl an der frischen Luft ist, können sich die Teilnehmer vor oder nach der Tour mit heißem Glühwein oder Saft aufwärmen und Kraft tanken. Alle Utensilien werden gestellt und die Touren sind für jeden zu schaffen. Am Ende dürfen die tierischen Begleiter mit einem gestellten "Leckerli" belohnt werden. Preis: 30 Euro, Kinder (3-10 Jahr) 10 Euro. Infostelle/Buchung: Märkischer Lamahof, Freiherr-von-Loeben-Straße 2, 15749 Mittenwalde OT Schenkendorf, Tel.: 03375 524502 o. 01522 8752653, info@maerkischer-lamahof.de, www.maerkischer-lamahof.de.

05. März, 14.30 Uhr

Niederlausitz | Cottbus | Stadthalle

Musikparade 2017 - Europas größte Tournee der Militär- und Blasmusik"

Mehrere hundert der besten Musiker und Tänzer aus aller Welt sorgen für einen unvergesslichen musikalischen Abend, der alle Liebhaber mitreißender Live-Musik begeistern wird. Auf dem abwechslungsreichen Programm stehen nicht nur Lieder aus dem Bereich der Militär- und Blasmusik, sondern auch aktuelle Songs aus den Charts, die von den Marchingbands auf unnachahmliche Weise reinterpretiert werden. So kann es durchaus sein, dass sich Jazz-, Military- oder Swing-Nummern mit Cover-Versionen von Hits wie „Umbrella“ von Rihanna oder „It´s my life“ von Bon Jovi abwechseln. Somit ist bei dieser einzigartigen Musikparade sicherlich für jeden Geschmack etwas dabei. Preis: 37,80-59,80 Euro, ermäßigt 30,50-48,10 Euro. Infostelle/Buchung: Stadthalle Cottbus, Berliner Platz 6, 03046 Cottbus, Tel.: 0355 7542444, tickets@cmt-cottbus.de, www.cmt-cottbus.de.

05. März, 16 Uhr und 06. März, 10 Uhr

Potsdam | Potsdam | T-Werk

Das Müllmonster feiert Geburtstag

Hier rollt eine Radkappe, da fliegt eine Plastiktüte durch die Luft, und ganz hinten in der Ecke knabbert das Müllmonster an einer rostigen Blechdose. Es verputzt gerne Müll, aber auch an seinem Geburtstag? In dieser Geschichte aus der Tonne wird allerlei Auf- und Abfälliges mit Spaß und Kreativität neu entdeckt. Eine poetische Geschichte zum Wegschmeißen. Preis: Vorverkauf 7 Euro, Kinder 5 Euro, Familien 21 Euro, Abendkasse 8 Euro, Kinder 6 Euro, Familien 22 Euro. Infostelle/Buchung: T-Werk, Schiffbauergasse 4E, 14467 Potsdam, Tel.: 0331 719139, www.t-werk.de.

08. März, 18 Uhr

Barnimer Land | Eberswalde | Restaurant "Matisse im Quartier No.7"

Frauentagsparty

Heute kann "frau" sich so richtig verwöhnen lassen. Das Menü ist genau auf den weiblichen Gaumen abgestimmt. Ein Augenschmaus sind die beiden Stand-up-Comedians "Erfrischend Anders". Sie zaubern den Gästen mit guter Unterhaltung, Comedy vom Feinsten und einem Hauch von Magie ein Lächeln auf die Lippen. Eine Anmeldung ist notwendig. Preis: 10 Euro. Infostelle/Buchung: Restaurant "Matisse im Quartier No.7", Steinstraße Ecke Kirchgasse, 16225 Eberswalde, Tel.: 03334 526409, www.matisse-restaurant.de.

08. März, 19 Uhr

Niederlausitz | Guben | Fabrik e.V.

Kabarett zum Frauentag: Jux Company

Ein Programm am Frauentag, aber gewiss nicht nur für Frauen. Denn es beschäftigt sich mit den immer neuen Beziehungen unterschiedlicher Geschlechter von der Steinzeit bis in die Facebook-Ära. Dabei konstatiert die Jux Company, dass der „Stein der Weisen“ immer noch gesucht wird, wie die Nadel im Heuhaufen. Die Kabarettisten sind felsenfest davon überzeugt, ihn gemeinsam mit dem Publikum zu finden. Ob das klappt, steht aber noch in den Sternen. Auf jeden Fall fragen die Unterhaltungskünstler nach: Hat der Frauentag heute immer noch so eine starke Leuchtkraft? Kann ein Eierlöffel eine eheliche Verbindung gefährden? Ist eine Ehe-und Sexualberatung nach der Silberhochzeit noch von Nutzen oder braucht man in einer Beziehung überhaupt einen Partner? Preis: Vorverkauf 12 Euro, Abendkasse 15 Euro. Infostelle/Buchung: Fabrik e.V., Mittelstr. 18, 03172 Guben, Tel.: 03561 431523.

08. März, 20 Uhr

Prignitz | Wittenberge | Kultur- und Festspielhaus Wittenberge

Die große Schlager-Hitparade 2017

Pünktlich zum Frauentag lädt das Kultur- und Festspielhaus seine Gäste zur großen Schlager-Hitparade ein. Der populäre Fernsehmoderator Sascha Heyna begrüßt Andrea Jürgens, Andreas Martin, G. G. Anderson und die Calimeros auf der Bühne. Preis: 39,90-45,90 Euro, Theaterkassenaufschlag 2 Euro. Infostelle/Buchung: Kultur- und Festspielhaus Wittenberge, Paul-Lincke-Platz 1, 19322 Wittenberge, Tel.: 03877 929163, kulturhaus@kfh-wbge.de, www.wittenberge.de.

zurück