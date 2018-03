28.02.18

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 10

Durch weite Buchenhallen wandeln, im Zwielicht sehen, wie sich die Dunkelheit zwischen die Bäume legt, den Stimmen des erwachenden Nachtlebens lauschen, das können Nachtschwärmer bei der Grumsiner Vollmondtour am 3. März 2018 in der Uckermark. Bei der Ankunft in der GRUMSINER Brennerei wartet eine zünftige Stärkung am Lagerfeuer inklusive der Verkostung edler Destillate.

Die Facetten der Liebe werden am 3. März 2018 im Ruppiner Seenland im Schlosstheater Rheinsberg musikalisch dargeboten. Es erklingen Werke von Mozart, Verdi, Puccini, Rossini, Donizetti, Johann Strauß oder Franz Lehár, die in ihren Opern und Operetten wunderbare, gefühlvolle Melodien gefunden haben. Es moderiert Frank Matthus, singen werden die russische Sopranistin Liudmila Lokaichuk, der amerikanische Bariton Julian Arsenault und der chilenische Tenor Guillermo Valdés.

Baron Karl Ludwig von Pöllnitz, Oberzeremonienmeister Friedrichs des Großen, lädt am 4. März 2018 die Besucher zum Rundgang durch das Schloss Sanssouci in Potsdam ein. Aus erster Hand berichtet er dabei über Begebenheiten bei Hofe und verrät Geheimnisse der höfischen Gesellschaft – denn der Baron, der 34 Jahre lang am preußischen Hof tätig war, weiß nur zu genau, was sich hinter den Schlossmauern abspielte.

Über 600 Schokoladenartikel werden in der gläsernen Manufaktur der Chocolaterie Hammelspring in der Uckermark von Hand gefertigt. Wer dabei Lust zum Selbermachen bekommt, belegt sich eine ChocoPizza mit Zutaten nach seinem Geschmack. Mit dem Familienpass Brandenburg geht das zum Vorteilspreis.

Diese und weitere Ausflugstipps im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

Ganzjährig, Montag – Samstag 10-17 Uhr

Uckermark ǀ Templin OT Hammelspring ǀ Chocolaterie Hammelspring

Das Schokoladenerlebnis

Über 600 Schokoladenartikel (alle erdenklichen Hohlfiguren, viele Schokoladentafeln und 50 Sorten Pralinen) werden in der gläsernen Manufaktur von Hand gefertigt. Wer dabei Lust zum Selbermachen bekommt, belegt sich eine ChocoPizza mit Zutaten nach seinem Geschmack. Alle Erzeugnisse sowie heiße Schokolade und Kaffee gibt es auch ganz frisch im Werksverkauf. Preis: 5 Euro pro Familienmitglied/Tag für die Herstellung einer ChocoPizza. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: 4 Euro pro Familienmitglied/Tag für die Herstellung einer ChocoPizza. Infostelle/Buchung: Chocolaterie Hammelspring, Templiner Straße 36, 17268 Templin OT Hammelspring, Tel.: 03987-209033, www.chocolaterie-hammelspring.de.

Der Familienpass Brandenburg 2017/2018 bietet 549 rabattierte Angebote aus den Bereichen Kultur, Sport, Natur und Freizeit. Er ist bis 30.06.2018 und für die ganze Familie (mindestens ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) gültig. Erhältlich ist der Familienpass Brandenburg im Zeitschriftenhandel, in Schulen und Kindertagesstätten, in Touristeninformationen, bei den Lokalen Bündnissen für Familie, in Buch- und Spielzeughandlungen, bei Rabattanbietern, in Bibliotheken und in allen Filialen von Getränke Hoffmann. Im Internet lässt er sich unter www.familienpass-brandenburg.de bestellen.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

01. – 04. März

Fläming ǀ Reetz ǀ Ökozentrum Sensthof

Wolfstracking

Gemeinsam mit dem meisterhaften Fährtenleser und Mentor Greg Sommer begeben sich Interessierte auf die Spuren des Wolfsrudels, das seit einiger Zeit im Hohen Fläming lebt. Die Gruppe verbringt 4 Tage draußen auf den Spuren der Wölfe und anderer Tiere. Dabei werden die Teilnehmer das Fährtenlesen intensiv erlernen und erleben. Zum Sonnenuntergang versammeln sie sich in gemütlicher Runde mit heißem Tee, leckerem Essen und den Geschichten von den Abenteuern des Tages. Preis: 290 Euro inklusive Übernachtung im eigenen Zelt oder im Haus und Verpflegung mit biologischer oder regionaler Kost. Infostelle/Buchung: Ökozentrum Sensthof, 14827 Reetz, Tel.: 0176 10587055, www.wildnisschule-hoherflaeming.de.

02. und 03. März, 19.30 Uhr

Seenland Oder-Spree ǀ Oderaue ǀ Theater am Rand

Der Schimmelreiter

„Der Schimmelreiter“, Theodor Storms weltberühmte Novelle um menschliche Hybris, Fortschritt und Aberglaube, wird einen Steinwurf vom Oderdamm entfernt aufgeführt. Was braucht es, um ein guter Deichgraf zu sein? Wie begegnet man Fortschritt und Tradition? Das Publikum erlebt den packenden Kampf des Deichgrafen Hauke Haiens, eines einsamen Visionärs, um die Sicherung von Land und Leben und dessen dramatischen Untergang. Die Sprache Theodor Storms entwickelt einen Sog aus atmosphärisch dichten Bildwelten. Preis: 21 Euro. Infostelle/Buchung: Theater am Rand, Zollbrücke Nr. 16, 16259 Oderaue, Tel.: 033457 66521, www.theateramrand.de.

03. März, 15.30 Uhr

Havelland ǀ Havelberg ǀ ArtHotel Kiebitzberg

Cinderellas Schuh

Im Leben der liebenswert-chaotischen Geschichtenerzählerin Imelda Plaudertasche geht es turbulent zu. Deshalb verwechselt sie auch manchmal Anfang und Ende ihrer Geschichten, und gelegentlich entwickeln sogar die Gegenstände um sie herum ein ungeahntes Eigenleben. Ihre Schuhe zum Beispiel hören einfach nicht auf zu streiten und weigern sich, das Haus zu verlassen. Imeldas Begeisterung für Märchen tut das aber keinen Abbruch, und so präsentiert sie den Zuschauern ihre eigene fantasievolle Version der beliebten Geschichte von Aschenputtel. Dabei beginnt sie mit dem glücklichen Ende des Märchens. Nach der Hochzeit verschenkt die frischgebackene Königin Cinderella ihre glänzenden Schuhe an das tanzbegeisterte Mädchen Eldamina. Sie sollen ihr und ihrer Familie Glück und Wohlstand bringen. Doch als Eldamina ein Schwesterchen bekommt, ist sie eifersüchtig. Sie will ihren Schatz nicht teilen und versenkt die Schuhe im See. Preis: 5 Euro. Infostelle/Buchung: ArtHotel Kiebitzberg, Schönberger Weg 6, 39539 Havelberg, Tel.: 039387 72558, www.arthotel-kiebitzberg.de.

03. März, 17 Uhr

Elbe-Elster-Land ǀ Finsterwalde ǀ St. Trinitatis Kirche

Finsterwalder Kammermusik Festival mit "Berlin City Brass"

Fünf Blechbläser aus renommierten Berliner Orchestern versprechen einen mitreißenden Abend unter anderem mit Werken von Thomas Albinoni, Edvard Grieg und Scott Joplin. Preis: 15 Euro, ermäßigt 7,50 Euro. Infostelle/Buchung: St. Trinitatis Kirche Finsterwalde, 03238 Finsterwalde, Tel.: 03531 783502, www.finsterwalder-kammermusik.de.

03. März, 17 Uhr

Uckermark ǀ Altkünkendorf ǀ GRUMSINER Brennerei

Grumsiner Vollmondtour

Durch weite Buchenhallen in den Abend wandeln, im Zwielicht sehen, wie sich die Dunkelheit zwischen die Bäume legt, den Stimmen des erwachenden Nachtlebens lauschen, bis der aufgehende Vollmond die alten Buchen in sein silbernes Licht taucht – das können Nachtschwärmer bei der Tour mit Roland Schulz erleben. Bei der Ankunft in der GRUMSINER Brennerei wartet eine zünftige Stärkung am Lagerfeuer inklusive der Verkostung edler Destillate. Preis: 75 Euro. Infostelle/Buchung: GRUMSINER Brennerei, Wirtschaftshof 3, 16278 Altkünkendorf, Tel.: 033337 51699.

03. März, 19.30 Uhr

Ruppiner Seenland ǀ Rheinsberg ǀ Schlosstheater Rheinsberg

Die Facetten der Liebe

„Dein ist mein ganzes Herz“ – ist dieses Liebesbekenntnis noch zu toppen? Zumal der chilenische Tenor Guillermo Valdés diese Arie aus Franz Lehárs Operette „Das Land des Lächelns“ voller Inbrunst zu singen weiß. Für den romantischen Abend mit Liebesarien und -duetten, den Frank Matthus moderieren wird, kommen auch die russische Sopranistin Liudmila Lokaichuk und der amerikanische Bariton Julian Arsenault nach Rheinsberg. Mozart, Verdi, Puccini, Rossini, Donizetti, Johann Strauß oder Franz Lehár haben in ihren Opern und Operetten für die Facetten der Liebe wunderbare, gefühlvolle Melodien gefunden. In „La Bohème“ besingt der Dichter Rudolfo die erste zaghafte Begegnung mit der Nachbarin Mimi. Das folgende Duett ist dann schon ein leidenschaftliches Liebesbekenntnis und ein romantisch-theatralischer Höhepunkt des Programms. Verrückt vor Liebe ist Nemorino in Donizettis „Liebestrank“ und offenbart dies mit „Una furtiva lagrima“, einer der bekanntesten Tenorarien. Alfredo und Violetta, der Herzog von Mantua und Gilda, Don Giovanni und das Bauernmädchen Zerlina – sind einige der Opernpaare, über deren Begehren und Lieben an diesem Abend bei Kerzenschein mehr zu erfahren sein wird. „Lippen schweigen, ‚s flüstern Geigen: Hab‘ mich lieb“ – mit dieser Melodie noch in den Ohren darf man dann gern mit der Liebsten im Arm im beschwingten Walzerschritt den Heimweg antreten. Preis: 35 Euro, ermäßigt 17 Euro, Pärchen 65 Euro. Infostelle/Buchung: Schlosstheater Rheinsberg, 16831 Rheinsberg, Tel.: 033931 34940, www.musikakademie-rheinsberg.de.

03. März, 20 Uhr

Lausitzer Seenland ǀ Lauchhammer ǀ Real Music Club

Real Music Konzert

Ein Hauch amerikanischer Leidenschaft weht durch Lauchhammer. Lorin Walker Madsen und The Hustlers spielen Musik aus ihrer Heimat. In ihrem Repertoire findet sich Outlaw Country genauso wie High Desert Honky Punk und Roots Music. Preis: 18 Euro. Infostelle/Buchung: Real Music Club, Wilhelm-Külz-Str. 54, 01979 Lauchhammer, www.real-music.net.

03. – 04. März, 13.30 Uhr

Spreewald ǀ Dissen-Striesow ǀ Ortsteil Striesow

135. Jubiläumsfastnacht

Die sorbische Fastnacht gehört zu den größten Festen in der Lausitz. Mit ihr werden der lange Winter verabschiedet sowie böse Geister und Dämonen vertrieben. Ein wichtiger Bestandteil der sorbischen Fastnacht ist das sogenannte Zampern: Hierbei ziehen kostümierte Zamperleute in Begleitung einer Kapelle mit Kiepe, Kober und Geldkassette durch das Dorf. Die Dorfbewohner halten Speck, Eier, Geld und Schnaps für die Zamperleute bereit. Den Abschluss des Zapust bilden der traditionelle Fastnachtstanz und das Eierkuchenessen. Infostelle/Buchung: Ortsteil Striesow, Dorfaue, 03096 Dissen-Striesow, Tel.: 035606 319, www.dissen-striesow.de.

04. März, 11 Uhr

Potsdam ǀ Potsdam ǀ Schloss Sanssouci

Baron Karl Ludwig von Pöllnitz – Aus der Zeit gefallen

Wenn das der König wüsste. Baron Karl Ludwig von Pöllnitz, Oberzeremonienmeister Friedrichs des Großen, lädt die Besucher zum Rundgang durch das Schloss Sanssouci ein. Aus erster Hand berichtet er dabei über Begebenheiten bei Hofe und verrät Geheimnisse der höfischen Gesellschaft – denn der Baron, der 34 Jahre lang am preußischen Hof tätig war, weiß nur zu genau, was sich hinter den Schlossmauern abspielte. Mit spannenden Geschichten und amüsanten Anekdoten entführt er die Besucher in das 18. Jahrhundert. Preis: 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Infostelle/Buchung: Schloss Sanssouci, Maulbeerallee, 14469 Potsdam, Tel.: 0331 9694200, www.spsg.de.

04. März, 19 Uhr

Ruppiner Seenland ǀ Neuruppin ǀ Kulturhaus Neuruppin

Dr. Mark Benecke – Serienmord

Manche Täter sind ganz anders als alle anderen: Serientäter sehen klar, handeln aber absolut unsozial. Wie passt das zusammen? Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke widmet sich auf skurrile bis teilweise eklige Weise spannenden Fragen, die man manchmal lieber nicht beantwortet haben möchte: Wieso sind beispielsweise die Fingernägel der aufgedunsenen Männerleiche so lang und welche Madenart kriecht aus ihrem Mundwinkel? Somit ist nicht der Tod Beneckes Job, sondern das Leben nach dem Tod. Wenn die Maden den Mörder entlarven, hat er alles richtig gemacht... Die Gäste folgen ihm in eine schockierende und faszinierende Welt. Preis: 27,55 Euro. Infostelle/Buchung: Kulturhaus Neuruppin, Karl-Marx-Str. 103, 16816 Neuruppin, Tel.: 03391 3555300, www.kulturhaus-neuruppin.de.

05. März, 19.30 Uhr

Dahme-Seenland ǀ Schulzendorf ǀ Patronatskirche

The Gregorian Voices

Mit ihrem Leiter Georgi Pandurov und acht außergewöhnlichen Solisten treten die Gregorian Voices das Erbe des Männerchores GLORIA DEI an. Ziel dieses Chors war die Wiederbelebung der Tradition der orthodoxen Kirchenmusik. Das Ensemble erhielt mehrere internationale Auszeichnungen. Mit seiner Stimmgewalt und vielen Solopassagen zeigen der Chor und seine Solisten, wie Gregorianik heute klingen kann: authentisch und dennoch zeitnah. Im zweiten Teil des Konzerts erklingen Klassiker der Popmusik, wie unter anderem „Knocking on heaven’s door“ von Bob Dylan, „Hallelujah“ von Leonard Cohen, „Thank you for the music“ von ABBA, "Sound of Silence" von Simon and Garfunkel, "Sailing" von Rod Steward, „Bohemian Rapsody“ von Queen oder "Ameno" von ERA, die im Stil des gregorianischen Gesangs neu arrangiert wurden. Infostelle/Buchung: Patronatskirche, Dorfstraße, 15732 Schulzendorf, Tel.: 033762 93070, www.schulzendorf.de.

