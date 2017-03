08.03.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 11

Der Frühling will irgendwie noch nicht so richtig in Schwung kommen. Doch vielerorts wagen sich schon Winterlinge und Krokusse aus dem Boden und sorgen somit in der Landschaft für zarte Farben. Wer es aber noch bunter möchte, sollte am 11. und 12. März 2017 nicht die Schauvorführungen in der Heimatstube Burg im Spreewald verpassen. Denn dort erklärt und zeigt Bärbel Schubert das Verzieren von sorbischen Ostereiern.

Nicht nur Zugucken, sondern auch selbst Hand anlegen kann man vielerorts am 11. und 12. März 2017 beim Tag der offenen Töpfereien in ganz Brandenburg. Dann öffnen Töpfereien und Keramikwerkstätten ihre Pforten für ein interessiertes Publikum. Wer will, kann an diesen Tagen das Töpfern an der Töpferscheibe auch einmal selber ausprobieren.

Geschichtsinteressierte sollten sich schon mal den 18. März 2017 vormerken. Dann steht im Barnimer Land eine geführte Wanderung „Auf den Spuren der Mönche" an. Während der Ranger-Tour geht es in die Umgebung des Klosters Chorin, vorbei an den Resten einer alten Wassermühle und dem Weinberg. Religion und Glaube ist auch das Thema einer Lesung mit Martina Gedeck auf Schloss Neuhardenberg im Seenland Oder-Spree. Sie liest aus dem hochgelobten, aber auch umstrittenen Werk von Ricarda Huch. In ihrer 1914 entstandenen Schrift „Luthers Glaube. Briefe an einen Freund“ geht es um die Frage, was nun Martin Luthers Glaube gewesen sein mag.

Aus dem Familienpass empfehlen wir in dieser Woche eine Wanderung über die „Freienwalder Karpaten". Klaus Schluchter führt am 12. März 2017 auf der mehr als sieben Kilometer langen Tour durch düstere Gründe und dunkle Wälder im Seenland Oder-Spree.

Diese und weitere Ausflugsideen im ganzen Land finden Sie in unseren Veranstaltungstipps (word).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

12. März, 13.30-15.30 Uhr

Seenland Oder-Spree | Bad Freienwalde | Touristinformation

Wanderung über die Freienwalder Karpaten

Klaus Schluchter führt auf der Wanderung über 7 Kilometer durch düstere Gründe und dunkle Wälder. Das Landschaftsschutzgebiet Freienwalder Waldkomplex lädt mit ihrem wechselnden Waldbestand förmlich zum Wandern ein. Eine Kaffeerast in der Köhlerei ist eingeplant. Um eine Anmeldung wird gebeten. Preis: 2,50 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Kinder kostenfrei. Infostelle/Buchung: Touristinformation, Uchtenhagenstrasse 3, 16259 Bad Freienwalde, Tel.: 03344 150890, info@bad-freienwalde.de, www.bad-freienwalde.de.

Der Familienpass Brandenburg 2016/2017 bietet 638 rabattierte Angebote aus den Bereichen Freizeit, Bildung, Sport und Spaß. Der aktuelle Pass gilt bis zum 30.06.2017 für die ganze Familie (mind. ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr). Er ist es in ganz Brandenburg erhältlich in jedem Kiosk/Zeitschriftenladen, bei Getränke Hoffmann sowie im Internet unter www.familienpass-brandenburg.de.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

09. März, 19.30 Uhr

Elbe-Elster-Land | Bad Liebenwerda | Bürgerhaus

Joy Fleming im Bürgerhaus Bad Liebenwerda

Deutschlands Kritiker sind sich einig, wer den Titel "Beste Blues- und Rocksängerin" verdient: Joy Fleming. Mit Ihrem Stimmvolumen verleiht sie ihrer ausdrucksstarken Interpretation mit Nachdruck Gehör. Mit ihrem Temperament reißt die vitale und leidenschaftliche Sängerin ihr Publikum vom Hocker. Preis: 35 Euro. Infostelle/Buchung: Bürgerhaus, Burgplatz, 04924 Bad Liebenwerda, Tel.: 035341 6280, info@bad-liebenwerda.de, www.bad-liebenwerda.de.

09. März, 20 Uhr

Potsdam | Potsdam | Nikolaisaal Potsdam (Großer Saal)

Schwanensee – Das russische Nationalballett

Das Russische Nationalballett aus Moskau präsentiert den beliebten Ballettklassiker in einmaliger Darbietung. Mit der Musik zu Schwanensee offenbarte Tschaikowski nicht nur seine russische Seele, sondern begeisterte mit ihr weit über das ballettinteressierte Publikum hinaus: Das Russische Ballett verleiht Gefühlen Ausdruck, ohne ein Wort zu verlieren. Bei der Inszenierung verbinden sich Musik und Tanz zu einer Sprache, die jeder sofort versteht. Preis: 41,45-61,60 Euro Infostelle/Buchung: Nikolaisaal Potsdam (Großer Saal), Wilhelm-Staab-Straße 10/11, 14467 Potsdam, Tel.: 0331 2888828, service@nikolaisaal.de, www.nikolaisaal.de.

10. März, 14 Uhr

Prignitz | Wittenberge | Kultur- und Festspielhaus Wittenberge

„Musik am Nachmittag“ zum Internationalen Frauentag

Zum ersten Mal verbindet sich die populäre Reihe „Musik am Nachmittag" mit dem ebenfalls äußerst beliebten Frauentagskonzert. Das junge Solistenensemble spielt eingängige und virtuose klassische Melodien, die Platzierung der Gäste an Tischen bei Kaffee und Kuchen garantiert eine tolle Atmosphäre. Preis: 18 Euro inkl. Kaffeegedeck, zzgl. Theaterkassenaufschlag 2 Euro. Infostelle/Buchung: Kultur- und Festspielhaus Wittenberge, Paul-Lincke-Platz 1, 19322 Wittenberge, Tel.: 03877 929163, kulturhaus@kfh-wbge.de, www.wittenberge.de.

10. März, 19.30 Uhr

Uckermark | Prenzlau | Dominikanerkloster, Kleinkunstsaal

Literatur im Kloster

Susann Kloss präsentiert eine kurzweilige und heitere Lesung zu einem ständig gegenwärtigen Thema: den Klamotten. Sie beantwortet dabei Fragen, die Mann und Frau schon immer unter den Nägeln brannten: Warum und wozu sich jeden Tag auf Neue an- und ausziehen? Sind Frauen eitler als Männer? Ist es noch modern, einen Schlips zu tragen? Wie tanzt man einen Striptease? „Kleiderwechsel“ ist eine kurzweilige Kollektion aus Prosa, Lyrik und Sachtexten. Die Schauspielerin Susann Kloss liest und spielt sich von der alten Klamotte bis zum allerletzten Schrei. Infostelle/Buchung: Dominikanerkloster, Kleinkunstsaal, Uckerwiek 813, 17291 Prenzlau, Tel.: 03984 752241, www.dominikanerkloster-prenzlau.de.

11. März

Havelland | Paaren im Glien | MAFZ - Erlebnispark Paaren

Beach-Party

Warum auf den Sommer warten, wenn man schon im März eine Beachparty feiern kann? Weil es draußen dafür aber doch noch zu kalt ist, schmeißt der Erlebnispark kurzerhand eine Indoor-Strandparty. Für Sommerhungrige gibt es einen klassischen Chartmix und dazu House vom Feinsten. Unter anderem treten Stereoact auf. Infostelle/Buchung: MAFZ - Erlebnispark Paaren, Gartenstr. 1-3, 14621 Paaren im Glien, Tel.: 033230 740, www.mafz.de.

11. März, 17.30 Uhr

Dahme-Seenland | Königs Wusterhausen | Schloss Königs Wusterhausen

Manteau, Rock und Mieder – Modetrends unter Königin Sophie Dorothea

Wie aus einem „Mantel“ ein Kleid wurde und warum Kinder sich wie kleine Erwachsene „stylten“, erfahren Trendbewusste bei dem Vortrag zur barocken Mode am Hofe des „Soldatenkönigs“. Kleidungsstücke des frühen 18 Jahrhunderts, wie die Königin sie trug, werden von einem Model präsentiert. Zu den Kleidern und deren geometrischen Schnitten erhalten die Gäste fachkundige Erklärungen von der Kostümhistorikerin Marita Müller. Preis: 8 Euro, ermäßigt 6 Euro. Infostelle/Buchung: Schloss Königs Wusterhausen, Schlossplatz 1, 15711 Königs Wusterhausen, www.spsg.de.

11. – 12. März, 10-18 Uhr

Brandenburg und Berlin | Verschiedene Veranstaltungsorte

Tag der offenen Töpfereien

Die Töpfereien und Keramikwerkstätten der Innung Berlin-Brandenburg laden jedes Jahr zum „Tag der offenen Töpfereien“ ein. Am zweiten Wochenende im März haben alle Töpfereien und Keramikwerkstätten in Berlin und Brandenburg für interessiertes Publikum geöffnet. Vieles gibt es zu sehen, zu bestaunen und zu genießen. Wer will, kann das Töpfern an der Töpferscheibe auch einmal selber ausprobieren. Das älteste Handwerk, das ein großes Stück Kultur unseres Landes prägte und noch heute prägt, macht diesen Tag zu einem Schautag von Wohn-, Lebens- und Esskultur. Infostelle/Buchung: Verschiedene Veranstaltungsorte, www.toepferinnung-berlin-brandenburg.de.

11. – 12. März, 12-16 Uhr

Spreewald | Burg | Heimatstube Burg

Schauvorführung: Verzieren sorbischer Ostereier

Bärbel Schubert zeigt und erklärt das Verzieren von sorbischen Ostereiern in Wachsreserve- und Bossiertechnik. Interessierten gibt sie dabei gerne Tipps und Tricks weiter. Preis: 1,50 Euro Kinder 1 Euro. Infostelle/Buchung: Heimatstube Burg, Am Hafen 1, 03096 Burg, Tel.: 035603 75729, www.BurgimSpreewald.de.

12. März, 15 Uhr

Ruppiner Seenland | Oranienburg | Schlossmuseum Oranienburg

Museumswerkstatt am Schloss: Leinöl, Ei und Lapislazuli

Nach der Kurzführung durch das Schlossmuseum, schwingen Familien mit Kindern ab 6 Jahren selbst den Pinsel und malen auf Leinwänden in der Museumswerkstatt. Und zwar nicht irgendwie, sondern wie die alten Meister. Das geht natürlich nur, wenn die Nachwuchs-Künstler auch die entsprechenden Untergründe verwenden. Zunächst schauen sich die Teilnehmer daher ausgewählte Bilder im Schloss ganz genau an und erfahren einiges über die Bedeutung der Farben und deren Herstellung. Anschließend ziehen sie unter Anleitung selber eine Leinwand fachmännisch auf und grundieren sie. Auch die Farben werden selbst hergestellt. Danach übernimmt die Fantasie die weitere Gestaltung. Preis: 8 Euro, ermäßigt 4 Euro. Infostelle/Buchung: Schlossmuseum Oranienburg, Schlossplatz 1, 16515 Oranienburg, www.schlossmuseum-oranienburg.de.

12. März, 17-19 Uhr

Fläming | Michendorf | Volksbühne Michendorf

Ich bin so knallvergnügt erwacht - Joachim Ringelnatz

„Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt" - diesem Motto des beliebten Schriftstellers, Kabarettisten und Malers Joachim Ringelnatz folgen die beiden Schauspieler Tina-Nicole Kaiser und Jürgen Wegscheider in ihrer szenischen Lesung "Ich bin so knallvergnügt erwacht". Gemeinsam geben sie Einblicke in das Leben von Joachim Ringelnatz und seinen feinsinnigen Humor. Anhand seiner Biographie bringen sie viele ausgesuchte Werke des Meisters des Sprachwitzes zu Gehör – mal unverblümt, mal komisch, mal melancholisch und mal nachdenklich. Preis: ab 13,10 Euro. Infostelle/Buchung: Volksbühne Michendorf, Potsdamer Str. 42, 14552 Michendorf, Tel.: 033205 268188, www.volksbuehnemichendorf.de.

14. – 18. März

Barnimer Land | Eberswalde | HNE Eberswalde, Stadtcampus

Kinder und JugendUni Barnim Uckermark

Die Kinder- und JugendUni Barnim Uckermark ist ein Projekt der Bürgerstiftung Barnim Uckermark mit der HNE Eberswalde. Professoren und Professorinnen aus Eberswalde und ganz Deutschland unterrichten in den Vorlesungssälen der HNE Eberswalde Kinder und Jugendliche. Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 5 erfahren so hochspannende Erkenntnisse aus der Wissenschaft und schnuppern Hochschulluft. Eine Anmeldung ist erforderlich. Infostelle/Buchung: HNE Eberswalde, Stadtcampus, Schicklerstraße 5, 16225 Eberswalde, Tel.: 03334 657227, presse@hnee.de, www.hnee.de.

15. März, 20 Uhr

Niederlausitz | Cottbus | Stadthalle Cottbus

Roland Kaiser „Auf den Kopf gestellt“

Roland Kaiser ist zweifelsohne im pop-kulturellen Kosmos Deutschlands eine Größe, mit der auch nach über 40 Jahren Karriere noch zu rechnen ist. Mit über 90 Millionen verkauften Tonträgern zählt der gebürtige Berliner zu den bekanntesten Protagonisten des deutschen Schlagers. Mit seinen neuen, aber auch den alt bekannten Hits zieht er Fans aller Altersklassen in seinen Bann. Preis: 37,90-71,50 Euro Infostelle/Buchung: Stadthalle Cottbus, Berliner Platz 6, 03046 Cottbus, Tel.: 0355 7542444, tickets@cmt-cottbus.de, www.cmt-cottbus.de.

