Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 11

In einigen Landesteilen Brandenburgs wollte der Winter heute noch einmal zeigen, was er drauf hat. Doch pünktlich zum Wochenende sollen die Temperaturen steigen. Genau der richtige Zeitpunkt, um schon etwas im Garten zu machen. Da kommt das Rosenseminar am 9. und 10. März 2018 im Ostdeutschen Rosengarten in Forst genau zum richtigen Zeitpunkt. Hier erfahren Hobbygärtner den fachgerechten Rosenschnitt vermittelt.

Das mildere Wetter lädt außerdem zu einer ersten Wanderung ein. Zum Beispiel im Naturpark Nuthe-Nieplitz, wo man am 10. März 2018 den „Rufen der Steinkäuze" folgen kann. Seit 2010 siedelt der Landschaftsförderverein Nuthe-Nieplitz-Niederung e.V. die kleinen rundlichen Eulen wieder in der Region an.

„Frühlingserwachen" heißt es zudem am 17. März 2018 in Lübben im Spreewald. Dann eröffnet der dortige Tourismusverein mit der Übergabe der Rudel und Paddel an Kahnfährleute sowie Bootsverleiher die diesjährige Hauptsaison. Wer lieber in die bunte Welt der Spielzeugartikel eintauchen möchte, besucht die Ausstellung „Der Kletteraffe TOM" im Stadtmuseum im Frey-Haus in Brandenburg an der Havel. Sie bietet einen interessanten Einblick in die Geschichte der mehr als 100-jährigen Tradition der Spielzeugindustrie in der Stadt.

Aus dem Familienpass empfehlen wir in dieser Woche den Fit & Fun Sport- und Gesundheitspark in Eberswalde im Barnimer Land. Auf rund 5.000 Quadratmetern Fläche bietet die multifunktionale Freizeitanlage aktiven Familien eine Vielzahl von sportlichen Aktivitäten.

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

Ganzjährig

Barnimer Land ǀ Eberswalde ǀ Fit & Fun Sport- und Gesundheitspark

Mit Fun Fit bleiben

Das Fit & Fun ist eine multifunktionale Sport- und Freizeitanlage und eröffnet aktiven Familien in angenehmer Atmosphäre auf 5.000 qm eine Vielzahl von sportlichen und geselligen Aktivitäten. Preis: Bowling ab 15,50 Euro pro Bahn/Stunde. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: 2 Stunden Bowling zum Preis von 1 Stunde. Infostelle/Buchung: Fit & Fun Sport- und Gesundheitspark, Coppistraße 1 g, 16227 Eberswalde, Tel.: 03334-207450, www.fitundfuneberswalde.de.

Brandenburg 2017/2018 bietet 549 rabattierte Angebote aus den Bereichen Freizeit, Bildung, Sport und Spaß. Der aktuelle Pass ist vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 und für die ganze Familie (mindestens ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) gültig. Er ist es in ganz Brandenburg erhältlich in jedem Kiosk/Zeitschriftenladen, bei Getränke Hoffmann sowie im Internet unter: www.familienpass-brandenburg.de

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

08. März, 17 Uhr

Uckermark ǀ Templin ǀ MKC Templin

4. Filmnacht zum Frauentag

Nach dem Erfolg der letzten Jahre findet nun bereits die 4. Filmnacht zum Frauentag statt. Frauen können sich gleich auf zwei Filme, ein Soul Food-Paket und Entspannung in der Musiklounge freuen. Infostelle/Buchung: MKC Templin e.V., Prenzlauer Allee 6, 17268 Templin, Tel.: 03987 551063, www.multikulturellescentrum.de.

08. März, 19 Uhr

Dahme-Seenland ǀ Königs Wusterhausen ǀ Weinladen am Kanal

Frauenabend mit zwei Graubärten

Soundtracks aus dem Leben zweier Graubärte: Olaf Parnack und Detlef Schachtschneider spielen Songs von Renft, Johnny Cash, Gundermann und vielen mehr. Infostelle/Buchung: Weinladen am Kanal, Bahnhofstraße 24, 15711 Königs Wusterhausen, Tel.: 03375 295170, www.kw-weinladen.de

08. März, 20 Uhr

Potsdam ǀ Potsdam ǀ Nikolaisaal Potsdam (Großer Saal)

FALCO – The Show

„Rock me Amadeus“, „Jeanny“, „Out of the Dark“ oder „Der Kommissar“ - wer kennt sie nicht, die großen Hits von FALCO? „FALCO - The Show“ ist ein energiegeladenes Konzert und eine Hommage an den österreichischen Popstar und Nationalhelden. Nicht nur die eingefleischten Fans, sondern auch jüngere Generationen werden von Michael Patrick Simoner absolut begeistert sein. Mimik und Gestik sind verblüffend echt und die FALCO-typische, arrogante Attitüde überzeugt auch den letzten Gast. Begleitet wird er von exzellenten Musikern, die unter anderem mit Weltstars wie Nelly Furtado, Anastacia, Phil Collins, Cliff Richard und Joe Cocker auf der Bühne standen. Preis: 24,95-49,95 Euro. Infostelle/Buchung: Nikolaisaal Potsdam (Großer Saal), Wilhelm-Staab-Straße 10/11, 14467 Potsdam, Tel.: 0331 2888828, www.nikolaisaal.de

08. März, 20 Uhr

Prignitz ǀ Wittenberge ǀ Kultur- und Festspielhaus

Ganz ohne Weiber geht die Chose nicht...

Über das weibliche Geschlecht sinniert das Berliner „Galgentrio“. Dahinter stehen die bekannten Schauspieler und Musiker Jörg Kleinau, Wolf Butter und Wolf-Dietrich Griep. In ihrem Programm mit Texten und Liedern deutschsprachiger Autoren stellen die drei am Frauentag das weibliche Geschlecht in den Mittelpunkt ihrer derb-komischen, aber auch leisen Betrachtungen. Das Ganze wird mit guter alten Swingmusik verbunden. Preis: 18 Euro. Infostelle/Buchung: Kultur- und Festspielhaus Wittenberge, Paul-Lincke-Platz 1, 19322 Wittenberge, Tel.: 03877 929181, www.wittenberge.de.

09. – 10. März, 09 und 13 Uhr

Lausitzer Seenland ǀ Forst ǀ Ostdeutscher Rosengarten; Treffpunkt: Restaurant „Rosenflair“

Rosenseminar

Das „Rosenseminar“ richtet sich an Hobbygärtner, Garten- und Rosenfreunde oder solche, die es gern werden wollen. Vermittelt wird der fachgerechte Rosenschnitt in Theorie und Praxis. Preis: 30 Euro. Infostelle/Buchung: Treffpunkt: Restaurant "Rosenflair", Ostdeutscher Rosengarten Forst, Wehrinselstraße 42, 03149 Forst, Tel.: 03562 989350, www.rosengarten-forst.de.

10. März

Havelland ǀ Paaren im Glien ǀ MAFZ-Erlebnispark

Beach-Party

Achtung, es wird heiß! Sommer, Sonne, Strand und Meer haben zwar noch etwas Zeit, aber was gibt es Besseres als sich schon einmal für die warme Jahreszeit warm zu tanzen? Es gibt heiße Songs und coole Drinks. Sonnenbrille, Strohhut und Hawaiikette einpacken und schon kann es losgehen. Infostelle/Buchung: MAFZ-Erlebnispark, Gartenstr. 1-3, 14621 Paaren im Glien, Tel.: 033230 740, www.erlebnispark-paaren.de.

10. März, 16 Uhr

Uckermark ǀ Prenzlau ǀ Kultur- und Plenarsaal

PITTIPLATSCH UND SEINE FREUNDE

Auch in diesem Jahr haben Pittiplatsch und Schnatterinchen die Koffer gepackt und warten auf den Reisebus, in dem schon Mauz und Hoppel, Mischka sowie Frau Elster und Herr Fuchs Platz genommen haben. Moppi sitzt mit einem Riesen-Knochen ganz vorn neben der Märchenerzählerin Bärbel, die als Reiseleiterin die Fahrtroute bestimmt. Wie in jedem Jahr um diese Zeit verlassen die Puppen den Märchenwald und reisen zu den Kindern und Familien in die Theater und Kulturhäuser. Mit im Gepäck haben sie natürlich jede Menge gute Laune und ihr großes Märchenbuch, aus dem sie den Zuschauern bei ihren Veranstaltungen Geschichten vorspielen. Pittiplatsch hat versprochen, auch ganz brav zu sein. Aber wer diesen kleinen Kobold kennt, weiß, dass er diesen Vorsatz schon an der nächsten Waldkreuzung vergessen hat und ordentlich auf den Busch klopft. Preis: 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Infostelle/Buchung: Kultur- und Plenarsaal, Grabowstraße 18, 17291 Prenzlau, Tel.: 03984 833952, www.prenzlau-tourismus.de.

10. März, 17 Uhr

Fläming ǀ Trebbin OT Blankensee ǀ NaturParkZentrum am Wildgehege Glauer Tal

Die Rufe der Steinkäuze – Wanderung zur Wiederansiedlung der kleinen Eule im Naturpark Nuthe-Nieplitz

Vor etwa 25 Jahren verschwanden die Steinkäuze aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung aus der Nuthe-Nieplitz-Region. Diese Eulenart braucht strukturreiches Offenland und alte höhlenreiche Bäume zum Brüten und Verstecken. Seit 2010 siedelt der Landschafts-Förderverein Nuthe-Nieplitz-Niederung e.V. die kleinen rundlichen Eulen wieder in der Region an. Steinkauzpaten, Mitarbeiter und Unterstützer befestigten bisher 220 Niströhren in alten Bäumen und wilderten 203 Steinkäuze aus. Das laufende Projekt hat es ermöglicht, dass sich die schützenswerte Eule wieder in der Nuthe-Nieplitz-Region heimisch fühlt und ihre Rufe erneut vernommen werden können. Die Wanderer lauschen der kleinen Eule während der abendlichen Balz und erfahren Wissenswertes über das Projekt der Wiederansiedlung. Infostelle/Buchung: NaturParkZentrum am Wildgehege Glauer Tal, Glauer Tal 1, 14959 Trebbin OT Blankensee, Tel.: 033731 700460, www.naturpark-nuthe-nieplitz.de.

10. – 11. März, 10 Uhr

Spreewald ǀ Burg ǀ Verschiedene Töpfereien

12. bundesweiter Tag der offenen Töpferei

Die berlin-brandenburgischen Keramikerinnen und Keramiker laden ein, geöffnete Töpfereien, Keramikwerkstätten, Studios und Ateliers zu besuchen, das vielseitige Handwerk kennenzulernen, sich auszuprobieren und gesellige Stunden zu erleben. Preis: 20 Euro. Infostelle/Buchung: Verschiedene Töpfereien, 03096 Burg, www.toepferinnung-berlin-brandenburg.de.

11. März, 15 Uhr

Ruppiner Seenland ǀ Neuruppin ǀ Kulturhaus

Feuerwerk der Volksmusik – Musik kennt keine Grenzen

Peter Feller präsentiert das beliebte Feuerwerk der Volksmusik. Mit „Liedern, die zu Herzen geh'n“ stehen in diesem Jahr unter anderem Christian Lais, Die Cappuccinos, Dunja Rajter, De Randfichten, Captain Freddy und Sonja Christin auf der Bühne. Nach zahlreichen erfolgreichen Gastspielen in Neuruppin ist diese Konzertproduktion mit viel Abwechslung und über 3 Stunden Programm aus Schlager und Volksmusik zu einem Markenzeichen beliebter Unterhaltungsformate im Kulturhaus geworden. Preis: ab 34 Euro. Infostelle/Buchung: Kulturhaus Neuruppin, Karl-Marx-Str. 103, 16816 Neuruppin, Tel.: 03391 3555300, www.kulturhaus-neuruppin.de.

11. März, 16 Uhr

Barnimer Land ǀ Eberswalde ǀ Haus Schwärzetal

Frühling in Wien

„Welch ein Singen, Musiziern, Pfeifen, Zwitschern, Tiriliern" bei einem schwungvollen Frühlingskonzert des Brandenburgischen Konzertorchesters Eberswalde unter dem Motto „Frühling in Wien“. Das beschwingte Konzert lässt die großartigen Melodien der frühlingstrunkenen Operettenwelt erahnen. Von "Frühling, wie bist du schön" bis zum "Frühlingsstimmenwalzer" erklingt ein Hoch auf die schöne Jahreszeit. Von Zeller über Suppé bis Strauß geben sich die Meister der Operette ein Stelldichein. Stimmlichen Glanz verheißt die charmante Sopranistin Carola Reichenbach mit frühlingshaften Melodien wie „Draußen im Sievering blüht schon der Flieder“, „Wenn der weiße Flieder wieder blüht“ und „Im Prater blühn wieder die Bäume“. Es bleibt nur noch zu sagen: „Frühling will nun einmarschiern, kommt mit Sang und Schalle“. Preis: Vorverkauf 13 Euro, Abendkasse 15 Euro. Infostelle/Buchung: Haus Schwärzetal Eberswalde, Weinberg Str. 6 a, 16225 Eberswalde, Tel.: 03334 25650, www.klassikauseberswalde.de.

11. März, 17 Uhr

Seenland Oder-Spree ǀ Erkner ǀ Gerhart-Hauptmann-Museum

Roberto Legnani

Roberto Legnani ist auf großer Deutschlandtournee. Er präsentiert virtuose und brillante klassische Kompositionen, darunter Bekanntes wie "Recuerdos de la Alhambra" von Francisco Tárrega, aber auch von Legnani wiederentdeckte Meisterwerke, sowie großartige Eigenschöpfungen, wie "Moods from the Song of King David". Unter den musikalischen Highlights sind "La Catedral" von Augustin Barrios, Variationen über ein Rokoko-Thema, op. 33 von Peter Tschaikowsky, eine der grandiosen "Le Rossiniane" aus Opus 119 von Mauro Giuliani sowie meisterhafte und formvollendete Kompositionen aus Deutschland, Irland, Italien und Spanien. Preis: 20 Euro. Infostelle/Buchung: Gerhart-Hauptmann-Museum, Gerhart-Hauptmann-Str. 1-2, 15537 Erkner, Tel.: 03362 3663, www.hauptmannmuseum.de.

14. März, 18 Uhr

Elbe-Elster-Land ǀ Bad Liebenwerda ǀ Naturparkhaus

Ökofilmtour „Kommen Rührgeräte in den Himmel?“

Der Film von Reinhard Günzler wendet sich gegen die Wegwerfmentalität und die längst überholte kapitalistische Industrie. Die Ökofilmtour ist ein Filmfestival, bei dem Umwelt- und Naturschutzvereine in mehreren Orten des Landes Brandenburg die Vorführung von Ökofilmen organisieren. Zudem haben die Zuschauer die Möglichkeit, mit Filmemachern, Politikern und Experten aus dem Umwelt- und Naturschutz sowie anderen Fachleuten zu diskutieren. Infostelle/Buchung: Naturparkhaus, Markt 20, 04924 Bad Liebenwerda, Tel.: 035341 471594 oder 035341 61511, www.naturpark-nlh.de.

