15.03.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 12

Das Kloster Chorin in der Schorfheide ist ein Ort mit einer besonderer Atmosphäre. Bei einer Wanderung am 18. März lässt sich die Umgebung des Klosters entdecken. Die RangerTour führt vorbei an den Resten einer alten Wassermühle und dem Weinberg. Dieser beherbergt die größte Eiben-Naturverjüngung im norddeutschen Raum. Weiter geht es entlang des Nettelgrabens zu den Fischteichen, Bullenwiese genannt.

Jedes Jahr vier Wochen vor Ostern verwandelt sich das Spreewald-Museum in Lübbenau (18./19. März) in ein vorösterliches Paradies. Die größte und einzige Ostereiermesse im Spreewald präsentiert mit vielen Ausstellern traditionelle Verziertechniken. Die Besucher können den Ausstellern über die Schultern schauen, wenn sie die Ostereier kunstvoll verzieren.

Zum Auftakt der Veranstaltungssaison auf Schloss Neuhardenberg liest die Schauspielerin Martina Gedeck ("Das Leben der Anderen") am 18. März aus Ricarda Huchs Werk "Luthers Glaube. Briefe an einen Freund". Und vor der Lesung empfehlen wir einen Spaziergang durch den wunderbaren Schlosspark und einen Besuch in der Schinkelkirche.

Aus dem Familienpass Brandenburg empfehlen wir in dieser Woche einen Besuch in der Alten Ölmühle in Wittenberge, die gerade mit dem 2. Preis beim Tourismuspreis des Landes Brandenburg ausgezeichnet wurde. Der Indoor-Kletterturm in der Prignitz direkt am Elberadweg bietet mehrere Parcours mit unterschiedlichen Höhen und Längen sowie mit verschiedenen Stationen. Das Hochseilklettern zwischen alten denkmalgeschützten Industriegemäuern ist ein atemberaubendes Erlebnis für die ganze Familie.

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

Mittwoch bis Sonntag, 11-18 Uhr und auf Anfrage

Prignitz | Wittenberge | Indoor-Kletterturm

Klettern unterm Dach

Der Indoor-Kletterturm direkt am Elberadweg bietet mehrere Parcours mit unterschiedlichen Höhen und Längen sowie mit verschiedenen Stationen. Im unteren Teil des Kletterturms können sich alle diejenigen beschäftigen, die nicht hoch hinaus möchten oder können. Unter anderem befinden sich dort 3 Teamelemente, eine Riesenwippe, eine Flying Bridge, eine Riesenleiter, zwei Anschlagpunkte für Hängematten zum Relaxen und eine Slackline. Hochseilklettern zwischen alten denkmalgeschützten Industriegemäuern ist ein atemberaubendes Erlebnis für die ganze Familie. Preis: 55 Euro für 3 Stunden Klettern im Kletterturm Wittenberge pro Familie mit 2 Kindern. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: 45 Euro für 3 Stunden Klettern im Kletterturm Wittenberge pro Familie mit 2 Kindern. Infostelle/Buchung: Indoor-Kletterturm, Bad-Wilsnacker-Straße 52, 19322 Wittenberge, Tel.: 03877 567994600, info@oelmuehle-wittenberge.de, www.oelmuehle-wittenberge.de.

Der Familienpass Brandenburg 2016/2017 bietet 638 rabattierte Angebote aus den Bereichen Freizeit, Bildung, Sport und Spaß. Der aktuelle Pass gilt bis zum 30.06.2017 für die ganze Familie (mind. ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr). Er ist es in ganz Brandenburg erhältlich in jedem Kiosk/Zeitschriftenladen, bei Getränke Hoffmann sowie im Internet unter www.familienpass-brandenburg.de.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

17. März, 19-21 Uhr

Dahme-Seenland | Königs Wusterhausen | Bürgerhaus "Hanns Eisler"

Judith, Ruth und Esther - Heldinnen der Bibel

Ein Abend mit Musik von Vivaldi und Strauss sowie mit Texten, die von Prof. Dr. Thomas Naumann vorgetragen werden. Sie alle widmen sich dem Thema "Heldinnen der Bibel". Denn mehrere Bücher der Bibel zeigen Frauen, die mutig und unabhängig handeln. Sie tun das, um ihr Volk zu retten wie Judith und Esther oder um ihrer selbst willen wie Tamar, Salome und Ruth. In einer Welt voller Gewalt sind ihre Waffen Sex und Erotik, Mord und Gewalt, aber auch List und Klugheit. Preis: 5 Euro. Infostelle/Buchung: Bürgerhaus "Hanns Eisler", Eichenallee 12, 15711 Königs Wusterhausen, Tel.: 03375 202515, musikladen-kw@t-online.de, www.musikladen-kw.de.

18. März

Elbe-Elster-Land | Herzberg | Saal des Bürgerzentrums

Frühlingsball in Herzberg

Beschwingte Musik inmitten bunter Blumen lädt dazu ein, endlich wieder das Tanzbein zu schwingen. Passionierte Tänzerinnen und Tänzer sind herzlich zum Frühlingsball eingeladen. Mit Schwung läuten sie die warme Jahreszeit ein. Infostelle/Buchung: Saal des Bürgerzentrums, Uferstraße 6, 04916 Herzberg, Tel.: 03535 482341, kulturamt@stadt-herzberg.de, www.herzberg-elster.de.

18. März, 13-15.30 Uhr

Barnimer Land | Chorin | Eingang Kloster Chorin

Geführte Wanderung "Auf den Spuren der Mönche"

Ebenso geschichtsträchtig wie das Kloster Chorin selbst ist die Region in dessen Nähe. Die RangerTour führt in die Umgebung des Klosters, vorbei an den Resten einer alten Wassermühle und dem Weinberg. Dieser beherbergt die größte Eiben-Naturverjüngung im norddeutschen Raum. Weiter geht’s entlang des Nettelgrabens zu den Fischteichen, Bullenwiese genannt, welche den Mönchen die Fastenspeise lieferte. Zurück zum Kloster wandelt der Wanderer auf den Spuren von Biber, Otter und Co. Preis: Um eine Spende wird gebeten. Infostelle/Buchung: Eingang Kloster Chorin, Amt Chorin 11a, 16230 Chorin, Tel.: 0175 4377918.

18. März, 17 Uhr

Seenland Oder-Spree | Neuhardenberg | Schloss Neuhardenberg, Großer Saal

Luthers Glaube. Briefe an einen Freund

Über die Frage, was nun Martin Luthers Glaube gewesen sein mag, wird im 500. Jahr seines Wittenberger Thesenanschlags viel gesprochen und nachgedacht. Ricarda Huch hat sich damit allerdings schon vor mehr als einhundert Jahren in ihrer 1914 entstandenen Schrift "Luthers Glaube. Briefe an einen Freund" auseinandergesetzt. Thomas Mann verlieh ihr daraufhin das Attribut „einer wunderbar artikulierten Herrscherin im Reich des Bewussten“. Martina Gedeck liest aus dem hochgelobten, aber auch umstrittenen Werk. Preis: 15 Euro, ermäßigt 11 Euro. Infostelle/Buchung: Schloss Neuhardenberg, Großer Saal, Schinkelplatz, 15320 Neuhardenberg, Tel.: 033476 600750, info@schlossneuhardenberg.de, www.schlossneuhardenberg.de.

18. März, 19 Uhr

Havelland | Caputh | Schloss Caputh

Auftaktveranstaltung der Caputher Musiken: FLOW - Barock meets Jazz – Musik in Bewegung

Daniel Trumbull (Cembalo), Diana Ramirez Motta (Mezzosopran), Marc Muellbauer (Jazz-Kontrabass) – diese drei Ausnahmemusiker überbrücken spielend Jahrhunderte mit einem Flow. Das ist der Rhythmus, der sowohl der frühen Barock- als auch der Jazzmusik inne ist. Mit Musik von Monteverdi, Strozzi, Frescobaldi, Ligeti und Holmboe erwartet die Zuhörer eine Reise von den Madrigalen des italienischen Frühbarocks durch die Jahrhunderte bis hin zum modernen Jazz. Preis: 23-27 Euro. Infostelle/Buchung: Schloss Caputh, Straße der Einheit 2, 14548 Schwielowsee, Tel.: 033209 20906, info@caputher-musiken.de, www.caputher-musiken.de.

18. März, 19.30 Uhr

Ruppiner Seenland | Hennigsdorf | Stadtklubhaus Hennigsdorf

Walk the Line - der Kinofilm & Dancing mit den "Tunepickers"

An diesem Abend verwandelt sich das Stadtklubhaus Hennigsdorf zur Country- und Rockabilly-Location. Mit der Vorführung des Films "Walk the Line", der Filmbiografie des Country-Sängers Johnny Cash, wird der Saal zuerst zum Kino. Das bleibt er aber nicht so. Denn danach tritt die Country- und Rockabilly-Band "Tunepickers" auf und lädt zum Tanzen ein. Preis: 13 Euro, ermäßigt 10,40 Euro. Infostelle/Buchung: Stadtklubhaus Hennigsdorf, Edisonstr. 1, 16761 Hennigsdorf, Tel.: 03302 810637.

18. März, 19.30 Uhr

Uckermark | Schwedt | Uckermärkische Bühnen Schwedt - Kleiner Saal

Quaster live "Ich bereue nichts"

Gibt es ein Leben nach den Puhdys? Dieter „Quaster“ Hertrampf, Gitarrist und Sänger der dienstältesten Rockband Ostdeutschlands, will diese Frage beantworten. Darum lädt er alle Interessierten ein, ihn auf eine humorige, authentische Zeitreise zu begleiten. Jede Menge Musik, nie zuvor gehörte Storys, Bilder und Videos aus dem Privatarchiv des Musikers sowie Offenbarungen und Erkenntnisse eines Mannes, der alle Höhen und Tiefen des Musikbusiness erlebte, lassen die Erinnerungen an die gute alte Jugendzeit wieder aufleben. Preis: 30 Euro. Infostelle/Buchung: Uckermärkische Bühnen Schwedt - Kleiner Saal, Berliner Straße 46/48, 16303 Schwedt, Tel.: 03332 538111, mail@theater-schwedt.de, www.theater-schwedt.de.

18. März, 20 Uhr

Niederlausitz | Guben | Fabrik e.V.

Rockparty Live: Burning Beats

„Burning Beats“ präsentiert eine Show für die Fans der älteren Hits. Wer kennt das nicht, dass man einen ganz bestimmten Song hört und dieser Erinnerungen an längst vergangene Zeiten, die Kindheit oder die Jugendzeit weckt. „Burning Beats“ performt Hits aus der Ära der 60,70,80er Jahre. Also genau der Zeit, als die Songs geschrieben wurden, die auch noch heute gefragt sind. Preis: Vorverkauf 12 Euro, Abendkasse 15 Euro. Infostelle/Buchung: Fabrik e.V., Mittelstr. 18, 03172 Guben, Tel.: 03561 431523.

18. März, 20-21.30 Uhr

Potsdam | Potsdam | urania Planetarium

Schatten unterm Sternenhimmel - Geschichten von H.P. Lovecraft

Am 15. März 1937 starb mit H. P. Lovecraft einer der größten Autoren der phantastischen Horrorliteratur des 20. Jahrhunderts. Anlässlich seines 80. Todestages werden unter dem Sternenhimmel des Planetariums einige seiner unheimlichen Geschichten von der Potsdamer Erzählkünstlerin Franzi Bauer vorgetragen. Gänsehaut und Gruselschauer sind garantiert. Die Veranstaltung ist ausschließlich für Erwachsene bestimmt. Um eine Anmeldung wird gebeten. Preis: 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Infostelle/Buchung: urania Planetarium, Gutenbergstraße 71/72, 14467 Potsdam, Tel.: 0331 2702724, planetarium@urania-potsdam.de, www.urania-planetarium.de.

18. – 19. März, 10-18 Uhr

Spreewald | Lübbenau | Spreewald-Museum

18. Lübbenauer Ostereiermesse

Jedes Jahr vier Wochen vor Ostern verwandelt sich das Spreewald-Museum in ein vorösterliches Paradies. Die größte und einzige Ostereiermesse im Spreewald präsentiert mit vielen Ausstellern traditionelle Verziertechniken. Sie lädt zum Kaufen, Schauen und selbst Gestalten von traditionellen sorbischen Ostereiern ein. Die Besucher blicken den Ausstellern über die Schultern, wenn filigrane, kunstvoll gestaltete Eier entstehen. Die Farbenfreude deutscher und sorbischer Ostereierkunst stimmt auf das Osterfest ein. Preis: Museumseintritt: 5 Euro, ermäßigt 3,50 Euro, Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr 1 Euro, Familien 10 Euro. Infostelle/Buchung: Spreewald-Museum, Topfmarkt 12, 03222 Lübbenau, Tel.: 03542 2472, spreewaldmuseum@museum-osl.de, www.museums-entdecker.de.

22. März, 10-22 Uhr

Fläming | Bad Belzig | SteinTerme Bad Belzig

Weltwassertag

Zum Weltwassertag am 22. März 2017 veranstaltet die SteinTherme ganztägig ein interessantes Programm rund um das Thema "Wasser". In allen Bereichen der Therme warten spannende und entspannende Aktion sowie Wasser-Highlights für die ganze Familie. Preis: 5-26 Euro. Infostelle/Buchung: SteinTerme Bad Belzig, Am Kurpark 15, 14806 Bad Belzig, Tel.: 033841 38800, info@steintherme.de, www.steintherme.de.

22. März, 19 Uhr

Lausitzer Seenland | Senftenberg | NEUE BÜHNE

Premiere: Ferien mit Ketchup

Toast, Kuchen, Zuckerwatte ... hm, lecker! Aber mit Ketchup? Eine englische Austauschschülerin kommt in eine spießige deutsche Gastfamilie und nichts ist und bleibt wie vorher. L.u.S.T. zeigt die ungewöhnlichen Ereignisse, wenn zwei völlig verschiedene Welten aufeinander treffen und wie sie sich gegenseitig auf mehr oder weniger L.u.S.T.-ige Art beeinflussen. Infostelle/Buchung: NEUE BÜHNE, Theaterpassage 1, 01968 Senftenberg, Tel.: 03573 8010, karten@theater-senftenberg.de, www.theater-senftenberg.de.

