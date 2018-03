14.03.18

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 12

Eine Kinder-Sterne-Gucker-Nacht gibt es am 17.-18. März 2018 in Prenzlau in der Uckermark. Die Jüngsten erleben die Sternenwelt und bekommen eine Einführung in die Astronomie. Neben der Übernachtung im RumTollHaus sind das gemeinsame Abendbrot und das Frühstück am nächsten Morgen gesichert. Auch die eine oder andere Überraschung ist durchaus möglich.

Das Lausitzer Barocktrio interpretiert am 18. März 2018 im Museum Schloss und Festung Senftenberg im Lausitzer Seenland die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts erfrischend virtuos und mit ansteckender Musizierfreude. Die Sonaten von Corelli, Barriere und Cedville passen wunderbar zu Madame Rosas charmanter Art, Geschichten von Flöhen und Bitterorangen zu erzählen. Musik und Worte formen das Programm - eine Reise durch Italien, Frankreich und Deutschland zur Zeit des Barock.

Unerschrockene Kanuten sind am 21. März 2018 eingeladen, gemeinsam von Lenzen in der Prignitz in die Saison zu starten. Zum Frühlingsbeginn geht es raus auf die Löcknitz. Die Kanus fahren gemütlich bis nach Seedorf und zurück. Unterwegs kann der „fliegenden Edelstein", der Eisvogel, beobachtet werden und es gibt Informationen zur naturnahen Flusslandschaft.

Mit dem Familienpass Brandenburg geht es in das Stadtmuseum im Frey-Haus in Brandenburg an der Havel im Havelland. Ob aus Blech gefertigt oder aus Lineol gegossen - die bunte Vielfalt der Spielzeugartikel in der Ausstellung „Der Kletteraffe TOM" bietet einen interessanten Einblick in die Geschichte der Spielzeugindustrie zum Vorteilspreis.

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

Ganzjährig, Dienstag – Sonntag 13-17 Uhr

Havelland ǀ Brandenburg an der Havel ǀ Stadtmuseum im Frey-Haus

Der Kletteraffe TOM

Ob aus Blech gefertigt oder aus Lineol gegossen - die bunte Vielfalt der Spielzeugartikel in der Ausstellung „Der Kletteraffe TOM" bietet einen interessanten Einblick in die Geschichte der über 100-jährigen Tradition der Spielzeugindustrie in der Stadt Brandenburg an der Havel. Eine Ausstellungsführung mit der Vorführung von historischem Spielzeug kann nach Absprache zu den Öffnungszeiten durchgeführt werden. Die bedeutendste Blechspielzeugfabrik war das 1881 gegründete Patentwerk von Ernst Paul Lehmann, das bis 1948 existierte. Daneben machte von 1906 bis 1948 die Lineolfabrik von Oskar Wiederholz den Namen der Stadt Brandenburg weltweit bekannt. Als Nachfolgefirma setzte ab 1956 (bis 1992) der VEB Mechanische Spielwaren erfolgreich die Tradition der Spielzeugherstellung in Brandenburg fort. Zur Wahrung der Erinnerung an diese Tradition wurde seit 1957 im Museum Brandenburg eine umfassende Spielzeugsammlung, speziell zur Brandenburger Spielzeugindustrie, aufgebaut und zahlreiche Ausstellungen gezeigt. Im Stadtmuseum im Frey-Haus ist eine umfassende ständige Ausstellung zu besuchen. Preis: 3 Euro, Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr kostenfrei. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: zwei Erwachsenen der Familie zum ermäßigten Eintritt von je 1,50 Euro. Infostelle/Buchung: Stadtmuseum im Frey-Haus, Ritterstraße 96, 14772 Brandenburg an der Havel, Tel.: 03381-584501, www.stadt-brandenburg.de.

Der Familienpass Brandenburg 2017/2018 bietet 549 rabattierte Angebote aus den Bereichen Kultur, Sport, Natur und Freizeit. Er ist bis 30.06.2018 und für die ganze Familie (mindestens ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) gültig. Erhältlich ist der Familienpass Brandenburg im Zeitschriftenhandel, in Schulen und Kindertagesstätten, in Touristeninformationen, bei den Lokalen Bündnissen für Familie, in Buch- und Spielzeughandlungen, bei Rabattanbietern, in Bibliotheken und in allen Filialen von Getränke Hoffmann. Im Internet lässt er sich unter www.familienpass-brandenburg.de bestellen.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

15. März, 20 Uhr

Ruppiner Seenland ǀ Neuruppin ǀ Kulturhaus

Markus Krebs- Permanent Panne

Humor muss Panne sein. Das stellt Markus Krebs auch in seinem dritten Live-Programm „Permanent Panne“ unter Beweis stellen. Ein Comedian, der es, wie kaum ein anderer, versteht, mit herrlich schrägen Doppeldeutigkeiten und genialem Wortwitz eine Lachsalve nach der anderen zu zünden. Er plündert in seinem eigenen Leben und findet ständig aufs Neue absurde Situationen und Anekdoten. Ob im Kleingartenverein, in der Kneipe oder beim dem Versuch mit seinem Kumpel „TNT Schorsch“ nach Grundwasser zu bohren - Markus Krebs bleibt sich treu und präsentiert mit feinsinnigem Humor seine Geschichten. Preis: Ab 25 Euro. Infostelle/Buchung: Kulturhaus Neuruppin, Karl-Marx-Str. 103, 16816 Neuruppin, Tel.: 03391 3555300, www.kulturhaus-neuruppin.de.

17. März, 14 Uhr

Spreewald ǀ Lübben ǀ Hotel Strandhaus Boutique Resort & Spa

Frühlingserwachen

Mit einem abwechslungsreichen Programm unter dem Motto „Frühlingserwachen im Spreewald“ eröffnet der Tourismusverein Lübben (Spreewald) und Umgebung die touristische Hauptsaison 2018. Mit der Übergabe der Rudel und Paddel an Kahnfährleute sowie Bootsverleiher erfolgt zugleich der offizielle Start in die diesjährige Kahnfahr- und Wasserwandersaison. In dem bunten Programm wirken das „Spreewald-Duo Lothar & Klaus“, der Spreewaldfrauenchor, die Lübbener Jagdhornbläser, die Schülerband „Tangled Cabels“ der Kreismusikschule unter Leitung von Tino Kahl sowie Tänzerinnen vom „Studio 77“ von der Tanz- und Musicalschule Luckau mit. Zum Zeichen des Frühlingserwachens im Spreewald sollen nach der Rudel- und Paddelübergabe weiße Tauben des Züchters Gerhard Sacher aus Waldow / Brand in den Himmel steigen. Durch das Programm führt der vom rbb-Fernsehen bekannte Moderator Attila Weidemann. Infostelle/Buchung: Hotel Strandhaus Boutique Resort & Spa, Ernst-von-Houwald-Damm 16, 15907 Lübben, Tel.: 03546 3090.

17. März, 19 Uhr

Dahme-Seenland ǀ Königs Wusterhausen ǀ Bürgerhaus "Hanns Eisler"

Effis Nacht

Im Rahmen der 28. Brandenburgischen Frauenwoche wird „Effis Nacht“ - eine multimediale Inszenierung der historischen Effi Briest (Elisabeth von Ardenne) - mit der Schauspielerin Brigitte Hube-Hosfeld gezeigt. Preis: 5 Euro. Infostelle/Buchung: Bürgerhaus "Hanns Eisler", Eichenallee 12, 15711 Königs Wusterhausen, Tel.: 03375 215 326, www.kulturbund-dahme-spreewald.de.

17. März, 19.30 Uhr

Elbe-Elster-Land ǀ Bad Liebenwerda ǀ Bürgerhaus

medlz "Heimspiel"

Außergewöhnlich, herzenswarm und tief beeindruckend – das sind die medlz. In ihrem neuen Programm „HEIMSPIEL“ widmen sie sich ausschließlich der deutschen Sprache. Musikalisch wie inhaltlich zeigen sie ihrem Publikum, wie vielfältig diese ist und lassen alte Schlager der Wirtschaftswunderzeit genauso aufleben wie Liebeslieder von Robert Schumann oder Hits von Rio Reiser. Preis: 30 Euro. Infostelle/Buchung: Bürgerhaus, Burgplatz, 04924 Bad Liebenwerda, Tel.: 035341 6280, www.bad-liebenwerda.de.

17. – 18. März

Uckermark ǀ Prenzlau ǀ RumTollHaus

Kinder-Sterne-Gucker-Nacht

Kinder im Grundschulalter erleben die Sternenwelt und bekommen eine Einführung in die spannende Welt der Astronomie. Neben der Übernachtung im RumTollHaus sind das gemeinsame Abendbrot und das Frühstück am nächsten Morgen gesichert. Auch die eine oder andere Überraschung ist durchaus möglich. Preis: 25 Euro. Infostelle/Buchung: RumTollHaus, Brüssower Allee 50, 17291 Prenzlau, Tel.: 03984 8346800, www.uckerwelle-pz.de.

17. – 18. März, 11 Uhr

Seenland Oder-Spree ǀ Vierlinden ǀ Kunstspeicher an der B167

Vorösterliches im Speicher

Der Frühling hält Einzug im Speicher: Helle Farben zeigen sich überall und es lacht das Herz. Einige Osterhasen haben sich im SpeicherLaden niedergelassen und freuen sich über ein neues Zuhause. An beiden vorösterlichen Tagen erleben die Besucher regionales Handwerk, wie Korbflechten, Stoff- und Filzarbeiten, Spinnen, Bastelstube und vieles mehr. Infostelle/Buchung: Kunstspeicher an der B167, 15306 Vierlinden, Tel.: 03346-849808, www.kunstspeicher-friedersdorf.de.

18. März, 10 Uhr

Barnimer Land ǀ Wandlitz ǀ Forstschranke

Terrassen, Durchbruchstäler und Himmelsseen – landschaftsgeschichtliche Exkursion

Mit Bohrstock und Spaten geht es der Landschaftsgeschichte auf den Grund. Die Wanderer begeben sich auf eine geologische Spurensuche zwischen Liepnitz- und Regenbogensee. Infostelle/Buchung: Forstschranke - Ende Liepnitzweg, Liepnitzweg, 16348 Wandlitz, Tel.: 033397 2999-0 oder -11, www.barnim-naturpark.de.

18. März, 14 Uhr

Fläming ǀ Trebbin OT Blankensee ǀ NaturParkZentrum am Wildgehege Glauer Tal

Osterwerkstatt - Workshop zur Wachsmaltechnik

Der Landschafts-Förderverein Nuthe-Nieplitz-Niederung e.V. und der Tremsdorfer Ortsverein laden zur Osterwerkstatt ins NaturParkZentrum ein. Dort können Hobby-Künstler ihre Ostereier in sorbischer Wachstechnik verzieren und danach mit nach Hause nehmen. Außerdem erfahren die Teilnehmer des Workshops mehr über die sorbische Tradition. Infostelle/Buchung: NaturParkZentrum am Wildgehege Glauer Tal, Glauer Tal 1, 14959 Trebbin OT Blankensee, Tel.: 033731 700460, www.naturpark-nuthe-nieplitz.de.

18. März, 16 Uhr und 19. März, 10 Uhr

Potsdam ǀ Potsdam ǀ T-Werk

artisanen zeigt: "Der kleine Angsthase"

Der kleine Angsthase fürchtet sich vor der Dunkelheit, vor Hunden, Gespenstern und großen Jungen. Er fürchtet sich einfach vor allem. Auch seine Großmutter fürchtet sich vor allem Unbekannten. Doch plötzlich geschieht etwas Unerwartetes, das für den kleinen Angsthasen eine große Wendung bedeutet. Denn er muss seine Angst überwinden, als der Fuchs den kleinen Hasen Uli holen will. Preis: 7 Euro, Kinder 5 Euro, Familien 21 Euro, Tageskasse + 1 Euro. Infostelle/Buchung: T-Werk, Schiffbauergasse 4E, 14467 Potsdam, Tel.: 0331 719139, www.t-werk.de.

18. März, 17 Uhr

Lausitzer Seenland ǀ Senftenberg ǀ Museum Schloss und Festung Senftenberg

Reise durch den Barock - Konzert und szenische Lesung

Das Lausitzer Barocktrio interpretiert die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts erfrischend virtuos und mit ansteckender Musizierfreude. Die Sonaten von Corelli, Barriere und Cedville passen wunderbar zu Madame Rosas charmanter Art, Geschichten von Flöhen und Bitterorangen zu erzählen. Musik und Worte formen das Programm - eine Reise durch Italien, Frankreich und Deutschland zur Zeit des Barock. Preis: Vorverkauf 10 Euro, Abendkasse 12 Euro. Infostelle/Buchung: Museum Schloss und Festung Senftenberg, Schloßstraße, 01968 Senftenberg, Tel.: 03573 2628, www.museums-entdecker.de.

21. März, 14 Uhr

Prignitz ǀ Lenzen ǀ Burg Lenzen

Im Reich des Eisvogels

Unerschrockene Kanuten sind eingeladen, gemeinsam in die Saison zu starten. Zum Frühlingsstart geht es raus auf die Löcknitz. Die Kanus fahren gemütlich von Lenzen bis nach Seedorf (ca. 4 km) und zurück. Während des Fahrens kann der „fliegenden Edelstein“ beobachtet werden und es gibt Informationen zur naturnahen Flusslandschaft. Preis: Führung: 6 Euro, Kinder (6-12 Jahre) 2 Euro zzgl. Kanuverleih: 6 Euro, Kinder 3 Euro. Infostelle/Buchung: Burg Lenzen, Burgstr. 3, 19309 Lenzen, Tel.: 038792-1221, www.burg-lenzen.de.

