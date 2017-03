23.03.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 13

Seit neun Jahren ist die NEUE BÜHNE Senftenberg im Lausitzer Seenland Heimstätte der Kurzfilmtage. Dieses Jahr werden am 24.-25. März Werke unter dem Motto „Leidenschaften – die begeistern“ gezeigt. Dabei geht es um Beiträge, die ganz besondere Passionen zeigen - wie beispielsweise im Verein, in einer Mannschaft, im Beruf, in der Natur oder beim Hobby.

Der Astronomietag in Parey im Havelland bietet eine ganz besonders attraktive Gelegenheit, Einblicke in das Universum zu erhalten. Am 25. März 2017 kann sich jeder Interessierte über astronomische Themen informieren und selbst einen Blick ins All werfen. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr Objekte entlang der Ekliptik, also der von der Erde aus gesehenen Bahn der Sonne.

Eine Nachtwanderung und einen Morgenspaziergang gibt es am 25.-26. März 2017 in Hohenfelde in der Uckermark. Die Nachtwanderung führt durch eine dunkle Landschaft und zeigt Tiere und Geräusche, die man bei Tage vergeblich sucht. Anschließend gibt es ein gemütliches Beisammensein am Lagerfeuer und eine Übernachtung in der Wildnisschule „Teerofenbrücke“. Nach dem Sonntagsfrühstück geht es hinaus zum Morgenspaziergang.

Wer wissen möchte, wie viele Nadeln in einer kompletten Spreewaldtracht stecken können, wie viel Zeit man benötigt, um sich mit solch einer Tracht zu bekleiden und warum es große und kleine Hauben bei den Spreewaldtrachten gibt, kann dies und noch vieles mehr in der umfangreichen Trachtenausstellung in Burg im Spreewald erfahren. Mit dem Familienpass Brandenburg gibt es den Eintritt zum Vorteilspreis.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

23. März, 16 Uhr

Fläming | Damelang-Freienthal | Treff: Bushaltestelle Freienthal

Naturschätze im Naturpark Hoher Fläming: Belziger Landschaftswiesen

Das 4435 Hektar große Naturschutzgebiet "Belziger Landschaftswiesen" nordöstlich von Bad Belzig ist Europäisches Vogelschutzgebiet und zugleich Lebensraum bedrohter Wiesenbrüter. Unter anderem die seltene Großtrappe lebt in dem charakteristischen Urstromtal mit ausgedehnten, von Gräben durchzogenen Feuchtwiesen. Die Belziger Landschaftswiesen sind außerdem Brut- und Rastplatz von verschiedenen Limikolen, Enten und Gänsen. Naturparkleiter Steffen Bohl führt die Gäste auf einer ca. 2,5-stündigen Rundwanderung durch das größte Naturschutzgebiet des Naturparks. Preis: 5 Euro. Infostelle/Buchung: Treff: Bushaltestelle Freienthal, 14822 Damelang-Freienthal, Tel.: 033848 60004, info@flaeming.net, www.flaeming.net.

24. März, 19.30-21 Uhr

Niederlausitz | Cottbus | Kammerbühne

Songs for swinging Lovers

Frank Sinatra gilt als einer der bedeutendste Entertainer des 20. Jahrhunderts. Seine Karriere war voller Glanz, aber auch voller Abgründe. Die Einzigartigkeit seines Gesanges, sein schauspielerisches Talent und seine grandiose Ausstrahlung faszinierten das Publikum ebenso wie sein von zahlreichen Gerüchten umgebener Lebensstil. Mirko Mahr, Leiter des Balletts der Musikalischen Komödie Leipzig, erzählt mit den Tänzerinnen und Tänzern des Ballettensembles Episoden aus einer Nacht des Stars, dessen panische Angst vor Einsamkeit berüchtigt war. Bariton Heiko Walter interpretiert live die großen Evergreens, aber auch weniger bekannte Highlights Sinatras. Preis: 17 Euro, ermäßigt 12 Euro. Infostelle/Buchung: Kammerbühne, Wernerstraße 60, 03046 Cottbus, Tel.: 0355 78242424, service@staatstheater-cottbus.de, www.staatstheater-cottbus.de.

24. – 25. März

Lausitzer Seenland | Senftenberg | NEUE BÜHNE

9. Senftenberger Kurzfilmtage

Seit neun Jahren ist die neue Bühne Senftenberg Heimstätte der Kurzfilmtage. Dieses Jahr werden Filme gezeigt, die dem Thema: „Leidenschaften – die begeistern“ entsprechen. Es geht um Filme, die Passionen zeigen, ob im Verein, in einer Mannschaft, im Beruf, in der Natur oder beim Hobby. Denn genau diese Leidenschaft verbindet Menschen miteinander. Eine Jury diskutiert öffentlich über die Filme und vergibt die „Senftenberger Findlinge“ in Gold, Silber und Bronze. Einen besonderen Reiz erhalten die Kurzfilmtage am 25. März. Ab 10 Uhr wird dann der „Deutsche Minutenwettbewerb“ durchgeführt, bei dem das Publikum den Deutschen Minutenmeister 2017 kürt. Infostelle/Buchung: NEUE BÜHNE, Theaterpassage 1, 01968 Senftenberg, Tel.: 03573 8010, karten@theater-senftenberg.de, www.theater-senftenberg.de.

25. März, 12.30 Uhr

Dahme-Seenland | Gräbendorf | Märkisches Haus des Waldes

Bau von Insektenhotels

Anlässlich des Tages des Waldes findet eine Veranstaltung zum Thema Insekten statt. Nach einem Vortrag der Naturfotografin und Insektenkennerin Anneli Krämer können die Besucher selbst Hand anlegen und Insektenhotels für den Balkon oder den Garten bauen. Am Grill gibt es zur Stärkung Tee und Würstchen. Preis: 5 Euro. Infostelle/Buchung: Märkisches Haus des Waldes, Frauenseestraße 18a, 15754 Heidesee, OT Gräbendorf, Tel.: 033763 64444, www.haus-des-waldes.info.

25. März, 14 Uhr

Elbe-Elster-Land | Bad Liebenwerda | Tourist Information

Radtourenauftakt

Lothar Wendt startet mit anderen passionierten Radlern in den Frühling. Auf der Fahrt bestaunen sie gemeinsam Blütenpracht im Pfarrgarten und lauschen den Frühlingsklängen in der Pfarrkirche. Auf der Kaffeetafel warten zahlreiche Köstlichkeiten. Preis: Kostenfrei. Infostelle/Buchung: Tourist Information, Roßmarkt 12, 04924 Bad Liebenwerda, Tel.: 035341 6280, info@bad-liebenwerda.de, www.bad-liebenwerda.de.

25. März, 14-17 Uhr

Spreewald | Dissen | Heimatmuseum Dissen

Sorbisches Ostereierverzieren für Jedermann

In der Osterzeit hat jeder die Möglichkeit, in die Geheimnisse des Verzierens sorbischer Ostereier eingeführt zu werden. In kleinen Kursen kann man sein eigenes sorbisches Osterei gestalten, entweder für sich selbst oder als kleines persönliches Geschenk. Dabei wird das Ei zunächst mit Wachstupfen verziert und dann gefärbt. Welche Botschaften auf dem Ei übermittelt werden können, erfahren die Teilnehmer einem kleinen Exkurs in die Symbolik der sorbischen Ostereier. Bitte eigene hart gekochte oder ausgepustete Eier mitbringen. Preis: 4 Euro, Kinder 3 Euro. Infostelle/Buchung: Heimatmuseum Dissen, Hauptstraße 32, 03096 Dissen, Tel.: 035606 256, heimatmuseum@dissen-spreewald.de, www.dissen-striesow.de.

25. März, 16 Uhr

Havelland | Parey | Naturparkverwaltung

Tag der Astronomie - Eröffnung "Sternenblick Parey"

Der Astronomietag bietet eine ganz besonders attraktive Gelegenheit, Einblicke in das Universum zu erhalten. Am 25. März kann sich jeder Interessierte über astronomische Themen informieren und selbst einen Blick ins All werfen. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr Objekte entlang der Ekliptik, also der von der Erde aus gesehenen Bahn der Sonne.

Programm:

16:00 Uhr - Vorstellung der Beobachtungsstation "Sternenblick Parey" und der Teleskope.

17:00 Uhr - Vortrag "Der Sternenpark Westhavelland - die Lichtverschmutzung und ihre Folgen".

18:00 Uhr - Vortrag "Eine Reise durch unser Sonnensystem".

19:00 Uhr - Bei klarer Horizontsicht versuchen wir, den Merkur zu erspähen

19:30 Uhr - Erklärung der Sternenbilder

20:00 Uhr - Beobachtungen am dunklen Nachthimmel. Preis: Um eine kleine Spende für die zukünftige astronomische Arbeit im Sternenpark wird gebeten. Infostelle/Buchung: Naturparkverwaltung, Pareyer Dorfstraße 5, 14715 Havelaue, Tel.: 033872 74310, np-westhavelland@lfu.brandenburg.de, www.westhavelland-naturpark.de.

25. März, 20 Uhr

Ruppiner Seenland | Hennigsdorf | Bürgerhaus "Alte Feuerwache"

Die 60er Jahre Schlager Revue: Ciao Ciao Bambina - Mondlandung und Minirock

"Sag mir cuando, sag mir wann" – Musikbegeisterte lassen sich mitnehmen auf eine musikalische Zeitreise in die 60er Jahre. Zurück in eine Welt, die sich im Raketentempo veränderte. Ein gut gelauntes Programm zum Träumen, Mitträllern, Mitlachen und Spaß haben. Die stimmgewaltige Entertainerin Sigrid Noyer zieht alle Register ihres Talents und bringt gemeinsam mit der temperamentvollen russischen Pianistin Nadja Smilla die Stimmung auf Hochtouren. Preis: 11,50 Euro, ermäßigt 9,50 Euro. Infostelle/Buchung: Bürgerhaus "Alte Feuerwache", Hauptstr. 3, 16761 Hennigsdorf, Tel.: 03302 877331.

25. und 26. März, 12-16 Uhr

Spreewald | Burg | Heimatstube

Malen sorbischer Ostereier

Bei den Schauvorführungen erleben die Besucher, wie sorbische Ostereier in der Wachsreserve- und Bossiertechnik entstehen. Es werden sogar einige Tipps und Tricks „verraten“. Zudem ist wieder das Waleien möglich. Bei dem alten wendischen Brauch werden gekochte und gefärbte Ostereier eine eigens angelegte abschüssige Bahn hinunter gekullert. Das Spiel mit den bunten Eiern ist nicht nur was für Kinder. Auch Erwachsene haben daran ihre Freude. Infostelle/Buchung: Heimatstube Burg, Am Hafen 1, 03096 Burg, Tel.: 035603 75729, www.burgimspreewald.de.

25. – 26. März, 17 Uhr

Uckermark | Hohenfelde | Wildnisschule „Teerofenbrücke“

Nachtwanderung und Morgenspaziergang

Die Nachtwanderung führt durch die dunkle Landschaft. Sie zeigt Tiere und Geräusche, die man bei Tage vergeblich sucht. Anschließend gibt es ein gemütliches Beisammensein am Lagerfeuer und eine Übernachtung in der Wildnisschule „Teerofenbrücke“. Nach dem Sonntagsfrühstück geht es wieder hinaus zum Morgenspaziergang durch die vorfrühlingshafte Aue. Die Exkursionen leitet der Herr Hans-Jochen Haferland (Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Uckermark). Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Infostelle/Buchung: Wildnisschule „Teerofenbrücke“, Teerofenbrücke 2, 16303 Schwedt/Oder, Tel.: 03332 838840, info@wildnisschule-teerofenbruecke.de, www.nationalpark-unteres-odertal.de.

26. März, 10-12 und 13-15 Uhr

Barnimer Land | Wandlitz | BARNIM PANORAMA Naturparkzentrum · Agrarmuseum Wandlitz

Frühlingserwachen im BARNIM PANORAMA - Naturerlebnisführung

Pünktlich zur Zeitumstellung wird im BARNIM PANORAMA die Uhr auf Natur gestellt. Im Rahmen des gemeinsamen Aktionstages der brandenburgischen Besucherzentren sind spannende Angebote geplant. Mit einem Überraschungsprogramm für Familien wird der Start in den Frühling und das Erwachen der Natur gefeiert. Die Waldhexe Wanda ist natürlich mit dabei und geht im Entdeckerpfad zwischen Waldgeistern und Astberg auf Spurensuche nach den ersten Frühlingsboten. Ím Baumhaus werden frühlingshaften Geschichten erzählt. Mit Spielen, Tänzen und Gesängen verteiben die Besucher den Winter. Ab April startet die Gartensaison im BARNIM PANORAMA. Den Besucher erwartet eine große Kartoffel-, Getreide- und Gemüsevielfalt im Schaugarten. Ein Themenbeet widmet sich insbesondere den Ölfrüchten. Preis: 6 Euro, ermäßigt 4 Euro, Kinder bis 16 Jahre 2,50 Euro, Kinder unter 6 Jahren frei, Familien 14 Euro. Infostelle/Buchung: BARNIM PANORAMA Naturparkzentrum, Agrarmuseum Wandlitz, Breitscheidstr. 8-9, 16348 Wandlitz, Tel.: 033397 681920, info@barnim-panorama.de, www.barnim-panorama.de.

26. März, 10.30-14 Uhr

Prignitz | Unbesandten | Alter Hof am Elbdeich

Eiszeit, Slawen und reiche Bauern

Seit tausenden von Jahren ist die Elbe und ihre Auenlandschaft Zuflucht, Zuhause und Rastplatz. Dies gilt sowohl für viele gefiederte Freunde wie den Weißstorch und den Kranich, aber auch für die ersten Siedler, die wandernden Slawen und das preußische Bauernvolk. Jede Epoche hat ihre Spuren und Zeichen hinterlassen. Neugierige Ausflügler tauchen zusammen mit dem Kultur- und Landschaftsführer Robert Sommerfeld in die Geschichte ein und lassen sich auf der 9 Kilometer langen Tour durch die Zeitalter begleiten. Dieses Angebot ist für Kinderwagen und Rollstuhlfahrer geeignet. Preis: 12 Euro. Infostelle/Buchung: Alter Hof am Elbdeich, Elbdeich 25, 19309 Unbesandten, Tel.: 0160 94416121, info@robertsommerfeld-naturerlebnisse.de, www.robertsommerfeld-naturerlebnisse.de.

26. März, 11-12.30 Uhr

Potsdam | Potsdam | Biosphäre Potsdam

Führung Schmetterlinge der Tropen in der Biosphäre Potsdam

Klein oder groß, schlicht, bunt oder sogar fluoreszierend, auffällig oder getarnt - bei der zweitartenreichsten Insektengattung mit mehr als 180.000 Arten kann man schnell den Überblick verlieren. Im 60 m² großen, begehbaren Schmetterlingshaus der Biosphäre Potsdam, das zur Heimat unzähliger Falter und Schmetterlinge aus Asien und Südamerika geworden ist, geben Experten einen beeindruckenden Einblick in die Welt der Falter und Schmetterlinge. Eine Anmeldung ist erwünscht. Preis: 5,50 Euro, ermäßigt 4,80 Euro, Kinder und Kleinkinder 3,30 Euro zzgl. Tagesticket. Infostelle/Buchung: Biosphäre Potsdam, Georg-Hermann-Allee 99, 14469 Potsdam, Tel.: 0331 550740, info@biosphaere-potsdam.de, www.biosphaere-potsdam.de.

26. März, 17 Uhr

Seenland Oder-Spree | Neuhardenberg | Schinkel-Kirche

Die Kunst der Klapperschlange mit Corinna Harfouch und Hideyo Harada

Er ist zum Synonym für Verführung geworden: Don Juan. Er ist jener fiktive spanische Adlige, der in der Weltliteratur seit Jahrhunderten als der Archetypus des Frauenhelden gilt. Nicht erst mit Mozarts "Don Giovanni" entdeckt ihn auch die Bühne für sich. Doch ist gerade das Mozart’sche Meisterwerk vielleicht sein bedeutendstes Denkmal, seine berühmteste Verlebendigung und für manchen sogar mehr als das, wie für E. T. A. Hoffmann, der das Werk als die „Oper aller Opern“ bezeichnet. Mit seiner Künstlernovelle in Briefform, in der ein reisender „Enthusiast“ eine geisterhaft unwirkliche Aufführung des Don Giovanni erlebt und beschreibt, liefert E. T. A. Hoffmann eine scharfsinnige Deutung der Oper, die deren Auffassung bis heute maßgeblich bestimmt, und lässt sie gleichzeitig direkt erfahrbar werden. Die Text-und-Musik-Collage aus Don Juan von E. T. A. Hoffmann und Don Giovanni von Wolfgang Amadeus Mozart wird rezitiert von Corinna Harfouch und am Klavier musikalisch untermalt von Hideyo Harada. Preis: Preisgruppe I: 22 Euro, ermäßigt 18 Euro, Preisgruppe II: 18 Euro, ermäßigt 14 Euro. Infostelle/Buchung: Schinkel-Kirche, Schinkelplatz, 15320 Neuhardenberg, Tel.: 033476 600750, info@schlossneuhardenberg.de, www.schlossneuhardenberg.de.

