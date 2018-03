21.03.18

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 13

Beim Frühlingsfest im Wildpferdgehe und Haustierpark in Liebenwalde im Ruppiner Seenland können die Besucher am 24. März 2018 vom Aussterben bedrohte Haus- und Wildtiere in großen Freigehegen in ihren natürlichen Lebensräumen kennenlernen. Darunter sind Meißner Widder, Skudden, Zackelschafe, Esel und Wollschweine. Nahezu wie in freier Wildbahn leben die Przewalski-Urwildpferde sowie Dam- und Muffelwild, die ebenfalls gut zu beobachten sind.

Fast 1000 Lichter von zum Teil handgearbeiteten japanischen Laternen sowie Lampions, Feuerschalen, Fackeln und Steinlaternen verwandeln beim Toro Matsuri - Laternenfest den Japanischen Bonsaigarten in Schwielowsee/Ferch im Havelland vom 24. März bis 2. April 2018 in ein Märchenland. Die Gäste genießen die japanische Garten-, Bonsai- und Teekunst in spektakulärem Licht und können sich auch auf einige Überraschungen freuen.

Zum Saisonauftakt widmet das Barnim Panorama im Barnimer Land am 25. März 2018 den Bienen beim Bienenerlebnistag einen ganzen Tag. Mit Bastelaktionen, Lesungen aus dem Bienenbuch, einem Wildkräuter-Workshop für Familien und einer Führung durch die Sonderausstellung „Stadt–Land–Biene“ kann man ganz viel über die Tiere erfahren und bekommt Tipps, was man selbst zum Schutz der Biene tun kann.

Bei einer Tour durch die Potsdamer rbb-Studios erfahren Familien mit Kindern ab 6 Jahren den Unterschied zwischen Radio und Fernsehen. Was brauchen die RadiomoderatorInnen für ihre Arbeit? Und was hat es mit der grünen Wand im Fernsehstudio auf sich? Mit dem Familienpass Brandenburg ist der Besuch kostenlos.

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

28. März, 11 Uhr

Potsdam ǀ Potsdam ǀ RUNDFUNK BERLIN-BRANDENBURG (rbb)

Entdeckungstour für Familien durch den rbb Potsdam

Dies ist eine exklusive Veranstaltung für Nutzer des aktuellen Familienpasses. Bei einer Tour durch die Potsdamer rbb-Studios erfahren Familien mit Kindern ab 6 Jahren den Unterschied zwischen Radio und Fernsehen. Was brauchen die RadiomoderatorInnen für ihre Arbeit? Und was hat es mit der grünen Wand im Fernsehstudio auf sich? Diese und noch mehr Fragen werden auf der Entdeckungstour beantwortet. Preis: kostenfrei. Infostelle/Buchung: RUNDFUNK BERLIN-BRANDENBURG (rbb), Marlene-Dietrich-Allee 20, 14482 Potsdam, Tel.: 030 9799312497, www.rbb-online.de.

Brandenburg 2017/2018 bietet 549 rabattierte Angebote aus den Bereichen Freizeit, Bildung, Sport und Spaß. Der aktuelle Pass ist vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 und für die ganze Familie (mindestens ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) gültig. Er ist es in ganz Brandenburg erhältlich in jedem Kiosk/Zeitschriftenladen, bei Getränke Hoffmann sowie im Internet unter www.familienpass-brandenburg.de.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

24. März

Elbe-Elster-Land ǀ Uebigau-Wahrenbrück ǀ Ev. Kirche Uebigau

Am Abend mancher Tage - Ein Dialog zwischen Rockballaden und emotionalen Texten

Dieser bewegende Mix aus Songs, Poesie und multimedialen Effekten ist eine Hommage an die Kraft positiver Gedankenspiele. In ihrer Kombination aus leidenschaftlichem Gesang und szenischer Lesung präsentieren Wolfgang Brückner und Kerstin Wenzel-Brückner die Gedanken und Visionen berühmter Künstler aus Musik und Literatur. Emotionale Balladen der Rockmusik treten dabei in einen unerwarteten Dialog mit ausgewählten Texten der Weltliteratur. So treffen unter anderem Cat Stevens „Moonshadow“ auf Martin Luther Kings „Ich habe einen Traum…“, Ozzy Osbournes „Dreamer“ auf Lessings „Ringparabel“ oder Dirk Michaelis‘ „Als ich fortging“ auf Hermann Hesses „Stufen“. Ergänzt wird die besondere Mischung mit Songs und Lyrics von den Beatles, John Lennon, Eric Clapton, Lift und Karat. Dabei entsteht ein emotionales und vielschichtiges Konzertprogramm voller Optimismus. Preis: 5 Euro. Infostelle/Buchung: Ev. Kirche Uebigau, An der Kirche, 04938 Uebigau-Wahrenbrück, Tel.: 035365 87007.

24. März, 11 Uhr

Dahme-Seenland ǀ Heidesee, OT Gräbendorf ǀ KiEZ Hölzerner See

21. Frühlingsfest und Wasserfest im KiEZ Hölzerner See

50 Zauberer haben sich angemeldet, um die Gäste zum Frühlingsfest zu verzaubern. Drei Werkstattprogramme im Discosaal laden alle kleinen und großen Hobby-Zauberer zum Mitmachen ein. Das Wasserfest mit vielen Angeboten rund ums Wasser lockt in das „Haus des Wassers“. Dabei stellen sich verschiedene Vereine vor, wie unter anderem das Freilichtmuseum Germanische Siedlung Klein Köris e.V. Eine Forstwanderung, ein angeleiteter Nistkastenbau und vieles mehr runden das Fest ab. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: KiEZ Hölzerner See, Weg zum Hölzernen See 1, 15754 Heidesee, OT Gräbendorf, Tel.: 033763 63239, www.hoelzerner-see.de.

24. März , 11 Uhr

Ruppiner Seenland ǀ Liebenwalde OT Liebenthal ǀ Wildpferdgehege und Haustierpark

Frühlingsfest

Beim Frühlingsfest können die Besucher vom Aussterben bedrohte Haus- und Wildtiere in großen Freigehegen in ihren natürlichen Lebensräumen kennenlernen – darunter Meißner Widder, Skudden, Zackelschafe, Esel und Wollschweine. Sie warten alle auf Streicheleinheiten und auf Futter. Nahezu wie in freier Wildbahn leben die Przewalski-Urwildpferde sowie Dam- und Muffelwild, die ebenfalls gut zu beobachten sind. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Infostelle/Buchung: Wildpferdgehege / Haustierpark Liebenthal, Weg zum Wildpferdgehege 1a, 16559 Liebenwalde OT Liebenthal, Tel.: 033054 62411, www.wildpferdgehege-liebenthal.de.

24. März , 14 Uhr

Seenland Oder-Spree ǀ Buckow ǀ Treffpunkt: Wriezener Straße

GPS-Wanderung für Kinder "Wald als vielfältiger Lebensraum für Vögel"

Bei dieser Tour erhält jedes Kind zunächst ein GPS-Gerät. Unter Anleitung und Begleitung eines Wildnispädagogen macht sich die Gruppe auf den Weg, um verschiedene Hinweise zu finden. Auf spielerische Weise lernen die Kinder so etwas über den vielfältigen Lebensraum der Vögel. Diese GPS-Tour ist für Kinder im Alter von 7-12 Jahren geeignet. Um Anmeldung wird gebeten. Preis: 3 Euro. Infostelle/Buchung: Treffpunkt: Wriezener Str.1, 15377 Buckow, Tel.: 0176 56881132.

24. März , 19.30 Uhr

Lausitzer Seenland ǀ Guben ǀ WerkEins

SchwarzBlond: Sahnehäubchen- Best of Revue

Das Schillernste, das Giftigste und das Poetischste von Schwarzblond: Die originellen Originale aus Berlin haben mit ihrer Art von „Glamour Pop Entertainment“ eine ganz eigene Schublade kreiert. Der vier Oktaven Gesang von Benny Hiller und die elfenartige Babydoll Stimme von Monella Caspar bewegen sich in Dimensionen, die kontrastreicher nicht sein könnten. Songs zwischen Gänsehaut und Herzprickeln, Pop und Rock, Chanson und Kabarett lassen keine Gefühlsregung aus. Das Ganze präsentiert in ständig wechselnder, von Monella Caspar selbstentworfener Haute Couture und extravaganten Hutkreationen. Diese suchen in ihrer Exklusivität und Einzigartigkeit ihres Gleichen und lassen einen Hauch von Revuecharakter aufkommen. Benny Hiller, der androgyne Latin Lover an den schwarzweißen Tasten, ist studierter Komponist und schreibt alle melodischen, skurrilen sowie hitverdächtigen Schwarzblond-Songs selbst. Preis: Vorverkauf 18 Euro, Abendkasse 21 Euro. Infostelle/Buchung: WerkEins, Mittelstr. 18, 03172 Guben, Tel.: 03561 431523.

24. März , 20 Uhr

Uckermark ǀ Templin ǀ MKC Templin

Sex & Drugs & Sauerkraut - POLKAHOLIX

Echte Männer mit markanten Jahresringen unter den Augen, Kerben in der Seele und Narben auf den Lippen. Die chronischen Off-Beat-Junkies auf ihrer Achterbahnfahrt durch Stile und Grooves wissen genau, was geht. POLKAHOLIX taucht nach Perlen der Rock- & Popgeschichte, um sie neu zu fassen. Der Glanz ihrer Coverversionen lässt die Originale alt aussehen. Ihre eigenen Songs sind ein Gebräu aus Witz, Ironie und dem tiefen Wissen um das Leben. Preis: 18 Euro, Rentner 16 Euro, Schüler 12 Euro. Infostelle/Buchung: MKC Templin e.V., Prenzlauer Allee 6, 17268 Templin, Tel.: 03987 551063, www.multikulturellescentrum.de.

24. März – 02. April

Havelland ǀ Schwielowsee/Ferch ǀ Japanischer Bonsaigarten

Toro Matsuri - Laternenfest

Circa 1000 Meter Kabel und fast 1000 Lichter von zum Teil handgearbeiteten japanischen Laternen sowie Lampions, Feuerschalen, Fackeln und Steinlaternen verwandeln die frühlingshaften Gärten in ein Märchenland. Die Gäste genießen die japanische Garten-, Bonsai- und Teekunst in spektakulärem Licht und können sich auch auf einige Überraschungen freuen. Um 17 Uhr werden alle Lichter entzündet. Preis: 4 Euro, Kinder 2 Euro. Infostelle/Buchung: Japanischer Bonsaigarten, Fercher Str. 61, 14548 Schwielowsee/OT Ferch, Tel.: 033209 72161, www.bonsai-haus.de.

25. März, 10 Uhr

Barnimer Land ǀ Wandlitz ǀ BARNIM PANORAMA Naturparkzentrum · Agrarmuseum Wandlitz

Bienenerlebnistag

Bienen spielen eine wichtige Rolle in der Natur und sind für Menschen von großer Bedeutung. Zum Saisonauftakt widmet das Barnim Panorama den fleißigen Sammlern einen ganzen Tag. Mit Bastelaktionen, Lesungen aus dem Bienenbuch, einem Wildkräuter-Workshop für Familien und einer Führung durch die Sonderausstellung „Stadt–Land–Biene“ kann man ganz viel über die Bienen erfahren und bekommt Tipps, was man selbst zum Schutz der Biene tun kann.

Basteln von Insektenhotels mit der Naturwacht Barnim: 10-15 Uhr

Bienengeschichten für Kinder: 10.30 Uhr und 13 Uhr

Kleiner Wildkräuter-Workshop für Familien: 14-15.30 Uhr

Führung durch die Sonderausstellung „Stadt–Land–Biene“ mit dem Erfahrungsschatz eines Imkers: 15.30-16.30 Uhr Preis: 6 Euro, ermäßigt 4 Euro, Kinder 6-16 Jahre 2,50 Euro, Kinder unter 6 Jahren freier Eintritt, Familien 14 Euro. Infostelle/Buchung: BARNIM PANORAMA Naturparkzentrum · Agrarmuseum Wandlitz, Breitscheidstr. 8-9, 16348 Wandlitz, Tel.: 033397-681920, www.barnim-panorama.de.

25. März, 16 Uhr

Fläming ǀ Tremsdorf ǀ Tremsdorf "Alte Schule"

Der Elbe-Biber

Ist der Biber ein plumper Holzfäller, gar ein Schädling oder ein Helfer, der seltene Lebensräume für verdrängte Arten schafft? Ohne Zweifel ist er das größte einheimische Nagetier. Ihm widmet sich die Exkursion durch Tremsdorf. Eine Anmeldung ist bis zum 22. März erforderlich. Preis: Um eine Spende wird gebeten. Infostelle/Buchung: Tremsdorf "Alte Schule", Tremsdorfer Straße 22, 14552 Tremsdorf, Tel.: 033732 50631, www.naturschutzfonds.de.

25. März , 19.30 Uhr

Spreewald ǀ Lübben ǀ Wappensaal Schloss Lübben

"Chopin kommt nach Lübben" - Klavierkonzert

Der Deutsche Chopin-Gesellschaft e.V. mit Sitz in Cottbus veranstaltet mit seinen Partnern Konzerte in der Region. 2018 finden erstmals Konzerte im Wappensaal des Schlosses Lübben statt. So ist dort am 25. März ist der polnische Pianist Wojciech Waleczek mit Werken von Fryderyk Chopin und Franz Liszt zu hören. Preis: 18 Euro, ermäßigt 10 Euro. Infostelle/Buchung: Wappensaal Schloss Lübben, Ernst-von-Houwald-Damm 14, 15907 Lübben, Tel.: 03546 2786982, www.chopingesellschaft.de.

27. März , 10 Uhr

Prignitz ǀ Zempow ǀ Bio Ranch

Bioerlebnistag

Der Bioerlebnistag ist das Landerlebnis für Kinder zwischen 4-13 Jahren. Nach einer Kennenlernrunde machen sich alle mit den Ponys und Eseln bekannt - in aller Ruhe lernen die Kinder den Umgang mit den Vierbeinern, das Putzen und Hufe heben. Anschließend geht es auf einen Ponyspaziergang mit abwechselndem Führen und Reiten. Mittags wird gemeinsam gekocht und gegessen. Nachmittags stehen verschiedene Spiele rund um den Ökohof sowie eine Rundfahrt im Treckerkremser auf dem Programm. Zum Abschluss gibt es das beliebte Treckersurfen. Eine Voranmeldung ist erforderlich. Infostelle/Buchung: Bio Ranch Zempow, Birkenallee 12, 16909 Wittstock/Dosse OT Zempow, Tel.: 033923 76915, www.bio-ranch-zempow.de.

