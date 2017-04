29.03.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 14

Was und wie aß man üblicherweise zu Luthers Zeit und wie war es um die guten Manieren bei Tische bestellt? Das erfahren die Besucher bei der Veranstaltung „500 Jahre Reformation im Havelland - Essen wie bei Luthers". Herr Käthe kocht am 31. März 2017 im Schwarzen Kloster in Groß Derschau im Havelland und zeigt so, wie die Reformation unsere Essgewohnheiten veränderte.

Basteln mit Naturmaterialien und Spiele für Kinder stehen am 02. April 2017 im Ruppiner Seenland in Birkenwerder in der Waldschule Briesetal auf dem Programm des Familienwaldtages. An der Feuerstelle am überdachten Grillplatz gibt es Knüppelkuchen und Bratwurst, aus dem Lehmbackofen kommen frisches Brot und Kuchen. Dazu gibt es nach Wunsch Kaffee, Tee und Beerenpunsch.

Die Künstlerin Efli Fitz ist seit 1978 in der Prignitz zu Hause und nutzt die stille, ursprüngliche Landschaft, um ihre Bilder, Gedichte und Geschichten entstehen zu lassen. Am 2. April 2017 kommt sie mit ihrem neuen Buch „Das Märchen vom Steinmann“ zu einer Lesung in die MoorScheune in Boberow in der Prignitz. Das Märchenbuch ist eine Geschichte, die so wunderbar in die Gegend passt und gleichzeitig für Kinder und Erwachsene interessant ist.

Über den Wolken schweben kann man vom Flugplatz Oehna-Zellendorf im Fläming aus. Mit dem Familienpass Brandenburg können drei Personen zum Vorteilspreis bei einem Gastflug „in die Luft gehen". Vom Restaurant aus lässt sich das fliegerische Treiben gut beobachten. Ideal für alle, die lieber am Boden bleiben.

Täglich, 9 Uhr- Sonnenuntergang

Fläming | Niedergörsdorf OT Zellendorf | Flugplatz Oehna-Zellendorf

Fliegen (lernen), wo es Spaß macht

Der Flugplatz Oehna-Zellendorf vereint alles auf einem großen Grundstück: Hier können Anfänger das Fliegen lernen, engagierte Piloten den Rundumservice des Platzes genießen, interessierte Besucher das Erlebnis „Fliegen" kennenlernen und Touristen im Restaurant dem Gaumen eine köstliche Freude bereiten und dabei das Geschehen auf und über dem Platz beobachten. Um eine Anmeldung wird gebeten. Preis: 84-252 Euro für einen Gastflug für drei Personen. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: 67-200 Euro für einen Gastflug für drei Personen. Infostelle/Buchung: Flugplatz Oehna-Zellendorf, Am Flugplatz 2, 14913 Niedergörsdorf OT Zellendorf, Tel.: 033742 6170, edbo@flaemingair.de, www.flaemingair.de.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

30. März, 19 Uhr

Dahme-Seenland | Königs Wusterhausen | Weinladen am Kanal

Gitarrenmusik im Weinladen

Wein und Musik gehören einfach zusammen. Darum lädt der Weinladen am Kanal zu einem musikalischen Abend mit Gitarrenklängen der Brüder Simon und Tobias Tulenz ein. Natürlich gibt es dazu das eine oder andere Schlückchen besten Wein. Infostelle/Buchung: Weinladen am Kanal, Bahnhofstraße 24, 15711 Königs Wusterhausen, www.kw-weinladen.de.

30. März, 19-21.30 Uhr

Potsdam | Potsdam | Theodor-Fontane-Archiv

THEODOR FONTANE: FRAGMENTE. ERZÄHLUNGEN, IMPRESSIONEN, ESSAYS

Fontane hat außerordentlich viele unvollendete Texte hinterlassen. Über unterschiedliche Stoffe und Sujets parallel verfügen zu können, gehörte besonders für den Romancier zu den Voraussetzungen seines Schaffensprozesses. Die Herausgeberinnen Christine Hehle und Hanna Delf von Wolzogen präsentieren ihre Edition dieser Texte, von denen 76 erstmals publiziert wurden. Um eine Anmeldung wird gebeten. Preis: 5 Euro. Infostelle/Buchung: Theodor-Fontane-Archiv, Villa Quandt, Große Weinmeisterstr. 46/47, 14469 Potsdam, Tel.: 0331 201396, fontanearchiv@uni-potsdam.de, www.fontanearchiv.de.

31. März, 15-18 Uhr

Spreewald | Burg | Touristinformation Burg

Geführte Wanderung: Schatz der Lutki

Diese Ralley durch die Burger Umgebung ist der Familienspaß für Jung und Alt. Die Ausflügler vermessen, schätzen, wiegen und heben Schätze und erfahren dabei viel Wissenswertes über Sagen, Geschichte, Kultur und die Bräuche der Region. Preis: 15 Euro, Kinder bis 12 Jahre 12 Euro. Infostelle/Buchung: Touristinformation Burg, Am Hafen 6, 03096 Burg, Tel.: 035603 750160, info@burgimspreewald.de, www.BurgimSpreewald.de.

31. März, 17 Uhr

Havelland | Großderschau | Museum Kolonistenhof Großderschau

500 Jahre Reformation im Havelland - "Essen wie bei Luthers"

Martin Luther war kein Kostverächter, nicht beim Essen und auch nicht beim Trinken. Es musste nicht die "Nouvelle Cuisine" der spätmittelalterlichen Tafelfreuden sein, ein guter Brathering und Erbspüree, dazu eine "Pfloschen" von Katharinas selbst gebrautem Bier - das erfreute das Herz des berühmten Reformators. Wie sehr Luther den leiblichen Genüssen zugetan war, bekunden die zahlreichen Porträts, welche im Laufe der Zeit von ihm anfertigt wurden. Doch was und wie aß man üblicherweise zu Luthers Zeit und wie war es um die guten Manieren bei Tische bestellt? Herr Käthe kocht im Schwarzen Kloster und zeigt so, wie die Reformation unsere Essgewohnheiten veränderte. Um eine Anmeldung wird gebeten. Preis: 5 Euro. Infostelle/Buchung: Museum Kolonistenhof Großderschau, Kleinderschauer Str. 1, 16845 Großderschau, Tel.: 03385 519042, info@kulturzentrum-rathenow.de, www.kulturzentrumrathenow.de.

31. März, 19-23.55 Uhr

Seenland Oder-Spree | Wendisch Rietz | SATAMA GmbH

SATAMA´s "Theater- & Musicalnacht"

Die Besucher erleben an diesem Abend, dass Sauna und Unterhaltung sich nicht ausschließen. Denn Satama präsentiert ein Well-Tainment®-Programm. Die Mitarbeiter haben einen Aufgussplan geschnürt, in dem die schauspielerischen Qualitäten der Aufgussmeister am besten zum Tragen kommen, unterstützt von den schönsten Melodien internationaler Musical- und Theaterbühnen. Das Küchenteam entführt den Gaumen der Gäste in die Welt verschiedener Spezialitäten und an der Theater-Bar können tolle Cocktails und Drinks genossen werden. Preis: 59,90 Euro inkl. Tageseintritt, Buffet, besonderem Well-Tainment-Programm und Live-Musik. Infostelle/Buchung: SATAMA GmbH, Strandstrasse, 15864 Wendisch Rietz, Tel.: 0336787 589900, info@satama-saunapark.de, www.satama-saunapark.de.

01. April, 14-17 Uhr

Spreewald | Dissen | Heimatmuseum Dissen

Sorbisches Ostereierverzieren für Jedermann

In der Osterzeit hat jeder die Möglichkeit, in die Geheimnisse des Verzierens sorbischer Ostereier eingeführt zu werden. In kleinen Kursen kann man sein eigenes sorbisches Osterei gestalten, entweder für sich selbst oder als kleines persönliches Geschenk. Dabei wird das Ei zunächst mit Wachstupfen verziert und dann gefärbt. Welche Botschaften auf dem Ei übermittelt werden können, erfahren die Teilnehmer einem kleinen Exkurs in die Symbolik der sorbischen Ostereier. Bitte eigene hart gekochte oder ausgepustete Eier mitbringen. Preis: 4 Euro, Kinder 3 Euro. Infostelle/Buchung: Heimatmuseum Dissen, Hauptstraße 32, 03096 Dissen, Tel.: 035606 256, heimatmuseum@dissen-spreewald.de, www.dissen-striesow.de.

01. April, 18.30 Uhr

Lausitzer Seenland | Welzow | excursio Besucherzentrum

Exklusiv-Tour: Stahlgiganten bei Nacht

Die Nachttour mit dem Mannschaftstransportwagen beginnt, wenn andere Touren enden: In der Abenddämmerung geht es los, um die Stahlgiganten bei Nacht zu erkunden. In der Dunkelheit erscheinen die gut beleuchteten Großgeräte noch imposanter als bei Tageslicht. Eine Bergmannsvesper mit Feuerschalen auf Gut Geisendorf rundet die abendliche Tour ab. Preis: 39 Euro, ermäßigt 33 Euro. Infostelle/Buchung: excursio Besucherzentrum, Heinrich-Heine-Str. 2, 03119 Welzow, Tel.: 035751 275050, info@bergbautourismus.de, www.bergbautourismus.de.

01. April, 19 Uhr

Barnimer Land | Oderberg | Binnenschifffahrts-Museum Oderberg

"Kabarett auf der Oder" - Frau Sonntag und ihr ständiger Begleiter

Frau Sonntag und ihr ständiger Begleiter Stefan Gocht bringen das Eheleben auf die Bühne. Mit ironischem, teilweise etwas gesellschaftskritischem Humor verdrehen sie bekannte Schlager und Pop-Songs. In ihren kabarettistischen Einlagen wechseln die beiden ständig hin und her zwischen Ehestreit und Einigkeit. Preis: 10 Euro. Infostelle/Buchung: Binnenschifffahrts-Museum Oderberg, 16248 Oderberg, Tel.: 033369 470, www.bs-museum-oderberg.de.

01. April, 19.30 Uhr

Niederlausitz | Senftenberg | NEUE BÜHNE

Der Senftenberger Weg - Uraufführung

Eine Region im Aufwind. Die junge DDR brauchte Energie, um ihre großen wirtschaftlichen Vorhaben stemmen zu können. In der Lausitz fand sich seit jeher dieser Rohstoff in großen Mengen und wartete nur darauf, ans Tageslicht befördert zu werden. Die Arbeit im Lausitzer Braunkohlerevier lockte (nicht immer ganz freiwillig) hunderttausende junge Menschen in den Staub Brandenburgs. Mit den Arbeitern kamen (auch nicht immer freiwillig) die jungen Künstler der DDR, um am Takt des Aufbaus und Ausbaus der Republik teilzuhaben. In ihren Werken lieferten sie häufig das Statement: Wir sind stolz auf die Leistungen unserer Arbeiter. Gleichzeitig konnte ihnen der direkte Kontakt zur Arbeiterklasse auch ein Aber zum Sozialismus abringen. Mit Texten von Müller, Reimann, Braun, Hacks, Strittmatter und vielen anderen Autoren, die einen engen Bezug zur Region hatten und haben, wirft die Collage einen Blick auf die 70jährige Biografie des Theaters. Infostelle/Buchung: NEUE BÜHNE, Theaterpassage 1, 01968 Senftenberg, Tel.: 03573 8010, karten@theater-senftenberg.de, www.theater-senftenberg.de.

01. April, 20 Uhr

Uckermark | Vierraden | Fabrikantenvilla Vierraden

IRISH DREAMS mit den IRISH COWBOYS

Hier treffen sich vier Musiker, die ihren irischen Traum auf der Bühne ausleben. Das Beste, was die Musik der grünen Insel zu bieten hat, wird von exzellenten Musikern gespielt und gesungen. Als Multi-Instrumentalist ist C. Michael live beim Konzert mit dabei und lässt die Konzertbesucher träumen. Preis: Vorverkauf 19,90 Euro, Abendkasse 24,90 Euro. Infostelle/Buchung: Fabrikantenvilla Vierraden, Schwedter Straße 19, 16303 Schwedt, Tel.: 0395 36151520, www.eggers-event.com.

01. und 02. April, 16 Uhr

Havelland | Nauen | Landgut Stober

„Außer dem Leben können sie dir ja nichts nehmen“ – Lesung und Gitarrenkonzert

Am 01. und 02. April 2017 sind die Havelländischen Musikfestspiele auf dem Landgut Stober zu Gast. Am Samstag präsentieren Claudia Schwartz und Jan Uplegger unter dem Titel „Außer dem Leben können sie dir ja nichts nehmen“ den Briefwechsel zwischen Helmuth James und Freya von Moltke im Kornspeicher. Helmuth James von Moltke hat als Kopf des von den Nazis bekämpften Kreisauer Kreises Geschichte geschrieben. Der Briefwechsel zwischen beiden offenbart, welch wichtige Rolle auch Freya einnahm und welch großen Mut, Überlebenswillen und strategischen Verstand beide besaßen. Am Sonntag spielt das Gitarrenensemble Aïghetta Quartett. Werke von unter anderem Paul Hindemith, Darius Milhaud und Kurt Weill erklingen im alten Rinderstall des Landguts. Preis: Lesung: Vorverkauf 10 Euro, Abendkasse 14 Euro. Gitarrenensemble: Vorverkauf 22 Euro, Abendkasse 26 Euro. Kombiticket: 25 Euro (bitte telefonisch anmelden unter 033237 85963) Infostelle/Buchung: Landgut Stober, Behnitzer Dorfstraße 27-31, 14641 Nauen OT Groß Behnitz, Tel.: 033239 208060, info@landgut-stober.de, www.landgut-stober.de, www.havellaendische-musikfestspiele.de.

02. April, 12-17 Uhr

Ruppiner Seenland | Birkenwerder | Waldschule Briesetal

Frühlingsfest - Familienwaldtag in der Waldschule Briesetal

Basteln mit Naturmaterialien und Spiele für Kinder stehen auf dem Programm des Familienwaldtages. An der Feuerstelle am überdachten Grillplatz gibt es Knüppelkuchen und Bratwurst, aus dem Lehmbackofen kommen frisches Brot und Kuchen. Dazu gibt es nach Wunsch Kaffee, Tee und Beerenpunsch. Für die musikalische Untermalung sorgen die Waldhornbläser Briesetal. Preis: Eintritt frei. Um eine Spende wird gebeten. Infostelle/Buchung: Waldschule Briesetal, Briese Nr. 13, 16547 Birkenwerder, Tel.: 03303 402262, info@waldschule-briesetal.de, www.waldschule-briesetal.de.

02. April, 14 Uhr

Prignitz | Boberow | Moorscheune Boberow

Lesenachmittag und Buchvorstellung mit Elfi Fitz

Die Künstlerin Efli Fitz ist seit 1978 in der Prignitz zu Hause und nutzt die stille, ursprüngliche Landschaft, um ihre Bilder, Gedichte und Geschichten entstehen zu lassen. Am 2. April kommt sie mit ihrem neuen Buch „Das Märchen vom Steinmann“ zu einer Lesung in die MoorScheune. Das Märchenbuch ist eine Geschichte, die so wunderbar in die Gegend passt und gleichzeitig für Kinder und Erwachsene interessant ist. Das Besondere an dem Buch ist aber zweifellos die Bildergestaltung. Über viele Jahre malte und sammelte sie Bilder. Preis: 10 Euro, Kinder bis 12 Jahre 5 Euro inkl. Kaffee und Kuchen. Infostelle/Buchung: Moorscheune Boberow, Mellener Weg 3, 19357 Boberow / Prignitz, Tel.: 038781 429599 oder 0172 4205214, kontakt@moorscheune.de, www.moorscheune.de.

