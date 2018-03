27.03.18

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 14

Von Gründonnerstag bis Ostermontag (29. März – 02. April 2018) öffnet in Chorin im Barnimer Land das 29. Oster-Kloster-Fest Chorin. Es bietet mit Theateraufführungen, Konzerten, Gauklern und Fabelwesen, einem großen Handwerkermarkt, Ritterlager mit Turnierspielen und dem Badehaus ein volles Programm. Die Atmosphäre im handgezimmerten Mittelalterdorf ist einzigartig.

Zwischen den Frühblühern im Schlosspark Oranienburg lässt sich das Osterfest am 1. April 2018 in Oranienburg im Ruppiner Seenland so richtig genießen. Die Besucher sind eingeladen, durch den Park zu flanieren und sich bei hoffentlich sonnigem Frühlingswetter auf den Wiesen niederzulassen. Wer Glück hat, trifft den Osterhasen, der durch den Park hoppelt und bunte Eier an die kleinen Gäste verteilt. Die Kinder können in der Orangerie österliche Basteleien fertigen.

„Haselanten" - so nannte man in der barocken Bildersprache die „Spaßmacher". Mehr darüber erfahren Familien mit Kindern ab 5 Jahren in der Führung „Von Haselanten und Osterhasen" im Schloss Königs Wusterhausen im Dahme-Seenland ebenfalls am 1. April 2018. Wer „lange Ohren“ macht wie ein Hase, gut zuhört und sich in den Schlossräumen genau umschaut, wird dabei vielleicht sogar auch noch Osterhasen aus Schokolade entdecken....

Von April bis Oktober finden an ausgewählten Sonntagen die öffentlichen Fahrten der Niederlausitzer Museumseisenbahn im Elbe-Elster-Land statt. Zugbegeisterte können mit dem Familienpass Brandenburg vergünstigt eine Fahrt in dem historischen preußischen Museumszug erleben.

31. März, 13.10 Uhr

Elbe-Elster-Land ǀ Sonnewalde OT Kleinbahren ǀ Niederlausitzer Museumseisenbahn e. V.

Osterfahrt

In der Zeit von April bis Oktober finden an ausgewählten Sonntagen die öffentlichen Fahrten der Museumsbahn statt. Zugbegeisterte können einsteigen und eine Fahrt in dem historischen preußischen Museumszug erleben. Gestartet wird die Osterfahrt in Kleinbahren. Nach einigen Zwischenstopps mit Zustiegmöglichkeiten findet in Crinitz die Ostereiersuche für Kinder statt. Zur Stärkung gibt es Kaffee und Kuchen. 16 Uhr wird die Rückfahrt angetreten. Preis: 11 Euro, Kinder bis 14 Jahre 5,50 Euro für Hin- und Rückfahrkarte. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: 8,80 Euro, Kinder bis 14 Jahre 4,40 Euro für Hin- und Rückfahrkarte. Gilt ausschließlich für Regelfahrten. Infostelle/Buchung: Niederlausitzer Museumseisenbahn e. V., Kleinbahren 26a, 03249 Sonnewalde OT Kleinbahren, Tel.: 0176-82111693, www.nlme.de.

Der Familienpass Brandenburg 2017/2018 bietet 549 rabattierte Angebote aus den Bereichen Kultur, Sport, Natur und Freizeit. Er ist bis 30.06.2018 und für die ganze Familie (mindestens ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) gültig. Erhältlich ist der Familienpass Brandenburg im Zeitschriftenhandel, in Schulen und Kindertagesstätten, in Touristeninformationen, bei den Lokalen Bündnissen für Familie, in Buch- und Spielzeughandlungen, bei Rabattanbietern, in Bibliotheken und in allen Filialen von Getränke Hoffmann. Im Internet lässt er sich unter www.familienpass-brandenburg.de bestellen.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

bis 8. April

Potsdam | Neuer Lustgarten

Frühjahrsvolksfest

Das Frühlingsfest des Brandenburgischen Schaustellerverbandes findet bereits zum 28. Mal in Potsdam statt. Vor der Kulisse von Hotel Mercure und Landtag gibt es in diesem Jahr die Schaukel "Hyper X", Break Dance und Autoscooter sowie eine Familienachterbahn. Vom Riesenrad gibt es eine beeindruckende Aussicht über die Potsdamer Innenstadt. Am Karfreitag (30.3.) ist geschlossen. Ansonsten öffnet das Volksfest täglich um 14 Uhr. Mittwochs ist Familientag. Infostelle: www.volksfest-potsdam.de

24. März – 02. April

Seenland Oder-Spree ǀ Neuzelle ǀ Kloster Neuzelle, Treffpunkt: Besucherinformation

Traditionelle Sonderführungen zu Ostern - 750 Jahre Kloster Neuzelle

Im Mittelpunkt der Sonderführungen „Neuzeller Passionsdarstellungen“ und „Das Leiden Christi in Bildern“ stehen die Neuzeller Passionsdarstellungen vom Heiligen Grab im Museum Himmlisches Theater. Die Passionsdarstellungen in diesem einzigartigem Museum widmen sich dem Leiden, Sterben und Auferstehen von Jesus Christus und somit dem Ursprung des Osterfestes. Das weltweit einmalige barocke Kulissentheater wird häufig als Ostergrab bezeichnet. Es zeigt das Passionsgeschehen vom Gebet auf dem Ölberg am Gründonnerstag bis zur Auferstehung am Ostersonntag mit lebensgroßen Holzfiguren. Neben den Passionsdarstellungen im Museum Himmlisches Theater wird in den Sonderführungen auch die Altargestaltung in der Kirche zum Heiligen Kreuz erläutert. Bei den längeren Nachmittagsführungen werden zusätzlich mittelalterliche Wandmalereien im Kreuzgang erklärt. Führungstermine: Sonderführung „Das Leiden Christi in Bildern“, 90 Minuten - Museum mit Kreuzgang und Kirche, 24., 25., 31. März, 01. und 02.April, jeweils 14 Uhr, 30. März, 13 Uhr. Sonderführung „Neuzeller Passionsdarstellungen“, 60 Minuten - Museum und Kirche, 25., 30., 31. März, 01. und 02.April, jeweils 11 Uhr, 29. März, 14 Uhr. Preis: Neuzeller Passionsdarstellungen 5 Euro, Das Leiden Christi in Bildern 8 Euro. Infostelle/Buchung: Treffpunkt: Besucherinformation, Kloster Neuzelle, Stiftsplatz 7, 15898 Neuzelle, Tel.: 033652 6102, www.750jahre-klosterneuzelle.de.

29. März, 10 Uhr

Prignitz ǀ Heiligengrabe ǀ Kloster Stift zum Heiligengrabe

Anpilgern auf dem Annenpfad

An jedem Gründonnerstag laden die Träger des Prignitzer Pilgerwegs Annenpfad zu einem Pilgertag ein und eröffnen damit die Pilgersaison auf dem 22 Kilometer langen Pilgerweg. Auch dieses Jahr erwartet die Pilgernden eine den Körper und die Seele erfrischende Zeit in idyllischer Natur. Der Tag startet in Heiligengrabe mit Grußworten der Bürgermeister von Heiligengrabe und Pritzwalk. Die erste Etappe führt nach Alt Krüssow, wo die Pilgernden mit Informationen über die Pilgerkirche "St. Anna" und einem Mittagsimbiss versorgt werden. Weiter geht es nach Bölzke, wo Ausstellungen in der Kirche und im Außenbereich besucht werden können. Nach der letzten Etappe geht es zurück nach Heiligengrabe für ein Gruppenfoto. Der Pilgertag wird von einem Shuttle-Bus begleitet. Wer nur eine Teilstrecke gehen möchte, kann zur nächsten Etappe oder zum Auto gebracht werden. Bahnanreisende können am Bahnhof Pritzwalk den Shuttle-Bus nehmen. Infostelle/Buchung: Kloster Stift zum Heiligengrabe, Stiftgelände 1, 16909 Heiligengrabe, Tel.: 033962 8080, www.klosterstift-heiligengrabe.de.

29. März, 11 Uhr

Uckermark ǀ Prenzlau ǀ Innenstadt

EierMeile

Wie im letzten Jahr verwandelt sich auch zum diesjährigen Gründonnerstag die Prenzlauer Innenstadt in die EierMeile. Die Gastronomen zaubern tolle Gerichte aus dem Hühnerstall, wie Eierkuchen, Ei am Stiel, Frikassee und vieles mehr. Begleitet wird der Tag durch Silvio Grensing vom SG Entertainment und die Geschäfte warten mit tollen Aktionen. Infostelle/Buchung: Innenstadt, Friedrichstraße, 17291 Prenzlau, Tel.: 03984 752123.

29. März – 02. April

Barnimer Land ǀ Chorin ǀ Mittelalterdorf Oster-Kloster-Fest

29. Oster-Kloster-Fest Chorin

Von Gründonnerstag bis Ostermontag öffnet das traditionsreiche Mittelalterfest vor den Toren des Klosters Chorin. Das Fest bietet mit Theateraufführungen, Konzerten, Gauklern und Fabelwesen, einem großen Handwerkermarkt, Ritterlager mit Turnierspielen und dem Badehaus ein volles Programm. Die Atmosphäre im handgezimmerten Mittelalterdorf ist einzigartig. Alte Künste und Gewerke sind zu sehen und auszuprobieren. Osterbräuche wie Ostereier bemalen, Eierlaufen, Osterwasser oder Fudelstiepen werden geehrt. Zu erleben sind das mittelalterliche Passionstheater, Harfenspiel und Engelssang, ein riesiger feuerspeiender Drache, edelmütige Ritter und Musik von SPILWUT sowie von Musikern befreundeter Bands. Preis: Gründonnerstag: 3 Euro, Kinder 1 Euro. Karfreitag bis Ostermontag: 10 Euro, Kinder 5 Euro, Kinder unter Schwertmaß frei. Infostelle/Buchung: Mittelalterdorf Oster-Kloster-Fest, Amt Chorin (an der B2, Sandkrug, 300m westlich des Klosters Chorin), 16230 Chorin, Tel.: 03334 429292, www.kloster-chorin.info.

31. März, 09 Uhr

Seenland Oder-Spree ǀ Erkner ǀ Sportzentrum

Spreetreiben

Auch in diesem Jahr versammeln sich am Ostersamstag wieder viele mutige Wasserratten, um sich ins kalte Nass zu stürzen. Sie lassen sich mit lustigen Schwimmhilfen in der Spree zur Badestelle nach Erkner treiben, wo sie von vielen Schaulustigen am Ufer erwartet werden. Im Strandbad findet ein buntes Familienprogramm statt. Preis: zum Strandbad Eintritt frei, Abendveranstaltung 6 Euro. Infostelle/Buchung: Sportzentrum Erkner, Am Dämmeritzsee, 15537 Erkner, Tel.: 0176 55241346, www.biber-erkner.de.

31. März, 13 Uhr

Lausitzer Seenland ǀ Senftenberg ǀ Museum Schloss und Festung Senftenberg

Ostern im Schloss

Bunte Osterspiele und Basteleien erwarten die Kinder an diesem Nachmittag im Schloss. In der Osterwerkstatt entstehen filigrane sorbische Ostereier und natürlich hat der fleißige Hase so manche Überraschung im Schloss versteckt. Um 15 Uhr findet die Märchenvorführung „Die Regentrude“ statt. Sie erzählt von einem Land, über dem Dürre liegt, von Getreide, das vertrocknet, und Tieren, die verdursten. Die Regentrude, die die Felder eigentlich mit reichem Regen segnen könnte, muss wohl eingeschlafen sein. Nur die alte Mutter Stine kennt noch das Sprüchlein, mit dem man sie weckt. Die Tänzerin Daniela Schwalbe erzählt das Märchen von Theodor Storm rund um altes Wissen und den Glauben an die Kräfte der Natur auf ihre eigene poetische Art und Weise. Infostelle/Buchung: Museum Schloss und Festung Senftenberg, Schloßstraße, 01968 Senftenberg, Tel.: 03573 2628, www.museums-entdecker.de.

31. März, 14.30 Uhr

Fläming ǀ Bad Belzig ǀ Treff: Parkplatz am Haus am See

Auf der Suche nach dem Froschkönig

Seit einigen Jahren wird ein Amphibienschutzzaun am Belziger Stadionteich aufgestellt und in jedem Frühjahr werden dort einige tausend Kröten, Frösche und Molche sicher zum Laichgewässer umgesetzt. Auf der täglichen Routinekontrolle werden gemeinsam mit der Naturwacht Hoher Fläming die Fangeimer kontrolliert, die Tiere nach Art und Anzahl erfasst und zum Laichgewässer gebracht. Die Naturwacht erläutert die Bedeutung und Lebensweise der Amphibien und stellt die Arten im Detail vor. Preis: Um Spenden wird gebeten. Infostelle/Buchung: Treff: Parkplatz am Haus am See, Martin-Luther Str. 14, 14806 Bad Belzig, Tel.: 033848 60004, www.flaeming.net.

31. März, 17 Uhr

Potsdam ǀ Potsdam ǀ Volkspark Potsdam - Großer Wiesenpark

Großes Osterfeuer

Für viele gehören Osterfest und Osterfeuer unzertrennbar zusammen. Und um jedes Osterfeuer kreisen viele spannende Fragen: War der Holzstapel im letzten Jahr nicht größer? Ist das Brennholz richtig aufgeschichtet? Wann wird das Feuer gezündet? Fliegen Funken? Nach den Erfolgen aus den letzten Jahren mit über 2.000 Besuchern, wird am Ostersamstag gegen 18.30 Uhr auf der Großen Wiese das Feuer entzündet. Wer schon früher kommen möchte, für den steht ab 17 Uhr der Bornstedter Feuerwehr Verein bereit, um mit den Kleinen Stockbrot zu backen, mit der Feuerwehrspritze ‚kleine Feuer‘ zu löschen und um die Feuerwehrfahrzeuge aus Bornstedt zu bestaunen. Rund ums Osterfeuer geht´s zünftig zu: Leckeres vom Grill, Musik aus der Konserve und die Freiwillige Feuerwehr Bornstedt mit Fahrzeugen und als Brandwache in Aktion. Preis: Parkeintritt. Infostelle/Buchung: Volkspark Potsdam - Großer Wiesenpark, Georg-Hermann-Allee 101, 14469 Potsdam, Tel.: 0331 6206777, www.volkspark-potsdam.de.

01. April, 10 Uhr

Ruppiner Seenland ǀ Oranienburg ǀ Schlosspark

Osterspaziergang im Schlosspark

Zwischen in voller Blüte stehenden Frühblühern lässt sich das Osterfest in Oranienburgs größtem Garten so richtig genießen. Besucher sind eingeladen, in der Osterzeit durch den Park zu flanieren und sich bei hoffentlich sonnigem Frühlingswetter auf den Wiesen niederzulassen. Wer Glück hat, trifft den Osterhasen, der durch den Park hoppelt und bunte Eier an die kleinen Gäste verteilt. Außerdem können Kinder in der Orangerie österliche Basteleien fertigen und diese auch gern mit nach Hause nehmen. Im historischen Teil des Schlossparks kann sich Klein und Groß beim Eiertrudeln messen und dem Bewegungsdrang freien Lauf lassen. Die Spiellandschaft mit Hüpfkissen, Spielhaus und Kletterfelsen bietet zudem jede Menge Platz zum Tollen. Infostelle/Buchung: Schlosspark Oranienburg, Schlossplatz 1, 16515 Oranienburg, Tel.: 03301 6008111, www.oranienburg-erleben.de.

01. April, 11 Uhr

Dahme-Seenland ǀ Königs Wusterhausen ǀ Schlosskasse Königs Wusterhausen

Von Haselanten und Osterhasen

Wer findet die Hasen im Schloss? Auf einigen Gemälden, die im Schloss Königs Wusterhausen hängen, sind Hasen und andere Tiere zu sehen. In der Führung wird es jedoch weniger um Hasen gehen, die zu Ostern die Eier verstecken. Die Hasen im Schloss Königs Wusterhausen haben eine andere Bedeutung: Hasen waren Synonyme für Hasenfüßige – für Feiglinge. Haselanten nannte man in der barocken Bildersprache die Spaßmacher. Mehr darüber erfahren Familien mit Kindern ab 5 Jahren in der Führung mit Schlossbereichsleiterin Dr. Margrit Schulze. Wer „lange Ohren“ macht wie ein Hase, gut zuhört und sich in den Schlossräumen genau umschaut, wird erfahren, wo sie sich befinden und vielleicht sind auch noch Osterhasen aus Schokolade im Schloss versteckt… Preis: 6 Euro, ermäßigt 5 Euro, Familien 15 Euro. Infostelle/Buchung: Schloss Königs Wusterhausen, Schlossplatz 1, 15711 Königs Wusterhausen, Tel.: 0331 9694200, www.spsg.de.

01. April, 14 Uhr

Havelland ǀ Ribbeck ǀ Kirche Ribbeck

Szenische Führungen durch Ribbeck

Jan van Damals oder Friedemann van Euter alias Gernot Frischling und Reimund Groß führen durch den Dorfkern von Ribbeck und lassen spielerisch die Vergangenheit wieder auferstehen, ohne dabei die Gegenwart aus den Augen zu verlieren. Sie erzählen Geschichten von Menschen und Gebäuden, von der Entstehung des Luches und natürlich auch etwas über den berühmten Birnbaum. Die Teilnehmer erwartet ein interessanter und unterhaltsamer Rundgang mit ungewöhnlichen Einblicken, gewürzt mit Spielfreude und erfrischendem Humor. Preis: 10 Euro. Infostelle/Buchung: Kirche Ribbeck, Am Birnbaum 2, 14641 Ribbeck, Tel.: 0177 3845026, www.theaterderfrische.de.

01. und 02. April, 10 Uhr

Spreewald ǀ Luckau ǀ Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrum Wanninchen

Wanninchener Osterrallye

Ein Osterspaziergang der besonderen Art erwartet Familien im Natur-Erlebniszentrum Wanninchen. Bunte Eier weisen den Weg zu verschiedenen Stationen in der Ausstellung und auf dem Natur-Erlebnisgelände. Mit allen Sinnen, etwas Geschicklichkeit und mit Hilfe der ganzen Familie werden die Aufgaben gelöst und die Buchstaben für das Lösungswort gesammelt. Die Rallye kann individuell zwischen 10 und 16 Uhr begonnen werden. Start ist am Empfang des Natur-Erlebniszentrums. Preis: 2 Euro. Infostelle/Buchung: Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrum Wanninchen, 15926 Luckau OT Görlsdorf, Tel.: 03544 557755, www.wanninchen-online.de.

02. April, 17 Uhr

Elbe-Elster-Land ǀ Finsterwalde ǀ Logenhaus

Grieg auf Norwegisch- ein folkloristischer Liederabend

Die norwegische Sängerin Marie-Julie Sundal singt unter anderem Edvard Griegs einzigen Liederzyklus „Haugtusse“ („Bergfee“), sowie weitere ausgewählte Lieder. Begleitet wird sie dabei von dem Pianisten Johannes Nies. Preis: 15 Euro, Schüler und Studenten 7,50 Euro. Infostelle/Buchung: Logenhaus, Kirchhainer Straße 20, 03238 Finsterwalde, Tel.: 03531 783502, www.finsterwalder-kammermusik.de

