05.04.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 15

Alljährlich, wenn die Störche im Storchendorf Rühstädt in der Prignitz auf den Dächern landen, wird im Besucherzentrum alles hergerichtet, um die Weltenbummler gebührend zu empfangen. Für die menschlichen Besucher werden am 7. April 2017 leckere Köstlichkeiten aus dem Buschbackofen gezaubert und pünktlich zum Start in die Saison wird auch der neue "Storchenparcours", ein Erkundungspfad zum Mit- und Nachmachen, eingeweiht.

Im NABU- Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle in Angermünde im Barnimer Land gibt es am 12. April 2017 ein tolles Osterferienprogramm für Kinder. Die beschäftigen sich dabei mit den tierischen Oster-Symbolen Ei, Huhn, Hase und Lamm und gehen den Fragen nach: „Wer war zuerst da: Huhn oder Ei"? „Warum bringt der Hase die Ostereier"? Und „welche Bräuche gibt es rund um das Lamm zu Ostern"?

Anlässlich des Jubiläums 500 Jahre Reformation widmen sich die Havelländischen Musikfestspiele dem Thema mit einer eigenen Konzertreihe. Den Auftakt bildet am 15. April 2017 „Stabat mater“ von Pergolesi in der Dorfkirche zu Groß Ziethen bei Kremmen im Ruppiner Seenland. Prof. Dr. Bert Greiner bietet zusammen mit dem Märkischen Bachensemble ein moderiertes Programm zum Thema „Angleichung der Ökumene“. Das katholische „Stabat mater“ und die evangelischen Bachkantaten werden gegenübergestellt und damit Einblicke in die reformatorischen Bewegungen der Kirche gegeben.

Auf Entdeckungstour durch den rbb Potsdam geht es mit dem Familienpass Brandenburg. Auf dem Weg durch die Studios wird Familien mit Kindern ab 6 Jahren der Unterschied zwischen Radio und Fernsehen gezeigt. Dabei wird erklärt, was beispielsweise RadiomoderatorInnen für ihre Arbeit brauchen und was es mit der grünen Wand im Fernsehstudio auf sich hat.

Diese und weitere Ausflugstipps im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

12. April, 11 Uhr

Potsdam | Potsdam | RUNDFUNK BERLIN-BRANDENBURG (rbb)

Entdeckungstour für Familien durch den rbb Potsdam

Dies ist eine exklusive Veranstaltung für Nutzer des aktuellen Familienpasses. Bei der Tour durch die Potsdamer rbb-Studios wird Familien mit Kindern ab 6 Jahren der Unterschied zwischen Radio und Fernsehen anschaulich gezeigt und Fragen geklärt, wie: Was brauchen die RadiomoderatorInnen für ihre Arbeit? Und was hat es mit der grünen Wand im Fernsehstudio auf sich? Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: RUNDFUNK BERLIN-BRANDENBURG (rbb), Marlene-Dietrich-Allee 20, 14482 Potsdam, Tel.: 0331 9799312497, www.rbb-online.de.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

06. April, 19.30 Uhr

Seenland Oder-Spree | Eisenhüttenstadt | Friedrich-Wolf-Theater, kleine bühne

CLAUDE BOURBON

Mittelalterlicher und spanischer Blues. Als Fingerpicking-Gitarrist ist Claude Bourbon überall auf der Welt aufgetreten. Er hat eine unglaubliche Fusion aus Klassik und Jazz geschaffen, mit flüchtigen östlichen Einflüssen, spanischen und lateinamerikanischen Elementen und Zügen von Western Folk. Er mag seine Wurzeln im Blues haben, aber er wird von Musik und Liedern aus aller Welt inspiriert, nimmt diese Klänge auf und webt aus ihnen Lieder und Melodien, die sich in keine Schublade stecken lassen. All das präsentiert er mit seiner dunklen Stimme. Preis: 11 Euro, ermäßigt 10,05 Euro. Infostelle/Buchung: Friedrich-Wolf-Theater, kleine bühne, Lindenallee 25, 15890 Eisenhüttenstadt, theater@eisenhuettenstadt.de, www.friwo.info.

07. April, 15 Uhr

Prignitz | Rühstädt | Besucherzentrum Rühstädt

Saisoneröffnung

Alljährlich, wenn die Störche nach der beschwerlichen Heimreise ins Storchendorf Rühstädt auf den Dächern landen, wird im Besucherzentrum Rühstädt alles hergerichtet, um die Weltenbummler gebührend zu empfangen. Neben begrüßenden Worten durch den Vorsitzenden des NABU Brandenburg sowie Vertretern des Biosphärenreservates Flusslandschaft Elbe werden leckere Köstlichkeiten aus dem Buschbackofen gezaubert. Pünktlich zum Start in die Saison wird auch "Storchenparcours", ein Erkundungspfad zum Mit- und Nachmachen, als neues Angebot im Außenbereich des Besucherzentrums eingeweiht. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Besucherzentrum Rühstädt, Neuhaus 9, 19322 Rühstädt, Tel.: 038791 98024, nabu@besucherzentrum-ruehstaedt.de, www.besucherzentrum-ruehstaedt.de.

07. April, 20-22.15 Uhr

Fläming | Luckenwalde | Stadttheater Luckenwalde

Tino Standhaft & Band play Clapton

Tino Standhaft folgt keinen modischen Trends. Sein Name steht für zeitlosen, unverfälschten Rock und über 30 Jahre Bühnenerfahrung. Inspiriert von Rockstars wie Deep Purple, den Stones, Pink Floyd oder Neil Young entwickelte der Leipziger seinen eigenen Musikstil. Dieser lässt sich am ehesten mit Vintagerock vergleichen - ein bisschen vom alten Blues, etwas Soul und sogar tanzbarer Folk, dazu gradliniger Rock`n`Roll. Unter einer vermeintlich harten Schale erwartet das Publikum ein gefühlvoller Musiker, der sich bestens auf sein Gitarrenhandwerk versteht und mit markanter Stimme Rock vom Feinsten garantiert. Preis: 15 Euro. Infostelle/Buchung: Stadttheater Luckenwalde, Grünstraße 14, 14943 Luckenwalde, Tel.: 03371 672526, www.luckenwalde.de.

08. April, 11 Uhr

Lausitzer Seenland | Welzow | Besucherzentrum "excursio"

Kohle, Sand und Bergmannshand inkl. Imbiss

Schaufeln mit Volumina von Kleinwagen sind am Schaufelradbagger SRs 6300 verbaut. Diese Dimensionen sind kaum vorstellbar. Deshalb werden Interessierte mit den Mannschaftstransportwagen direkt zu den Großgeräten im Tagebau gebracht. An einer Schutzhütte im Südrandschlauch, einem bereits ausgekohlten Teil des Tagebaues, stärken sich die Ausflügler mit einem kleinen Imbiss, bevor es in die Bergbaufolgelandschaft geht. Preis: 35 Euro, ermäßigt 29 Euro. Infostelle/Buchung: Besucherzentrum "excursio", Heinrich-Heine-Straße 2, 03119 Welzow, Tel.: 035751 275050, info@bergbautourismus.de, www.bergbautourismus.de.

08. April, 11-18 Uhr

Dahme-Seenland | Gräbendorf | KiEZ Hölzerner See

20. Frühlingsfest

Das Programm ist vollgepackt mit zauberhaften Angeboten. So haben sich unter anderem 50 Magier angekündigt, es findet eine Forstwanderung statt und gemeinsam mit fleißigen Bastlern werden Nistkästen gebaut. Auch die Mitglieder des Freilichtmuseums Germanische Siedlung Klein Köris sind vor Ort und präsentieren ihre Angebote. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: KiEZ Hölzerner See, Weg zum Hölzernen See 1, 15754 Heidesee, OT Gräbendorf, Tel.: 033763 63239, info@hoelzerner-see.de, www.hoelzerner-see.de.

08. April, 14-17 Uhr

Spreewald | Dissen | Heimatmuseum Dissen

Sorbisches Ostereierverzieren für Jedermann

In der Osterzeit hat jeder die Möglichkeit, in die Geheimnisse des Verzierens sorbischer Ostereier eingeführt zu werden. In kleinen Kursen kann man sein eigenes sorbisches Osterei gestalten, entweder für sich selbst oder als kleines persönliches Geschenk. Dabei wird das Ei zunächst mit Wachstupfen verziert und dann gefärbt. Welche Botschaften auf dem Ei übermittelt werden können, erfahren die Teilnehmer einem kleinen Exkurs in die Symbolik der sorbischen Ostereier. Bitte eigene hart gekochte oder ausgepustete Eier mitbringen. Preis: 4 Euro, Kinder 3 Euro. Infostelle/Buchung: Heimatmuseum Dissen, Hauptstraße 32, 03096 Dissen, Tel.: 035606 256, heimatmuseum@dissen-spreewald.de, www.dissen-striesow.de.

08. – 09. April

Elbe-Elster-Land | Crinitz | Lausitzer Grenzwall

Crinitzer Töpfermarkt

Mehr als 80 Töpfer aus mehreren Bundesländern werden in Crinitz erwartet. Sie präsentieren ihre wunderschönen Töpferwaren der Gebrauchs-, Garten- und Zierkeramik. Infostelle/Buchung: Lausitzer Grenzwall, 03246 Crinitz, Tel.: 035324 303590, www.crinitz.de.

08. – 09. April, 10.30-17 Uhr

Ruppiner Seenland | Rheinsberg | Heimatverein Rheinsberger Seenkette e.V.

11. Kunsthandwerkermarkt Rheinsberg

Es wird gesponnen, gewebt, getrieben, gedrechselt und und und… Rund 40 Kunsthandwerker der verschiedensten Gewerbe beteiligen sich am "11. Kunsthandwerkermarkt" in Rheinsberg. Sie zeigen ihr handwerkliches Können und präsentieren ihre Produkte. Infostelle/Buchung: Heimatverein Rheinsberger Seenkette e.V., Kirchplatz, 16831 Rheinsberg, Tel.: 033931 38035, info@heimatverein-rheinsberg.de, www.heimatverein-rheinsberg.de.

08. und 09. April, 12-16 Uhr

Spreewald | Burg | Heimatstube

Malen sorbischer Ostereier

Bei den Schauvorführungen erleben die Besucher, wie sorbische Ostereier in der Wachsreserve- und Bossiertechnik entstehen. Es werden sogar einige Tipps und Tricks „verraten“. Zudem ist wieder das Waleien möglich. Bei dem alten wendischen Brauch werden gekochte und gefärbte Ostereier eine eigens angelegte, abschüssige Bahn hinunter gekullert. Das Spiel mit den bunten Eiern ist nicht nur was für Kinder. Auch Erwachsene haben daran ihre Freude. Infostelle/Buchung: Heimatstube Burg, Am Hafen 1, 03096 Burg, Tel.: 035603 75729, www.burgimspreewald.de.

09. April

Niederlausitz | Guben | Sparkasse Klosterfeld

Gubener Frühlingsanradeln

Der Frühling ist da und das Wetter lockt hinaus in die Natur. Darum sind alle passionierten Radler eingeladen, sich an einer der größten Breitensportaktionen der Region zu beteiligen und gemeinsam den Fahrradfrühling zu eröffnen. Die Teilnehmer können unter verschieden langen Strecken wählen. In der Gaststätte Schefter in Reichenbach angekommen, erwarten die Radfahrer Leckeres vom Grill, Erbsensuppe und Getränke zur Stärkung. Zusätzlich werden sie für ihre Anstrengungen mit einem kleinen Programm belohnt. Infostelle/Buchung: Sparkasse Klosterfeld, Cottbuser Straße, 03172 Guben, Tel.: 03561 3867.

09. April, 13-17 Uhr

Uckermark | Vierraden | Tabakmuseum Vierraden

Frühlingsfest mit Osterhasenprogramm "1, 2, 3 gib her das Ei"

Warme Sonnenstrahlen, laue Winde und Vogelgezwitscher lassen den Winter vergessen. In der frisch dekorierten Tabakscheune finden Ausflügler neben einem Keramik- und Buchverkauf eine kleine Bastelstraße mit vorösterlichen Angeboten. Dort kann man Eier bemalen und kleine Osterdekorationen kreieren oder erwerben. Um 15 Uhr können die Kleinen das Osterhasenprogramm „1, 2, 3 gib her das Ei“ in der Scheune erleben. Eltern und Großeltern nutzen die Zeit für einen Sonntagskaffee mit frisch gebackenem Kuchen und genießen den frühlingshaften, vorösterlichen Saisonstart des Tabakmuseums. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Tabakmuseum Vierraden, Breite Straße 14, 16303 Schwedt/Oder, Tel.: 03332 250991, tabakmuseum.stadt@schwedt.de, www.schwedt.eu.

09. April, 17-19.30 Uhr

Havelland | Nennhausen | Staatliche Vogelschutzwarte Buckow

Hochzeitstanz der Großtrappen

Die Großtrappen im Havelländischen Luch begeben sich wieder auf Brautschau. Zunächst wird in einem kurzen Vortrag Wissenswertes und Interessantes zum Schutzprojekt der beeindruckenden Vögel berichtet. Anschließend können die Großtrappenhähne vom Turm aus störungsfrei bei ihrer imposanten Balz beobachtet werden. Fernglas und winddichte Kleidung in gedeckten Farben werden empfohlen. Eine Anmeldung ist erforderlich. Preis: 10 Euro. Infostelle/Buchung: Staatliche Vogelschutzwarte Buckow, Buckower Dorfstraße 34, 14715 Nennhausen OT Buckow, Tel.: 03386 211227, npz@nabu-westhavelland.de, www.nabu-westhavelland.de.

12. April, 10-16 Uhr

Barnimer Land | Angermünde | NABU- Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle

Osterferienprogramm für Kinder

Ferienkinder beschäftigen sich mit den tierischen Oster-Symbolen Ei, Huhn, Hase und Lamm. Wer war zuerst da: Huhn oder Ei? Warum bringt der Hase die Ostereier? Und welche Bräuche gibt es rund um das Lamm zu Ostern? Bei all diesen Fragen sind neugierige Tierforscher gefragt. Um eine Anmeldung wird gebeten. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: NABU- Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle, Blumberger Mühle 2, 16278 Angermünde, Tel.: 03331 26040, blumberger.muehle@NABU.de, www.blumberger-muehle.de.

15. April, 16 Uhr

Ruppiner Seenland | Kremmen | Dorfkirche zu Groß Ziethen

Eröffnungskonzert - Auf den musikalischen Spuren der Reformation

Anlässlich des Jubiläums 500 Jahre Reformation widmen sich die Havelländischen Musikfestspiele dem Thema mit einer eigenen Konzertreihe unter dem Titel „Auf den musikalischen Spuren der Reformation“. Den Auftakt bildet „Stabat mater“ von Pergolesi. Prof. Dr. Bert Greiner bietet zusammen mit dem Märkischen Bachensemble ein moderiertes Programm zum Thema „Angleichung der Ökumene“. Das katholische „Stabat mater“ und die evangelischen Bachkantaten werden gegenübergestellt und damit Einblicke in die reformatorischen Bewegungen der Kirche gegeben. Der Besucher hat die Möglichkeit zu einem kleinen „Pilgerspaziergang“ durch den herrlichen Schlosspark Ziethen. Das Schloss Ziethen bietet an diesem Karsamstag ein spezielles Ostermenü an (Reservierungen bitte direkt über das Schloss Ziethen: unter 033055–950 oder per Email über info@schlossziethen.de). Zu diesem Konzert wird ein Shuttle Service vom Bahnhof Kremmen angeboten. Eintrittskarten für die Havelländischen Musikfestspiele sowie der Shuttle Service sind über die Internetseite www.havellaendische-musikfestspiele.de sowie unter der Telefonnummer 033237/85963 buchbar.

