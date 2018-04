04.04.18

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 15

Es klappert wieder in Rühstädt! Das NABU Besucherzentrum in Rühstädt in der Prignitz lädt am 6. April 2018 dazu ein, bei Kaffee, Kuchen und einem kleinen Programm die Ankunft der Weißstörche im Europäischen Storchendorf Rühstädt zu feiern. Die neu eröffnete Ausstellung „An der Elbe" zeigt Aquarelle und Zeichnungen von Isolde und Ulrich Gorsboth mit Impressionen einer Flusslandschaft im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe.

Zum 24. Gartenbahntreffen vom 07. – 08. April 2018 im Elster-Natoureum im Elbe-Elster-Land sind alle Gartenbahnfreunde herzlich eingeladen. Die Anlage stellt auf einer Fläche von etwa 1700 Quadratmetern den Naturpark „Niederlausitzer Heidelandschaft“ mit seinen Orten und Bahnlinien dar. An beiden Tagen kann man eine bunte Vielfalt an Gartenbahnmodellen bewundern.

Zu einer Jahreszeit, in der das Wasser sich über das Odertal ausbreitet, beweist die Flussauen-Woche vom 07. – 15. April 2018 im Nationalpark Unteres Odertal in der Uckermark welche Vielfalt an Aktivitäten bereits im Frühjahr dort möglich ist. Das erste Wochenende bietet viele Angebote für die ganze Familie. Am zweiten Wochenende erleben die Besucher „Kunst und Kultur in der Natur“.

Mit dem Familienpass Brandenburg kommen Familien vergünstigt in den Wildpark Gronenfelder Werkstätten im Seenland Oder-Spree in Frankfurt/Oder. Auf einer Fläche von mehr als 16 Hektar lassen sich über 250 Tiere und mehr als 25 Arten entdecken. Ein Rundweg führt vorbei an weitläufigen Gehegen, einer freilaufenden Damwildherde, einer Festwiese und zwei Spielplätzen.

Diese und weitere Ausflugstipps im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

April – Oktober, täglich 9-18 Uhr

Seenland Oder-Spree ǀ Frankfurt (Oder) ǀ Gronenfelder Werkstätten

Der Wildpark – ein Park für Naturfreunde

Im Wildpark können Naturfreunde auf einer Fläche von mehr als 16 Hektar über 250 Tiere in mehr als 25 Arten entdecken. Ein Rundweg führt vorbei an weitläufigen Gehegen, einer freilaufenden Damwildherde, einer Festwiese für Veranstaltungen und zwei Spielplätzen. Die Wildparkgastronomie „Kobel" lädt mit leckeren Speisen und Getränken in rustikaler Atmosphäre zu einer Rast ein. Natürlich wild – der Park für Naturfreunde. Preis: 3 Euro, Kinder 1 Euro, Familien 7 Euro. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Familien 5 Euro. Infostelle/Buchung: Gronenfelder Werkstätten gGmbH, Am Wildpark 1, 15234 Frankfurt (Oder), Tel.: 0335 2839795, www.wildpark-frankfurt-oder.de.

Der Familienpass Brandenburg 2017/2018 bietet 549 rabattierte Angebote aus den Bereichen Kultur, Sport, Natur und Freizeit. Er ist bis 30.06.2018 und für die ganze Familie (mindestens ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) gültig. Erhältlich ist der Familienpass Brandenburg im Zeitschriftenhandel, in Schulen und Kindertagesstätten, in Touristeninformationen, bei den Lokalen Bündnissen für Familie, in Buch- und Spielzeughandlungen, bei Rabattanbietern, in Bibliotheken und in allen Filialen von Getränke Hoffmann. Im Internet lässt er sich unter www.familienpass-brandenburg.de bestellen.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

05. April, 11 Uhr

Fläming ǀ Raben ǀ Treff: Naturparkzentrum Hoher Fläming

Ferienprogramm: Expedition zu Kröte, Molch und Co.

Auf geht's mit Kescher und Becherlupe zum „Tümpeln“. Wo früher die Rabener Kinder geplanscht haben, fühlen sich heute Molche, Frösche und Kröten wohl. In der längst nicht mehr genutzten und nun für Amphibien umgebauten „Alten Badeanstalt“ von Raben und am Flüsschen Plane begeben sich Ferienkinder auf eine Expedition zu den Lebewesen des Wassers. Preis: 5 Euro. Infostelle/Buchung: Naturparkzentrum Hoher Fläming, Brennereiweg 45, 14823 Raben, Tel.: 033848 60004, www.flaeming.net.

06. April, 10 Uhr

Barnimer Land ǀ Wandlitz ǀ Schloss Lanke

Wasser als Element mit besonderem Einfluss auf die Vielfalt der Natur- Familienwanderung

Mit allen Sinnen die Vielfalt des Waldes und des Wassers entlang des Hellsees erleben, das steht im Mittelpunkt der Wanderung. Das Frühjahr ist reich an Klängen und Düften. Überall ist Leben, überall wuselt es. Klar, dass es genau in dieser Jahreszeit besonders viel zu entdecken gibt. Damit Familien auch wirklich nichts verpassen, wird empfohlen, ein Fernglas sowie ein Picknick zur Stärkung einzupacken. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Preis: 5 Euro, Kinder 3 Euro. Infostelle/Buchung: Schloss Lanke, Lanker Dorfstraße 10, 16359 Wandlitz, Tel.: 0176 23780821.

06. April, 13 Uhr

Prignitz ǀ Rühstädt ǀ NABU Besucherzentrum

Eröffnung der Storchensaison

Es klappert wieder in Rühstädt. Daher lädt das NABU Besucherzentrum ein, bei Kaffee, Kuchen und einem kleinen Programm die Ankunft der Weißstörche im Europäischen Storchendorf Rühstädt zu feiern. Die neu eröffnete Ausstellung "An der Elbe" lädt mit Aquarellen und Zeichnungen von Isolde und Ulrich Gorsboth ein, sich von den Impressionen einer Flusslandschaft im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe Brandenburg verzaubern zu lassen. Preis: kostenfrei. Infostelle/Buchung: NABU Besucherzentrum, Neuhaus 9, 19322 Rühstädt, Tel.: 0387910 98024, www.besucherzentrum-ruehstaedt.de.

07. April, 19 Uhr

Dahme-Seenland ǀ Wildau ǀ Friedenskirche

Tenöre4You in Concert

Toni Di Napoli und Pietro Pato sorgen mit traumhaften Melodien und einem wunderschönen Lichtspektakel für Gänsehaut pur. Sie verzaubern ihr Publikum mit einer unwiderstehlichen Mischung aus Klassik, Musical- und Filmmusik, Canzonetten, Gospel und Spirituals sowie mit unsterblichen Welthits. Die Tenöre4you sind jeder für sich in seinem Fach brillant, erobern die Herzen ihrer Gäste im Sturm und überzeugen sowohl solo als auch im Duett das Publikum. Preis: Vorverkauf 19,50 Euro, Abendkasse 21 Euro. Infostelle/Buchung: Friedenskirche, Kirchstraße 1, 15745 Wildau, www.tenoere4you.de.

07. April, 20 Uhr

Havelland ǀ Brandenburg an der Havel ǀ Audimax der FH Brandenburg

Der große Heinz Erhardt Abend mit Hans-Joachim Heist

Hans-Joachim Heist ist mehr als Gernot Hassknecht, der Choleriker aus der ZDF-„heute show“. Er ist vor allem Schauspieler mit einer großen Ader für die leichte Muse. Und wenn Hans-Joachim Heist die Erhardtbrille aufsetzt, die Haltung von Heinz Erhardt annimmt und in seiner unverwechselbaren Art spricht, meint man, das Original stehe vor einem. Heinz Erhardt hat über Jahrzehnte mit seinen Wortspielereien und Reimen ein Millionenpublikum begeistert und sich in den Herzen unzähliger Comedy-Fans unsterblich gemacht. Seine Art, seine Mimik, seine Gestik – all das machte ihn einzigartig und unnachahmlich. Unnachahmlich? Sollte man meinen, doch Hans-Joachim Heist, dessen körperliche Ähnlichkeit zu Heinz Erhardt alleine schon erstaunlich ist, meistert diese schier unlösbare Aufgabe auf brillante Art und Weise. Wie er sich bewegt, wie er die Pointen setzt, lacht und sich dabei an die Brille greift: Die Imitation erscheint nahezu perfekt. Preis: 21,90-26,30 Euro. Infostelle/Buchung: Audimax der FH Brandenburg, Magdeburger Straße 50, 14770 Brandenburg an der Havel, Tel.: 03381 793277, www.event-theater.de.

07. – 08. April

Elbe-Elster-Land ǀ Maasdorf ǀ Elster-Natoureum

24. Gartenbahntreffen

Zum 24. Gartenbahntreffen sind alle Gartenbahnfreunde herzlich eingeladen. Die Anlage im Elster-Natoureum stellt auf einer Fläche von etwa 1700 Quadratmetern den Naturpark „Niederlausitzer Heidelandschaft“ mit seinen Orten und Bahnlinien dar. An beiden Tagen kann man eine bunte Vielfalt an Gartenbahnmodellen bewundern, ob von verschiedenen Herstellern oder Marke Eigenbau. Weiterhin unterscheiden sich die Bahnen durch unterschiedliche Antriebsarten, die Regionen ihrer Herkunft und ihre Epochen. Preis: 4,50 Euro, Kinder bis 14 Jahre 3 Euro, Kinder bis 3 Jahre freier Eintritt. Infostelle/Buchung: Elster-Natoureum Maasdorf, Liebenwerdaer Str. 2, 04924 Maasdorf, Tel.: 035341 49736, www.bad-liebenwerda.de.

07. – 08. April

Lausitzer Seenland ǀ Kleinleipisch ǀ Lausitzer Wege e.V.

Frühlingsfest bei den Lausitzer Zeitreisenden

Mit dem alljährlichen Frühlingsfest starten die Lausitzer Zeitreisenden auf ihrem weitläufigen Areal der Wagenburg und Slawensiedlung in die neue Saison. Dabei sind zahlreiche Handwerke bei ihrer Arbeit zu bestaunen. Infostelle/Buchung: Lausitzer Wege e.V., Straße am Koynesee 100, 01979 Kleinleipisch, Tel.: 03574 465807, www.lausitzer-wege.de.

07. – 15. April

Uckermark ǀ Schwedt ǀ Nationalpark Unteres Odertal

7. Flussauenwoche

Eine Landschaft taucht auf. Zu einer Jahreszeit, in der das Wasser sich über das Odertal ausbreitet, beweist die Flussauen-Woche, welche Vielfalt an Aktivitäten bereits im Frühjahr möglich ist. Das erste Wochenende steht im Zeichen des Frühlingsfischzuges mit vielen Angeboten für die ganze Familie. Am zweiten Wochenende erleben die Besucher „Kunst und Kultur in der Natur“: dazu gehört unter anderem eine Fotoausstellung zum Seeadler und die Aufführung „Vogelhochzeit“ vom Theater Stolperdraht. Infostelle/Buchung: Nationalpark Unteres Odertal, 16303 Schwedt/Oder, Tel.: 03332 25590, www.unteres-odertal.de.

08. April, 10 Uhr

Seenland Oder-Spree ǀ Neuzelle ǀ Treffpunkt: Parkplatz Freibad Neuzelle

Frühblüher im Fasanenwald – Ein Rundgang zur Geschichte und Botanik

Wo war die Fasanerie des Klosters Neuzelle? Wo kommen die vielen seltenen Pflanzen her, die im Fasanenwald wachsen? Viele Rätsel, Legenden und Geschichten sind im Fasanenwald in unmittelbarer Nähe der Neuzeller Klosteranlage verborgen. Den Neuzeller Mönchen diente die Hochfläche als Jagdrevier und Fasanerie, bis sie im 19. Jahrhundert bewaldet wurde und seither zu forstwirtschaftlichen Zwecken, aber auch für botanische Experimenten genutzt wird. Klostergärtner Florian Böhme (Stiftung Stift Neuzelle) erläutert in einem Rundgang Geschichte und Flora des Fasanenwaldes. Preis: 5 Euro. Infostelle/Buchung: Treffpunkt: Besucherinformation, Kloster Neuzelle, Stiftsplatz 7, 15898 Neuzelle, Tel.: 033652 6102, www.750jahre-klosterneuzelle.de.

09. April, 11 Uhr

Spreewald ǀ Cottbus ǀ Kammerbühne

Papagenos Zauberflöte

Eine Geschichte mit Musik von Michael Böhnisch für alle ab 6 Jahren nach „Die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Es geschieht mitten in einer Gute-Nacht-Geschichte vorm Einschlafen: Plötzlich verschwinden die Wände des Kinderzimmers und eine Abenteuerreise beginnt. Sie führt ins Zauberreich der schillernd-schönen, machtbesessenen Königin der Nacht. Hier suchen Papageno und der zaghafte Prinz Tamino die Prinzessin Pamina, in deren Bild sich Tamino verliebt hat. Drei gefährliche Prüfungen müssen die Abenteurer bestehen, die ihren Mut, ihre Intelligenz und ihre Freundschaft auf die Probe stellen. Es gelingt ihnen, aus dem Palast der Königin den goldenen Schlüssel zu beschaffen und damit die Prinzessin zu befreien. Aber wie können sie das Nachtzauberreich wieder verlassen? Wie kommen sie unbeschadet durch das Feuertor, das Sarastro hütet? Und was ist eigentlich mit dem „Mädchen oder Weibchen“, das sich Papageno so sehnlich wünscht? Preis: 14 Euro, ermäßigt 6 Euro. Infostelle/Buchung: Kammerbühne, Wernerstraße 60, 03046 Cottbus, Tel.: 0355 78242424, www.staatstheater-cottbus.de.

11. April, 19.30 Uhr

Potsdam ǀ Potsdam ǀ Nikolaisaal Potsdam (Großer Saal)

Break Every Rule - Tina the Rock Legend

Handverlesene Musiker, Schauspieler und Tänzerinnen bilden den perfekten Rahmen für Lead-Act-Barby Lynette Hess, welche als eine der weltweit besten Tina Turner Tribute-Künstlerinnen gilt. Die Zuschauer erwartet eine beeindruckende musikalische Retrospektive über das bewegte Leben des Superstars Tina Turner. Ein Superhit jagt den nächsten – performed mit einer umwerfenden Wucht, leidenschaftlicher Bühnenpräsenz und geradezu unfassbar nah am Original. Die aufwändig produzierte Multimedia-Show wartet mit Technik vom Feinsten auf. Auf einer Videowall sind Fotos, Videoclips und Interviewsequenzen von Tina zu sehen. Preis: 37,90-64,90 Euro. Infostelle/Buchung: Nikolaisaal Potsdam (Großer Saal), Wilhelm-Staab-Straße 10/11, 14467 Potsdam, Tel.: 0331 2888828, www.nikolaisaal.de.

