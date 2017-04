12.04.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 16

Die Osterfeiertage stehen vor der Tür. Schon traditionell findet neben dem Kloster Chorin das Oster-Klosterfest statt. Das Mittelalterfest bietet mit Theateraufführungen, Konzerten, Gauklern und Fabelwesen, einem großen Handwerkermarkt sowie dem Ritterlager mit Turnierspielen und dem Badehaus ein volles Programm. Und nach dem Mittelalterdorf lohnt sich natürlich auch ein Besuch im Kloster Chorin und der neu eröffneten Dauerausstellung.

Im Spreewald wird das Osterfest mit zahlreichen Bräuchen gefeiert. Einer ist das Ostersingen am Karfreitag in der Kirche von Dissen. Ein Chor singt sorbische Trauerlieder und Osterchoräle. Allen Eisenbahnfans sei ein Ausflug zur Museumseisenbahn "Pollo" empfohlen. Bei den Osterfahrten geht es durch die Prignitz. Im Bahnhof Brünkendorf gibt es ein Pause, die auch zum Ostereiersuchen genutzt werden kann, bevor es zurück nach Lindenberg geht.

Die altehrwürdige Burg Rabenstein im Hohen Fläming lädt wieder zum großen Osterspektakel ein. Bei den 23. Ritterfestspielen wird es bei zahlreichen Höhepunkten wieder hoch hergehen. Die Besucher können sich auf das große Ritterturnier hoch zu Ross freuen, bei dem die Männer in ihren Rüstungen täglich eine Jungfrau retten müssen.

Aus dem Familienpass Brandenburg empfehlen wir in dieser Woche einen Besuch im Waldhaus auf dem Großen Ravensberg in Potsdam. Jährlich findet hier am Ostermontag das Frühlingsfest mit Flohmarkt im Waldhaus auf dem Großen Ravensberg statt. Neben Spielen in der Natur, Basteltischen, Kinderschminken, einem Lagerfeuer und Kulinarischem können die Gäste Ostereier suchen und den Flohmarkt besuchen.

Diese und weitere Ausflugsideen im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

17. April

Potsdam | Potsdam | Wald-Jagd-Naturerlebnis e. V.

Frühlingsfest im Waldhaus

Jährlich findet zu Ostermontag das Frühlingsfest mit Flohmarkt im Waldhaus auf dem Großen Ravensberg statt. Neben Naturspielen, Basteltischen, Kinderschminken, einem Lagerfeuer und Kulinarischem können die Gäste Ostereier suchen und den Flohmarkt besuchen. Preis: 3,20 Euro, Kinder 2,40 Euro. Infostelle/Buchung: Wald-Jagd-Naturerlebnis e. V., Ravensberggestell 2, 14478 Potsdam, Tel.: 0331 2707687, waldhaus-potsdam@t-online.de, www.waldhaus-potsdam.de.

Der Familienpass Brandenburg 2016/2017 bietet 638 rabattierte Angebote aus den Bereichen Freizeit, Bildung, Sport und Spaß. Der aktuelle Pass gilt bis zum 30.06.2017 für die ganze Familie (mind. ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr). Er ist es in ganz Brandenburg erhältlich in jedem Kiosk/Zeitschriftenladen, bei Getränke Hoffmann sowie im Internet unter www.familienpass-brandenburg.de.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

13. April, 10-17 Uhr

Spreewald | Burg | Spreewälder Kräutermanufaktur

Offene Grüne Oster-Werkstatt in der Spreewälder Kräutermanufaktur

An Gründonnerstag verrät Spreewaldkoch Peter Franke, was man aus Schneeglöckchen, Gänseblümchen und Wildkräutern wie Vogelmiere, Giersch und Gundermann so alles herstellen kann. Zum Beispiel ein Oster-Pesto oder einen Wildkräutersalat mit Soleiern. Aber auch ein Kräuter-Bier, Birkenwasser oder eine Fichtennadel-Limonade schmecken lecker. Auf dem Programm steht außerdem ein Oster-Smoothie-Powerdrink. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Spreewälder Kräutermanufaktur, Byhleguhrer Straße 17, 03096 Burg (Spreewald), Telefon: 035603 660, www.hotel-stern-werben.de.

13. April, 14 Uhr

Spreewald | Luckau | Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrum Wanninchen

Sielmanns Ferienzeit – Wo Hase und Wolf sich begegnen

Bei spannenden Spielen erfahren Kinder und Jugendliche, wie Wölfe in der Gruppe jagen und welche Strategien der Hase hat, um ihnen zu entkommen. Die Teilnehmer erwartet eine spannende Entdeckungsreise entlang der Bergbaulandschaft mit Spielen, Rätseln und verschiedensten Herausforderungen. Beim anschließenden Lagerfeuer ist Zeit zum gemütlichen Austausch und für Geschichten. Preis: 2 Euro. Infostelle/Buchung: Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrum Wanninchen, 15926 Görlsdorf (15926), Tel.: 03544 557755, wanninchen@sielmann-stiftung.de, www.wanninchen-online.de.

13. April, 16 Uhr

Barnimer Land | Eberswalde | Forstbotanischer Garten Eberswalde (Eingang, rotes Tor)

Essbarer Frühling in Eberswalde

Unter dem Motto „Gründonnerstag – Essbarer Frühling“ lädt die Stiftung WaldWelten in Eberswalde zu einer Kräutersammel- und anschließender Kochaktion ein. Zunächst geht es auf eine kleine Wandertour ins Schwärzetal, auf der die Besucher erfahren, dass Wildkraut nicht gleich Wildkraut ist und dass viele Kräuter sehr schmackhaft und vitaminreich sind. Einige haben sogar heilende Wirkung. So ist der Giersch beispielsweise ein Wildkraut, das gut in eine Gründonnerstagssuppe passt, die traditionell vor dem Osterfest gekocht wird. Infostelle/Buchung: Forstbotanischer Garten, Am Zainhammer 5, 16225 Eberswalde, Tel.: 03334 657476, info@waldwelten.de, www.waldwelten.de.

13. April, 19.30 Uhr

Lausitzer Seenland | Senftenberg | NEUE BÜHNE

NELLIE GOODBYE

Für Nellie und ihre Freunde gibt es seit Wochen nur ein Ziel: den großen Bandwettbewerb. Doch dann kippt Nellie während einer Probe um. Untersuchungen werden gemacht, auf Testergebnisse muss gewartet werden, man probt weiter, auch wenn die Nerven blankliegen. Das Telefon schellt. Eine tödliche Krankheit stellt die Band vor eine Zerreißprobe und drückt jeden einzelnen an die Wand, bis er sich mit dem Unvorstellbaren auseinandersetzen muss. Eine Situation, die keine Fluchtmöglichkeit lässt und zur Auseinandersetzung mit der eigenen Hilflosigkeit zwingt. Der Umgang mit dem Unfassbaren muss erlernt werden. Die Frage ist: Wie definiert sich Freundschaft im Angesicht des Todes? Nellie Goodbye erzählt von einem großen Traum, der an der grausamen Realität zu zerschellen droht. Preis: 16 Euro, ermäßigt 13 Euro. Infostelle/Buchung: NEUE BÜHNE, Theaterpassage 1, 01968 Senftenberg, Tel.: 03573 8010, karten@‎theater-senftenberg.de, www.theater-senftenberg.de.

13. - 17. April, Donnerstag: 14-19 Uhr, Freitag-Montag: 10-19 Uhr

Barnimer Land | Chorin | Mittelalterdorf Oster-Kloster-Fest

28. Oster-Kloster-Fest Chorin

Von Gründonnerstag bis Ostermontag öffnet das traditionsreiche Mittelalterdorf vor den Toren des Klosters Chorin. Das SPILWUT-Oster-Festival bietet mit Theateraufführungen, Konzerten, Gauklern und Fabelwesen, einem großen Handwerkermarkt, einem Ritterlager mit Turnierspielen und dem Badehaus ein volles Programm. Die Atmosphäre im handgezimmerten Mittelalterdorf ist einzigartig. Alte Künste und Gewerke sind zu sehen und auszuprobieren. Osterbräuche wie Ostereier bemalen, Eierlaufen, Osterwasser oder Fudelstiepen werden geehrt. Zu erleben sind das mittelalterliche Passionstheater, Harfenspiel und Engelssang, ein riesiger feuerspeiender Drache, edelmütige Ritter sowie Musik von SPILWUT und Musikern befreundeter Bands. Preis: Gründonnerstag: 3 Euro, Kinder 1 Euro. Karfreitag bis Ostermontag: 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Infostelle/Buchung: Mittelalterdorf Oster-Kloster-Fest, Amt Chorin (an der B2, Sandkrug, 300m westlich des Klosters Chorin), 16230 Chorin, Tel.: 03334 429292, www.spilwut.de.

14. April, 16-17 Uhr

Spreewald | Dissen | Evangelische Kirche

Sorbisches Ostersingen

Am Karfreitag, dem „Stillen Freitag“, wie er im Sorbisch /Wendischen heißt, findet ein besonderes Konzert in der Dissener Kirche statt. Angelehnt an den alten, eindrucksvollen Brauch des Ostersingens singt der Chor „Łužyca“ alte sorbische Trauerlieder und Osterchoräle. Diese Lieder wurden früher in der Spinnstube gelernt und über viele Generationen weitergegeben. Diese alten Osterlieder sind nur hier in der Niederlausitz zu finden und in keinem Kirchengesangbuch verzeichnet. Preis: Um eine Spende wird gebeten. Infostelle/Buchung: Evangelische Kirche, Hauptstraße 30, 03096 Dissen-Striesow, Tel.: 035606 257, www.dissen-striesow.de.

14. - 17. April, 10-16 Uhr

Prignitz | Groß Pankow | Prignitzer Kleinbahnmuseum Lindenberg e.V.

Osterfahrten bei der Pollo-Museumseisenbahn in der Prignitz

Nach einer 20-minütigen Fahrt wird der idyllisch im Wald gelegenen Bahnhof Brünkendorf erreicht. Während des dortigen einstündigen Aufenthaltes bleibt Zeit für einen kleinen Imbiss, den die Mitglieder des Wahrbergevereins anbieten. Die kleinen Fahrgäste schauen unterdessen, was der Osterhase für sie versteckt hat. Anschließend fahren die Ausflügler wieder mit dem Museumszug nach Lindenberg zurück, wo sie das Kleinbahnmuseum und die Feldbahn erwarten. Dort bietet die Gulaschkanone schmackhafte Gerichte zur Stärkung an. Preis: 6 Euro, Kinder 3 Euro. Infostelle/Buchung: Prignitzer Kleinbahnmuseum Lindenberg e.V., Lindenberg 7, 16928 Groß Pankow OT Lindenberg, Tel.: 033982 60128, info@pollo.de, www.pollo.de.

14. - 17. April, 10-19 Uhr

Fläming | Raben | Burg Rabenstein

23. Ritterfestspiele auf Burg Rabenstein

Die altehrwürdige Burg Rabenstein im Hohen Fläming lädt zum großen Osterspektakel ein. Bei den 23. Ritterfestspielen wird es bei zahlreichen Höhepunkten ganztägig richtig krachen. Die Besucher können sich auf das große Ritterturnier hoch zu Ross freuen, bei dem es täglich um 11, 14 und 17 Uhr eine Jungfrau zu erretten gilt. Mit spitzer Lanze und lautem Schnauben der Pferde hält die Ritterschaft Einzug. Man darf gespannt sein, wie es wohl diesmal ausgehen mag. Zur Eröffnung der Schlösser- und Burgensaison können sich die Besucher an albernen Gauklern, lustigen Spielmännern, aber auch an traditionellen Händlern und zahlreichen Handwerkern erfreuen. Preis: 12 Euro, Kinder 9 Euro, Familien 30 Euro. Infostelle/Buchung: Burg Rabenstein, Zur Burg 49, 14823 Rabenstein, Tel.: 03848-60221, info@burgrabenstein.de, www.burgrabenstein.de.

14. - 17. April, 11-17 Uhr

Spreewald | Lübbenau | Freilandmuseum Lehde

Ostern im Freilandmuseum Lehde

Zu Ostern startet die Saison im Freilandmuseum Lehde im Spreewald. Dann öffnen sich die Türen zu den historischen Spreewaldstuben wieder. Von Karfreitag bis Ostermontag lockt ein kleiner regionaler Ostermarkt rund um das Brauchtum im Spreewald. An allen Ostertagen können Besucherinnen und Besucher zudem sorbische Ostereier im Museum verzieren. Auch der Osterhase hat den Weg ins Freilandmuseum Lehde gefunden und zwischen historischen Bauernhöfen, Spreewaldfließen und den ersten Blüten im Bauerngarten kleine Überraschungen versteckt. Preis: Museumseintritt: 5 Euro, ermäßigt 3,50 Euro, Kinder 1 Euro, Familien 10 Euro zzgl. Materialkosten beim Ostereierverzieren. Infostelle/Buchung: Freilandmuseum Lehde, 03222 Lübbenau OT Lehde, Tel.: 03542 871508, spreewaldmuseum@museum-osl.de, www.museums-entdecker.de.

15. April

Seenland Oder-Spree | Erkner | Strandbad Dämeritzsee

Spreetreiben

Merkwürdiges tut sich zu Ostern an der Spree. Eine immer größer werdende Schar von Unerschrockenen stürzt sich an der Spreebrücke in Neu Zittau in die kalten Fluten. Von dort aus lassen sich die Teilnehmer mit kuriosen Schwimmhilfen im und über dem Wasser treiben. Viele Schaulustige säumen die Uferränder und verfolgen mit großem Vergnügen den wunderlichen Spaß. Etwa 5 Kilometer auf der Spree und über den Dämeritzsee geht´s zum Strandbad Erkner. Dort wird den Wagemutigen ein zünftiger Empfang bereitet. Bei Osterfeuer und Musik klingt dieser Ostertag entspannt aus. Preis: Startgebühr: 15 Euro, Abendveranstaltung mit Osterfeuer und DJ im beheizten Festzelt: 5 Euro. Infostelle/Buchung: Strandbad Dämeritzsee, 15537 Erkner, Tel.: 0176 55241346, info@biber-erkner.de, www.biber-erkner.de.

15. April, 13 Uhr

Lausitzer Seenland | Senftenberg | Schloss und Festung Senftenberg

Ostern in der Festung Senftenberg

Das Ei gehört untrennbar zum Osterfest. So haben Kinder und Erwachsene in der Osterwerkstatt der Festung Senftenberg die Möglichkeit, filigrane sorbische Ostereier mit der Wachsbossiertechnik zu gestalten. Auch die Kreativwerkstatt lädt an diesem Tag zum Mitmachen ein: Auf dem Programm stehen Marionetten basteln und Kinderschminken. Der Osterhase kommt ebenfalls zu Besuch und modelliert Frühlingsboten aus bunten Luftballons. Außerdem zeigt die Ausstellung „Sonnenrad und Wolfszähne – verzierte Ostereier aus der Lausitz“ die Vielfalt der sorbischen Ostereierkunst. Infostelle/Buchung: Schloss und Festung Senftenberg, Schlossstraße, 01968 Senftenberg, Tel.: 03573 2628 oder 03573 798190, museum-senftenberg@museum-osl.de, www.museums-entdecker.de.

15. April, 14 Uhr

Barnimer Land | Basdorf | Festwiese Basdorf

Osterfeuer

Eines der größten Osterfeuer Brandenburgs wird in Basdorf im Barnimer Land angezündet. In diesem Jahr jährt sich das Ereignis zum 22zigsten Mal. Tausende Berliner und Brandenburger werden erwartet, um neben dem Osterfeuer ein spektakuläres Feuerwerk zu erleben. Auf dem Festplatz unweit des Bahnhofs werden mehr als 200 Kubikmeter Holz entzündet. Zudem gibt es einen Rummel und eine Live-Band. Eisenbahnfreunde können zu dem Ereignis sogar mit einem Museumszug anreisen. Preis: 4 Euro, Kinder unter 14 Jahren frei. Infostelle/Buchung: Festwiese Basdorf, Zühlsdorfer Straße, 16348 Wandlitz OT Basdorf, www.osterfeuer-brandenburg.de.

15. April, 14 Uhr

Dahme-Seenland | Gräbendorf | Haus des Waldes Gräbendorf

Osterschatzsuche

Waldschulbetreuerin Beate Radestock führt die Teilnehmer durch den Frühlingswald. Auf der Suche nach dem Osterschatz werden an verschiedenen Stationen spielerische Aktionen durchgeführt. Der Tag klingt am Lagerfeuer aus. Infostelle/Buchung: Haus des Waldes, Frauenseestraße 18a, 15754 Heidesee, OT Gräbendorf, www.haus-des-waldes.info.

15. April, 14 Uhr

Uckermark | Angermünde | Café Seeblick

Hirsch Hannibals lustige Osterolympiade

Eiertrudeln, Ostergeschenke suchen, das ist doch was für Warmduscher. Wer sich in diesem Jahr mit auf die Osterwanderung von Hirsch Hannibal begibt, der muss knallharte Prüfungen und Aufgaben bestehen... Infostelle/Buchung: Café Seeblick, Am Krötenberg, 16278 Angermünde, Tel.: 01520 5689680, www.hirschschwimmen.de.

15. April, 18 Uhr

Spreewald | Burg

Osterfeuer

In Brandenburg gibt es eine Vielzahl regionaltypischer Bräuche, die zu Ostern wieder aufleben. Dazu gehört zum Beispiel das traditionelle Osterfeuer, das an zahlreichen Orten im Land zelebriert wird. Es symbolisiert die Sonne, verheißt gutes Gedeihen, soll die Wintergeister verscheuchen und zugleich den Frühling begrüßen. In der Nacht zu Ostersonntag wird es traditionell entzündet. Unter anderem in Burg (Spreewald). Das Feuer für die Kleinen ist bereits um 18 Uhr, das für die Erwachsenen startet um 20 Uhr. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Burg (Spreewald) – Außenbereich, Wendenkönigstraße 21/22 auf der Wiese, 03096 Burg, Tel.: 035603 189179.

15. April, 21 Uhr

Elbe-Elster-Land | Bad Liebenwerda | Ev. St. Nikolai-Kirche Bad Liebenwerda

Gospelkonzert zur Osternacht - Luther reformiert den Gottesdienst

Luther reformierte den Gottesdienst, brachte die Melodien von Straßenliedern und deutsche Texte in die Kirchen, übersetzte die Bibel. Heute gilt es wiederum, alte Formen mit neuem Leben zu erfüllen, „Übersetzungsarbeit“ in die heutige Kultur zu tun. So feiert die Nikolai-Kirche die alte Tradition der Osternacht mit Gospels und moderner Musik. Preis: 8-14 Euro, Kinder bis 8 Jahre frei. Infostelle/Buchung: Ev. St. Nikolai-Kirche, Markt, 04924 Bad Liebenwerda, Tel.: 035341 2776, info@dorotheavoigt.de, www.kirche-badliebenwerda.de.

16. April, 10 Uhr

Ruppiner Seenland | Oranienburg | Schlosspark Oranienburg

Osterspaziergang durch den Oranienburger Schlosspark

Der Osterhase hoppelt am Ostersonntag durch den Schlosspark und verteilt an die kleinen Gäste bunte Eier. Zwischen in voller Blüte stehenden Frühblühern lässt sich der Frühling beim Osterspaziergang in Oranienburgs größtem Garten so richtig genießen. Doch auch der Osterhase selbst ist ein echter Hingucker, denn mit seinem weiß-pinken Fell ist er kaum zu übersehen. Preis: 1 Euro, Kinder bis 6 Jahren frei. Infostelle/Buchung: Schlosspark Oranienburg, Schlossplatz 1, 16515 Oranienburg, Tel.: 03301 6008531, info@oranienburg-erleben.de, www.oranienburg-erleben.de.

16. April, 10-18 Uhr

Potsdam | Potsdam | Filmpark Babelsberg

Hasenspaß

Traditionell können bunte Ostereier bei jeder Menge Mitmachspielen versteckt, bemalt, gesucht, gerollt oder geknetet werden. Zudem werden eigene Osterkörbe gebastelt, die es dann zu befüllen gilt. Zur Mittagszeit wird die schönste Liebesgeschichte der Märchenwelt serviert. In der Caligari Halle führt die Art of Dance vom TSV Wittenau das Ballettmärchen "Die Schöne und das Biest" auf. Die Zuschauer können sich auf prächtige Kostüme, stimmungsvolle Musik und eine Geschichte freuen, die das Herz erwärmt. Preis: 22 Euro, ermäßigt 18 Euro, Kinder 15 Euro, Kinder bis 3 Jahre frei, Familien 65 Euro. Infostelle/Buchung: Filmpark Babelsberg, Großbeerenstraße 200, 14482 Potsdam, Tel.: 0331 7212750, info@filmpark.de, www.filmpark-babelsberg.de.

17. April, 19.30 Uhr

Niederlausitz | Cottbus | Großes Haus am Schillerplatz

Elektra

Die mykenische Königstochter Elektra will den heimtückischen Mord an ihrem Vater Agamemnon rächen, den ihre Mutter Klytämnestra und deren Liebhaber Aegisth begangen haben. Besessen von dem Gedanken einer blutigen Vergeltung fordert sie von ihrer Schwester Chrysothemis, sich an der Tat zu beteiligen. Aber Chrysothemis fühlt ein unbändiges Verlangen nach Leben, Liebe und Kinderglück, auf das sie in der explosiven Situation am Königshof bisher verzichten musste. Sie lehnt ab und zieht sich zurück. Elektra dagegen schürt die Ängste ihrer psychisch zerrütteten Mutter, die in ihren Alpträumen den eigenen, im Exil lebenden Sohn Orest als Rächer imaginiert. Die fingierte Nachricht von Orests Tod lässt die Mutter auf grausige Weise triumphieren. Elektra glaubt, dass sie die Tat nun allein – ohne Schwester und ohne Bruder – vollbringen muss. Preis: 19-37 Euro, ermäßigt 14-26 Euro. Infostelle/Buchung: Großes Haus am Schillerplatz, Schillerplatz 1, 03046 Cottbus, service@staatstheater-cottbus.de, www.staatstheater-cottbus.de.

zurück