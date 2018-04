11.04.18

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 16

Fast jeder Gubener kennt das Reichenbacher Wiesengebiet. Es ist ideal, um das Ergrünen und Erwachen der Natur in bestem Frühlingslicht zu genießen. Doch was haben Namen wie Klosterbusch und Klostergraben hier für Wurzeln und weshalb gibt es mittendrin den Esberg und Sandberg? Diese Fragen werden natürlich während der Frühlingswanderung (14. April, 10 Uhr) erklärt.

Aus dem Familienpass Brandenburg empfehlen wir in dieser Woche einen Ausflug auf den Kindernbauernhof in Ribbeck. Auf dem Marienhof lernen die Kinder beim Bauernhof-Quiz viel Wissenswertes über Nutztiere. Am Wochenende gibt es außerdem Ponyreiten. Wer mit mehr als einer Pferdestärke unterwegs sein möchte, kann auf den Trecker steigen.

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

April – September

Havelland ǀ Nauen OT Ribbeck ǀ Kinderbauernhof Marienhof

Bauernhof-Quiz

Der Kinderbauernhof bietet jede Menge Abwechslung vom Alltag. Es gibt viele Tiere zum Anschauen und natürlich auch zum Anfassen und beim Bauernhof-Quiz lernen die Kinder Wissenswertes über Nutztiere. Am Wochenende stehen die Pferde zum Ponyreiten bereit und wer mehr als eine Pferdestärke möchte, der ist beim Treckerfahren richtig. Preis: Eintritt 1,50 Euro, Quiz 3 Euro. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Bei Vollzahlung eines Erwachsenen 1 Kind kostenfrei. Infostelle/Buchung: Kinderbauernhof Marienhof, Am Marienhof 1, 14641 Nauen OT Ribbeck, Tel.: 033237-88891, www.marienhof-ribbeck.de.

Der Familienpass Brandenburg 2017/2018 bietet 549 rabattierte Angebote aus den Bereichen Freizeit, Bildung, Sport und Spaß. Der aktuelle Pass ist vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 und für die ganze Familie (mindestens ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) gültig. Er ist es in ganz Brandenburg erhältlich in jedem Kiosk/Zeitschriftenladen, bei Getränke Hoffmann sowie im Internet unter www.familienpass-brandenburg.de.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

12. April, 20 Uhr

Spreewald ǀ Cottbus ǀ Stadthalle Cottbus

GREASE - Das Erfolgsmusical

GREASE ist Kult, Liebe und Rock’n’Roll. Hinein in Petticoats und Röhrenjeans, Pomade ins Haar und ab zur ultimativen Live-Party des 45-jährigen Bühnen- und 40-jährigen Filmjubiläums von GREASE. Der Siegeszug des Klassikers geht weiter. GREASE findet die nächste Generation seiner Fans, denn es trifft immer den Nerv der Zeit. Warum? Schließlich berührt die Suche und die Sehnsucht nach beziehungsweise die Aufregung, die Qualen und die Freuden während der allerersten großen Liebe jeden Menschen. Mitreißende Choreographien, freche Dialoge und natürlich die unvergesslichen Hits – GREASE ist Party, Spaß, Romantik und eine Hommage an eine Zeit, in der PS-starke Cadillacs und glänzender Chrom genauso wichtig waren, wie der „richtige“ Musikgeschmack. Preis: 41,15 -91,15 Euro. Infostelle/Buchung: Stadthalle Cottbus, Berliner Platz 6, 03046 Cottbus, Tel.: 0355 7542444, www.cmt-cottbus.de.

13. April, 17 Uhr

Prignitz ǀ Rühstädt ǀ NABU Besucherzentrum

Amphibien und Reptilien Brandenburgs

Amphibien durchlaufen verschiedene Lebensphasen, die an spezielle Lebensräume gebunden sind. Der Klimawandel bringt eine erhöhte Gefährdung dieser Tierklasse mit sich, da sich Extremwetterereignisse häufen und sich die Temperaturen erhöhen. Das gefährdet den Lebensraum und die Entwicklung der Amphibien. Der Weißstorch wiederum ist bei der Aufzucht der Storchenjungen auf ein reichhaltiges Angebot an Nahrungstieren angewiesen, zu denen eben auch Amphibien gehören. Der Experte Norbert Schneeweiß schafft es, die versteckten Überlebenskünstler spannend vorzustellen und komplexe ökologische Zusammenhänge einfach und verständlich darzulegen. Preis: kostenfrei. Infostelle/Buchung: NABU Besucherzentrum, Neuhaus 9, 19322 Rühstädt, Tel.: 0387910 98024, www.besucherzentrum-ruehstaedt.de.

13. April, 19.30 Uhr

Elbe-Elster-Land ǀ Bad Liebenwerda ǀ Bürgerhaus

Academixer

Der Sachse ist gemiedlich. Nu freilich. Er friehmelt vor sich hin und lässt sich nur ungern aus der Ruhe bringen. Doch wenn es ungemiedlich wird, dann tut er ni knietschen. Er hat, wenn’s sein muss, Dynnamid im Bluhd! Anke Geißler und Barbara Trommer interpretieren nicht nur die sächsischen Klassiker von Lene Voigt neu, sondern spüren auch den sächsischen Überlebenswillen in der heutigen Zeit auf. Die beiden Ur-Leipzigerinnen schlüpfen immer wieder in neue Rollen – von der »Pauerfrau« bis hin zur »Muddi«. Das Leipziger Kabarett „die Academixer“ ist das erste, das mit »Dor Saggse – Mänsch und Miedos« 1980 ein ganzes Programm dem typisch Sächsischen widmete. Preis: 25 Euro. Infostelle/Buchung: Bürgerhaus, Burgplatz, 04924 Bad Liebenwerda, Tel.: 035341 6280, www.bad-liebenwerda.de.

13. April, 21.30 Uhr

Havelland ǀ Havelaue ǀ Sternenblick Parey

Erlebnis Dunkelheit

Die Gruppe wandert gemeinsam von einem beleuchteten Ort in die Dunkelheit hinein. Nur der Kerzenschein einer Laterne weist den Weg, so wie es noch vor wenigen Jahrhunderten üblich war. Bei klarem Himmel erfahren die Wanderer eine Menge interessanter Dinge über die Sterne, die wichtigsten Sternbilder, das Planetensystem und die Milchstraße. Einige Himmelsobjekte sind sogar für das bloße Auge sichtbar. Der Weg führt über offenes Wiesengelände und durch dichten Wald. Dabei lässt sich eine Dunkelheit erfahren, die in unserer modernen und hell erleuchteten Welt nur noch an wenigen Orten erlebbar ist. Bei bewölktem Himmel wird diese Erfahrung noch eindrücklicher sein. Preis: 10 Euro, Kinder bis 14 Jahre 5 Euro. Infostelle/Buchung: Sternenblick Parey, Pareyer Dorfstraße 5, 14715 Havelaue, Tel.: 0176 78935281, www.zumnordlicht.com.

14. April, 10 Uhr

Lausitzer Seenland ǀ Guben ǀ Treffpunkt: Gaststätte Schefter

Frühlingswanderung: Junges Gras und alte Bäume

Fast jeder Gubener kennt das Reichenbacher Wiesengebiet. Es ist ideal, um das Ergrünen und Erwachen der Natur in bestem Frühlingslicht zu genießen. Doch was haben Namen wie Klosterbusch und Klostergraben hier für Wurzeln und weshalb gibt es mittendrin den Esberg und Sandberg? All das und mehr wird auf der Frühlingswanderung erklärt. Preis: 5 Euro, Kinder 2,50 Euro. Infostelle/Buchung: Treffpunkt: Gaststätte Schefter, Reichenbacher Str.16, 03172 Guben, Tel.: 03561 3867, www.touristinformation-guben.de.

14. April, 15 Uhr

Uckermark ǀ Templin ǀ MKC Templin

Der Traumzauberbaum und das blaue Ypsilon - Reinhard Lakomy-Ensemble

Der Traumzauberbaum hat ein ganz besonderes Traumblatt wachsen lassen, eins mit einem blauen Ypsilon darauf, ein Buchstabe. Die beiden Waldgeister Moosmutzel und Waldwuffel kennen ja schon einige Buchstaben, aber ein Ypsilon? Gibt es überhaupt Wörter mit einem Ypsilon? Keine wichtigen, oder? Anstimmen kann man das Traumblatt ja mal. Da springt das Ypsi heraus, singt und tanzt, denn heute ist es endlich einmal wichtig. Die uralte Buchstabenhexe Alrune ist allerdings darüber donnergewaltig wütend. Das Ypsilon soll sofort zurück ins Lexikon. Doch auf einmal ist das Ypsi verschwunden. Wo ist es hin? Der Traumzauberbaum schickt seine Waldgeister und die Kinder auf eine abenteuerliche Reise, um es zurückzuholen. Denn was soll sonst werden aus den Geschichtenliedern und den Märchen, wenn da einfach ein Buchstabe fehlt? Ob es gelingt, das Ypsi zurückzuholen? Preis: 18 Euro, Kinder 12 Euro, Theaterkassenzuschlag 2 Euro. Infostelle/Buchung: MKC Templin e.V., Prenzlauer Allee 6, 17268 Templin, Tel.: 03987 551063, www.multikulturellescentrum.de.

14. – 15. April

Ruppiner Seenland ǀ Rheinsberg ǀ Heimatverein Rheinsberger Seenkette e.V.

12. Kunsthandwerkermarkt Rheinsberg

Rund 40 Kunsthandwerker der verschiedensten Genres beteiligen sich am "12. Kunsthandwerkermarkt" in Rheinsberg. Kunstschmiede, Papierdesigner, Kerzenmacher, Fotografen, Steinmetze und Textilgestalter werden neben Töpfermeistern und Kunstkeramikern ihr handwerkliches Können unter Beweis stellen und ihre Produkte präsentieren. Infostelle/Buchung: Heimatverein Rheinsberger Seenkette e.V., Kirchplatz, 16831 Rheinsberg, Tel.: 033931 38035, www.heimatverein-rheinsberg.de.

14. - 15. April, 10 Uhr

Fläming ǀ Diedersdorf ǀ Schloss Diedersdorf

Ritterspiele - Mittelalterfest auf Schloss Diedersdorf

Auf dem Schlossgelände entsteht ein Mittelalter-Dorf mit Arena, Schwertkämpfen, Reiterkämpfen, Theaterbühne, Essen und Gaukelei. Auf dem vollgepackten Wochenend-Programm stehen unter anderem Ritterturniere zu Pferde und am Boden, Akrobatik- und Feuershows am Abend, ein begehbares Ritterlager und natürlich jede Menge Musik. Fürs kleine Volk gibt es im Mittelalter-Dorf eine Märchenbühne, historische Kinderspiele, Bogen- und Armbrustschießen, Axt- und Messerwerfen, ein historisches Karussell und Riesenrad sowie Ponyreiten. Ganz neu ist das Armbrustschießen im „Trollewald“. Infostelle/Buchung: Schloss Diedersdorf, Kirchplatz 5-6, 15831 Diedersdorf, Tel.: 03379 35350, www.schlossdiedersdorf.de.

14. April, 19.30 Uhr und 15. April, 17 Uhr

Seenland Oder-Spree ǀ Oderaue ǀ Theater am Rand

Günther Fischer und Band

Noch nie hatte ein Programm der Günther Fischer Band so viel Hitpotential wie im Moment, denn neuerdings sind auf den Konzerten viele Ohrwürmer aus seinen Filmmusiken sowie ausgewählte Stücke aus Fischers Zusammenarbeit mit Manfred Krug und Uschi Brüning zu hören. Die Musiker der Band - jeder einzelne ein Spitzensolist in der deutschen Jazzszene - entpuppen sich als sangesfreudige Multitalente. Günther Fischer selbst singt einige der schönsten Jazz-Chansons aus seiner Zusammenarbeit mit Manfred Krug. „Solo Sunny“, der unvergessene Song zum gleichnamigen Film, wird von Günther Fischers Tochter Laura dargeboten. Fans des instrumentalen Jazz werden aber auch weiterhin nicht auf den typischen und unverwechselbaren Sound der Günther Fischer Band verzichten müssen. Infostelle/Buchung: Theater am Rand, Zollbrücke Nr. 16, 16259 Oderaue, Tel.: 033457 66521, www.theateramrand.de.

15. April, 12 Uhr

Potsdam ǀ Potsdam ǀ Volkspark Potsdam (Remisenpark)

Kirgisisches Frühlingsfest im Nomadenland

In Zentral- und Vorderasien wird schon seit tausenden von Jahren der Frühlingsanfang mit dem Nouruz-Fest gefeiert. Zu diesem Festtag gehören ein gemeinsames Essen, Spiele, Lieder und Tänze. Die Freude am neu erwachenden Leben in der Natur und der Wunsch des gemeinsamen Feierns stehen an diesem Tag im Mittelpunkt. Zwei original kirgisische Jurten warten auf zahlreiche große und kleine Abenteurer. Preis: Parkeintritt sowie ein angebotsabhängiger Unkostenbeitrag. Infostelle/Buchung: Volkspark Potsdam (Remisenpark), Georg-Hermann-Allee 101, 14469 Potsdam, Tel.: 0176 30005151, www.nomadenland.de.

15. April, 14 Uhr

Dahme-Seenland ǀ Bestensee ǀ Generationenwald (Mühlenberg) – am Fuß des Weinbergs

Das erste frische Grün in diesem Jahr – Wildkräuterwanderung

Ein Spaziergang an der frischen Luft und hoffentlich in der wärmenden Sonne in Verbindung mit frisch sprießenden Wildkräutern kurbelt ordentlich den Stoffwechsel an. Am Ende der Wanderung wird gemeinsam aus den unterwegs gesammelten Zutaten ein Wildkräuterquark oder eine Wildkräuterbutter zubereitet. Dazu wird frisches Brot gereicht. Eine Voranmeldung ist erforderlich. Preis: 14 Euro, Kinder bis 14 Jahre 5 Euro. Infostelle/Buchung: Generationenwald (Mühlenberg) – am Fuß des Weinbergs, 15741 Bestensee, Tel.: 0173 3462529, www.wiesen-und-waelder.de.

15. April, 16 Uhr

Barnimer Land ǀ Joachimsthal ǀ Kulturhaus Heidekrug

Die Welt des Musicals

Zeitlose Musicalklassiker und aktuelle Produktionen in einem Konzert präsentiert das Salonorchester des Brandenburgischen Konzertorchesters Eberswalde unter dem Motto „Ich hätt´ getanzt heut´ Nacht“. Das Ensemble entführt sein Publikum in die Welt des „Phantom der Oper“, lädt ein zum Tanz mit „My fair lady“, geht auf Reisen nach „Chicago“, bittet zum Empfang bei Kaiserin „Elisabeth“ und gesteht „Beatles forever“. Von gefühlvollen Balladen bis hin zu klangvollen Rhythmen ist bei diesem Konzert alles vertreten. In die verschiedensten Rollen schlüpft an diesem Nachmittag Alexandra Broneske (Mezzosopran), die mit ihrer Spielfreudigkeit das Publikum mitreißt. Aber auch die Romantik kommt bei Titeln wie „Somewhere over the rainbow“ und „Wishing you where somehow here again“ nicht zu kurz. Preis: 12 Euro, Kinder bis 12 Jahre 5 Euro. Infostelle/Buchung: Kulturhaus Heidekrug, Brunoldstr. 1, 16247 Joachimsthal, Tel.: 03334 25650, www.klassikauseberswalde.de.

