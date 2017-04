20.04.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 17

Sie nennen sich Foodtrucker, sind mobil und ziehen von Ort zu Ort. Ihr Herz tickt für gutes Essen. Und sie alle kochen aus Leidenschaft. Zu finden sind sie auf Streetfood-Festivals wie zum Beispiel vom 21. bis 23. April 2017 im ehemaligen Strombad in Cottbus. Der Trend erlebt derzeit einen regelrechten Boom und ist deshalb nun auch in Brandenburg immer häufiger anzutreffen.

Im Freien lassen sich nicht nur leckere Speisen auf der Hand genießen, sondern ebenso großartige Naturkulissen. Die „Seenlandtage" am 22. und 23. April 2017 bieten beste Voraussetzungen für ein Erlebniswochenende im Lausitzer Seenland – mit geführten Touren auf dem Rad, Boot, Quad oder Segway. Als Highlight der Seenlandtage lädt die Stadt Großräschen am Sonnabend an den Stadthafen des künftigen Großräschener See ein.

Auf der Wanderung mit der Moorhexe Mimi kommen alle kleinen und großen Naturfreunde auf ihre Kosten. Bei dieser spielerischen Erlebnis-Tour am 22. April 2017 entlang eines renaturierten Moores im Dahme-Seenland bringen Aktionen und Spiele den Besuchern das Leben der tierischen Wald- und Wasserbewohner nahe. Wen es lieber in die Stadt zieht, sollte vom 22. bis 23. April 2017 das Tulpenfest in Potsdam besuchen. Im einzigartigen Ambiente des Holländischen Viertels wird das beliebte und vor allem bunte Frühlingsfest an diesen beiden Tagen gefeiert.

Aus dem Familienpass empfehlen wir in dieser Woche eine geführte Rundwanderung der NaturFreunde Oberbarnim-Oderland. Unter dem Titel „Rieseneiche und Mühlenteiche im Eichhorntal Neumark" geht es am 23. April 2017 auf die polnische Oderseite. Start ist in Hohenwutzen im Barnimer Land.

Diese und weitere Ausflugsideen im ganzen Land finden Sie in unseren Veranstaltungstipps (word).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

23. April, 13.30 – 17 Uhr

Barnimer Land | Hohenwutzen | Restaurant Zur Fährbuhne

Rieseneiche und Mühlenteiche im Eichhorntal Neumark

Die NaturFreunde Oberbarnim-Oderland e.V. laden ein zu einer geführten Rundwanderung auf der polnischen Oderseite. Gestartet wird in Hohenwutzen. Gemeinsam fährt die Gruppe zum Ausgangspunkt der Wanderung, dem Bahnhof Zäckerick (Siekierki). Entlang des wunderschönen Fließ' öffnet sich das Tal ab und an mit herrlichen Fischteichen. Unter der fachkundigen Leitung von Corinna Gerber besuchen die Ausflügler die Rieseneiche und atmen tief durch bei einer erholsamen Rast. Um eine Anmeldung unter 03344 3002881 wird gebeten. Preis: 3 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Kinder kostenfrei. Infostelle/Buchung: Restaurant Zur Fährbuhne, Fährweg 17, 16259 Hohenwutzen, Tel.: 033368 5050, wandermueller@aol.com, www.hotel-faehrbuhne.de.

Der Familienpass Brandenburg 2016/2017 bietet 638 rabattierte Angebote aus den Bereichen Freizeit, Bildung, Sport und Spaß. Der aktuelle Pass gilt bis zum 30.06.2017 für die ganze Familie (mind. ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr). Er ist es in ganz Brandenburg erhältlich in jedem Kiosk/Zeitschriftenladen, bei Getränke Hoffmann sowie im Internet unter: www.familienpass-brandenburg.de

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

21. – 23. April

Elbe-Elster-Land | Elsterwerda | Industrie- und Gewerbegebiet Ost

Frühlingsfest Elsterwerda

Auf einer der ersten Großveranstaltungen im Elbe-Elster-Kreis präsentieren sich rund 25 Unternehmen und organisieren ein buntes Treiben mit vielfältigen Programmen. Eine Markt- und Händlerstraße, ein großes Festzelt sowie abwechslungsreiche, informative Stationen verbinden die teilnehmenden Unternehmen zu einem Rundgang durch das Gewerbegebiet. Das Herzstück ist ein großer Schaustellermarkt mit zahlreichen Karussells. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Industrie- und Gewerbegebiet Ost, Zum Kalkberg, 04910 Elsterwerda, info@fruehlingsfest-elsterwerda.de, www.fruehlingsfest-elsterwerda.de.

21. – 23. April, 10-20 Uhr

Niederlausitz | Cottbus | Strombad

Street Food Days

Mittlerweile bedeutet Street Food viel mehr als Bratwurst, Pommes oder Döner. Der Trend erlebt derzeit in Deutschland einen regelrechten Boom. Egal ob Küchenchef oder passionierter Hobby-Koch – Street Food hat sich zu einer internationalen, kulinarischen Bewegung entwickelt, in der sich die Vielfalt unterschiedlichster Esskulturen dieser Welt wiederspiegelt. In diesem Jahr geben neben regionalen Kochgrößen die Fernsehköche Meta Hiltebrand und Christian Lohse mit Pfanne und Topf ihr Können zum Besten. Außerdem geht Jumbo Schreiner auf die Suche nach den größten und außergewöhnlichsten Leckereien. Preis: 4,95 Euro pro Tag, alle drei Tage 11 Euro. Infostelle/Buchung: Strombad Cottbus, Strombadstraße 14, 03046 Cottbus, Tel.: 0355 7542444, tickets@cmt-cottbus.de, www.cmt-cottbus.de.

21. – 23. April

Spreewald | Verschiedene Veranstaltungsorte

Spreewaldmarathon

Der 15. Spreewaldmarathon beinhaltet auch in diesem Jahr wieder zahlreiche sportliche Angebote in den Spreewaldorten. Bei Brandenburgs größter Breitensportveranstaltung für jeden ist etwas dabei. Denn der Spreewald-Marathon umfasst sechs Disziplinen, die durch unterschiedliche Orte im Spreewald führen. Laufen, Radeln, Skaten, Paddeln, Wandern und Walken stehen in Burg, Lübbenau, Lübben, Straupitz, Goyatz und Lieberose auf der sportlichen Tagesordnung. Preis: Startgebühr. Infostelle/Buchung: Verschiedene Veranstaltungsorte. Spreewald-Marathon e.V., Tel.: 035756 63699, organisation@spreewaldmarathon.de, www.spreewaldmarathon.de.

22. April, 10-12 Uhr

Dahme-Seenland | Gräbendorf | Treffpunkt: Parkplatz am KiEZ Hölzerner See

Wanderung mit der Moorhexe Mimi

Bei dieser kurzweiligen, spielerischen Erlebnis-Tour entlang eines renaturierten Verlandungsmoores, des Seeufers und durch den Wald kommen alle Naturfreunde auf ihre Kosten. Lustige Spiele und Aktionen bringen dem Besucher das heimliche Leben der Wald- und Wasserbewohner nahe. Was ein Moor ist, wer dort lebt und welch immense Bedeutung die Moore für uns Menschen, die Tiere und Pflanzen haben, erklärt die Moorhexe auf einfache, verständliche und unterhaltsame Weise. Dazu gibt es viele Natur-Beobachtungs-Tipps und Erstaunliches aus dem Hexenalltag zu erleben. Preis: 5 Euro, ermäßigt 3 Euro. Infostelle/Buchung: Treffpunkt: Parkplatz am KiEZ Hölzerner See, Weg zum Hölzernen See 1, 15754 Heidesee, OT Gräbendorf, Tel.: 033763 63239, info@hoelzerner-see.de, www.hoelzerner-see.de, www.julia-stiefel.de.

22. – 23. April, 10-18 Uhr

Fläming | Diedersdorf | Schloss Diedersdorf

British Garden Days 2017

Am 22. und 23. April 2017 wird auf dem Schlossgelände Diedersdorf zu den British Garden Days eingeladen. Sie bieten die Gelegenheit, in die vornehme, englische Lebensart einzutauchen und sich von ihr verzaubern zu lassen. Neben den neuesten Trends der Gartengestaltung und -nutzung, lässt sich auch der landestypische Lifestyle in Form von Antiquitäten, Möbeln, Wohnaccessoires, englischer Kleidung, britischen Leckereien und edlen Tropfen ausfindig machen. Der Einblick in die englische Kultur wird durch charakteristische Oldtimer ergänzt, die nicht nur die Herzen erfahrener Liebhabern höher schlagen lassen. Preis: 8 Euro, Kinder bis 12 Jahre 4 Euro. Infostelle/Buchung: Schloss Diedersdorf, Kirchplatz 5-6, 15838 Diedersdorf, Tel.: 03379 35350, info@schlossdiedersdorf.de, www.schlossdiedersdorf.de.

22. und 23. April

Lausitzer Seenland | Verschiedene Veranstaltungsorte

Seenlandtage

Das Lausitzer Seenland startet in die neue Saison und bildet die Kulisse für ein tolles Erlebniswochenende. Auf abwechslungsreichen Touren und begleitenden Events kann Europas größte von Menschenhand geschaffene Wasserlandschaft an Land und zu Wasser entdeckt werden. An zahlreichen Orten und Attraktionen im gesamten Lausitzer Seenland können Besucher jede Menge erleben. Geführte Touren mit dem Fahrrad, Boot, Quad und Segway sowie besondere Führungen und Rundfahrten werden an beiden Veranstaltungstagen angeboten und sind Anlass für einen Ausflug oder Kurzurlaub im Lausitzer Seenland. Als Highlight der Seenlandtage lädt die Seestadt Großräschen am Samstag an den künftigen Großräschener See ein. Rund um den künftigen Stadthafen, die IBA-Terrassen und die Allee der Steine finden jede Menge Aktionen statt, unter anderem das Eröffnungskonzert des Großräschener Fanfarenzuges, Stadtrundfahrten mit der Kleinbahn Seeschlange, Hafen- und Weinbergführungen, Kinder-Quad-Parcous, steinreiche Basteleien, ein kulinarischer Hafenrundgang, Infostände der touristischen Anbieter, Konzerte und Theatervorführungen. Seenland-Maskottchen Pit wird am Samstag die Besucher erfreuen und für ein persönliches Erinnerungsfoto parat stehen. Preis: Je nach Veranstaltung. Infostelle/Buchung: Verschiedene Veranstaltungsorte, www.seenlandtage.de.

22. – 23. April

Potsdam | Potsdam | Holländisches Viertel

Tulpenfest im Holländischen Viertel

Im einzigartigen Ambiente des Holländischen Viertels wird das beliebte und vor allem bunte Frühlingsfest gefeiert. Mehr als 120 Niederländer machen die Besucher mit den Bräuchen ihrer Heimat bekannt. So kann man zuschauen, wie Holzschuhe, auch Klompen genannt, hergestellt werden. Weitere 20 Handwerker zeigen, wie sie handwerkliches Geschick bis heute bewahren. Unter anderem bemalen sie Porzellan, machen Senf, stellen Trachtenhauben her, weben und knüpfen. Natürlich fehlt bei dem Fest auch nicht dessen Namensgeberin: Das Holländische Viertel verwandelt sich an diesem Wochenende in ein buntes Tulpenmeer. Infostelle/Buchung: Holländisches Viertel, Mittelstraße, 14467 Potsdam, Tel.: 0331 2803773, www.jan-bouman-haus.byseum.de.

23. April, 14 Uhr

Uckermark | Prenzlau | Seebad Prenzlau

6. BlauEierschwimmen

Manche Erfolge kann man nicht vorhersagen und auch nicht planen. Dass das „Blaueierschwimmen“ als etwas andere Idee des Anbadens solch ein Erfolg werden würde, hätte vor fünf Jahren kaum jemand zu prognostizieren gewagt. Derweil kommen jährlich mehr als 1000 Schaulustige ins Seebad, um diesen Spaß live mitzuerleben und so wird am Sonntag, dem 23. April, im Seebad das sechste „Blaueierschwimmen“ gestartet. Natürlich hofft die Stadt als Veranstalter, dass die Zahl von 100 Schwimmern, die 2016 den Sprung ins kühle Nass wagten, dieses Mal noch getoppt wird. Infostelle/Buchung: Seebad Prenzlau, Uckerpromenade 46, 17291 Prenzlau, Tel.: 03984 753023, wirtschaftsfoerderung@prenzlau.de, www.prenzlau.de.

23. April, 14-17 Uhr

Prignitz | Perleberg | Parkplatz Restaurant „Neue Mühle"

Historische Kräuterwanderung in das Naturschutzgebiet Perleberger Weinberg

Der Weinberg ist durch die Eiszeit entstanden und heute aufgrund seines Artenreichtums ein Naturschutzgebiet. Hier wächst unter anderem die seltene und streng geschützte Kuhschelle. Jedes Jahr im April zeigt sie ihre wundervollen Blüten. Auf der Wanderung entlang des Weinberges lernen die Teilnehmer sie sowie heimisches Wildgemüse und weitere geschützte Pflanzen kennen. Die Kräuterexpertin Brigitte Hemmerling erklärt ihre Verwendung in Medizin und Kräuterküche. Zudem entführt sie die Wanderer in die mittelalterliche Geschichte des Weinbergs und der Stadt Perleberg. Preis: 5 Euro, Kinder bis 10 Jahre frei. Infostelle/Buchung: Parkplatz Restaurant „Neue Mühle", Neue Mühle 3, 19348 Perleberg, Tel.: 0 3876 306698.

23. April, 15 Uhr

Ruppiner Seenland | Neuruppin | Museum Neuruppin

Theodor Fontanes „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland" – Kamishibai-Werkstatt

Fontanes bekannte Ballade ist der Grundstoff für eine ganz eigene Kamishibai-Vorstellung. Nach einer kleinen Einführung in die Kunst des Kamishibai, also des japanischen Papiertheaters, erstellen die Teilnehmer selbst Bilder und tragen ihre Geschichte dann im Kamishibai vor. Birnensaft inklusive. Preis: 6 Euro, Kinder 3 Euro. Infostelle/Buchung: Museum Neuruppin, August-Bebel-Straße 14/15, 16816 Neuruppin, Tel.: 03391 3555100, info@museum-neuruppin.de, www.museum-neuruppin.de.

23. April, 16 Uhr

Seenland Oder-Spree | Bad Freienwalde | Konzerthalle in St. Georg

Gala Show der Operette

Mit ihrer neuen Show „Glanzlichter der Operette" präsentieren die Solisten der Primavera-Musikshow einen prickelnden Operettencocktail mit Wiener Charme, ungarischem Temperament gewürzt mit feurigen Csárdásklängen und Berliner Humor. Erstklassige Künstler in prachtvollen Kostümen lassen den Alltag vergessen und entführen in die zauberhafte Welt der heiteren Muse. Preis: 16 Euro. Infostelle/Buchung: Konzerthalle in St. Georg, Georgenkirchstraße, 16259 Bad Freienwalde, Tel.: 03344 332370, konzerthalle@bad-freienwalde.de, www.konzerthalle-bad-freienwalde.de.

26. April, 20 Uhr

Havelland | Brandenburg an der Havel | Fontane-Klub / Fonte Cocktail Bar

Christian Kjellvander

Das neue Album „A Village: Natural Light“ dreht sich um das Bleiben, das Ausharren. Christian Kjellvander wollte etwas schaffen, das genau so klingt wie seine Wirklichkeit. Der schwedische Singer-Songwriter tourt regelmäßig und in unterschiedlicher Besetzung durch Europa und Nordamerika. Mehrfach schon war er als Support für Leonard Cohen und Kris Kristofferson unterwegs. Seine Musik überzeugt vor allem mit der Musik, die sie ausstrahlt. Preis: 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Infostelle/Buchung: Fontane-Klub / Fonte Cocktail Bar, Ritterstraße 69, 14770 Brandenburg an der Havel, Tel.: 03381 793277, info@event-theater.de, www.event-theater.de.

