19.04.18

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 17

Frühaufsteher erleben am 22. April 2018 bei der „Balzzeit der Großtrappen - Rangererlebnistour" Frühlingsgefühle im Naturschutzgebiet „Belziger Landschaftswiesen“ im Fläming, eines der letzten Refugien der Großtrappen und anderer selten gewordener Wiesenbrüter. Die wertvollen Flächen sind Europäisches Vogelschutzgebiet. Seit der Einwanderung der Großtrappen im Mittelalter findet die Balz meist am gleichen Ort statt, solange Störungen durch den Menschen unterbleiben. Die Hähne wenden bei der Balz ihr Gefieder, sodass sie aus einiger Entfernung wie große weiße Schneebälle aussehen.

„Mit Heinrich Heine auf Reisen“ geht es ebenfalls am 22. April 2018 im Havelland in der Schlossremise Paretz. Heinrich Heine war sicher einer der vergnüglichsten Reiseerzähler der deutschen Literatur. Besonders interessierten ihn unterwegs die verschiedenartigen Menschen und am allermeisten die Frauen, die zu beschreiben ihm besonderes Vergnügen bereitete. Die Lesung seiner Geschichten zwischen den Kutschen, Schlitten und Sänften in der Remise des Schlosses Paretz wird mit Musik untermalt.

Die Land Rover-Tour entlang des aktiven Tagebaus oder die geologische Führung, bei der man sich auf die Suche nach Fossilien im Steinbruch begibt, sind ein ganz besonderes Erlebnis des Museumsparks Rüdersdorf im Seenland Oder-Spree. Mit dem Familienpass Brandenburg kann man vergünstigt daran teilnehmen.

Diese und weitere Ausflugstipps im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

April – Oktober, täglich 10-18 Uhr

Seenland Oder-Spree | Rüdersdorf | Museumspark Rüdersdorf

Spaß für Groß und Klein im Museumspark

Die Land Rover-Tour entlang des aktiven Tagebaus oder die geologische Führung, bei der man sich auf die Suche nach Fossilien im Steinbruch begibt, sind ein ganz besonderes Erlebnis für die ganze Familie. Vor allem die Feste, wie die Walpurgisnacht, das Bergfest oder Halloween, lassen Abenteurer-Herzen höher schlagen. Preis: 5 Euro, Kinder bis 17 Jahre 3 Euro für den Eintritt in den Museumspark. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Bei Vollzahlung eines Erwachsenen 1 Kind kostenfrei. Infostelle/Buchung: Museumspark Rüdersdorf, Heinitzstraße 9, 15562 Rüdersdorf, Tel.: 033638-799797, www.ruedersdorf-kultur.de.

Der Familienpass Brandenburg 2017/2018 bietet 549 rabattierte Angebote aus den Bereichen Kultur, Sport, Natur und Freizeit. Er ist bis 30.06.2018 und für die ganze Familie (mindestens ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) gültig. Erhältlich ist der Familienpass Brandenburg im Zeitschriftenhandel, in Schulen und Kindertagesstätten, in Touristeninformationen, bei den Lokalen Bündnissen für Familie, in Buch- und Spielzeughandlungen, bei Rabattanbietern, in Bibliotheken und in allen Filialen von Getränke Hoffmann. Im Internet lässt er sich unter www.familienpass-brandenburg.de bestellen.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

20. April, 19 Uhr

Elbe-Elster-Land | Finsterwalde | Hotel & Restaurant Goldener Hahn

„April, April“ – Und er weiß doch was er will

Iris Schreiber liest eigens geschriebene Geschichten und Gedichte vor. Doch dieser Abend ist mehr als nur eine Lesung. Denn die spannenden, mörderischen oder auch sinnlichen Erzählungen werden mit einem köstlichen, genau auf den Inhalt abgestimmten 3-Gang-Menü verknüpft. Eine Geschichte - ein Menügang. Die Zuhörer genießen die knisternde Atmosphäre und besonderen Gaumenkitzel. Preis: 42 Euro. Infostelle/Buchung: Hotel & Restaurant Goldener Hahn, Bahnhofstraße 3, 03238 Finsterwalde, Tel.: 03531 2214, www.schreiber-cuisine.de.

20. April, 20 Uhr

Spreewald | Cottbus | Stadthalle

Paul Panzer "Glücksritter vom Pech verfolgt"

Was ist Glück? Wo kann man es finden und wo nicht? In seinem neuen Programm sucht Paul Panzer das Glück an seltsamen Orten, in merkwürdigen Begebenheiten und nicht zuletzt bei sich selbst. Von all seinen philosophischen, skurrilen und aberwitzigen Abenteuern tritt der Ausnahmekomiker nun seine fantastischste Reise an. Eine geniale Live-Show vom Sinn und Zweck des Seins, von innerer Mitte und der Frage, ob die Abwesenheit von Pech schon Glück ist?! Paul Panzer in Höchstform. Preis: 34,20 Euro. Infostelle/Buchung: Stadthalle Cottbus, Berliner Platz 6, 03046 Cottbus, Tel.: 0355 7542444, www.cmt-cottbus.de.

20. und 21. April, 20 Uhr

Barnimer Land | Wandlitz | Theater am Wandlitzsee

Allein in der Sauna

Sascha Gluth ist Karl-Heinz König, ein erfolgreicher Anwalt, der an diesem Abend – allein in der Sauna – auf einmal mächtig ins Schwitzen kommt. Sein genau eingerichtetes Leben gerät plötzlich ins Wanken: In einer großen Abrechnung mit sich selbst und der Welt verdampft sein klar definierter Lebensentwurf und konfrontiert ihn unausweichlich mit den nackten Tatsachen seiner Midlifecrisis. Ein kabarettistisch-spritziger Aufguss mit zahlreichen Seitenhieben gegen alles, was das Zusammenleben zwischen Frau und Mann oft so schwierig macht. Infostelle/Buchung: Theater am Wandlitzsee, Bahnhof Wandlitzsee, Bahnhofsplatz 1, 16348 Wandlitz, Tel.: 03337 277276.

21. April, 10 Uhr

Dahme-Seenland | Königs Wusterhausen | Treffpunkt: Bahnhofsvorplatz

Auf dem Drahtesel zu Pferdestärke

Es wird angeradelt im Dahme-Seenland. Unter dem Motto „Auf dem Drahtesel zu Pferdestärke“ führt eine Radwanderung vom Bahnhof Königs Wusterhausen über 31 Kilometer zum Reitgut Boddinsfelde. Unterwegs kann der Turm in St. Moritz bestiegen und die Kirche in Mittenwalde besichtigt werden. Auf dem Reitgut Boddinsfelde bietet sich die Gelegenheit zu einer Mittagsrast. Infostelle/Buchung: Treffpunkt: Bahnhofsvorplatz, 15711 Königs Wusterhausen, Tel.: 03375 252 025, www.dahme-seen.de.

21. April, 11 Uhr

Ruppiner Seenland | Kagar | Festwiese

28. Ruppiner Duathlon

In diesem Jahr treffen sich die Wettkämpfer zum ersten Mal in Kagar zum Start des Ruppiner Duathlons. Im Rahmen der Veranstaltung erfolgt zusätzlich die Wertung zur Berliner Meisterschaft im Duathlon (Kurzdistanz). In den Teildisziplinen 6 km Lauf - 30 km Rad - 6 km Lauf werden die Sieger in den Altersbereichen gesucht. Die Teilnehmer erwartet eine schöne, abwechslungsreiche, flache Laufstrecke um den Braminsee. Die Radstrecke verläuft von Kagar 15 Kilometer in Richtung Neuruppin und zurück. Infostelle/Buchung: Festwiese Kagar, Dorfstraße, 16837 Kagar, Tel.: 03391 50674143, www.kreissportbund-opr.de.

21. April, 20 Uhr

Lausitzer Seenland | Hoyerswerda | Seenland Bowling & Eventhouse

Forced to Mode - LIVE Konzert

Mit ihren energiegeladenen und leidenschaftlichen Liveshows haben sich FORCED TO MODE den Ruf als Deutschlands beste DEPECHE MODE-Tribute-Band erspielt. Vor allem die "ganz-nah-am-Original“-Stimme und die perfektionistische Liebe zum Sound-Detail machen diese Tribute-Show qualitativ einzigartig. Die anschließende DEPECHE MODE PARTY mit Video-DJ Crocks aus Dresden macht das Event zum perfekten Abend. Preis: 19,90 Euro. Infostelle/Buchung: Seenland Bowling & Eventhouse, Käthe-Kollwitz-Straße 1A, 02977 Hoyerswerda, Tel.: 0174 9173171.

21. - 22. April

Seenland Oder-Spree | Hoppegarten | Galopprennbahn

Saisoneröffnung: 150 Jahre Hoppegarten

Am Sonntag gehen die Startboxen auf zum ersten von acht Rennen der 150 Jahre alten Rennbahn Hoppegarten. Hochinteressant sind um diese Jahreszeit die Prüfungen für die Dreijährigen – im 1. Rennen gehen die dreijährigen Hengste an den Start, im 3. Rennen sind es bisher nicht gelaufene Stuten. Wer von ihnen ist gut genug für einen Start im Derby oder im Preis der Diana? Infostelle/Buchung: Rennbahn Hoppegarten, Goetheallee 1, 15366 Hoppegarten, Tel.: 03342 38930, www.hoppegarten.com.

21. - 22. April, 09 Uhr

Uckermark | Uckerland | Rosenhof Flemming

Frühlingserwachen

Rosen wohin das Auge schaut. In einer Vielzahl von Schaubeeten werden sie gekonnt in Szene gesetzt. Auf einer Fläche von 1800 m² gibt es unter anderem einen historischen Rosengarten, Bauerngarten und Heckengarten und überall grünt und blüht es inzwischen. Bei 220 Rosensorten findet jeder seine Königin für den heimischen Garten. Ein Rundgang lädt ein, sich neue kreative Ideen zu holen, Düfte zu genießen und sich für Garten und Natur zu begeistern. Zudem gibt es noch zahlreiche Stauden und Gehölze, die den Garten komplett machen. Wer noch nicht weiß, wo er anfangen soll, erhält fachliche Tipps! Infostelle/Buchung: Rosenhof Flemming, Ort Karlstein 5, 17737 Uckerland, Tel.: 039853 64979, www.rosenhof-flemming.de.

21. - 23. April

Prignitz | Gumtow OT Wutike | Kleine Jäglitz

Hansetour auf der Jäglitz

Die mehrtägige Kanutour auf der Jäglitz ist für bis zu 6 Personen geplant. Sie richtet sich an Natur-und Sportlich interessierte Menschen, sowie Angler und Hundehalter, die ihr Tier mit auf eine kleine Reise nehmen möchten. Die Fahrt beginnt auf der kleinen Jäglitz und führt über Kyritz (Ostprignitz) in die alte Jäglitz. Nach zwei Übernachtungen am Wasser und mehreren Umtragestellen landen die Kanuten in Strodehne. Preis: 75 Euro. Infostelle/Buchung: Andree Kienast, Dorfstraße 70, 16866 Gumtow OT Wutike, Tel.: 0170 3601135.

22. April, 07 Uhr

Fläming | Baitz | Treff: Staatliche Vogelschutzwarte

Balzzeit der Großtrappen - Rangererlebnistour

Frühaufsteher erleben Frühlingsgefühle im Naturschutzgebiet „Belziger Landschaftswiesen“, eines der letzten Refugien der Großtrappen und anderer selten gewordener Wiesenbrüter. Die wertvollen Flächen sind Europäisches Vogelschutzgebiet. Seit der Einwanderung der Großtrappen im Mittelalter findet die Balz meist am gleichen Ort statt, solange Störungen durch den Menschen unterbleiben. Die Hähne wenden bei der Balz ihr Gefieder, sodass sie aus einiger Entfernung wie große weiße Schneebälle aussehen. Neben diesem interessanten Schauspiel informiert die Naturwacht über die Schutzmaßnahmen, die seit Jahren getroffen werden, um diese vom Aussterben bedrohte Art in Brandenburg zu erhalten. Preis: 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Infostelle/Buchung: Treff: Staatliche Vogelschutzwarte, Im Winkel 13, 14806 Baitz, Tel.: 033848 60004, www.flaeming.net.

22. April, 15 Uhr

Potsdam | Potsdam | Hafen Potsdam

60. Potsdamer Flottenparade

Zum Auftakt der Hauptsaison findet die Flottenparade der Weissen Flotte Potsdam statt. Eine gute Gelegenheit, um einen ersten Ausflug per Schiff über die Havel und ihre Seen zu unternehmen. Um 15 Uhr legt die Potsdamer Flotte mit ihren acht Schiffen vom Pier an der Langen Brücke zur Korsofahrt ab. Preis: 18 Euro. Infostelle/Buchung: Hafen Potsdam, An der Langen Brücke, 14467 Potsdam, Tel.: 0331 27592-10, -20, -30, www.schifffahrt-in-potsdam.de.

22. April, 15.30 Uhr

Havelland | Ketzin OT Paretz | Schlossremise Paretz

„Mit Heinrich Heine auf Reisen“

Heinrich Heine war sicher einer der vergnüglichsten Reiseerzähler der deutschen Literatur. Besonders interessierten ihn unterwegs die verschiedenartigen Menschen und am allermeisten die Frauen, die zu beschreiben ihm besonderes Vergnügen bereitete. Die Lesung seiner Geschichten zwischen den Kutschen, Schlitten und Sänften in der Remise des Schlosses Paretz wird mit Musik untermalt. So erklingen unter anderem Werke von Georg Phillip Telemann, Richard Strauss und Benjamin Britten. Preis: 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Infostelle/Buchung: Schlossremise Paretz, Parkring 1, 14669 Ketzin OT Paretz, Tel.: 033233 736-24, www.spsg.de.

