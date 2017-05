26.04.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 18

Bereits zum zehnten Mal feiert die Stadt Oranienburg im Ruppiner Seenland am 30. April 2017 das Orangefest und erinnert damit an Louise Henriette von Oranien, die Namensgeberin der Stadt, und deren niederländische Herkunft. Vor dem Schloss und im Schlosspark gibt es an diesem Tag ein buntes Treiben mit niederländischem Handwerk, Tänzen und Musik in königlicher Umgebung, Angeboten für Kinder, Führungen durch die Museen im Schloss und vielem mehr.

Ausritte, Spaziergänge, Wanderungen, Kutschfahrten und vor allem Tiere können Familien auf dem kleinen Hof der Sternhagener Landmusikanten in der Uckermark mit seiner see- und waldreichen Umgebung mit dem Familienpass Brandenburg zum Vorteilspreis erleben. Pferde, Ponys, Esel, Kühe, Ochsen, Lamas und Alpakas freuen sich auf neugierige Besucher. Warthe und die Umgebung des Boitzenburger Landes sind mit den vielen Wäldern, Seen und Hügeln wunderbar zum Ausreiten, Wandern und Baden geeignet.

Diese und weitere Ausflugstipps im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

Nach Vereinbarung

Uckermark | Boitzenburger Land OT Warthe | Sternhagener Landmusikanten

Touren mit Tieren

Ausritte, Spaziergänge, Wanderungen, Kutschfahrten und vor allem Tiere – all das können Familien auf dem kleinen Hof mit seiner see- und waldreichen Umgebung erleben. Pferde, Ponys, Esel, Kühe, Ochsen, Lamas und Alpakas freuen sich auf neugierige Besucher. Warthe und die Umgebung des Boitzenburger Landes sind mit den vielen Wäldern, Seen, Hügeln wunderbar zum Ausreiten, Wandern und Baden geeignet. 200 Meter von dem Hof entfernt führt der glatt asphaltierte Radweg „Spur der Steine" von Templin nach Fürstenwerder. Darauf lässt sich auch sehr gut skaten. Die attraktivsten Sehenswürdigkeiten sind das nahe Schloss und die Klosterruine mit Mühlenmuseum in Boitzenburg, die Gollmitzer Wassermühle, die Altstadt von Templin und die Flößerstadt Lychen. Preis: 22 Euro, Kinder bis 12 Jahre 18 Euro für einen geführten Ausritt in die Natur (pro Stunde Reiten). Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: 17 Euro, Kinder bis 12 Jahre 14 Euro für einen geführten Ausritt in die Natur (pro Stunde Reiten). Infostelle/Buchung: Sternhagener Landmusikanten, Luisenfelde 1, 17268 Boitzenburger Land OT Warthe, Tel.: 0157 54497322, Jdamminger@googlemail.com, www.sternhagener-landmusikanten.de.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

26. April – 01. Mai

Potsdam | Potsdam | Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf

Sehsüchte Filmfestival - 46. Internationales Studierendenfilmfestival

Vom 26. April bis zum 1. Mai 2017 ruft zum 46. Mal die Sehsucht! An diesen fünf Frühjahrs-Tagen lädt das internationale Studierendenfilmfestival Sehsüchte zum exzessiven Filmeschauen in die Babelsberger Kinos ein. Organisiert von Masterstudierenden der Medienwissenschaft sowie vielen Helfer/innen anderer Studiengänge wird die Medienstadt Babelsberg auch in diesem Jahr wieder zur blühenden Begegnungsstätte für den internationalen Filmnachwuchs, etablierte Filmschaffende und Filmfans. Eine erlesene Auswahl der frischesten Werke aufstrebender Filmemacher/innen werden um mehr als zehn verschiedene Preise konkurrieren. Das über 40 Stunden reiche Filmprogramm wird die Kinos der Medienstadt füllen und ihre Popcorn-Maschinen anfeuern. Der Standort Potsdam-Babelsberg sorgt dabei alljährlich für die ganz besondere Sehsüchte-Atmosphäre. Denn deutsche Filmgeschichte und aktueller Studiobetrieb, studentische Kreativität und akademischer Wissensdurst treffen hier aufeinander. Preis: Einzelkarte 7 Euro, ermäßigt 5 Euro, Tageskarte 17 Euro, ermäßigt 12 Euro, Festivalpass 30 Euro, ermäßigt 25 Euro. Infostelle/Buchung: Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, Marlene-Dietrich-Allee 11, 14482 Potsdam, Tel.: 0331 6202780, info@sehsüchte.de, www.sehsuechte.de.

28. April

Elbe-Elster-Land | Finsterwalde | Sängerstadtmarketing e.V. & Touristinformation

Maibaum-Fest Finsterwalde

Auf den Marktplatz wird auch in diesem Jahr wieder traditionell der Maibaum von den Handwerkern der Region gestellt. Alles ausschließlich per Muskelkraft. Musik und Tanz umrahmen das Fest. Infostelle/Buchung: Sängerstadtmarketing e.V. & Touristinformation, Markt 1, 03238 Finsterwalde, Tel.: 03531 717830, info@finsterwalde-touristinfo.de, www.finsterwalde-touristinfo.de.

29. April, 15 Uhr

Lausitzer Seenland | Welzow | excursio Besucherzentrum

Bergbau damals und heute

120 Jahre Bergbau in vier Stunden – Interessierte begeben sich auf eine Zeitreise durch die Bergbaugeschichte der Region. Bei einer Wanderung besichtigen sie die noch heute im Gelände sichtbaren Spuren der Gewinnung des „Schwarzen Goldes“ im Altbergbau. Bei einer Fahrt mit dem Mannschaftstransportwagen lassen sich die Dimensionen des Tagebaus Welzow-Süd mit seiner beeindruckenden Gerätetechnik und der neu erschaffenen Landschaft nach dem Tagebau bestaunen. Preis: 29 Euro, ermäßigt 24 Euro. Infostelle/Buchung: excursio Besucherzentrum, Heinrich-Heine-Straße 2, 03119 Welzow, Tel.: 035751 275050, info@bergbautourismus.de, www.bergbautourismus.de.

29. April, 19.30-22.30 Uhr

Barnimer Land | Tuchen-Klobbicke | Fachwerkkirche Tuchen

Konzertfrühling - Stimmen der Nacht

Die Abendexkursion führt an die Kleingewässer rund um Trampe zu Laubfrosch, Rotbauchunke und Co. Die Männchen sind in bester Hochzeitsstimmung, was nicht zu überhören ist. Mit Anbruch der Dämmerung, wenn die anderen Geräusche leiser werden und langsam ausklingen, ist das „Froschkonzert“ überwältigend. Die Kleingewässer werden mit eigenem PKW angefahren. Da die Sänger bei ungeeignetem Wetter (kühl, windig, regnerisch) verstummen, ist es ratsam, sich zeitnah informieren, ob die Tour stattfindet. Feldstecher und Taschenlampe nicht vergessen. Preis: Um eine Spende wird gebeten. Infostelle/Buchung: Fachwerkkirche Tuchen, Kirchstraße 12, 16230 Breydin OT Tuchen, Tel.: 03337 451542 oder 0175 7213078, melchow@naturwacht.de, www.naturwacht.de.

29. April, 20 Uhr

Fläming | Borkheide | Gemeinde Borkheide

Gospeldiva sprengt das Mikrofon

Auf Ihrer Deutschland-Tournee, die unter dem Motto „Black and White“ steht, gastiert Deborah Woodson pünktlich zum 80. Jubiläum der Gemeinde auch in Borkheide. Ihr Temperament ist nicht zu bremsen und es wird kaum jemanden geben, der nicht von ihrer Ausstrahlung in den Bann gezogen wird. Da sie selbst komponiert, singt sie mit ihrer gnadenlos fantastischen Stimme neben bekannten Gospels oft auch eigene Lieder. Preis: Um eine Spende wird gebeten. Infostelle/Buchung: Gemeinde Borkheide, Marktplatz, 14822 Borkheide, Tel.: 033845 908334.

29. April, 20.30-23 Uhr

Seenland Oder-Spree | Fürstenwalde | Parkbühne Fürstenwalde

"Völkerball" A Tribute to Rammstein

Die Band versetzt ihr Publikum in eine andere Welt, eingehüllt in eine urgewaltige Atmosphäre, die sich in den gnadenlosen Texten der Rammstein-Songs wiederfindet. Genau wie bei Rammstein liegt ihre Musik irgendwo zwischen Genie und Wahnsinn, Faszination und Ekel, Lust und Schmerz. Mithilfe von mühevoll nachgebildeten Requisiten, Outfits und Maske verstehen es die sechs Völkerball-Musiker, in die Rollen ihrer jeweiligen „Vorbilder“ zu schlüpfen. Selbst gestandene Rammstein-Fans werden ungläubig die Augen reiben. Preis: 25 Euro. Infostelle/Buchung: Parkbühne Fürstenwalde, Hangelsberger Chaussee, 15517 Fürstenwalde/Spree, www.die-parkbuehne.de.

29. – 30. April

Dahme-Seenland | Königs Wusterhausen | Kirchplatz / Ehrenhof vor den Kavalierhäusern

11. Königlicher Wusterhausener Keramik- und Kunsthandwerkermarkt

Der 11. Königliche Wusterhausenener Keramik- und Kunsthandwerkermarkt findet in diesem Jahr wieder in der historischen Mitte vor dem Schloss Königs Wusterhausen statt. Die Besucher können sich auf viele, schöne und ausgefallene Exponate der Keramik- und Handwerkerkunst freuen. An mehr als 80 Ständen finden die Besucher Kunsthandwerk zum Bestaunen und Kaufen. Außerdem gibt es Musik und Theater sowie Speisen vom Grill und hausgebrautes Bier. Infostelle/Buchung: Kirchplatz / Ehrenhof vor den Kavalierhäusern, Schlossplatz 1 / Kirchplatz, 15711 Königs Wusterhausen, www.koenigs-wusterhausen.de.

29. – 30. April

Brandenburg | verschiedene Orte

Brandenburg radelt an: Auftakt der Fahrradsaison 2017

29. April – 07. Mai

Havelland | Werder | Inselstadt Werder

30. April, 10 Uhr

Prignitz | Boberow | Moorscheune Boberow

7 Jahre Moorscheune & Moorlauf

Die Moorscheune feiert Geburtstag und präsentiert zu diesem freudigen Anlass ein buntes Programm mit dem beliebten Moorlauf, Blasmusik sowie geführten Wanderungen rund um das frühlingshafte Rambower Moor. Auch eine Hüpfburg und Kremserfahrten wird es geben. Infostelle/Buchung: Moorscheune Boberow, Mellener Weg 3, 19357 Boberow, Tel.: 038781 429599 oder 0172 4205214, kontakt@moorscheune.de, www.moorscheune.de.

30. April, 10 Uhr

Ruppiner Seenland | Oranienburg | Schlosspark Oranienburg

Orangefest

01. Mai, 10-17 Uhr

Spreewald | Langengrassau | Freilichtmuseum Höllberghof

Maifest - Tag der Natur

Das Familienfest bietet für jeden das Richtige: Ein Handwerker- und Bauernmarkt verführt zum Stöbern. Auf der Pflanzentauschbörse werden Stauden und Gärtnertipps weitergegeben. In der Scheune gibt es Theater. Auf die Kinder warten Bastel- und Spielangebote. Die Bewegung sollte nicht zu kurz kommen. Darum sorgt der Höllberglauf für den nötigen Schwung am Feiertag. Auch die Tier- und Pflanzenarten des Jahres spielen eine Rolle. Denn viele Akteure vermitteln unterhaltsam Interessantes zu den verschiedenen Wild- und Nutztieren, Wild- und Kulturpflanzen. Natürlich wird pünktlich zum 1. Mai der Maibaum aufgestellt, begleitet von Folklore und Trachtentänzen. Preis: 4,50 Euro, ermäßigt 2 Euro. Infostelle/Buchung: Freilichtmuseum Höllberghof, Heideweg 3, 15926 Heideblick OT Langengrassau, Tel.: 035454 7405.

01. Mai

Niederlausitz | Forst | Ostdeutscher Rosengarten Forst

Saisoneröffnung im Ostdeutschen Rosengarten

Die traditionelle Saisoneröffnung für Rosenfreunde- und Liebhaber, für Gartenkunst-Interessierte, Traditionsbewusste und alle die, die das Erwachen der Fauna und Flora entdecken wollen. Parkführungen, musikalische Unterhaltung und vieles mehr erwartet die Besucher im Ostdeutschen Rosengarten Forst. Preis: 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro, Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr frei. Infostelle/Buchung: Ostdeutscher Rosengarten Forst, Wehrinselstraße 42, 03149 Forst, www.rosengarten-forst.de.

