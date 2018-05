26.04.18

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 18

Mit einem Familienfest wird am 29. April 2018 in Potsdam im Stadtbad Park Babelsberg der wohl schönste Saisonbeginn des Frühjahrs gefeiert. Das Potsdamer Stadtbad eröffnet und gibt den Startschuss für den großen Wasserspaß. Die Besucher des Familienfestes können sich auf verschiedene Spiele, Musik, Stockbrot, eine Feuerschale und noch so einiges mehr freuen.

Die Sternfahrt beim Anradeln in der Prignitz am 28. April 2018 führt auf den Paul-Lincke Platz nach Wittenberge. Mit von der Partie sind das Amt Bad Wilsnack-Weisen, die Rolandstadt Perleberg, die Stadt Pritzwalk mit der Gemeinde Groß Pankow und die Stadt Wittstock/Dosse mit der Gemeinde Heiligengrabe sowie das Dosse-Seen-Land mit der Stadt Kyritz und der Gemeinde Wusterhausen/Dosse. Vor Ort warten ab 13 Uhr ein buntes Bühnenprogramm mit Live-Musik, ein Familienfest und eine offene Ladenmeile, die zum Schlendern einlädt.

Wenn die Obstbäume im Frühjahr blühen, feiert Werder im Havelland sein Baumblütenfest. Es hat den kleinen Ort westlich von Potsdam weit über die Grenzen Deutschlands hinaus berühmt gemacht. Vom 28. April bis 6. Mai 2018, also neun Tage lang, sorgen in der idyllischen Altstadt auf der Havelinsel rund 450 Verkaufsstände, verschiedene Bühnen und viele Fahrgeschäfte für beste Stimmung. In der Umgebung öffnen die Plantagen und Obsthöfe, in denen die Besucher die Blütenpracht der Bäume und den beliebten Obstwein genießen können. Ein weiterer Höhepunkt ist natürlich die Wahl der Baumblütenkönigin.

Mit dem Familienpass Brandenburg kann man vergünstigt im Seenland Oder-Spree in Strausberg an echten Bergen klettern, spannende Höhlen erforschen oder hinter einem 7 Meter hohen Wasserfall kraxeln. In der CLIMB UP Bergwelt kann man spannende Abenteuer erleben. 10 verschiedene Routen inkl. Gipfelkreuz und 8 Erlebnishöhlen gibt es zu erkunden – auch ohne jegliche Vorkenntnisse.

Diese und weitere Ausflugstipps im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

März – Oktober

Seenland Oder-Spree ǀ Strausberg ǀ CLIMB UP

Fels- und Höhlenklettern für jedermann

An echten Bergen klettern, spannende Höhlen erforschen oder hinter einem 7 Meter hohen Wasserfall kraxeln – in der CLIMB UP Bergwelt kann man spannende Abenteuer erleben. 10 verschiedene Routen inkl. Gipfelkreuz und 8 Erlebnishöhlen gibt es zu erkunden – auch ohne jegliche Vorkenntnisse. Preis: 21 Euro, Kinder bis 12 Jahre 15 Euro für 2,5 Stunden Kletterabenteuer in der Bergwelt inkl. Ausrüstung und Einweisung. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: 17 Euro, Kinder bis 12 Jahre 13,40 Euro für 2,5 Stunden Kletterabenteuer in der Bergwelt inkl. Ausrüstung und Einweisung. Infostelle/Buchung: CLIMB UP, Sport- und Erholungspark 32, 15344 Strausberg, Tel.: 030 810301009, www.climbup.de.

Der Familienpass Brandenburg 2017/2018 bietet 549 rabattierte Angebote aus den Bereichen Kultur, Sport, Natur und Freizeit. Er ist bis 30.06.2018 und für die ganze Familie (mindestens ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) gültig. Erhältlich ist der Familienpass Brandenburg im Zeitschriftenhandel, in Schulen und Kindertagesstätten, in Touristeninformationen, bei den Lokalen Bündnissen für Familie, in Buch- und Spielzeughandlungen, bei Rabattanbietern, in Bibliotheken und in allen Filialen von Getränke Hoffmann. Im Internet lässt er sich unter www.familienpass-brandenburg.de bestellen.

Der Tipp rund ums Wasser:

29. April, 10 Uhr

Potsdam ǀ Potsdam ǀ Stadtbad Park Babelsberg

Saisoneröffnung im Strandbad

Mit einem Familienfest wird der wohl schönste Saisonbeginn des Frühjahrs gefeiert. Das Potsdamer Stadtbad eröffnet und gibt den Startschuss für den großen Wasserspaß. Die Besucher des Familienfestes können sich auf verschiedene Spiele, Musik, Stockbrot, eine Feuerschale und noch so einiges mehr freuen. Für die jüngsten Badegäste gibt es eine Hüpfburg und mit etwas Geschick können sie im Pool nicht durch, sondern sogar über das Wasser laufen. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Stadtbad Park Babelsberg, Am Babelsberger Park 2, 14482 Potsdam, Tel.: 0331 6611000, www.swp-potsdam.de.

Weitere Veranstaltungen und Informationen rund um´s Wasser in Brandenburg gibt es unter: www.reiseland-brandenburg.de/wasserurlaub-in-brandenburg/

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

26. April, 20 Uhr

Ruppiner Seenland ǀ Neuruppin ǀ Kulturhaus Neuruppin

Chinesischer Nationalcircus - The Grand Hongkong Hotel

Der Chinesischer Nationalcircus gastiert mit seiner aktuelle Produktion „The Grand Hongkong Hotel“ im Kulturhaus Neuruppin. Nach der Erfolgsshow Shanghai Nights folgt damit ein weiterer Hotspot aus dem Reich der Mitte: Hongkong wird zum Thema eines verblüffenden Akrobatikmärchens. Die Metropole war von Mitte des 19. bis zum Ende des letzten Jahrhunderts eine britische Kronkolonie im südchinesischen Meer, umgeben von dem großen allgegenwärtigen Reich der Mitte. Nicht zuletzt ist es auch dieser besonderen Position zwischen den Welten geschuldet, dass in dieser Stadt Handel, Wirtschaft und Population boomten. Preis: ab 40,10 Euro. Infostelle/Buchung: Kulturhaus Neuruppin, Karl-Marx-Straße 103, 16816 Neuruppin, Tel.: 03391 3555300, www.kulturhaus-neuruppin.de.

28. April

Prignitz ǀ Wittenberge ǀ Paul-Lincke Platz

Anradeln in der Prignitz

Die ersten Sonnenstrahlen versorgen uns schon mit Energie und die Wärme lockt nach draußen. Damit wird es Zeit, das Fahrrad zu entstauben. Der Beginn der Radsaison im Radlerparadies Prignitz steht unmittelbar bevor. Traditionell findet die Saison ihren Auftakt mit dem Anradeln, das ein gutes Aufwärmprogramm für die bevorstehenden Radtouren bildet. Die Sternfahrt führt auf den Paul-Lincke Platz nach Wittenberge. Neben der Stadt an der Elbe beteiligen sich das Amt Bad Wilsnack-Weisen, die Rolandstadt Perleberg, die Stadt Pritzwalk mit der Gemeinde Groß Pankow und die Stadt Wittstock/Dosse mit der Gemeinde Heiligengrabe sowie das Dosse-Seen-Land mit der Stadt Kyritz und der Gemeinde Wusterhausen/Dosse am Anradeln. Vor Ort warten ab 13 Uhr ein buntes Bühnenprogramm mit Live-Musik, ein Familienfest und eine offene Ladenmeile, die zum Schlendern einlädt. Infostelle/Buchung: Paul-Lincke-Platz, 19322 Wittenberge, Tel.: 03876 30741920, www.dieprignitz.de.

28. April, 16 Uhr

Elbe-Elster-Land ǀ Doberlug-Kirchhain ǀ Stadthalle

Die lustigen Musikanten unterwegs

Marianne & Michael, das Traumpaar der Volksmusik, präsentieren live ihre größten Hits und schönsten Liedern und zünden ein echtes Feuerwerk der volkstümlichen Musik. Mit dabei haben sie einige hochkarätige Gäste, darunter die bezaubernde Angela Wiedl und Ronny Weiland, der Sänger mit der tiefen Stimme. Das Publikum kann sich auf ein rauschendes Fest der Volksmusik freuen und unvergessliche Stunden bei viel Musik und bester Unterhaltung genießen. Preis: 39-46 Euro. Infostelle/Buchung: Stadthalle, Waldhufenstraße 97, 03253 Doberlug-Kirchhain, Tel.: 035322-68080, www.wg-doki.de.

28. April, 17 Uhr

Fläming ǀ Jüterbog ǀ Kulturquartier Mönchenkloster

FlämingFolk

Das Festival soll den Folk im Fläming beleben, urwüchsige Musikfreude entwickeln, vielleicht auch manche musikalische Wurzel in der Region entdecken und Traditionen entwickeln. Mit dabei ist unter anderem „Chris Lunatis. Sie spielt Folk-Klassiker aus verschiedenen Ländern Europas auf der keltischen Harfe. Die Berliner Band „Larkin“ ist der Headliner des ersten Folkfestes in Jüterbog. Sie zelebriert mit viel Spaß, Energie und Humor die irische Musik. Dank ihrer unterschiedlichen musikalischen Backgrounds haben die Musiker einen eigenen, kraftvollen Stil geschaffen. Das Markenzeichen der Mittelalter-Folkband „Rabenbrüder“ ist hingegen traditionelle, aus dem Mittelalter überlieferte Spielmannskunst. Preis: Vorverkauf: 18 Euro, Abendkasse 21 Euro. Infostelle/Buchung: Kulturquartier Mönchenkloster Jüterbog, Mönchenkirchplatz 4, 14913 Jüterbog, Tel.: 03372 463113, www.jueterbog.eu.

28. – 29. April, 10 Uhr

Spreewald ǀ Vetschau OT Raddusch ǀ Slawenburg Raddusch

Maifest

Auf dem Gelände der Slawenburg wird ein großes Familienfest gefeiert. "Die Milzener e.V." präsentieren mittelalterliches Handwerk. Weiterhin wird es eine Greifvogelflugshow, Bogenschießen, Ponyreiten sowie Spiele für jedes Alter geben. Musikalisch umrahmt wird das Fest von mittelalterlich-poppiger Live-Musik von der Leipziger Gruppe "Murkeley". Infostelle/Buchung: Slawenburg Raddusch, Zur Slawenburg 1, 03226 Vetschau/Spreewald OT Raddusch, Tel.: 035433 55522, www.slawenburg-raddusch.de.

28. April – 06. Mai

Havelland ǀ Werder ǀ Inselstadt Werder

139. Baumblütenfest

Wenn die Obstbäume im Frühjahr in voller Blüte stehen, feiert Werder sein Baumblütenfest. Es hat den kleinen Ort westlich von Potsdam weit über die Grenzen Deutschlands hinaus berühmt gemacht. Neun Tage lang sorgen in der idyllischen Altstadt auf der Havelinsel rund 450 Verkaufsstände, verschiedene Bühnen und viele Fahrgeschäfte für beste Stimmung. In der Umgebung öffnen Plantagen und Obsthöfe, in denen Besucher die Blütenpracht der Bäume und den beliebten Obstwein genießen können. Ein weiterer Höhepunkt ist die Wahl der Baumblütenkönigin. Infostelle/Buchung: Inselstadt Werder, 14542 Werder, Tel.: 03327 43110, www.werder-havel.de.

29. April, 10 Uhr

Barnimer Land ǀ Bernau ǀ Bernauer Stadtpark am Pulverturm

Kunst- und Handwerkermarkt

Mehr als 70 Künstler, Kunsthandwerker und Händler aus der Region, Deutschland und auch aus Polen bieten ihre Waren zum Kauf an: Gemaltes und Gedrucktes, Gedrechseltes und Gesägtes, Genähtes, Gefilztes und vieles mehr. Der Besuch des Marktes ist ein besonderes Erlebnis für die ganze Familie. Denn neben Kunst und Handwerk bietet der Markt ebenfalls kulturelle Unterhaltung. Kinder können Keramik bemalen, Schmuck kreieren, sich schminken lassen oder auf dem Spielplatz herumtoben. Infostelle/Buchung: Bernauer Stadtpark am Pulverturm, 16321 Bernau, Tel.: 03338 761919, www.bernau-bei-berlin.de.

29. April, 16 Uhr

Seenland Oder-Spree ǀ Oderaue ǀ Theater am Rand

Vom Fischer und seiner Frau

Ein Stück über das Wünschen, frei nach dem Märchen der Gebrüder Grimm mit dem Hermannshoftheater aus Wümme. Der Fischer und seine Frau lebten zusammen in einer alten Hütte dicht an der See. Als dem Fischer nach langer Not endlich ein riesiger Butt ins Netz geht, singt dieser und bittet, man möge ihn frei lassen. Da muss der Fischer sich von seiner Frau wütende Vorwürfe anhören, dass er sich einen solchen Fang hat entgehen lassen. Der Fisch schenkt ihnen zum Dank ein Häuschen. Doch die Frau fordert immer mehr, schließlich will sie – in standesgemäßen Palästen - König und Papst sein. Der Butt gewährt alles, als sie aber beansprucht, Gott selbst zu sein, fällt die schöne Welt wie ein Kartenhaus zusammen. Preis: 10-15 Euro. Infostelle/Buchung: Theater am Rand, Zollbrücke Nr. 16, 16259 Oderaue, Tel.: 033457 66521, www.theateramrand.de.

30. April

Uckermark ǀ Prenzlau ǀ Innenstadt

MusikNacht

Bei dem Konzept der Prenzlauer MusikNacht haben sich mehrere Gaststätten der Stadt zusammengeschlossen und sich zum Ziel gesetzt, die „MusikNacht“ als einen festen Kulturtermin zu etablieren. Die Besucher bezahlen nur einmal Eintritt und bekommen dann an mehreren Spielstätten handgemachte Musik geboten und der Partyspaß wird garantiert. Mit dabei sind unter anderem das Café & Steakhouse DOM, Sempre Roma, Hotel Overdiek & Ovi´s Pub, Wein- und Teehaus Gotzmann und die Hotel Uckermark Bar. Infostelle/Buchung: Innenstadt, Friedrichstraße und Friedrichstraße, 17291 Prenzlau, Tel.: 03984 752123.

30. April, 16 Uhr

Potsdam ǀ Potsdam ǀ Filmpark Babelsberg

Walpurgisnacht im Filmpark Babelsberg

Rund um das Hexenhaus, in der Mittelalterstadt, in Panama – Janoschs Traumland und im Erlebnisrestaurant „Prinz Eisenherz“ erwacht die mystische Welt der Fantasy-Filme. Elfen, Faun und Fabelwesen lassen die Flügelchen klappern und treiben ihren Schabernack - katzenhaft gemein, verspielt und ein bisschen grauenvoll. Nächtliche Unholde und raubeinige Zwerge gesellen sich zu warzennasigen Hexen und schrumpeligen Schranzen. Auch Mittelerde schickt fantastische Wesen: Gandalf, Legolas und die Hobbits verzaubern. Livemusik und lustige Mitmachaktionen wie „HexenBesenBasteln“ oder „Wer traut sich? – Und plötzlich verheiratet“ sorgen für Spaß und Unterhaltung. Schlemmen und Schlürfen heißt es bei deftigem Hexeneintopf, leckerem Stockbrot, spritziger Maibowle und süffigem Met. Eine atemberaubende Feuershow läutet das große Hexenfeuer ein, welches den Winter endgültig vertreibt. Preis: 9 Euro, Kinder (4-16 Jahre) 5 Euro. Infostelle/Buchung: Filmpark Babelsberg, Großbeerenstraße 200, 14482 Potsdam, Tel.: 0331 7212750, www.filmpark-babelsberg.de.

01. Mai, 10 Uhr

Lausitzer Seenland ǀ Döllingen ǀ Pomologischer Lehr- und Schaugarten

Blütenfest

Ein duftendes Blütenmeer von Obstbäumen begrüßt die Besucher am 1. Mai. Anlass genug, um die Obstsaison zu eröffnen. Neben Wissenswertem gibt es auch kulinarische Verführungen rund um den Apfel. Zudem stehen regionale Produkte zum Kosten und Kaufen bereit. Preis: Um eine Spende wird gebeten. Infostelle/Buchung: Pomologischer Lehr- und Schaugarten Döllingen, An der Umgehungsstraße, 04928 Döllingen, Tel.: 035341 61512.

01. Mai, 14 Uhr

Dahme-Seenland ǀ Heidesee OT Prieros ǀ Biogarten Prieros

Saisonstart im Biogarten

Zum 1. Mai wird der Biogarten herausgeputzt. Die Besucher können so bereits erkennen, was hier in den nächsten Monaten alles gedeihen wird. Bei Musik, Kaffee und Kuchen und einem kleinen Gartenmarkt wird der Start in die neue Saison gefeiert. Der Chefgärtner führt durch den Garten und gibt aktuelle Neuerungen und Informationen zum Jahresprogramm bekannt. Fachfragen sind dabei willkommen. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Biogarten Prieros, Mühlendamm 14, 15754 Heidesee OT Prieros, Tel.: 03546 201060, www.vhs-dahme-spreewald.de.

