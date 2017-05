04.05.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 19

Per Velo oder per Pedes erkunden die Ausflügler am 4. Mai 2017 in Rühstädt in der Prignitz bei der „Exkursion durchs Storchenland – Deichtour" den Lebensraum des Weißstorches. Vorbei am Wasserturm in Rühstädt, dem Eiskeller und Schwanenteich des Schlossparks geht es weiter entlang des Deiches bis zur Wehranlage in Gnevsdorf und zurück auf alten Feldwegen durch Wiesen und Grünland, dem Nahrungsgrund der Störche bis zum NABU-Besucherzentrum.

Das Mai- und Hafenfest an der Seepromenade des Ruppiner Sees in Neuruppin ist eine Traditionsveranstaltung mit jeder Menge Sport und reichlich Vergnügungen für die ganze Familie und eine der wichtigsten Veranstaltungen der Fontanestadt. Es bietet vom 5.-7. Mai 2017 ein großes Drachenbootrennen, das Festgelände an der Klosterkirche und am "Bollwerk" lädt mit Fahrgeschäften, vielfältigen gastronomischen Angeboten, einem Kinderspielplatz und großem Festzelt ein.

Das Rossini Quartett und das Posaunenquartett OPUS 4 präsentieren gemeinsam am 7. Mai 2017 ein Programm zum Thema „Leuchtpunkte auf Luthers Weg“ in Buckow im Seenland Oder-Spree in der Wallfahrtskirche. Dann erklingen Werke unter anderem von Claudio Monteverdi, Michael Praetorius und Heinrich Schütz. In den alten Kirchenmauern, die bereits 1344 erstmals urkundlich erwähnt wurden, kommen auch die Barockposaunen zum Einsatz, mit denen OPUS 4 stets einen authentischen Klang erschafft und den Zuhörer mit auf eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit nimmt.

Das Freizeitcenter Margaretenhof in Brandenburg an der Havel bietet seinen Gästen auf 5.000 Quadratmetern viel Platz für verschiedenste Freizeitaktivitäten. Neben der schön gelegenen 18-Loch-Minigolfanlage befinden sich auf dem Gelände eine Außen- und Innentennisanlage sowie ein Beachvolleyballplatz und zwei Bowlingbahnen. Mit dem Familienpass Brandenburg gibt es eine Runde Minigolf zum Vorteilspreis.

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

Ostern – Oktober, Mittwoch – Sonntag, 10-19 Uhr

Havelland | Brandenburg an der Havel | Margaretenhof

Minigolf im Schaugarten

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

04. Mai, 14-17 Uhr

Prignitz | Rühstädt | NABU Besucherzentrum

Exkursion durchs Storchenland – Deichtour

04. Mai, 18-19.30 Uhr

Spreewald | Lübben | Rathaus

Was uns blieb - sorbisches Erbe in der Alltagskultur der Lübbener Gegend

Der aus Dollgen stammende sorbische Liederpoet Bernd Pittkunings gibt in seinem Vortrag auf überraschend humorvolle Weise Beispiele des Sorbischen im Alltag, bei den Festen und in der Sprache der Bevölkerung des Unterspreewalds. Preis: 4 Euro. Infostelle/Buchung: Rathaus Lübben, Poststraße 5, 15907 Lübben, Tel.: 0355 792829.

04. Mai, 20 Uhr

Niederlausitz | Guben | Klosterkirche Guben

Tenöre4you-Stimmen die unter die Haut gehen

Die Tenöre4you präsentieren in ihrem Konzert die perfekte Pop-Klassik-Mischung mit grandiosem, erstklassigem Live-Gesang in italienischem Gesangsstil. Wer fantastische Songs und eine großartige Licht-Show erleben möchte, ist bei den Tenören4you genau richtig. Denn sie bieten ein wahrhaft atemberaubendes Erlebnis mit den berühmtesten, legendären Welthits aus Pop, Klassik, Musical und Filmmusik. Preis: Vorverkauf 18,50 Euro, Abendkasse 21 Euro. Infostelle/Buchung: Klosterkirche Guben, Kirchstraße, 03172 Guben, Tel.: 01805 565465.

05. – 07. Mai, 10.45 Uhr

Ruppiner Seenland | Neuruppin | Bollwerk Neuruppin

Neuruppiner Mai- und Hafenfest

06. Mai, 19 Uhr

Seenland Oder-Spree | Bad Saarow | Theater am See

Frühlingstanz

Das Theater am See bittet zum Tanz. Wer nicht in die Disco gehen, sondern entspannt und in gemütlichem Ambiente einen klassischen Walzer, Rumba oder einen flotten Cha-Cha-Cha aufs Parkett bringen will, ist beim Frühlingstanz genau richtig. Für eine gelungene musikalische Mischung sorgt der DJ. Gern erfüllt er auch besondere Musikwünsche. Neben guter und vor allem tanzbarer Musik ist für das leibliche Wohl ebenfalls gesorgt. Das Restaurant „Park-Café“ verwöhnt die Gäste kulinarisch mit einer reichhaltigen Auswahl an Speisen und Getränken. Preis: 14,50 Euro zzgl. Gebühren. Infostelle/Buchung: Theater am See, Seestraße 22, 15526 Bad Saarow, Tel.: 033631 868323, info@theater-am-see.de, www.theater-am-see.de.

06. Mai, 20-22 Uhr

Barnimer Land | Joachimsthal | Kulturhaus Heidekrug

Musicalgala

Zeitlose Musicalklassiker und aktuelle Produktionen in einem Konzert vereint, präsentiert das Salonorchester des Brandenburgischen Konzertorchesters Eberswalde unter dem Motto „Ich hätt´ getanzt heut´ Nacht“. Das Ensemble entführt sein Publikum in die Welt des „Phantom der Oper“, lädt ein zum Tanz mit „My fair lady“, geht auf Reisen nach „Chicago“, bittet zum Empfang bei Kaiserin „Elisabeth“ und gesteht „Beatles forever“. Von gefühlvollen Balladen bis hin zu klangvollen Rhythmen ist bei diesem Konzert alles vertreten. In die verschiedensten Rollen schlüpft an diesem Nachmittag Gesangssolistin Alexandra Broneske (Mezzosopran), die mit ihrer Spielfreudigkeit das Publikum mitreißt. Preis: 12 Euro, Kinder bis 12 Jahre 5 Euro. Infostelle/Buchung: Kulturhaus Heidekrug 2.0 e.V., Brunoldstr. 1, 16247 Joachimsthal, Tel.: 033361 6454848, info@heidekrug.org, www.heidekrug.org.

06. Mai, 21 Uhr

Lausitzer Seenland | Altdöbern | Bahnhof Luckaitztal

Nachtmusik im Teichgebiet

Froschkonzerte sind unvergessliche Naturerlebnisse. Denn in warmen Frühlingsnächten laufen Laubfrösche, Rotbauchunken und weitere amphibische Interpreten im Paarungsrausch zur Höchstform auf, um die Weibchen zu beeindrucken. Unüberhörbar werben Laubfroschmänner: Sie rufen mit einer Lautstärke bis zu 90 Dezibel – ähnlich laut wie LKW oder Rasenmäher. Es ist ein einmaliges Erlebnis, das Interessierte auf der Fußwanderung erleben können. Festes Schuhwerk und eine Taschenlampe sind notwendig. Preis: Um eine Spende wird gebeten. Infostelle/Buchung: Bahnhof Luckaitztal, 03229 Buchwäldchen, Tel.: 0170 7926946, www.naturwacht.de.

06. – 07. Mai, 10-18 Uhr

Fläming | Trebbin | Bahnhof

48 Stunden Nuthe-Nieplitz

Der Naturpark Nuthe-Nieplitz bietet mit seiner reichhaltigen Landschaft und den vielfältigen Freizeitangeboten ein besonders wertvolles Naherholungsgebiet in unmittelbarer Nähe zu den Großstädten Berlin und Potsdam. Vielen Menschen, die auf die Anreise mit Bus und Bahn angewiesen sind, bleiben die Schönheiten der Nuthe-Nieplitz-Region jedoch verborgen. Bis jetzt. Denn am ersten Wochenende im Mai verkehrt ab dem Bahnhof Trebbin stündlich ein Shuttlebus, der Ausflügler zu den schönsten Orten der Region bringt und diese so hautnah erlebbar macht. Preis: Kostenfrei. Infostelle/Buchung: Bahnhof, 14959 Trebbin, Tel.: 033731 700460, www.stadt-trebbin.de.

07. Mai, 06-09 Uhr

Elbe-Elster-Land | Schacksdorf | Naturparadies Grünhaus / Gasthaus Zierenberg

Tiefflieger und Himmelsstürmer

Im Naturparadies Grünhaus haben sich inzwischen schon wieder viele faszinierende Vogelarten eingefunden, die jedes Jahr im Frühling aus den Winterquartieren zurückkehren. Dazu gehören unter anderem der Steinschmätzer, der Brachpieper und der Wiedehopf. Ausgerüstet mit Spektiv wandern Hobby-Ornithologen mit Biologin Sandra Stahmann durch die Bergbaufolgelandschaft und erkunden, was es am frühen Morgen zu sehen und natürlich auch zu hören gibt. Bitte Ferngläser mitbringen. Preis: 5 Euro, ermäßigt 3 Euro, Familien 10 Euro. Infostelle/Buchung: Naturparadies Grünhaus / Gasthaus Zierenberg, Chausseestr. 6, 03238 Schacksdorf, Tel.: 03531 609611, Stefan.Roehrscheid@NABU.de, www.naturerbe.nabu.de.

07. Mai, 15 Uhr

Potsdam | Potsdam | Gartenanlage des Belvedere auf dem Pfingstberg

Kultur in der Natur: Pavel Gaida - Rock-Romantiker mit Russischer Seele

Seine Musik bezeichnet Pavel Gaida als „La Chanson en russe“ - eine virtuose Mischung aus Jazz, Rock, ethnischen und klassischen Elementen, versetzt mit einem unüberhörbaren Schuss russischer Seele. Diese singt aus Pavel Gaida mal rockig temperamentvoll, mal sehnsüchtig, mal balladenhaft. Heraus kommen Folksongs, die unter die Haut gehen. Pavel Gaida und seine hervorragende Begleitband an Gitarre, Bass und Schlagzeug versprechen modernes, russisches Musik-Entertainment, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Preis: Um eine Spende wird gebeten. Infostelle/Buchung: Gartenanlage des Belvedere auf dem Pfingstberg, 14469 Potsdam, Tel.: 0331 20057930, www.pfingstberg.de.

07. Mai, 16 Uhr

Uckermark | Prenzlau | Uckerseehalle

Die große Schlagerhitparade

Der beliebte Fernseh-Moderator Sascha Heyna begrüßt die Gäste in der Uckerseehalle und führt durch das Programm. Und das hat es in sich. Denn die Elite des deutschen Schlagers, wie Andrea Jürgens, Andreas Martin, G.G. Anderson und Die Calimeros, findet sich ein und sorgt mit toller Musik und mit jeder Menge guter Laune für Stimmung. Preis: 38,90-44,90 Euro. Infostelle/Buchung: Uckerseehalle, Paul-Glöde-Straße 4, 17291 Prenzlau, Tel.: 03984 833952, stadtinfo@prenzlau.de, www.prenzlau-tourismus.de.

07. Mai, 16 Uhr

Seenland Oder-Spree | Buckow | Wallfahrtskirche

Leuchtpunkte auf Luthers Weg

