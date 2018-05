02.05.18

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 19

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

Mai - September, 10-19 Uhr

Havelland ǀ Brandenburg an der Havel ǀ Bootsverleih, Café & Pension am Pfaffe-Kai

Mit dem Auto übers Wasser

Die dem Auto übers Wasser fahren – das geht doch nicht. Das geht doch, mit den Tretbooten vom Bootsverleih, Café & Pension am Pfaffe-Kai. Nach einer Stärkung im Café geht es direkt in die Tretboote, die zumindest äußerlich normalen Autos in nichts nachstehen. Beim Treten, Paddeln oder Kajaken kann man wunderbar die herrliche Naturkulisse genießen und die Seele baumeln lassen. Preis: 14 Euro für eine Stunde im Tretboot Beetle für bis zu 4 Personen oder 1 Stunde im Kajak oder Hobie für zwei Personen. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: 3 Euro Rabatt auf die zweite gemietete Stunde. Infostelle/Buchung: Bootsverleih, Café & Pension am Pfaffe-Kai, Neustädtische Wassertorstraße 23, 14776 Brandenburg an der Havel, Tel.: 03381-7938770, www.am-pfaffe-kai.de.

Der Familienpass Brandenburg 2017/2018 bietet 549 rabattierte Angebote aus den Bereichen Kultur, Sport, Natur und Freizeit. Er ist bis 30.06.2018 und für die ganze Familie (mindestens ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) gültig. Erhältlich ist der Familienpass Brandenburg im Zeitschriftenhandel, in Schulen und Kindertagesstätten, in Touristeninformationen, bei den Lokalen Bündnissen für Familie, in Buch- und Spielzeughandlungen, bei Rabattanbietern, in Bibliotheken und in allen Filialen von Getränke Hoffmann. Im Internet lässt er sich unter www.familienpass-brandenburg.de bestellen.

Der Tipp rund ums Wasser:

08. Mai, 21.30 Uhr

Spreewald ǀ Lübben ǀ Abfahrt Hafen "Strandcafe"

Spreewälder Nachtlicht-Kahnfahrt

Bei einer romantischen Kahnfahrt entdecken Nachtschwärmer die Unterwasserwelt des Spreewaldes. Ein speziell ausgerüsteter Kahn bringt Licht in das Dunkel der Spree. Die Gäste tauchen ein in die Nacht und lassen sich von einem erfahrenen Kahnfährmann die Spree bei Nacht erläutern. Preis: 15 Euro. Infostelle/Buchung: Abfahrt Hafen "Strandcafe", 15907 Lübben, Tel.: 03546 3090.

Weitere Veranstaltungen und Informationen rund um das Wasserparadies Brandenburg gibt es unter www.reiseland-brandenburg.de/wasserurlaub-in-brandenburg.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

05. Mai, 14 Uhr

Dahme-Seenland ǀ Bestensee ǀ Hof der Familie Meier

6. Handwerker-Hoffest

Handwerker präsentieren sich, ihre Produkte und Gewerke auf dem 6. Handwerker-Hoffest in Bestensee. Korbflechter, Töpfer, Kerzenzieher und viele andere „Handwerker“ zeigen ihre Kunst und laden die Besucher dazu ein, sich selbst darin einmal zu versuchen. Besonders die Kinder werden ihre Freude daran haben, einen Korb, einen Krug oder etwas anderes herzustellen. Auch für die musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Infostelle/Buchung: Hof der Familie Meier, Dorfaue 1, 15741 Bestensee, Tel.: 033763 22794, www.bestensee.de.

05. Mai, 17 Uhr

Potsdam ǀ Potsdam ǀ Schloss und Park Babelsberg

Gartenfest am Schloss Babelsberg

Der Park Babelsberg ist wachgeküsst: Die Quellen sprudeln wieder, das Schloss und seine Terrassen erstrahlen im alten Glanz und die Wege führen zu den schönsten Aussichten auf die Stadt Potsdam. All das muss mit einem Gartenfest gefeiert werden. Am wiederhergestellten „Schwarzen Meer“ erklingen gregorianische Gesänge und an wechselnden Orten singt die A-Cappella-Band b major Lieder der Romanik. Im Pleasureground sind Musikstücke auf der syrischen Zither und der persischen Gitarre zu hören. Am Michaelsdenkmal können Kinder und Erwachsene Märchen und Balladen mit einem Bezug zum Orient des 19. Jahrhunderts lauschen und auf der Schlosswiese laden historische Holzspiele zum Ausprobieren ein. Bei Führungen durch die noch nicht restaurierten Räume des Schlosses Babelsberg und den kunstvoll angelegten Garten können sich die Besucher in die königliche Lebenswelt des 19. Jahrhunderts entführen lassen. Preis: Eintritt frei, Führung 4 Euro. Infostelle/Buchung: Schloss und Park Babelsberg, 14482 Potsdam, Tel.: 0331 96 94200, www.spsg.de.

05. Mai, 18.30 Uhr

Lausitzer Seenland ǀ Welzow ǀ excursio Besucherzentrum

Sonnenuntergang im Tagebau

Gegen Abend fährt der Mannschaftstransportwagen ab in den Tagebau Welzow-Süd. Nach kurzer Erläuterung der Großgeräte, wie der 500 Meter langen Förderbrücke F60, beginnt eine kleine Wanderung im Sonnenuntergang durch die Bergbaulandschaft. Nach einem reichhaltigen Imbiss inmitten der bizarren Szenerie geht es weiter zu einem Aussichtspunkt. Dort bietet sich ein großartiger Blick auf die beleuchteten Bergbaugeräte. Eine Anmeldung ist erforderlich. Preis: 39 Euro, ermäßigt 33 Euro. Infostelle/Buchung: excursio Besucherzentrum, Heinrich-Heine-Str. 2, 03119 Welzow, Tel.: 035751 275050, www.bergbautourismus.de.

05. – 06. Mai, ab 10 Uhr

Ruppiner Seenland ǀ Zehdenick OT Mildenberg ǀ Ziegeleipark Mildenberg

17. Märkisches Dampfspektakel

Auf eine Reise in die Zeit der Dampfmaschinen können sich die Gäste des Ziegeleiparks am ersten Wochenende im Mai begeben. Umrahmt von der Kulisse einer der bedeutendsten Stätten Brandenburger Industriekultur treffen sich Aussteller aus ganz Europa. Von großen, originalen Maschinen bis hin zu maßstabsgetreuen Nachbauten, die zu Mitfahrten einladen, steht alles unter Dampf. Ein original dampfbetriebenes Karussell aus der Schweiz und viele Kleinstdampfmaschinen sind zu erleben. Sehenswert ist natürlich die Parade. Die hauseigene LOWA Dampflok aus dem Jahre 1955 ist unterwegs und nimmt die Gäste mit zu Fahrten in die traumhafte Tonstichlandschaft. Eine einmalige Anreise zur Veranstaltung bietet am Sonntag der Verein Dampflokfreunde Berlin e.V. Mit dem einzigen erhaltenen und betriebsfähigen Dampfzug der Hauptstadt geht es von Berlin nach Zehdenick und zurück. Umrahmt wir die Veranstaltung von einem bunten Bühnenprogramm für die ganze Familie. Preis: 9 Euro, Kinder 4,50 Euro. Infostelle/Buchung: Ziegeleipark Mildenberg, Ziegelei 10, 16792 Zehdenick OT Mildenberg, Tel.: 03307 310410, www.ziegeleipark.de.

05. – 06. Mai, 11 Uhr

Havelland ǀ Brandenburg an der Havel ǀ Slawendorf am Salzhofufer

Rolandspectaculum

Auf dem Programm stehen allerlei kulturelle, kulinarische sowie handwerkliche Höhepunkte. An beiden Tagen sorgen gut 40 Händler sowie zwei Bühnen für mittelalterliches Treiben im Slawendorf. Die ganze Familie kann sich auf eine Zirkus- und Feuershow, Schaukämpfe sowie einen Fünfkampf mit überraschenden Disziplinen wie Baumstamm-Weitwurf freuen. Preis: Samstag 8 Euro, Sonntag 7 Euro, Kinder unter Schwertmaß frei. Infostelle/Buchung: Slawendorf am Salzhofufer, Neuendorfer Straße 89 c, 14772 Brandenburg an der Havel, Tel.: 03381 269114, www.rolandfest.de.

05. – 06. Mai

Brandenburg ǀ Verschiedene Veranstaltungsorte

Offene Ateliers

590 Ateliers, 750 Künstlerinnen und Künstler - auch in diesem Frühling laden sie wieder in Brandenburg die Besucher herzlich dazu ein, einen Blick in ihre Räume zu werfen und ihnen bei der Arbeit über die Schulter zu schauen. In allen vierzehn Landkreisen sowie in den Städten Potsdam und Cottbus heißen die Akteure ihre Gäste willkommen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Die Besucher können natürlich auch Arbeiten erwerben und sich selbst künstlerisch erproben. Weitere Informationen und das Programm gibt es unter: www.kulturland-brandenburg.de

06. Mai, 11 Uhr

Fläming ǀ Klaistow ǀ Spargel- und Erlebnishof Klaistow

Klaistower Spargelfest

Alljährlich widmet der Spargel- und Erlebnishof dem Beelitzer Spargel ein großes Hoffest. Die Gäste können sich unter anderem auf eine große Spargelpyramide, den Besuch der Beelitzer Spargelkönigin Lara Luisa Kramer, Tänze der Beelitzer Spargelfrauen und musikalische Untermalung freuen. Auch zu den kostenlosen Betriebsführungen sind sie herzlich eingeladen.

Beim Spargelwettschälen für Jedermann können alle großen und kleinen Köche teilnehmen. Zwei polnische Spargelschälerinnen zeigen, wie schnell sie schälen können und die Zuschauer können danach selbst einmal probieren, wie schnell sie eine Stange Spargel geschält bekommen. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Spargel- und Erlebnishof Klaistow, Glindower Straße 28, 14547 Klaistow, Tel.: 033206 61070, www.spargelhof-klaistow.de.

06. Mai, 11 Uhr

Potsdam ǀ Potsdam ǀ Treffpunkt: Kasse Belvedere Pfingstberg

Sonntagsführung „Potsdams schönste Aussicht gestern und heute“

Ein Mitglied des Förderverein Pfingstberg e.V. führt Gäste durch das historische Ensemble und seine Geschichte zurückreichend bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Anekdoten, individuelles Fachwissen und Selbsterlebtes um Karl Friedrich Schinkels Erstlingswerk, den Pomonatempel, das nach Plänen Friedrich Wilhelms IV. erbaute Aussichtsschloss Belvedere und das von Peter Joseph Lenné erschaffene Gartendenkmal stehen im Mittelpunkt des Rundgangs. Eine Anmeldung ist erbeten. Preis: 8 Euro, ermäßigt 6 Euro. Infostelle/Buchung: Treffpunkt: Kasse, Belvedere Pfingstberg, Belvedere auf dem Pfingstberg, 14469 Potsdam, Tel.: 0331 2006841, www.pfingstberg.de.

06. Mai, 15 Uhr

Elbe-Elster-Land ǀ Bad Liebenwerda ǀ Konzertmuschel im Kurpark

Saisoneröffnung der Kurkonzertreihe 2018

An Sonntag findet nach der langen Winterpause das erste Kurkonzert der Saison 2018 im Kurpark Bad Liebenwerda statt. Traditionell wird die Kurkonzertreihe durch eine Ansprache des Bürgermeisters Thomas Richter mit einem anschließenden Konzert der Big Band Bad Liebenwerda eröffnet. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Konzertmuschel im Kurpark, Am Kurpark 1, 04924 Bad Liebenwerda, Tel.: 035341 6280, www.bad-liebenwerda.de.

06. Mai, 15 Uhr

Prignitz ǀ Wittenberge ǀ Kultur- und Festspielhaus Wittenberge

Peter Pan

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt präsentieren „Peter Pan“ nach der Erzählung „Peter und Wendy“ von James M. Barrie. Alle Kinder werden einmal erwachsen, nur Peter Pan nicht. Zusammen mit den „verlorenen Jungs“ lebt er im Nimmerland – einer Insel, auf der niemand erwachsen werden muss und Wünsche in Erfüllung zu gehen scheinen, wenn man nur daran glaubt. Doch manchmal zieht es Peter Pan auch zurück in unsere Welt. Auf einem Ausflug durch London trifft er auf Wendy. Sie ist ein ganz normales Mädchen, das lesen, träumen und spielen will, wie alle Kinder das gerne tun. Wer denkt da schon an das „Erwachsenwerden“? Deshalb zögert Wendy nicht lange und folgt Peter Pan und der winzigen Fee Tinkerbell nach Nimmerland. Dort warten große Abenteuer auf sie... Preis: 12 Euro, ermäßigt 7 Euro. Infostelle/Buchung: Kultur- und Festspielhaus Wittenberge, Paul-Lincke-Platz 1, 19322 Wittenberge, Tel.: 03877 929181, www.wittenberge.de.

09. Mai

Seenland Oder-Spree ǀ Frankfurt ǀ Doppelstadt

8. Europatag in Frankfurt und Słubice

Der diesjährige Europatag steht unter dem Motto „Europäisches Kulturerbe“ und beginnt mit der feierlichen Eröffnung der Simulation der Europäischen Parlamentssitzung. Rund 100 Schülerinnen und Schüler aus Deutschland und Polen setzen sich mit der Zukunft der Europäischen Union auseinander. Am Europatag laden rund darüber hinaus 40 Veranstaltungen zum Mitmachen auf beiden Seiten der Oder ein: Kinder und Schulkinder können sich in Mitmachworkshops, Wettbewerben und Spielen rund um Europa ausprobieren. Jugendliche haben die Gelegenheit, an kreativen Performances, einer interaktiven Stadt-Rallye sowie einem Smartphone-Wettbewerb über das Leben in der Doppelstadt teilzunehmen. Studierende sind zur „Frankfurt Oderaner Marschmusik Piefke Meets Jazz“ und zu „Europa Open End“ am Brückenplatz eingeladen. Und auch für alle Bürger stehen vielfältige Veranstaltungen auf dem Programm, wie Diskussionsrunden, thematische Führungen sowie ein Workshop zur Persönlichkeitsentwicklung. Infostelle/Buchung: Doppelstadt, 15230 Frankfurt, Tel.: 033560 698514, www.frankfurt-slubice.eu.

09. Mai, 20 Uhr

Barnimer Land ǀ Eberswalde ǀ Paul-Wunderlich-Haus

PRANKE + Jim Black MALAMUTE bei "Jazz in E. No. 24 - BREAK"

Jazzfreunde können sich auf einen Doppelkonzertabend freuen. PRANKE spielt ziemlich rücksichtslos mit den verschiedensten musikalischen Stilen und wechselt immer wieder die Richtung. MALAMUTE hat die Idee von Mix-Tapes oder Playlists als Ausgangspunkt. Laufend wechseln die Farben, die Rhythmen und Melodien, die Musik ändert sich mitunter im Minutentakt. Preis: Vorverkauf: 15 Euro, ermäßigt 11 Euro, Abendkasse: 17 Euro, ermäßigt 13 Euro. Infostelle/Buchung: Paul-Wunderlich-Haus, Am Markt 1, 16225 Eberswalde, Tel.: 0177 3076684, www.mescal.de.

