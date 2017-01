04.01.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 2

„Wintermärchen im Nomadenland" gibt es am 7. Januar 2017 in den kirgischen Jurten im Volkspark Potsdam. Zu hören sind dann „Die Schneekönigin und die beiden Kinder" - nach einem Märchen von Hans Christian Andersen sowie „Die 12 Monate" - ein russisches Märchen von Samuil Marschak.

In der Neuruppiner Kulturkirche eröffnet ebenfalls am 7. Januar 2017 auch in diesem Jahr wieder das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt die neue Klassiksaison. Zu Gast ist Bariton Karsten Mewes. Unter der Leitung von Takao Ukigaya erwarten die Zuhörer verschiedenste Stücke von Isaac Albeniz‘ „Sevilla” bis hin zu Hans Christian Lumbyes „Champagner”-Galopp.

„Über allen Gipfeln ist Ruh'...!" heißt es am 8. Januar 2017 auf Schloss Paretz im Havelland. Nach einer Führung durch das Paretzer Schloss sowie die Kutschen- und Schlittenausstellung erleben die Besucher ein Konzert mit dem Duo con emozione. Am Piano musikalisch unterstützt von Norbert Fietzke singt Liane Fietzke romantische Empfindungen von Dichtern, wie Groth, Schiller, Goethe und Fontane.

Gleich zwei schöne Dauerausstellungen gibt es im Kreismuseum Bad Liebenwerda im Elbe-Elster-Land. Sie zeigen das sächsische Wandermarionettentheater mit Einblicken in das Leben reisender Komödianten sowie „Die Gebrüder Graun - zwei Musiker am Hof Friedrich des Großen in Berlin". Mit dem Familienpass Brandenburg erhält ein Kind in Begleitung eines vollzahlenden Erwachsenen freien Eintritt.

Diese und weitere Ausflugstipps im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

Ganzjährig, Dienstag – Sonntag, 10-17 Uhr

Elbe-Elster-Land | Bad Liebenwerda | Kreismuseum Bad Liebenwerda

Puppenspiel und Gebrüder Graun

Das Kreismuseum Bad Liebenwerda am Lubwartturm, einem mittelalterlichen Bergfried, lockt mit seinen Dauerausstellungen „Das Elbe-Elster-Land – Wiege des sächsischen Wandermarionettentheaters. Aus dem Leben reisender Komödianten“ und „Die Gebrüder Graun – zwei Musiker am Hof Friedrich des Großen in Berlin“. Der Bergfried ist besteigbar. Im Kreismuseum finden eine Vielzahl von Vorträgen und Veranstaltungen statt. Preis: 4 Euro, Kinder bis 18 Jahre 2 Euro. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Bei Vollzahlung eines Erwachsenen ein Kind kostenfrei. Infostelle/Buchung: Kreismuseum Bad Liebenwerda, Burgplatz 2, 04924 Bad Liebenwerda, Tel.: 035341 12455, kreismuseumbadliebenwerda@lkee.de, www.museumsverbund-lkee.de.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

06. Januar, 11 Uhr

Dahme-Seenland | Schenkendorf | Märkischer Lamahof

Glühweinwanderung mit Lamas und Alpakas

Die Wanderung führt gemütlich durch den Wald und am Wasser entlang. Jeweils zwei Personen führen zusammen ein Tier. Zum Anheizen vorher oder zum Aufwärmen nach der Tour gibt es einen heißen Glühwein oder Saft. Am Ende können die Tiere noch mit einem besonderen "Leckerli" gefüttert werden. Alle Utensilien werden gestellt und die Touren sind für jeden zu schaffen. Um eine Anmeldung wird gebeten. Preis: 30 Euro, Kinder (3-10 Jahre) 10 Euro für ca. 3-4 Stunden inkl. Getränk. Infostelle/Buchung: Märkischer Lamahof, Freiherr-von-Loeben-Straße 2, 15749 Mittenwalde OT Schenkendorf, Tel.: 03375 524502, info@maerkischer-lamahof.de, www.maerkischer-lamahof.de.

06. Januar, 19.30 Uhr

Lausitzer Seenland | Senftenberg | NEUE BÜHNE

Love Letters

Alles beginnt mit der Geburtstagseinladung von Melissa an Andrew, ihren Mitschüler in der zweiten Klasse. Es entwickelt sich eine Freundschaft, die sich nicht erlaubt, die Liebe zu leben und immer unerfüllt bleibt. Während sie versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen, teilen sie ihr Leben, wenn auch nur in Briefen, Postkarten und hingekritzelten Notizen voller trivialer Begebenheiten und substantieller Auseinandersetzungen. Andrew ist mit 55 Jahren ein gefeierter Anwalt und Politiker, Melissa zerbrach an ihrer eigennützigen Umwelt. Er eher zurückhaltend und kontrolliert, sie exzessiv bis zum Ende. Trotz verzweifelter Versuche den Gefühlsfaden zu entrollen, gelingt es ihm erst in der Erinnerung, zu seiner Liebe zu stehen. Das Publikum erlebt Heinz Klevenow und Sybille Böversen in diesem ergreifenden Briefwechsel zweier unterschiedlicher Menschen, die sich seit frühester Jugend kennen. Infostelle/Buchung: NEUE BÜHNE, Theaterpassage 1, 01968 Senftenberg, Tel.: 03573 8010, karten@theater-senftenberg.de, www.theater-senftenberg.de.

06. Januar, 20-22.30 Uhr

Seenland Oder-Spree | Bad Saarow | Theater am See

CITY - unplugged - 40 Jahre "Am Fenster"

CITY unplugged. Ein Programm, welches auch die leisen Töne von CITY berücksichtigt. Sie spielen die schönsten Balladen aus nunmehr 40 Jahren Bandgeschichte und die größten Hits in neuen elektro-akustischen Arrangements. Es müssen nicht immer die großen Gesten sein, die das Herz berühren. CITY versteht es, in diesem Programm auf Samtpfoten eine ganz besondere Atmosphäre zu schaffen und das Publikum zu verzaubern. Preis: 35 Euro zzgl. Gebühren. Infostelle/Buchung: Theater am See, Seestraße 22, 15526 Bad Saarow, Tel.: 033631 868323, info@theater-am-see.de, www.theater-am-see.de.

07. Januar, 13-18 Uhr

Fläming | Raben | Treffpunkt: Naturparkzentrum Hoher Fläming

Wildspuren

Mit der Naturwacht und dem Förster geht es ins Revier, um den Waldtieren auf die Spur zu kommen. Welche wild lebenden Tierarten gibt es im Naturpark? Wie sind die Lebensbedingungen? Wovon ernährt sich das Wild und wie passt es sich an seine Umgebung an? Im Anschluss an die Pirsch durch Wald und Feld können sich die Ausflügler bei einem kleinen Picknick am Feuer wärmen, stärken und sich vielleicht noch etwas über das Erlebte austauschen, um frisch gestärkt den Heimweg antreten zu können. Preis: 2,50, ermäßigt 1,50 Euro. Infostelle/Buchung: Treffpunkt: Naturparkzentrum Hoher Fläming, Brennereiweg 45 OT Raben, 14823 Rabenstein, Tel.: 03384 860004.

07. Januar, 14 Uhr

Fläming | Dahme | Ehemalige Gaststätte B 102

Winterwald im Mondschimmer

Winterliche Stille umfängt die Gäste in der Rochauer Heide, einem ausgedehnten Waldgebiet im Naturpark Niederlausitzer Landrücken. Der zunehmende Mond sorgt für eine besondere Stimmung. Wenn das Wetter mitspielt, wird die Ruhe vielleicht ab und an vom Ruf eines Käuzchens unterbrochen. Denn der Raufußkauz ist in dieser Jahreszeit auf Brautschau. Preis: Es wird um eine Spende für Naturschutzprojekte gebeten. Infostelle/Buchung: Ehemalige Gaststätte B 102, 15936 Dahme/Mark OT Kemlitz, Tel.: 0175 7213054, landruecken@naturwacht.de, www.naturwacht.de.

07. Januar, 14 Uhr

Potsdam | Potsdam | Nomadenland - die kirgischen Jurten im Volkspark Potsdam

Wintermärchen im Nomadenland

14 und 16 Uhr: „Die Schneekönigin und die beiden Kinder" - nach einem Märchen von Hans Christian Andersen.

Die beiden Kinder Gerda und Kay spielten oft in dem wunderschönen Rosengarten, bevor die böse Schneekönigin den armen Jungen auf ihrem Schlitten ins Ewige Reich des Eises entführte. Gerda machte sich auf die Suche nach ihrem Freund. Ob es ihr wohl gelingt, den armen Jungen zu befreien?

15 Uhr „Die 12 Monate" - ein russisches Märchen von Samuil Marschak.

Es war Winter im Monat Januar, ein Schneesturm herrschte, als die Mutter zur Stieftochter sagte: „Du könntest mal in den Wald gehen und dort Schneeglöcklein suchen. Morgen hat deine Schwester Namenstag." Ob das Mädchen die Schneeglöckchen findet und wem sie im Wald bei der Suche begegnet, erfahren Kinder und Erwachsene im Nomadenland. Preis: 6 Euro, Kinder 4 Euro. Infostelle/Buchung: Nomadenland - die kirgischen Jurten im Volkspark Potsdam, Georg-Hermann-Allee 101, 14469 Potsdam, www.volkspark-potsdam.de.

07. Januar, 15 Uhr

Ruppiner Seenland | Neuruppin | Kulturkirche

Neujahrskonzert

Wieder eröffnet das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt in der Neuruppiner Kulturkirche die neue Klassiksaison. Zu Gast ist Bariton Karsten Mewes. Unter der Leitung von Takao Ukigaya erwarten die Zuhörer verschiedenste Stücke von Isaac Albeniz‘ „Sevilla” bis hin zu Hans Christian Lumbyes „Champagner”-Galopp. Preis: 18,50-34 Euro, Schüler 7-17 Euro. Infostelle/Buchung: Kulturkirche, Karl-Marx-Straße 103, 16816 Fontanestadt Neuruppin, Tel.: 03391 6598198.

07. Januar, 14 Uhr, und 08. Januar, 10 Uhr

Uckermark | Schwedt | Sporthalle „Neue Zeit“

Energy Cup 2017

Das neue Jahr beginnt sportlich. Traditionell treten in der Halle Männer und Frauen-Teams gegeneinander an und kicken um den Sieg. Preis: 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Infostelle/Buchung: Sporthalle „Neue Zeit“, Ferdinand-von-Schill-Straße 17, 16303 Schwedt/Oder, Tel.: 03332 23962, info@fcschwedt.de, www.fcschwedt02.de.

08. Januar, 14-16 Uhr

Barnimer Land | Angermünde | NABU-Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle

Neujahrswanderung

Einige Vögel machen sich im Herbst auf in wärmere Gefilde. Doch was ist mit den anderen? Wie verbringen sie die kalte Jahreszeit? Bei der Winterwanderung ins Teichgebiet werden diese Fragen geklärt. Infostelle/Buchung: NABU-Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle, Blumberger Mühle 2, 16278 Angermünde, Tel.: 03331 26040, Blumberger.Muehle@NABU.de, www.blumberger-muehle.de.

08. Januar, 14 Uhr

Havelland | Paretz | Schloss Paretz

"Über allen Gipfeln ist Ruh'...!"

Nach einer Führung durch das Paretzer Schloss sowie die Kutschen- und Schlittenausstellung erleben die Besucher ein Konzert mit dem Duo con emozione. Am Piano musikalisch unterstützt von Norbert Fietzke singt Liane Fietzke romantische Empfindungen von Dichtern, wie Groth, Schiller, Goethe und Fontane. Preis: 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Infostelle/Buchung: Schloss Paretz, Parkring 1, 14669 Paretz, Tel.: 033233 73611.

10. Januar

Spreewald | Maust | Gemeindezentrum

Spintetreff

Die Fastnachten 2017 stehen an und die Tracht muss fachgerecht vorbereitet werden. Doch oft schafft man das nicht allein. Aus diesem Grund lädt der Verein Mauster Frauenpower e.V. alle interessierten Frauen zum Spintetreff ein. Hier kann in geselliger Runde und unter fachkundiger Anleitung den richtigen Umgang mit der Tracht erlernt werden. Preis: 2 Euro. Infostelle/Buchung: Gemeindezentrum, Mauster Dorfstr. 21, 03185 Maust, Tel.: 035601 8150.

zurück