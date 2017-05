10.05.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 20

Für das 2. Märkische Feldbahnfest verwandelt sich der Ziegeleipark Mildenberg am kommenden Wochenende in eine riesige "Modellbahnanlage". Neben Personenzügen kommen originale Transport- und Showzüge auf den Gleisen im Ziegeleipark zum Einsatz und auch wieder eine Pferdebahn.

Wandern durch die Templiner Seenlandschaft, vorbei an Wald und Wasser – all das geht am 14. Mai in der Uckermark. Zwei Wanderstrecken führen am 6. Uckermärker Wandertag direkt am See entlang und sind perfekt geeignet für große und kleine Naturliebhaber. Auf die Spuren Martin Luthers können sich Wanderfreunde am Wochenende im Fläming begeben. Zum "Tag des Wanderns" am 14. Mai wird die Alte Poststraße zwischen Raben und Bad Belzig erkundet, die der Reformator 1530 bereiste.

Theaterfans aufgepasst! Zum dreizehnten Mal verwandelt sich das T-Werk in Potsdam anlässlich der Langen Nacht der freien Theater in ein Zentrum der brandenburgischen Theaterszene. An einem Abend wird quer durch diverse Genres und Stile ein Überblick über die Bandbreite der freien Theater im Land Brandenburg geboten.

Aus dem Familienpass Brandenburg empfehlen wir in dieser Woche einen Besuch in Brandenburg an der Havel. Das Freizeitcenter Margaretenhof bietet seinen Gästen auf 5.000 Quadratmetern viel Platz für verschiedenste Freizeitaktivitäten. Neben der 18-Loch-Minigolfanlage befinden sich auf dem Gelände ein Tennisplatz sowie ein Beachvolleyplatz und Bowlingbahnen.

Ostern – Oktober, Mittwoch – Sonntag, 10-19 Uhr

Havelland | Brandenburg an der Havel | Margaretenhof

Minigolf im Schaugarten

Das Freizeitcenter Margaretenhof bietet seinen Gästen auf 5.000 Quadratmetern viel Platz für verschiedenste Freizeitaktivitäten. Neben der schön gelegenen 18-Loch-Minigolfanlage befinden sich auf dem Gelände eine Außen- und Innentennisanlage sowie ein Beachvolleyplatz und zwei Bowlingbahnen. Wenn sie genug gespielt haben, können die Besucher im Biergarten entspannen und außergewöhnliche Eissorten genießen. Preis: ab 3 Euro, Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr ab 2 Euro für eine Runde Minigolf. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Bei Vollzahlung eines Erwachsenen ein Kind kostenfrei. Infostelle/Buchung: Margaretenhof, Margaretenhof 1, 14774 Brandenburg an der Havel OT Plaue, Tel.: 0173 7434782, mail@freizeitcenter-margaretenhof.de, www.freizeitcenter-margaretenhof.de.

Der Familienpass Brandenburg 2016/2017 bietet 638 rabattierte Angebote aus den Bereichen Freizeit, Bildung, Sport und Spaß. Der aktuelle Pass gilt bis zum 30.06.2017 für die ganze Familie (mind. ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr). Er ist es in ganz Brandenburg erhältlich in jedem Kiosk/Zeitschriftenladen, bei Getränke Hoffmann sowie im Internet unter www.familienpass-brandenburg.de.

Mai – August, täglich 10-17.40 Uhr; September und Oktober: Samstag und Sonntag 10-17.40 Uhr

Niederlausitz | Cottbus | Parkeisenbahn Cottbus

Parkeisenbahn Cottbus

Von Ostern bis Ende Oktober ist die Cottbuser Parkeisenbahn auf einer Strecke von 3,2 Kilometern zwischen dem Sandower Dreieck und dem Bahnhof „Park & Schloss Branitz“ unterwegs. Nach zweijähriger Pause tuckert auch die Dampflok 01 wieder durch die Niederlausitzer Landschaft. Zu besonderen Gelegenheiten lässt sich das Cottbuser Parkareal auch bei einer gemütlichen Fahrt mit dem Salonwagen erkunden. Preis: 4 Euro, Kinder bis 14 Jahre 2 Euro für eine Rundfahrt. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Bei Vollzahlung eines Erwachsenen 1 Kind kostenfrei. Infostelle/Buchung: Parkeisenbahn Cottbus, Am Eliaspark 1, 03042 Cottbus, Tel.: 0355 756170, www.pe-cottbus.de.

11. Mai, 15-18 Uhr

Prignitz | Rühstädt | NABU Besucherzentrum

Mini-Workshop "Forschertour"

Auf den Spuren Meister Adebar erkunden die Entdecker unter sachkundiger Führung und ausgerüstet mit Fernglas, Lupe und Bestimmungsbogen, was dem Storch am Graben, auf der Feuchtwiese, hinterm Deich und im Tümpel zwischen den Schnabel kommen kann. Mit Spaß und Spannung werden der Lebensraum, das Beutespektrum des Storches sowie die Tiere und Pflanzen am Wegesrand unter die Lupe genommen. Die Ausflügler gehen mit Bienen auf Tuchfühlung, lauschen dem lockenden Ruf der Rotbauchunke und entdecken urtümliche Urzeitkrebse rechts und links des Deiches am Rühstädter Elbbogen. Fernglas, Becherlupen und Bestimmungsliteratur werden gestellt. Preis: Eintritt frei. Spenden sind willkommen. Infostelle/Buchung: NABU Besucherzentrum, Neuhaus 9, 19322 Rühstädt, Tel.: 03879 1098024, www.besucherzentrum-ruehstaedt.de.

12. Mai, 14.45 Uhr und 13. Mai, 16.30 Uhr

Spreewald | Schlepzig | SpreewalDini

Spreewälder Whisky-Kahnfahrt

In der SpreewalDini-Brennerei erwartet Whisky-Liebhaber eine gemeinsame Besichtigung und Führung mit dem Wendenfürsten "blota kral Wussilo zu Sloupisti". Dazu gehört auch eine exklusive Verkostung des hauseigenen Whiskys "Sloupisti". Anschließend startet die Whisky-Kahnfahrt rund um das Dorf Schlepzig. Auf dem Kahn werden fünf ausgewählte Single-Malt-Whiskys verkostet. Zusätzlich erfahren die Feinschmecker vieles zum Whisky, dem Spreewald und dem, was das Leben hier so angenehm werden lässt. Dazu gibt es handfeste Leckereien für den Gaumen. Eine Anmeldung ist notwendig. Preis: 75 Euro. Infostelle/Buchung: SpreewalDini, Dorfstraße, 15910 Schlepzig, Tel.: 0170 8325870, fischer@spreewaldkahnfrau.de, www.spreewaldbrennerei.de.

12. Mai, 18-19.30 Uhr

Barnimer Land | Oderberg-Neuendorf | Wehrkirche Neuendorf

Festkonzert 750 Jahre Neuendorf

Zum Jubiläum „Festkonzert 750 Jahre Neuendorf“ nehmen die Instrumentalsolisten des Brandenburgischen Konzertorchesters Eberswalde ihre Zuhörer mit auf eine musikalische Zeitreise durch verschiedene Epochen der Musikgeschichte, angefangen im Mittelalter mit klangvollen „Reigentänzen“ über Wolfgang Amadeus Mozart bis hin zu modernen Musicalklängen von Frederick Loewe. Infostelle/Buchung: Wehrkirche Neuendorf, Hauptstraße, 16248 Oderberg-Neuendorf, Tel.: 03334 25650, info@b-k-e.de, www.klassikauseberswalde.de.

13. Mai, 18 Uhr

Potsdam | Potsdam | Internationales Theater- und Theaterpädagogikzentrum

13. Lange Nacht der Freien Theater

Zum dreizehnten Mal verwandelt sich das T-Werk anlässlich der Langen Nacht der freien Theater in ein Zentrum der brandenburgischen Theaterszene. An einem Abend wird quer durch diverse Genres und Stile ein Überblick über die Bandbreite und den Reichtum der freien Theater im Land Brandenburg geboten. Ob eigenständige Arbeit, Ausschnitt, Vorschau oder Rückblick – das abwechslungsreiche Programm mit seinem Mix aus Figuren- und Maskentheater, Tanz, Performance und Musik lässt das T-Werk und den angrenzenden Schirrhof zu einem Hotspot für Theaterfans werden.

18.00 Uhr - BRIEFE aus HAFTHAUS

18.30 Uhr - ÜBER_DRUCK

19.15 Uhr - Die Präsidentinnen

19.30 Uhr - Nathan der Weise

20.30 Uhr - Die Räuber

21.15 Uhr - this is not a love song

21.15 Uhr - Der Tanz der Großen Mutter

22.00 Uhr - Bartleby, der Schreiber

22.30 Uhr - the other one

23.00 Uhr - Soul Dressing. Preis: Ab 18 Euro. Infostelle/Buchung: Internationales Theater- und Theaterpädagogikzentrum, Schiffbauergasse 4E, 14467 Potsdam, Tel.: 0331 7405619, kontakt@t-werk.de, www.t-werk.de.

13. Mai, 19-21 Uhr

Seenland Oder-Spree | Fürstenwalde | Parkbühne Fürstenwalde

2. Taschenlampenkonzert

Die Taschenlampenkonzerte von Rumpelstil sind swingende und rockende Abendkonzerte für die ganze Familie. Gespielt wird unter freiem Himmel auf Freilichtbühnen. Kinder und Erwachsene machen es sich auf ihrem Sitzkissen bequem, kuscheln sich in ihre Decken und schon kann es losgehen. Das Konzert beginnt noch bei Tageslicht, aber nur eine Stunde später wird es bereits dunkel. Dann rücken wie von selbst alle ein Stückchen näher zusammen. Natürlich darf bei dem Konzert laut mitgesungen, wild getanzt und kunstvoll-spontan herum geleuchtet werden. Wenn es dann richtig dunkel ist, werden die Taschenlampen der Kinder zu den eigentlichen Stars des Konzerts. Preis: 22 Euro, Kinder 4 - 13 Jahre 16 Euro, Kinder unter 4 Jahre frei. Infostelle/Buchung: Parkbühne Fürstenwalde, Hangelsberger Chaussee, 15517 Fürstenwalde/Spree, www.die-parkbuehne.de.

13. – 14. Mai, 10-18 Uhr

Havelland | Brandenburg an der Havel | Slawendorf am Salzhofufer

Rolandspectaculum

Es wird spektakulär im Slawendorf, denn das Rolandspectaculum zaubert so einige Höhepunkte auf das Wochenend-Programm. Dazu gehören allerlei kulturelle, kulinarische sowie handwerkliche Aktionen für die ganze Familie, so zum Beispiel eine Zirkus- und Feuershow, Schaukämpfe sowie ein Fünfkampf mit überraschenden Disziplinen. An beiden Tagen sorgen gut 40 Händler sowie zwei Bühnen für mittelalterliches Treiben. Preis: 7 Euro, Kinder unter Schwertmaß frei. Infostelle/Buchung: Slawendorf am Salzhofufer, Neuendorfer Straße 89 c, 14772 Brandenburg an der Havel, Tel.: 03381 269114, www.rolandspectaculum.de.

13. – 14. Mai, ab 10 Uhr

Ruppiner Seenland | Mildenberg | Ziegeleipark Mildenberg

2. Märkisches Feldbahnfest

Am 2. Mai-Wochenende dreht sich alles rund um das Thema Feldbahn, dem einst wichtigsten Förder- und Transportmittel „Auf Ziegelei“. Von kleinsten Modellen bis hin zu gigantischen Originalen ist alles dabei. Das gesamte Gleisnetz des Ziegeleiparks wird zum Feldbahnfest befahren. Der Park verwandelt sich in eine riesige „Modellbahnanlage“ mit einem faszinierenden Erlebnisangebot. Neben den Personenzügen kommen auch authentische Transport- und Showzüge zum Einsatz, zum Beispiel Kipploren-, Kohle-, Ziegelzüge und auch wieder eine Pferdebahn. Die Firma Fritze & Co. aus Velten zeigt bei 3 Schauvorführungen am Tag, wie der Gleisbau funktioniert. Neben den Feldbahnloks und -zügen gibt es weitere Attraktionen: Man kann Ziegel aus Ton herstellen oder auch den Lokführerschein auf der kleinen Fahrschullok machen. Ein Highlight am Sonntag ist „Das Eisenbahnmärchen“ vom Marion-Etten-Theater aus Lindenberg. Ein passendes Stück zum Thema Dampflokgeschichte. Dazu gibt es Livemusik und kulinarische Köstlichkeiten. Auf dem Markt stehen regionale Produkte im Mittelpunkt. Originalgetreu anreisen können Gäste aus Berlin schon am Samstag mit dem Dampfsonderzug von Berlin Schöneweide über Lichtenberg, Gesundbrunnen nach Zehdenick. Von dort geht es dann mit dem Busshuttle zum Feldbahnfest. Preis: 9 Euro, Kinder (4-14 Jahre) 4,50 Euro. Infostelle/Buchung: Ziegeleipark Mildenberg, Ziegelei 10, 16792 Zehdenick OT Mildenberg, Tel.: 03307 310410, info@ziegeleipark.de, www.ziegeleipark.de.

14. Mai

Lausitzer Seenland | Neuhausen | Lausitzer Golfclub

Golf-Erlebnistag

Preiswert Golf spielen? Kein Problem - beim Golf-Erlebnistag ist das sogar ganz umsonst. Neugierige können einfach vorbeikommen, den Sport in einem Schnupperkurs kennenlernen und Spaß haben. Auf den Anlagen erhalten die Golfentdecker Tipps von erfahrenen Trainern und probieren gemeinsam die verschiedenen Spielsituationen im Golfsport aus. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, die Ausrüstung wird gestellt. Mitzubringen sind lediglich Sportschuhe und bequeme Kleidung. Preis: Kostenfrei. Infostelle/Buchung: Lausitzer Golfclub, Am Golfplatz 3, 15526 Neuhausen/Spree OT Drieschnitz-Kahsel, Tel.: 035605 42332, info@lausitzer-golfclub.de, www.lausitzer-golfclub.de.

14. Mai, 09.30-11 Uhr

Elbe-Elster-Land | Domsdorf | Brikettfabrik Louise

Die Wildnis im Reich der Biber

Geführte Exkursion in das Reich der Biber. Auf dem Weg entdecken die Wanderer fünf Biberburgen und erleben, wie diese Tiere ihren Lebensraum gestalten, wenn der Mensch nicht eingreift. Weiterhin erfahren sie viel über das Leben am und im Kleinen Wildgruber See. Festes Schuhwerk und der Witterung angepasste Kleidung sind von Vorteil. Infostelle/Buchung: Brikettfabrik Louise, Parkplatz, 04924 Domsdorf, Tel.: 035326 929001.

14. Mai, 10.45 Uhr

Uckermark | Templin | Parkplatz an der NaturThermeTemplin

6. Uckermärker Wandertag

Wandern durch die Templiner Seenlandschaft, vorbei an Wald und Wasser – all das geht am bundesweiten "Tag des Wanderns". Zwei Wanderstrecken in der Uckermark führen direkt am See entlang und sind perfekt geeignet für große und kleine Naturliebhaber. Wenn es das Wetter erlaubt, können Mutige auch den Sprung ins kühle Nass wagen. Dafür Badesachen unbedingt einpacken. Die Touren werden von Wanderführern begleitet. Preis: Kostenfrei. Infostelle/Buchung: Parkplatz an der NaturThermeTemplin, Dargersdorfer Straße 121, 17268 Templin, Tel.: 03987 2631.

14. Mai, 11 Uhr

Fläming | Raben | Treff: Naturparkzentrum Hoher Fläming

Wanderung auf den Spuren Martin Luthers

Zum Tag des Wanderns machen sich Wanderlustige auf, die Alte Poststraße zwischen Raben und Bad Belzig zu erkunden, immer den Spuren Martin Luthers folgend. 1530 reiste der Reformator von Wittenberg über Burg Rabenstein in das damalige Belzig. Besichtigt werden unter anderem die Burg und die Feldsteinkirche Raben sowie die Stätten der Reformationsgeschichte in Bad Belzig, wie die St. Marienkirche und die Burg Eisenhardt. Preis: 6 Euro. Infostelle/Buchung: Treff: Naturparkzentrum Hoher Fläming, Brennereiweg 45, 14823 Raben, Tel.: 033848 60004, info@flaeming.net, www.flaeming.net.

14. Mai, 11-13 Uhr

Dahme-Seenland | Kolberg | Kräuter- und Naturhof

Wanderung durch den Naturpark Dahme-Heideseen zum Muttertag

Mama ist die Beste – das wissen wir doch alle. Aus diesem Grund feiern wir jedes Jahr den Muttertag. Doch nur zu sagen, wie lieb man sie hat, ist auf Dauer nicht genug und Rosen werden irgendwann auch langweilig. Vielmehr freuen sich Mütter über Zeit mit ihren Lieben und über ein paar ruhige Stunden, in denen sie die Hektik des Alltags vergessen können. Genau das bietet der Naturpark Dahme-Heideseen mit einer Wanderung an der Seite der Kräuterfee Robanna. Bei dem Rundgang lauschen die Wanderer den entspannenden Klängen der Natur. Preis: 15 Euro. Infostelle/Buchung: Kräuter- und Naturhof, An der Dabernack 2, 15754 Heidesee OT Kolberg, Tel.: 0172 9915754, kraeuterundnaturhof@gmail.com, www.kraeuterundnaturhof.de.

