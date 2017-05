17.05.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 21

Das Babelsberger Weberfest erinnert an die Zeit, als viele Weber hier lebten. Auf dem historischen Markt am Weberplatz können Besucher traditionelles Handwerk, Gaukler, Musik und Tanz erleben. Das Brunnenfest in Bad Liebenwerda (19. bis 21. Mai) ist das Frühlingsfst in der Elsterstadt. Es gibt nicht nur ein buntes Programm für die ganze Familie, am Sonntag können sich Teilnehmer beim 39. Elsterlauf messen.

Beim Wanderfest im Naturpark Hoher Fläming (21. Mai) steht in diesem Jahr eine Wanderung in das Töpferdorf Görzke auf dem Programm. Der Handwerkerhof ist das Ziel für alle Wandergruppen. "Spurensuche. Mut zur Verantwortung!" so lautet in diesem Jahr das Motto des Internationalen Museum-Tages. Im Ziegeleipark Mildenberg wird am 21. Mai die Entstehungsgeschichte dieses Industriedenkmals zum Hauptthema.

Unser Tipp zum Reformationsjubiläum in dieser Woche ist das Eröffnungskonzert des 8. Uckermärkischen Orgelfrühlings (19. Mai). In der Dorfkirche von Luckow präsentiert das Trio Dan alte und neue Werke, die den Einzug der Lieder Martin Luthers in die Kammermusikliteratur veranschaulichen.

Aus dem Familienpass Brandenburg empfehlen wir in dieser Woche eine Wanderung vom Fledermausmuseum Julianenhof zur Pritzhagener Mühle. Die dreistündige Führung (21. Mai) beginnt beim Julianenhof. Zunächst wird das Fledermausmuseum mit seinem Eiskeller besichtigt. Danach führt die Tour hinunter in das schöne Stobbertal zur Pritzhagener Mühle. Dort erwartet die Wanderer Kuchen und Kaffee. Gestärkt geht es weiter, vorbei an Junker Hansens Kehle einmal durch die Hölle und wieder zurück zum Julianenhof.

Diese und weitere Ausflugsideen im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

21. Mai, 13.30-15.30 Uhr

Seenland Oder-Spree | Reichenberg | Fledermausmuseum Julianenhof

Vom Julianenhof zur Pritzhagener Mühle

Die dreistündige Führung beginnt beim Julianenhof. Zunächst wird das Fledermausmuseum mit seinem Eiskeller besichtigt. Danach führt die Tour hinunter in das schöne Stobbertal hin zur Pritzhagener Mühle. Dort erwartet die Wanderer leckerer Kuchen und Kaffee. Gestärkt geht es weiter, vorbei an Junker Hansens Kehle einmal durch die Hölle und wieder zurück zum Julianenhof. Preis: 2,50 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Kinder kostenfrei. Infostelle/Buchung: Fledermausmuseum Julianenhof, Julianenhof 15B, 15377 Märkische Höhe, Tel.: 033437 15256, www.fledermausmuseum-julianenhof.de.

Der Familienpass Brandenburg 2016/2017 bietet 638 rabattierte Angebote aus den Bereichen Freizeit, Bildung, Sport und Spaß. Der aktuelle Pass gilt bis zum 30.06.2017 für die ganze Familie (mind. ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr). Er ist es in ganz Brandenburg erhältlich in jedem Kiosk/Zeitschriftenladen, bei Getränke Hoffmann sowie im Internet unter www.familienpass-brandenburg.de.

Der Tipp zum Reformationsjubiläum

19. Mai, 18 Uhr

Uckermark | Luckow | Evangelische Kirche Luckow

Kammermusik mit Martin Luther - Eröffnungskonzert des 8. Uckermärkischen Orgelfrühlings

Das Eröffnungskonzert des 8. Uckermärkischen Orgelfrühlings gestalten die Brüder Michael Dan (Orgel), Aaron Dan (Flöte) und Theo Dan (Violine). Luthers enormer Einfluss auf die Kirchenmusik ist bekannt. Zum Reformationsjahr präsentiert das Trio Dan darum alte und neue Werke, die den Einzug der Lieder Luthers in die Kammermusikliteratur vorstellen. Darunter sind berühmte Choralbearbeitungen von J. S. Bach und Max Reger gemischt mit Improvisationen und Kadenzen. Preis: Eintritt frei. Um eine Spende wird gebeten. Infostelle/Buchung: Evangelische Kirche Luckow, 16306 Casekow OT Luckow, Tel.: 03984 833974, www.umkulturagenturpreussen.de.

Noch mehr Veranstaltungstipps und Ausflugsangebote rund um das Reformationsjubiläum in Brandenburg im Internet auf www.reiseland-brandenburg.de/reformation

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

19. – 21. Mai

Potsdam | Potsdam | Weberplatz

Babelsberger Weberfest

Der historische Markt rund um das traditionelle Handwerk wird umrahmt von Gaukelei, Spiel, Musik und Tanz. Preis: 7 Euro, ermäßigt 5 Euro, historisch Gewandete 4 Euro, Familien 18 Euro, Mehrtageskarte 10 Euro. Infostelle/Buchung: Weberplatz, 14482 Potsdam, Tel.: +49 0331 7044909, info@babelsberg-potsdam.de, www.babelsberg-potsdam.de.

19. – 21. Mai

Elbe-Elster-Land | Bad Liebenwerda | Roßmarkt und Kurpark

Brunnenfest mit Elsterlauf

Schon am Freitag beginnt das Brunnenfest mit einem Schaustellerpark auf dem Marktplatz. Am Sonnabend eröffnet Bürgermeister Thomas Richter offiziell das Fest. Danach steht ein abwechslungsreiches Familienprogramm auf dem Plan. Sonntag wird es sportlich. Denn um 9 Uhr startet der 39. Elsterlauf. Zeitlich etwas versetzt laufen die Bambinis im Kurpark los. Dort ist auch ein Kinder- und Familienfest geplant mit zahlreichen Spiel- und Bastelmöglichkeiten. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Roßmarkt und Kurpark, 04924 Bad Liebenwerda, Tel.: 035341 6280, info@bad-liebenwerda.de, www.bad-liebenwerda.de.

20. Mai, 10 Uhr

Ruppiner Seenland | Dollgow | Backofenplatz in Stechlin-Dollgow

5. Dollgower Oldtimer- und Treckertreffen

Der Heimatverein Dollgow e. V. lädt zum Oldtimer- und Treckertreffen auf den Backofenplatz hinter der Kirche ein. Technikfans kommen hier absolut auf ihre Kosten. Nach der offiziellen Eröffnung gibt es verschiedene Vorführungen alter Technik, bevor etwa 13.30 Uhr eine Ausfahrt durchs Dorf beginnt. Zusätzlich kann man auf dem Teile- und Trödelmarkt stöbern, sich in Ratespiele vertiefen und Kinder dürfen sich auf der Hüpfburg austoben. Infostelle/Buchung: Backofenplatz in Stechlin-Dollgow, 16775 Dollgow, Tel.: 033082 50227.

20. Mai, 10-16 Uhr

Dahme-Seenland | Märkisch Buchholz | Kanuverleih Krüger

Im Großkanu auf der Dahme

Mit Muskelkraft gegen den Strom entdecken neun Wagemutige im Kanu das Leben am und im Wasser. Bei der Tour steht nicht die sportliche Herausforderung im Mittelpunkt, sondern das gemeinsame Erlebnis im Team. Beobachtungen am Wegesrand, am Ufer und im Wasser erläutert der Ranger. Start ist in Märkisch Buchholz. Nach dem Transfer der Teilnehmer nach Prieros wird das Kanu in die Dahme eingesetzt und es geht los nach Märkisch Buchholz – eine 15 Kilometer lange, spannende Flussfahrt mit zwei Schleusen. In Märkisch Buchholz endet die Fahrt am Biwakplatz. Hier wird im Anschluss gemeinsam gegrillt. Bitte Badekleidung, Mücken- und Sonnenschutz sowie Grillgut für das gemeinsame Essen mitbringen. Für Kühlung ist gesorgt. Preis: 10 Euro, Kinder 4 Euro, zuzüglich 10 Euro pro Person für Kanu und Transfer. Infostelle/Buchung: Kanuverleih Krüger, Eisenbahnstraße 12, 15748 Märkisch Buchholz, Tel.: 033768 50118, dahme-heideseen@naturwacht.de, www.naturwacht.de.

20. Mai, 10.30 Uhr

Lausitzer Seenland | Welzow | excursio Besucherzentrum

Zwischen Kohle und Wasser

Eine bis zu 120 Meter tiefe und mehr als 10 Kilometer lange Dichtwand wird den Tagebau Welzow-Süd künftig vor Grundwasser aus dem Lausitzer Seenland schützen. Technikinteressierte können nun das einzigartige Verfahren der Dichtwandtechnik besichtigen. Sie erwarten außerdem eine Tagebaubefahrung mit Imbiss und ein Abstecher zu den Schwimmenden Häusern am Partwitzer See. Preis: 42 Euro, ermäßigt 36 Euro. Infostelle/Buchung: excursio Besucherzentrum, Heinrich-Heine-Straße 2, 03119 Welzow, Tel.: 035751 275050, info@bergbautourismus.de, www.bergbautourismus.de.

20. Mai, 13 Uhr

Barnimer Land | Chorin | Kloster Chorin

Szenische Führung: "Besuch des Baubeamten Friedrich August Stüler"

In einer szenischen Lesung mit dem Schauspieler Steffen Schaumann lernen die Besucher den preußischen Baumeister Friedrich August Stüler und seinen Blick auf das Kloster Chorin kennen. Infostelle/Buchung: Kloster Chorin, Amt Chorin 11a, 16230 Chorin, Tel.: 033366 70377, info@kloster-chorin.org, www.kloster-chorin.org.

20. und 21. Mai, 15 Uhr

Spreewald | Werchow | Adler- und Jagdfalkenhof zur Calauer Schweiz

Flugshow im Adler- und Jagdfalkenhof Werchow

Die Zuschauer tauchen ein in die einzigartige Welt der Luftakrobaten. Bei der Flugshow auf dem Adler- und Jagdfalkenhof bekommen Neugierige die tollsten Himmelsstürmer und Navigationskünstler zu sehen. Neben Wissenswertem über die Entstehung der Falknerei werden die einzelnen Greife genauer vorgestellt. Zur Krönung kann man sie auch in Aktion erleben. Infostelle/Buchung: Adler- und Jagdfalkenhof zur Calauer Schweiz, Bahnhofstraße 23, 03205 Calau / OT Werchow, Tel.: 0172 3572180, von.bargen@yahoo.de, www.adlerundjagdfalkenhof.de.

21. Mai

Fläming | Görzke | Ziel der Sternwanderungen: Handwerkerhof Görzke

Naturpark-Wanderfest 2017

Es geht ins Töpferdorf Görzke. Der dortige Handwerkerhof ist das diesjährige Ziel aller Wandergruppen. Bevor sich dort alle treffen, laden die Wanderführer zu zahlreichen kleinen und großen Wanderungen ein. Aus allen Himmelsrichtungen und von unterschiedlichen Treffpunkten starten sie zum Naturpark-Wanderfest. Preis: 3 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei. Infostelle/Buchung: Ziel der Sternwanderungen: Handwerkerhof Görzke, Breite Straße, 14828 Görzke, Tel.: 033848 60004, www.naturparkwanderfest.de.

21. Mai, 10-18 Uhr

Barnimer Land | Zehdenick | Ziegeleipark Mildenberg

Internationaler Museumstag

"Spurensuche. Mut zur Verantwortung!" so lautet in diesem Jahr das Motto des internationalen Museum-Tages. Im Ziegeleipark wird seine Entstehungsgeschichte an diesem besonderen Tag zum Hauptthema. Die Besucher können dabei sich auf eine Sonderführung durch die Fotoausstellung „20 Jahre Ziegeleipark - von der Industriebrache zu einem der größten Industriemuseen Deutschlands“ und einen Vortrag zur Erfolgsgeschichte des Ziegeleiparks freuen. Infostelle/Buchung: Ziegeleipark Mildenberg, Ziegelei 10, 16792 Zehdenick OT Mildenberg, Tel.: 03307 310410, info@ziegeleipark.de, www.ziegeleipark.de.

21. Mai, 11-13 Uhr

Prignitz | Lenzen | Burg Lenzen

Internationaler Museumstag

Anlässlich des internationalen Museumstages begibt sich Erika Otto mit Wissensdurstigen in der historischen Altstadt Lenzens auf die Suche nach den Spuren starker und tragischer Frauen der Ortsgeschichte. Preis: 6 Euro. Infostelle/Buchung: Burg Lenzen, Burgstr. 3, 19309 Lenzen, Tel.: 038792 1221, info@burg-lenzen.de, www.burg-lenzen.de.

21. Mai, 15 Uhr

Havelland | Brandenburg an der Havel | Brandenburger Theater - Großes Haus

Die Entführung aus dem Serail

Deutsches Singspiel in drei Aufzügen von Wolfgang Amadeus Mozart. Auf einer Mittelmeerreise von Piraten gekidnappt und auf einem Sklavenmarkt verkauft, kommen Konstanze, Blonde und Pedrillo in den Serail des türkischen Bassa Selim. Hier in der Fremde gelten „nichteuropäische“ Werte und Maßstäbe. Der trickreich eingefädelte Rettungsversuch von Belmonte, dem Verlobten von Konstanze, schlägt fehl. Zu allem Überfluss erkennt der Bassa in Belmonte auch noch den Sohn seines ärgsten Feindes. Preis: 24-29 Euro, ermäßigt 16-21 Euro. Infostelle/Buchung: Brandenburger Theater - Großes Haus, Grabenstr. 14, 14776 Brandenburg an der Havel, Tel.: 03381 511111, www.brandenburgertheater.de.

23. Mai, 10-11.15 und 17-18.15 Uhr

Niederlausitz | Cottbus | Großes Haus am Schillerpark

35 Jahre der Traumzauberbaum

Das Familienmusical des Reinhard Lakomy-Ensembles ist im Großen Haus zu Gast: Der Traumzauberbaum hat ein Traumblatt mit einem blauen Ypsilon wachsen lassen. Als das Traumblatt angestimmt wird, springt das Ypsilon heraus und verschwindet. Die Buchstabenhexe Alrune ist darüber donnergewaltig wütend. Das Ypsilon soll zurück. Aus lauter Not schickt der Traumzauberbaum seine Waldgeister los... Preis: ab 11 Euro. Infostelle/Buchung: Großes Haus am Schillerpark, Schillerstraße 1, 03046 Cottbus, service@staatstheater-cottbus.de, www.staatstheater-cottbus.de.

500 Jahre Reformation:

19. Mai, 19.30 Uhr

Seenland Oder-Spree | Frankfurt | St.-Gertraud-Kirche Frankfurt

Wetterleuchten der Reformation

Tetzel, ein Abgesandter Roms, kommt nach Frankfurt, um Ablassbriefe zu verkaufen. Gut dem, der Geld hat, um sich von vergangenen, heutigen und zukünftigen Sünden freizukaufen. Der Ablasshandel blüht und so kommt der Bau des Doms in Rom gut voran... Das Theater Frankfurt setzt unter Leitung von Frank Radüg das Stück "Wetterleuchten der Reformation" von Adolf Wendt mit Schauspielern aus Polen, Deutschland und Italien sowie Frankfurter Bürgern und Musikern in Szene. Preis: 10 Euro, Schüler 5 Euro. Infostelle/Buchung: St.-Gertraud-Kirche Frankfurt, Gertraudenplatz 6, 15230 Frankfurt, Tel.: 0335 64957, info@theater-ff.de, www.theater-ff.de.

19. Mai, 19.30 Uhr

Ruppiner Seenland | Kloster Lehnin | Klosterkirche

"In meinem Sinn" In Luthers Kammer

Sopranistin Marie Luise Werneburg singt Musik aus der Zeit der Reformation. In den Gesangsstücken spielt Musik zur Person Luthers eine wichtige Rolle, ab auch das Aufeinandertreffen der Reformation mit der katholischen Welt sowie die Entwicklung der weltlichen und kirchlichen Musik im ersten Jahrhundert der Reformation wird thematisiert. Preis: 5-10 Euro. Infostelle/Buchung: Klosterkirche Lehnin, Klosterkirchplatz 20, 14797 Kloster Lehnin OT Lehnin, Tel.: 0331 9793301, www.kulturfeste.de.

19. Mai, 19.30 Uhr

Fläming | Bad Belzig | Burgkeller

Dr. Büchners "Sagenhafter Luther"

Dr. Konrad Büchner führt die Zuschauer in unterhaltsamen 95 Minuten durch Leben und Werk des Martin Luthers und durch die Zeit der Reformation. Ein vergnügliches und lehrreiches Theaterstück voller Wortwitz. Preis: 15 Euro. Infostelle/Buchung: Burgkeller, Wittenberger Straße 14, 14806 Bad Belzig, Tel.: 033841 3879910, info@bad.belzig.com, www.belzig.com.

21. Mai, 17 Uhr

Havelland | Rathenow | Kulturzentrum Rathenow - Blauer Saal

Stummfilm-Konzert

Die bisher beste Verfilmung von Luthers Leben betont den Reformator als Kämpfer für das Evangelium, der eine neue Kirche schaffen will. Rechtzeitig zum Reformationsjahr wurde der Film aufwendig restauriert. Dazu spielt Live-Musik. Preis: ab 15 Euro. Infostelle/Buchung: Kulturzentrum Rathenow - Blauer Saal, Märkischer Platz 3, 14712 Rathenow, Tel.: 03385 519042, info@kulturzentrum-rathenow.de, www.kulturzentrumrathenow.de.

24. Mai, 18.15 Uhr

Potsdam | Potsdam | Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, Kutschstall

Eröffnungsvortrag

Mit dem Vortrag „Die Reformation im Kurfürstentum Brandenburg" eröffnet Prof. Dr. Frank Göse vom Historischen Institut der Universität Potsdam die Ringvorlesung „Die Reformation in Brandenburg und im östlichen Europa“. Infostelle/Buchung: Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, Kutschstall, Am Neuen Markt 9, 14467 Potsdam, Tel.: 0331 6208550, www.hbpg.de.

Ab 20. Mai

Elbe-Elster-Land | Herzberg | KUNST&ARCHIV Hans-Peter Klie

20.05.2017 - 28.10.2017

Wie die Bilder nichts wären

Der Konzept- und Installationskünstler Hans-Peter Klie hinterfragt Luthers Verständnis von Bildern und Texten – inmitten des Bilder-Sturms und der Wortbesessenheit – am Beispiel zentraler Begriffe wie „glauben" und „übersetzen". Er stellt diese mit Mitteln zeitgenössischer Philosophie auf die Probe. In der multimedialen Rauminstallation „Wie die Bilder nichts wären" beleuchtet Hans-Peter Klie das Phänomen 'Luther' aus einem zeitgenössischen, künstlerisch-philosophischen Blickwinkel und will den Besuchern eine nicht wertende, aber ausdrücklich nachdenkliche Haltung ermöglichen. Öffnungszeiten: sonntags 12-18 Uhr. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: KUNST&ARCHIV Hans-Peter Klie, Dorfstraße 13, 04936 Kolochau, Tel.: 0163 9702657, klieart@gmx.de, www.hans-peter-klie.de.

Ab 21. Mai

Uckermark | Prenzlau | Dominikanerkloster Prenzlau

21.05.2017 - 10.09.2017

Leben und Sterben im wahren christlichen Glauben. Bürger und Adlige in der brandenburgischen Reformation

Das Ringen Martin Luthers um die Erneuerung der Kirche führte dazu, dass der Lebensalltag der Menschen mit neuer Kraft und vermehrtem Nachdruck nach der christlichen Lehre eingerichtet und ihre Lebensordnung von ihr durchdrungen werden sollte. Die Ausstellung verdeutlicht, wie Geistlichkeit, Adel und Bürgertum der Mark Brandenburg im 16. Jahrhundert ihr gesamtes Dasein nach evangelischen Grundsätzen gestalteten. Sie zeigt, wie man sich, etwa durch Predigt des göttlichen Wortes, Ausbildung in Schulen und Universitäten sowie Armen- und Krankenfürsorge darum bemühte, ein evangelisches Gemeinwesen zu verwirklichen. Öffnungszeiten: Mai bis September Dienstag – Sonntag 10-18 Uhr, Oktober bis April Dienstag – Sonntag 10-17 Uhr. Preis: 4 Euro, ermäßigt 3 Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei. Infostelle/Buchung: Dominikanerkloster Prenzlau, Uckerwiek 813, 17291 Prenzlau, www.dominikanerkloster-prenzlau.de.

Ab 23. Mai

Spreewald | Luckau | Niederlausitz-Museum

23.05.2017 - 05.11.2017

Seelenheil und Bürgerstiftungen. Tradition und Wandel

Ausgehend von dem Bibelzitat „Lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Waisen Recht, führt der Witwen Sache!“ wird in der Ausstellung der Wandel des christlich motivierten Stiftungswesens thematisiert. Ging es in vorreformatorischer Zeit hauptsächlich darum, für das eigene Seelenheil zu sorgen, so entwickelte sich in der Folge reformatorischer Ideale ein ausgeprägtes bürgerliches und protestantisches Selbstbewusstsein, in dessen Zusammenhang das Stiftungswesen als Dokumentation der eigenen gesellschaftlichen Stellung seinen Ausdruck fand. So ist in der Ausstellung das lebensgroße Luther-Bildnis aus der Nikolaikirche Luckau zu sehen. Die Ausstellung verdeutlicht auch, dass Stiftungen, neben der Sorge für die Armen, einen wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl geleistet haben. Preis: 2,50 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Öffnungszeiten: Dienstag – Freitag 10-17 Uhr, Samstag und Sonntag 13-17 Uhr. Infostelle/Buchung: Niederlausitz-Museum, Nonnengasse 1, 15926 Luckau, www.niederlausitzmuseum-luckau.de.

Bis 31. Oktober

Seenland Oder-Spree | Frankfurt | St. Marienkirche

06.05.2017 - 31.10.2017

Bürger, Pfarrer, Professoren. St. Marien in Frankfurt (Oder) und die Reformation in Brandenburg

Als Handelsstadt, kurfürstlicher Repräsentationsort und Universitätsstadt war Frankfurt (Oder) ein geistiges und kulturelles Zentrum mit weiter Ausstrahlungskraft. Zunächst als „Anti-Wittenberg“ an der Spitze der Luthergegner, wurden Universität und Stadt nach 1539 zu Mittelpunkten der Reformation in Brandenburg – vorbereitet und getragen durch eine selbstbewusste Bürgerschaft. Die Spuren dieser überregional bedeutsamen Ereignisse werden zum 500. Jubiläum der Reformation wieder sichtbar gemacht: Historische Kunstschätze wie Epitaphien und Prunksärge aus der Pfarr- und Universitätskirche St. Marien wurden restauriert, um sie in der Ausstellung zu präsentieren. Im Fokus stehen wichtige Personen aus der Frankfurter Bürgerschaft und dem Universitätsleben, die sich mit der Stiftung von Epitaphien verewigten oder auf andere Weise mit dem Frankfurter Reformationsgeschehen und auch der Marienkirche verbunden sind. Preis: Eintritt frei. Öffnungszeiten: täglich 10-18 Uhr. Infostelle/Buchung: St. Marienkirche, Oberkirchplatz 1, 15230 Frankfurt, Tel.: 0335 55378310, www.reformationsjubilaeum-frankfurt-oder.de.

