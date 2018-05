17.05.18

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 21

Der 9. Uckermärkische Orgelfrühling wird am 18. Mai 2018 in Templin in der Maria-Magdalenen-Kirche eröffnet. Dabei erklingen Truhenorgel, Englische Orgel und Große Orgel mit dem Preußischen Kammerorchester. Die Zuhörer erleben die Königin der Instrumente als Solo- oder Begleitinstrument im Zusammenspiel mit verschiedenen Orchesterbesetzungen und Soloinstrumenten sowie mit Chorgesang.

Das Fontanefest zu Pfingsten 2018 in Neuruppin im Ruppiner Seenland vom 19.-20. Mai 2018 wird ein amüsantes Vorspiel zu Fontane.200 – dem Festjahr 2019 anlässlich des 200. Geburtstages Theodor Fontanes. An zwei Tagen erleben die Gäste das volle Fontaneprogramm mit Literatur, Film, Musik, Theater, Wanderungen und vielem mehr. Der große Poet und virtuose Lebenskünstler wird wieder zum Leben erweckt und überschreitet lustvoll die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Phantasie.

Kultur in der Natur bietet am 21. Mai 2018 Galyna Classe auf dem Belvedere auf dem Pfingstberg in Potsdam. Sie nimmt ihr Publikum mit dem Akkordeon mit in die ganze Welt. Freunde von Chansons und Musette werden sich über den Nachmittag mit der Musikerin genauso freuen wie Liebhaber von Tango oder Unterhaltungsmusik.

Für einen Familienausflug oder -urlaub ist der Kiebitzsee im Elbe-Elster-Land das ideale Ziel. Beste Wasserqualität bietet optimale Voraussetzungen für alle Wasserratten. Mit dem Familienpass Brandenburg kann man vergünstigt dort Tretboot fahren.

Diese und weitere Ausflugstipps im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

01. Mai – 15. September, 10-19 Uhr

Elbe-Elster-Land ǀ Falkenberg ǀ Erholungsgebiet Kiebitz

Aktiv in der Natur

Für einen Familienausflug oder -urlaub ist der Kiebitzsee das ideale Ziel. Beste Wasserqualität bietet optimale Voraussetzungen für alle Wasserratten – ob beim Schwimmen, Boot fahren oder Rutschen von der 70 m-Wasserrutsche. Kinder lieben es, herumzutoben und genau dafür bietet das Erholungsgebiet Kiebitz ebenfalls genügend Platz und Angebote. Auf dem großen Schildbürger-und dem neuen Wasserspielplatz vergeht die Zeit wie im Flug. Beim Beachvolleyball oder auf der Skaterbahn kann man Gleichaltrige kennenlernen und gemeinsam Spaß haben. Die Region um den Kiebitzsee ist außerdem beliebt für seine Rad-und Wanderwege durch unberührte Natur, vorbei an Kultur und Geschichte. Fahrräder können an der Rezeption des Campingplatzes ausgeliehen werden. Preis: 6-8 Euro für eine Stunde Tretbootfahren für max. 4 Personen. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: 25 % Rabatt auf den Tretbootverleih für eine Stunde. Infostelle/Buchung: Erholungsgebiet Kiebitz, Hörsteweg 2, 04895 Falkenberg/Elster, Tel.: 035365-2135, www.erholungsgebiet-kiebitz.de.

Der Familienpass Brandenburg 2017/2018 bietet 549 rabattierte Angebote aus den Bereichen Kultur, Sport, Natur und Freizeit. Er ist bis 30.06.2018 und für die ganze Familie (mindestens ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) gültig. Erhältlich ist der Familienpass Brandenburg im Zeitschriftenhandel, in Schulen und Kindertagesstätten, in Touristeninformationen, bei den Lokalen Bündnissen für Familie, in Buch- und Spielzeughandlungen, bei Rabattanbietern, in Bibliotheken und in allen Filialen von Getränke Hoffmann. Im Internet lässt er sich unter www.familienpass-brandenburg.de bestellen.

Der Tipp rund ums Wasser:

19. Mai, 14-17 Uhr

Prignitz ǀ Rühstädt ǀ NABU Besucherzentrum

Exkursion zu den Fanggründen des Weißstorches

Bei dieser Naturerlebnisführung entlang der Elbe durch das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe Brandenburg erkunden Ausflügler und Tierfreunde die Fanggründe der Weißstörche und entdecken die Mythen der Bäume. Infostelle/Buchung: NABU Besucherzentrum, Neuhaus 9, 19322 Rühstädt, Tel.: 0387910 98024, www.besucherzentrum-ruehstaedt.de.

In Brandenburg findet man das Wasser sprichwörtlich vor der Tür. Wie blaue Farbtupfer scheinen die Seen und Flüsse in der weiten Landschaft auf. Ein Ausflugs- und Urlaubsparadies, in dem die Natur den Ton angibt. Wie gemacht, um mit dem Floß, Hausboot oder Kanu in See zu stechen, per Rad oder zu Fuß Naturparke und kleine Dörfer zu erkunden, oder auch einfach mal nichts zu tun und beim Blick über das Wasser tief durchzuatmen. Weitere Veranstaltungen und Informationen rund um das Wasserparadies Brandenburg gibt es unter www.reiseland-brandenburg.de/wasserurlaub-in-brandenburg.

Ein Tipp zu Pfingsten:

Taufengel von Wartin in der Uckermark

Der Taufengel in dem kleinen Ort Wartin ist der ganze Stolz der kleinen Dorfkirche in der Uckermark. Er ist 1708 aus Lindenholz gefertigt worden. Geschaffen hat die 1,50 Meter große Figur einst der Stettiner Bildhauer Otto von Rosenberg. Sie hält eine Muschelschale und hängt an einem Seil aus Naturfasern. Bei Taufen wird der Engel neben dem Altar heruntergelassen und der Täufling wird mit dem Wasser aus der Muschelschale benetzt. Der Engel von Wartin gehört zu den frühesten seiner Art. Aber auch in anderen Regionen Brandenburgs waren Taufengel weit verbreitet. Sie sind noch heute in den Kirchen gehegte Schmuckstücke, so zum Beispiel in Kunow, Zützen, Felchow und Dobberzin.

Anlässlich des Europäischen Kulturerbejahres 2018 hat der Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg e.V. einen Fotowettbewerb zu brandenburgischen Dorfkirchen ausgeschrieben. Wer mitmachen möchte, schickt per E-Mail seine Fotos an: fotowettbewerb@altekirchen.de. Einsendeschluss ist der 31.08.2018.

Weitere Informationen zu sehenswerten Kirchen: www.altekirchen.de

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

18. Mai, 19 Uhr

Uckermark ǀ Templin ǀ Maria Magdalenen Kirche

9. Uckermärkischer Orgelfrühling - Eröffnungskonzert

Im Eröffnungskonzert des 9. Uckermärkischen Orgelfrühlings erklingen Truhenorgel, Englische Orgel und Große Orgel mit dem Preußischen Kammerorchester. Die Zuhörer erleben die Königin der Instrumente als Solo- oder Begleitinstrument im Zusammenspiel mit verschiedenen Orchesterbesetzungen und Soloinstrumenten sowie mit Chorgesang. Preis: Spenden sind willkommen. Infostelle/Buchung: Maria Magdalenen Kirche, Martin-Luther-Straße, 17268 Templin, Tel.: 03984 833974, www.umkulturagenturpreussen.de.

19. Mai, 10-18 Uhr

Seenland Oder-Spree ǀ Strausberg ǀ Kinderbauernhof "Roter Hof"

Pfingstfest auf dem Kinderbauernhof

Der Strausberger Kinderbauernhof “Roter Hof” veranstaltet ein Pfingstfest, das vor allem Kinderherzen höherschlagen lässt. Wie es sich für einen Kinderbauernhof gehört, können sie natürlich reiten, aber auch das Naturkabinett oder den Naturspielplatz erkunden. Haben sie genug auf der Hüpfburg getobt, können die kleinen Besucher auf der Mal- und Bastelstraße kreativ werden oder sich selbst schminken lassen. Zur Stärkung gibt es Eis, Gegrilltes und andere Leckereien. Preis: 2 Euro, Kinder 1 Euro. Infostelle/Buchung: Kinderbauernhof "Roter Hof", Roter Hof 2, 15344 Strausberg, Tel.: 03341 309960.

19. Mai, 14-17 Uhr

Prignitz ǀ Rühstädt ǀ NABU Besucherzentrum

Exkursion zu den Fanggründen des Weißstorches

Bei dieser Naturerlebnisführung entlang der Elbe durch das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe Brandenburg erkunden Ausflügler und Tierfreunde die Fanggründe der Weißstörche und entdecken die Mythen der Bäume. Infostelle/Buchung: NABU Besucherzentrum, Neuhaus 9, 19322 Rühstädt, Tel.: 0387910 98024, www.besucherzentrum-ruehstaedt.de.

19. – 20. Mai

Ruppiner Seenland ǀ Neuruppin ǀ Verschiedene Veranstaltungsorte

Fontane Festspiele

Das Fontanefest zu Pfingsten 2018 wird absolut fontastisch, ein erregend amüsantes Vorspiel zu Fontane.200 – dem Festjahr 2019 anlässlich des 200. Geburtstages Theodor Fontanes. An zwei Tagen erleben die Gäste das volle Fontaneprogramm mit Literatur, Film, Musik, Theater, Wanderungen und vielem mehr. Der große Poet und virtuose Lebenskünstler wird wieder zum Leben erweckt und überschreitet lustvoll die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Phantasie. Preis: je nach Veranstaltung. Infostelle/Buchung: Verschiedene Veranstaltungsorte, 16816 Neuruppin, Tel.: 03391 6598198, www.fontane-festspiele.com.

19. – 20. Mai

Lausitzer Seenland ǀ Forst ǀ Innenstadt

Forster Radsporttage

Die »Hölle von Forst« wird das wohl spektakulärste Derny-Rennen im Osten Deutschlands genannt. Respektvoll sprechen die Rennfahrer aus aller Welt vom kopfsteingepflasterten Rundkurs durch die Forster Innenstadt. Zahlreiche Zuschauer säumen die gut gesicherte Rennstrecke und jubeln begeistert ihren Radsportidolen aus nah und fern zu. Die 8. Auflage startet am 19. Mai 2018 um 16:30 Uhr. Wieder dabei ist auch das Fette-Reifen-Rennen für Kinder bis 11 Jahre und Hobby-Rennen auf dem Rundkurs. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Stadtzentrum, Cottbuser Straße, 03149 Forst, Tel.: 03562 984069.

19. – 21. Mai, 19 Uhr

Spreewald ǀ Burg ǀ Am Bismarckturm

Spreewälder Sagennacht

Das sagenhafte Theaterspektakel über Geschichte, Bräuche und Sagen der Wenden/Sorben im Spreewald begeistert vor einer zauberhaften Naturkulisse. Den Abschluss einer jeden Spreewälder Sagennacht bildet ein imposantes Feuerwerk über dem Bismarckturm. Preis: Vorverkauf: 20 Euro, Kinder 8,50 Euro. Abendkasse: 25 Euro, Kinder 10,50 Euro. Infostelle/Buchung: Am Bismarckturm, Schmogrower Straße, 03096 Burg, Tel.: 035603 750160, www.sagennacht.de.

20. Mai, 11-14 Uhr

Barnimer Land ǀ Oderberg ǀ Binnenschifffahrts-Museum Oderberg

Jazz-Frühschoppen auf der RIESA Oderberg

The Rattle Storks Oldtime Jazzband lädt zum Jazzfrühschoppen ein. Die Zuhörer freuen sich auf ein abwechslungsreiches, frisches und freches Programm, das Spaß macht und jedem Zuhörer ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Mit viel Spielfreude, musikalischem Witz und Esprit wird Dixieland, Swing und Oldtime Jazz präsentiert. Musik, die gleich zum Mitswingen einlädt. Preis: 10 Euro. Infostelle/Buchung: Binnenschifffahrts-Museum Oderberg, Hermann-Seidel-Straße 44, 16248 Oderberg, Tel.: 033369 539321, www.bs-museum-oderberg.de.

20. Mai, 13 Uhr

Dahme-Seenland ǀ Heidesee ǀ Dorfanger/Festplatz

Rosenbaumfest

Der Festumzug wird angeführt von jungen Männern, die den Rosenbaum – einen 17 m langen und mit einer Krone geschmückten Lärchenstamm – tragen. Eggis Blasmusikanten sorgen für die nötige Stimmung. Nach dem Aufstellen des Rosenbaumes findet ein fröhliches Fest mit vielen Attraktionen statt. So können sich die Besucher beim Aal-Würfeln ausprobieren, das Tanzbein schwingen, beim Schminken der Kinder zusehen und sich natürlich auch stärken mit kühlem Bier und anderen Getränken sowie Herzhaftem vom Grill. Infostelle/Buchung: Dorfanger/Festplatz, 15754 Heidesee, OT Gräbendorf, Tel.: 033763 61826, www.graebendorf.de.

20. – 21. Mai

Havelland ǀ Reckahn ǀ Reckahner Museen & Barockkirche

Pfingsten in den Reckahner Museen und Barockkirche

Die Reckahner Museen sind zu Pfingsten geöffnet. Die Besucher können auf Wissensreise gehen und sie alle erkunden. Im Schulmuseum findet eine öffentliche, historische Schulstunde statt. Preis: 5 Euro, Schüler 3 Euro. Infostelle/Buchung: Reckahner Museen & Barockkirche, Reckahner Dorfstraße 27, 14797 Reckahn, Tel.: 033835 60672, www.rochow-museum.de.

21. Mai, 10.30-16.30 Uhr

Fläming ǀ Bad Belzig ǀ Treff: Burg Eisenhardt

Esel trifft Müller

Anlässlich des Deutschen Mühlentages führt die vielseitige Rundwanderung von der Burg Eisenhardt zur sanierten Bockwindmühle nach Borne. Die Eselwanderung hat es in sich: Nach dem ersten Teil der Strecke auf den südlichen Kunstwanderweg gilt es die steilen Belziger Berge zu überwinden. Zum Glück tragen die Esel gerne das mitgebrachte Wandergepäck. Danach lassen die Wanderer den Wald hinter sich, genießen den freien Blick in die hügelige Landschaft und erkennen schon bald in der Ferne die Bockwindmühle. Nach einer längeren Rast führt der Kunstwanderweg vorbei am Filzhof Borne zurück zum Ausgangspunkt in Bad Belzig. Eine Anmeldung ist erforderlich. Preis: 29 Euro. Infostelle/Buchung: Treff: Burg Eisenhardt, 14806 Bad Belzig, Tel.: 01573 0308560, www.eselnomaden.de.

21. Mai, 14 Uhr

Potsdam ǀ Potsdam ǀ Belvedere auf dem Pfingstberg

Kultur in der Natur: Galyna Classe

Wohin soll es denn gehen? Nach Frankreich, Russland, Spanien oder Argentinien? Egal, denn Galyna Classe nimmt ihr Publikum mit ihrem Akkordeon mit in die ganze Welt. Freunde von Chansons und Musette werden sich über den Nachmittag mit der Musikerin genauso freuen wie Liebhaber von Tango oder Unterhaltungsmusik. Preis: Um eine Spende wird gebeten. Infostelle/Buchung: Belvedere auf dem Pfingstberg, Gartenanlage, 14469 Potsdam, Tel.: 0331 20057930, www.pfingstberg.de.

zurück