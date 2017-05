24.05.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 22

Pückler hätte sich wohlgefühlt beim Gartenfestival Park & Schloss Branitz zwischen heimischer Flora und den fremdländischen Pflanzen. Und wer nicht nur an seinen Garten denkt, genießt vom 26.-28. Mai 2017 in Cottbus das umfangreiche Rahmenprogramm mit Gondel- und Kutschfahrten, einem Blumensteckwettbewerb und bezaubernden Gartenkonzerten auf der Wiese. Bei Händler-und Stiftungsvorträgen erfahren die Besucher Wissenswertes über Gartengestaltung, Fürst Pücklers Abenteuer mit Königin Augusta sowie seine Gartenkunst.

Am Tag der offenen Gärten kann man am 27.-28. Mai 2017 in der Uckermark an verschiedenen Orten nach Herzenslust durch Gärten streifen, Ideen sammeln, Pflanzen tauschen oder einfach nur bewundern, was sich aus den verschiedenen Gartensituationen so machen lässt. Meist im Verborgenen gibt es in dieser faszinierenden Landschaft unzählige private Gärten, die voller Hingabe gestaltet und gepflegt werden. Ab und an kann man auch über Hecken und Gartenzäune sehen, wird neugierig und entdeckt Gärten, die ebenso verzaubern, wie die sie umgebende Naturlandschaft.

„Stell dir vor, es gibt einen Weg und du findest ihn" - unter diesem Motto erwartet die Besucher auf dem Pfingstberg in Potsdam am 28. Mai 2017 ein Konzert voller Anregungen in Musik und Wort von Gitarrist und Komponist Marcus Breiteneder. Die Klänge sind sphärisch-meditativ und kraftvoll, melodisch schwebend oder mit rhythmischem Beat, mit spirituell-indianischen bis fernöstlichen Elementen.

Im Rahmen des Reformationsjubiläums werden vom 26.-27. Mai 2017 im Fläming in Jüterbog auf dem Marktplatz in mittelalterlichem Ambiente zwei Filme beim Open-Air-Kino auf großer Leinwand gezeigt, die sich mit zwei bedeutenden Persönlichkeiten des Mittelalters auseinandersetzen. Zum einen Martin Luther, dessen Thesenanschlag durch den in Jüterbog wirkenden Ablassprediger Tetzel herbeigeführt wurde, und zum anderen um den seinerzeit in Brandenburg lebenden Michael Kohlhaas, der infolge ungerechter Behandlung durch die Obrigkeit zu Selbstjustiz und Gewalt greift.

Mit dem Familienpass Brandenburg geht es auf die Biotürme Lauchhammer, die ein weltweit einmaliges technikgeschichtliches Monument sind. Sie wurden 1956/57 für die biologische Reinigung von Abwässern der ehemaligen Braunkohlekokerei errichtet. Der Traditionsverein Braunkohle erklärt die Zusammenhänge und führt die Besucher in und auf die Türme, von denen man einen tollen Ausblick auf das Umland hat.

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

April – Oktober, Sonntag und Feiertag 10-18 Uhr

Lausitzer Seenland | Lauchhammer | Biotürme

Führung auf die Biotürme Lauchhammer

Die 22 Meter hohen Biotürme sind ein weltweit einmaliges technikgeschichtliches Monument. Sie wurden 1956/57 für die biologische Reinigung von Abwässern der ehemaligen Braunkohlekokerei errichtet. Der Traditionsverein Braunkohle erklärt die technologischen Zusammenhänge und führt die Besucher in und auf die Türme, von denen man einen umfassenden Ausblick auf das Umland hat. Preis: 3 Euro, Kinder bis 14 Jahre 1,50 Euro. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: 50% Ermäßigung für alle Familienmitglieder. Infostelle/Buchung: Biotürme, Finsterwalder Straße 57, 01979 Lauchhammer, Tel.: 0172 4114214, hallo@biotuerme.de, www.biotuerme.de.

Der Tipp zum Reformationsjubiläum:

26. – 27. Mai, 21 Uhr

Fläming | Jüterbog | Marktplatz

Open-Air-Kino auf dem Jüterboger Marktplatz

Im Rahmen des Reformationsjubiläums werden in mittelalterlichem Ambiente zwei Filme auf großer Leinwand gezeigt, die sich mit zwei bedeutenden Persönlichkeiten des Mittelalters auseinandersetzen. Zum einen Martin Luther, dessen Thesenanschlag durch den in Jüterbog wirkenden Ablassprediger Tetzel herbeigeführt wurde, und zum anderen der in Brandenburg lebende Michael Kohlhaas, der infolge ungerechter Behandlung durch die Obrigkeit zu Selbstjustiz und Gewalt greift. Preis: Eintritt frei. Um eine Spende wird gebeten. Infostelle/Buchung: Marktplatz Jüterbog, Markt 1, 14913 Jüterbog, www.jueterbog.eu.

Noch mehr Veranstaltungstipps und Ausflugsangebote rund um das Reformationsjubiläum in Brandenburg im Internet auf www.reiseland-brandenburg.de/reformation

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

25. Mai, 10-18 Uhr

Seenland Oder-Spree | Neuzelle | Kloster

Neuzeller Klostermarkt - HANDwerk trifft Kultur

Am Himmelfahrtstag findet wieder der Neuzeller Klostermarkt - HANDwerk trifft Kultur statt. Der Klostermarkt richtet sich vor allem an Familienbesucher. In diesem Jahr steht das Thema HANDwerk im Mittelpunkt. Alte und neue HANDwerker stellen auf dem Stiftsplatz ihre Arbeit und ihre Produkte vor. Zwischen beiden Museen des Klosters Neuzelle präsentieren sich Handwerker aus der Region mal traditionell, mal modern, mal innovativ. Natürlich zeigen auch die Neuzeller Gastronomen, was sie drauf haben. Auf dem Stiftsplatz, vor dem Klosterportal in der Brauhausstraße, aber auch im Ort gibt es von Bratwurst und Neuzeller Klosterbier bis zur lukullischen Spezialität und edlem Wein alles, was den Gaumen erfreut. Zusätzlich erwarten die Gäste ein Rahmen- und ein Kinderprogramm. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Kloster Neuzelle, Stiftsplatz 7, 15898 Neuzelle, Tel.: 033652 6102, www.neuzelle.de.

25. Mai, 15 Uhr

Ruppiner Seenland | Rheinsberg | Kavalierhaus der Schlossanlage

Kinderkonzert mit der "Mukketier-Bande"

Musik frisch vom Hof: Rockabilly, Swing, Reggae und vieles mehr. Auf einem kleinen Bauernhof lebt Bauer Anton mit seinen Tieren. Doch die sind anders als normale Bauernhoftiere, ziemlich außergewöhnlich sogar. Sie lieben Musik, sie spielen Instrumente und jedes Tier hat auch noch einen eigenen Lieblingsmusikstil. Das alles können Kinder auf dem Konzert der Hoftiere mit eigenen Augen sehen und vor allem mit eigenen Ohren hören. Preis: 10 Euro, Kinder 5 Euro. Infostelle/Buchung: Kavalierhaus der Schlossanlage, 16831 Rheinsberg, Tel.: 033931 72133, presse@musikakademie-rheinsberg.de, www.musikakademie-rheinsberg.de.

25. – 28. Mai

Spreewald und Niederlausitz | Lübben, Lübbenau, Luckau und Cottbus

Festival PolkaBEATS 2017

Alles neu macht der Mai. Denn der Leitspruch der PolkaBEATS ist nicht mehr derselbe. Aber diesem Jahr ist auch drauf, was drin ist. Darum lautet das neue Motto: MAKE POLKA GREAT AGAIN. Dem folgend finden in Lübben, Lübbenau, Luckau und Cottbus zahlreiche Veranstaltungen rund um das energiegeladene Genre statt. Preis: 8-15 Euro, ermäßigt 6-15 Euro. Infostelle/Buchung: Lübben, Lübbenau, Luckau und Cottbus, www.polkabeats.de.

26. – 28. Mai

Niederlausitz | Cottbus | Park und Schloss Branitz

Gartenfestival

Pückler hätte sich wohlgefühlt zwischen heimischer Flora und den fremdländischen Pflanzen, deren Exotik er zu Lebzeiten bereits zu schätzen wusste. Und wer nicht nur an seinen Garten denkt, genießt das umfangreiche Rahmenprogramm mit Gondel- und Kutschfahrten, einem Blumensteckwettbewerb und bezaubernden Gartenkonzerten auf der Wiese. Bei Händler-und Stiftungsvorträgen erfahren die Besucher Wissenswertes über Gartengestaltung, Fürst Pücklers Abenteuer mit Königin Augusta sowie seine Gartenkunst. Kinder können bei Duftexpeditionen Pücklers Liebe zum Garten entdecken, Blumenkränze winden und Pflanzen eintopfen, um sie mit nach Hause zu nehmen. Preis: Vorverkauf 6 Euro, ermäßigt 5 Euro, Tageskasse: 7 Euro, ermäßigt 6 Euro. Infostelle/Buchung: Park und Schloss Branitz, Kastanienallee, 03042 Cottbus, Tel.: 0355 75150, www.pueckler-museum.de.

26. – 28. Mai

Elbe-Elster-Land | Lichterfeld | Besucherbergwerk F60 Lichterfeld

American Revolution V – US Car & Custom Bike Meeting

Chevy Camaro, Dodge Viper und Chrysler, Ford Mustang, Jeep und Harley Davidson sind Legenden des Autobaus und Symbole des American Way of Life. Beim großen US Car & Bike Meeting an der F60 kommen die Autonarren aus ganz Europa, um ihre chromblitzenden Boliden zu zeigen, mit Freunden aus der Szene entspannt zu diskutieren und abends zu feiern. Das Rahmenprogramm bietet mit dem obligatorischen Show & Shine in vielen Kategorien, einer großen Händlermeile und viel Country-, Bluegrass- und Rockmusik alles, was das PS-Profi-Herz begehrt. Atemberaubende F60-Führungen, Jeeptouren und das inzwischen traditionelle amerikanische Frühstück steuern die Gastgeber an der F60 bei. Preis: Wochenendticket 8 Euro, Tagesticket 6 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei. Infostelle/Buchung: Besucherbergwerk F60 Lichterfeld, Bergheider Straße 4, 03238 Lichterfeld, Tel.: 03531 60800, info@f60.de, www.f60.de.

27. Mai

Havelland | Strodehne | Fischerei Schröder

Erlebnisfischen auf dem Gülper See

Wolfgang Schröder fischt frische Fische und das bereits in vierter Generation. Nun zeigt er Gästen auf dem Gülper See im Havelland die Technik des Zugnetzfangens. Wer hier mitfährt, muss richtig zupacken. Mit einer Wathose und eine wasserdichten Jacke ausgerüstet, stehen Hobby-Fischer bis zum Bauch im flachen Wasser und ziehen das große Netz durch den See, um Zander, Hechte oder Brassen zu fangen. Ein Teil dieser "Beute" wird nach der Tour auf dem Hof der Fischerei Schröder zubereitet und gemeinsam gegessen. Für die Teilnehmer wird Schutzbekleidung (Wathose, Regenjacke) bereitgestellt. Preis: 65 Euro. Infostelle/Buchung: Fischerei Schröder, Am Gahlberg 2, 14715 Havelaue OT Strodehne, Tel.: 0160 6818388, fischerei.schroeder@yahoo.de, www.fischerei-schroeder.eu.

27. Mai, 10 Uhr

Fläming | Trebbin | Bahnhof Trebbin

Von Turm zu Turm - Eine Fahrradtour zu den schönsten Aussichtspunkten im Naturpark Nuthe-Nieplitz

Mit dem Tourenleiter Klaus Conrad geht es auf eine ca. 35 km lange Fahrt zu den schönsten Aussichtspunkten des Naturparks Nuthe-Nieplitz: zum Aussichtsturm auf dem Löwendorfer Berg, zum Vogelbeobachtungsturm am Pfefferfließ in Stangenhagen und zum Bohlensteg am Blankensee. Vorbei am NaturParkZentrum und durch das Glauer Tal geht es zurück nach Trebbin, wo die Tour endet. Preis: 6 Euro. Infostelle/Buchung: Bahnhof Trebbin, 14959 Trebbin, Tel.: 033731 700460, mail@besucherzentrum-glau.de, www.naturpark-nuthe-nieplitz.de.

27. Mai, 16 Uhr

Prignitz | Freyenstein | Schloss Freyenstein

Ensemble Mediterrain

Solisten des Ensembles Mediterrain spielen das wunderbare und zeitlose Streichquintett von Schubert und weitere Werke dieser Epoche. Mit ihren hochwertigen, leidenschaftlichen Interpretationen und ihrer musikalischen Eleganz fesseln sie das Publikum. Preis: 19,35 Euro, ermäßigt 6,70 Euro, 22 Euro Konzert + Zutritt zu beiden Schlössern und zum Archäologischen Park. Infostelle/Buchung: Schloss Freyenstein, Markstraße 48, 16909 Wittstock / Dosse, www.freyenstein.de.

27. Mai, 20 Uhr

Barnimer Land | Börnicke | Waldkirche Lobetal

11. Bernauer Musikfestspiele Siebenklang mit BIRDY

Es ist der Klang einer jungen Frau, die ihre Flügel ausstreckt und sich zum Flug erhebt. BIRDY mit ihren Liedern in der wunderschönen Waldbühne zu präsentieren, wo ihr Gesang, ihre wundersame Musik den Gesang der Vögel, den Wind in den hohen Bäumen, das Knistern des Waldes und das Summen der Mücken auffangen wird, verspricht ein unvergessliches Konzerterlebnis zu werden. Preis: 25-34 Euro. Infostelle/Buchung: Waldkirche Lobetal, Bodelschwinghstraße, 16321 Bernau bei Berlin OT Lobetal, www.siebenklang.de.

27. – 28. Mai

Uckermark | Verschiedene Veranstaltungsorte

Offene Gärten

Wer die Uckermark kennt, denkt an unberührte Natur und einzigartige Landschaftsräume, an woanders längst selten gewordene Pflanzen und Tiere, an Hügel, Wälder, Felder, Steine, Seen und Flussläufe, an Schmetterlinge und Singvögel - vielleicht an einen großen schönen Garten. Meist im Verborgenen gibt es in dieser faszinierenden Landschaft auch unzählige private Gärten, die voller Hingabe gestaltet und gepflegt werden. Ab und an kann man über Hecken und Gartenzäune sehen, wird neugierig und entdeckt Bruchteile eines Gartens, der ebenso verzaubern kann, wie eine Naturlandschaft. Manchmal fragt man sich, wie die eine oder andere Pflanze heißt, was da rankt und klettert oder wie der Garten um die Ecke aussieht. Und selten traut man sich, stehen zu bleiben oder gar den Gärtner anzusprechen, vom Fotografieren ganz zu schweigen … Am Tag der offenen Gärten kann man an diesen beiden Tagen nach Herzenslust durch Gärten streifen, Ideen sammeln, Pflanzen tauschen oder einfach nur bewundern, was sich aus den verschiedenen Gartensituationen so machen lässt. Infostelle/Buchung: Verschiedene Veranstaltungsorte, Tel.: 03984 835883, www.tourismus-uckermark.de.

28. Mai, 11-13 Uhr

Dahme-Seenland | Kolberg | Kräuter- und Naturhof

Wanderung durch den Naturpark Dahme-Heideseen

Wer im Einklang mit der Natur lebt, weiß um den Einfluss des Mondes auf alles, was da blüht und grünt. In der Woche des abnehmenden Mondes geht es mit der Kräuterfee Robanna durch die Streusandbüchse voller Edelsteine. Die Wanderer lauschen während der Tour den Worten der Expertin über die Natur. Um eine Anmeldung wird gebeten. Preis: 15 Euro. Infostelle/Buchung: Kräuter- und Naturhof, An der Dabernack 2, 15754 Heidesee OT Kolberg, Tel.: 0172 9915754, kraeuterundnaturhof@gmail.com, www.kraeuterundnaturhof.de.

28. Mai, 15 Uhr

Potsdam | Potsdam | Gartenanlage des Belvedere auf dem Pfingstberg

Kultur in der Natur: "Stell dir vor, es gibt einen Weg und du findest ihn"

Unter diesem Motto erwartet den Pfingstbergbesucher ein Konzert voller Anregungen in Musik und Wort von Gitarrist und Komponist Marcus Breiteneder. Die Klänge sind sphärisch-meditativ und kraftvoll, melodisch schwebend oder mit rhythmischem Beat, mit spirituell-indianischen bis fernöstlichen Elementen. Die Texte kommen direkt aus dem Leben. Preis: Eintritt frei, Spenden sind erwünscht. Infostelle/Buchung: Gartenanlage des Belvedere auf dem Pfingstberg, 14469 Potsdam, Tel.: 0331 20057930, www.pfingstberg.de

500 Jahre Reformation:

25. – 28. Mai

Havelland | Milow | Ev. Kirche

Wanderrüstzeit

Pfarrer Christoph Seydich begibt sich mit Wanderlustigen auf den Lutherweg. Gestartet wird an der Evangelischen Kirche in Milow. Infostelle/Buchung: Ev. Kirche Milow, Stremmestraße 3, 14715 Milow, Tel.: 03321 452989.

26. Mai, 19.30 Uhr

Potsdam | Potsdam | St. Nikolaikirche Potsdam

Polnisch-deutsche Orgelnacht in der Nikolaikirche

Im Rahmen des Deutschen Evangelischen Kirchentages geben polnische Organisten und der Nikolaikantor ein Konzert in der Nikolaikirche Potsdam. Zudem können sich die Gäste auf eine Marimbaperformance von Weltmusiker Alex Jacobowitz freuen. Infostelle/Buchung: St. Nikolaikirche Potsdam, Am Alten Markt, 14467 Potsdam, www.evkirchepotsdam.de.

26. und 27. Mai, 21 Uhr

Fläming | Jüterbog | Marktplatz

Open-Air-Kino

Im Rahmen des Reformationsjubiläums werden in mittelalterlichem Ambiente zwei Filme auf großer Leinwand gezeigt, die sich mit zwei bedeutenden Persönlichkeiten des Mittelalters auseinandersetzen.

Zum einen Martin Luther, dessen Thesenanschlag durch den in Jüterbog wirkenden Ablassprediger Tetzel herbeigeführt wurde, und zum anderen der in Brandenburg lebende Hans Kohlhase, Michael Kohlhaas, der infolge ungerechter Behandlung durch die Obrigkeit zu Selbstjustiz und Gewalt greift. Ihm setzte Heinrich von Kleist mit seiner Novelle „Michael Kohlhaas“ etwa 300 Jahre später ein literarisches Denkmal. Preis: Eintritt frei, Spenden erbeten. Infostelle/Buchung: Marktplatz, Markt 1, 14913 Jüterbog, www.jueterbog.eu.

28. Mai, 10 Uhr

Seenland Oder-Spree | Frankfurt | Marienkirche

"Wenn der Luther mit dem Tetzel..."- Eine szenische Zeitreise durch das reformatorische Frankfurt

Mit Martin Luther, Johann Tetzel und der besessenen Frankfurter Magd geht es auf eine Zeitreise in das mittelalterliche Frankfurt der Reformationszeit. Isabell Korda, Ben Scholten und Stefan Stern werden die Besucher auf spielerische und unterhaltsame Weise durch die Marienkirche führen und die Frankfurter Reformationszeit lebendig werden lassen – vom Einzug Tetzels im Jahr 1517, über die erste Luther-Bibel der Stadt, bis hin zu den bürgerlichen Stiftungen in St. Marien. Die Besucher können sich auf Überraschungen gefasst machen, denn mal schlüpfen die Schauspieler aus ihren Rollen, mal singen und musizieren sie oder beziehen die Teilnehmer in ihr Spiel mit ein. Preis: 10 Euro. Infostelle/Buchung: Marienkirche, 15230 Frankfurt, Tel.: 0335 6100800.

Ab 23. Mai

Spreewald | Luckau | Niederlausitz-Museum

23.05.2017 - 05.11.2017

Seelenheil und Bürgerstiftungen. Tradition und Wandel

Ausgehend von dem Bibelzitat „Lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Waisen Recht, führt der Witwen Sache!“ wird in der Ausstellung der Wandel des christlich motivierten Stiftungswesens thematisiert. Ging es in vorreformatorischer Zeit hauptsächlich darum, für das eigene Seelenheil zu sorgen, so entwickelte sich in der Folge reformatorischer Ideale ein ausgeprägtes bürgerliches und protestantisches Selbstbewusstsein, in dessen Zusammenhang das Stiftungswesen als Dokumentation der eigenen gesellschaftlichen Stellung seinen Ausdruck fand.

So ist in der Ausstellung das lebensgroße Luther-Bildnis aus der Nikolaikirche Luckau zu sehen. Die Ausstellung verdeutlicht auch, dass Stiftungen, neben der Sorge für die Armen, einen wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl geleistet haben. Preis: 2,50 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Öffnungszeiten: Dienstag – Freitag 10-17 Uhr, Samstag und Sonntag 13-17 Uhr. Infostelle/Buchung: Niederlausitz-Museum Luckau, Nonnengasse 1, 15926 Luckau, www.niederlausitzmuseum-luckau.de.

Bis 28. Oktober

Elbe-Elster-Land | Herzberg | KUNST&ARCHIV Hans-Peter Klie

20.05.2017 - 28.10.2017

Wie die Bilder nichts wären

Der Konzept- und Installationskünstler Hans-Peter Klie hinterfragt Luthers Verständnis von Bildern und Texten – inmitten des Bilder-Sturms und der Wortbesessenheit – am Beispiel zentraler Begriffe wie „glauben" und „übersetzen". Er stellt diese mit Mitteln zeitgenössischer Philosophie auf die Probe. In der multimedialen Rauminstallation „Wie die Bilder nichts wären" beleuchtet Hans-Peter Klie das Phänomen 'Luther' aus einem zeitgenössischen, künstlerisch-philosophischen Blickwinkel und will den Besuchern eine nicht wertende, aber ausdrücklich nachdenkliche Haltung ermöglichen. Öffnungszeiten: sonntags 12-18 Uhr. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: KUNST&ARCHIV Hans-Peter Klie, Dorfstraße 13, 04936 Kolochau, Tel.: 0163 9702657, klieart@gmx.de, www.hans-peter-klie.de.

Bis 10. September

Uckermark | Prenzlau | Dominikanerkloster Prenzlau

21.05.2017 - 10.09.2017

Leben und Sterben im wahren christlichen Glauben. Bürger und Adlige in der brandenburgischen Reformation

Das Ringen Martin Luthers um die Erneuerung der Kirche führte dazu, dass der Lebensalltag der Menschen mit neuer Kraft und vermehrtem Nachdruck nach der christlichen Lehre eingerichtet und ihre Lebensordnung von ihr durchdrungen werden sollte. Die Ausstellung verdeutlicht, wie Geistlichkeit, Adel und Bürgertum der Mark Brandenburg im 16. Jahrhundert ihr gesamtes Dasein nach evangelischen Grundsätzen gestalteten. Sie zeigt, wie man sich, etwa durch Predigt des göttlichen Wortes, Ausbildung in Schulen und Universitäten sowie Armen- und Krankenfürsorge darum bemühte, ein evangelisches Gemeinwesen zu verwirklichen. Öffnungszeiten: Mai bis September Dienstag – Sonntag 10-18 Uhr, Oktober bis April Dienstag – Sonntag 10-17 Uhr. Preis: 4 Euro, ermäßigt 3 Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei. Infostelle/Buchung: Dominikanerkloster Prenzlau, Uckerwiek 813, 17291 Prenzlau, www.dominikanerkloster-prenzlau.de.

