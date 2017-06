31.05.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 23

Auf zur Zeitreise ins Mittelalter geht es vom 3.-5. Juni 2017 im Volkspark Potsdam beim 13. Ritterfest. Drei Tage lang scheppern tapfere Ritter in ihren schimmernden Rüstungen und rasselnden Kettenhemden durch den Volkspark, zeigen faszinierende Waffen und spektakuläre Schwertkämpfe. Auf dem historischen Marktplatz geht es mit Theater und Märchenspielen, Magiern, Gauklern und Musikern so bunt zu wie im Mittelalter und im Handwerkerdorf zeigen Handwerker ihr Können.

Auf dem Gelände der Kulturscheune Schilde in der Prignitz lassen sich ebenfalls am Pfingstwochenende vom 3.-5. Juni 2017 die Wikinger beim 3. Wikingermarkt nieder und machen mit Handel, Handwerk, Kampf und Musik das Mittelalter für die Besucher erlebbar. Handwerker zeigen ihr Können und lassen sich über die Schulter schauen. Bei Kampfvorführungen und einer Waffenschau können sich Interessierte über die Kampftechniken des Mittelalters informieren oder sogar selber aktiv werden – beim Bogenschießen und Axtwerfen. Auch für Kinder gibt es eine Menge zum Auszuprobieren.

Schloss Rheinsberg im Ruppiner Seenland prunkt am Ufer des Grienericksees in feinstem friderizianischen Rococo. Wie kleidete man sich in dieser Epoche und welche Sitten waren damals üblich? Die Antwort gibt es bei der „Fête à la Rococo“ am 4. Juni 2017. Fans und Experten jener Zeit erfüllen die Geschichte mit Leben - authentisch in Gewandung und Auftreten. Zusätzlich stehen höfische und ländliche Tänze mit Varsavia Galante, ein Theater mit den Vier Grazien, Musik aus dem 18. Jahrhundert mit Sängern der Kammeroper und ein barockes Konzert mit Concerto Melante auf dem Programm.

Ein Orgelkonzert für Kinder ab 5 Jahren findet im Rahmen des Reformationsjubiläums am 2. Juni 2017 in der Kirche St. Marien auf dem Berge in Boitzenburg in der Uckermark statt. „MAAAARTIN-vom kleinen Martin zum großen Luther" ist ein Kinderkonzert des 8. Uckermärkischen Orgelfrühlings und zeigt spielerisch das Leben und die Ansichten Martin Luthers.

Auf eine Wanderung zum Pfingstkonzert am Baasee geht es am 4. Juni 2017. Mit dem Familienpass Brandenburg können Kinder daran kostenlos teilnehmen. Dabei geht es durch Kehlen und Schluchten über teils unbekannte Wege. In der urigen Atmosphäre der Waldschänke am Ziel erwartet die Teilnehmer Kaffee und Kuchen sowie andere Leckereien und eine echte tschechische Blaskapelle.

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

04. Juni, 10-15 Uhr

Seenland Oder-Spree | Bad Freienwalde | Schlossplatz Sonnenburg

Wanderung zum Pfingstkonzert am Baasee mit tschechischen Musikanten

Der bekannte Baasee-Wirt Klaus Schluchter startet an diesem Tag eine besondere Tour. Es geht durch Kehlen und Schluchten über teils unbekannte Wege zum Baasee. Um 14 Uhr erreichen die Wanderer die Waldschänke. In deren uriger Atmosphäre erwarten sie nicht nur Kaffee, Kuchen und andere Leckereien, sondern auch eine tschechische Blaskapelle. Der Rückweg zum Ausgangspunkt kann individuell über den Pflasterweg (800m) erfolgen. Eine Anmeldung unter 03344-3002881 ist notwendig. Preis: 3 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Kinder kostenfrei. Infostelle/Buchung: Schlossplatz Sonnenburg, 16259 Bad Freienwalde, Tel.: 03344 425000, www.bad-freienwalde.de.

Der Tipp zum Reformationsjubiläum:

02. Juni, 12 Uhr

Uckermark | Boitzenburg | Kirche St. Marien auf dem Berge

MAAAARTIN-vom kleinen Martin zum großen Luther | Kinderkonzert des 8. Uckermärkischen Orgelfrühlings

Dieses Orgelkonzert soll Kindern ab 5 Jahren spielerisch das Leben und die Ansichten Martin Luthers näherbringen. Auch Luther war einmal Kind und musste seinen Eltern und Lehrern gehorchen. Wie ist aus diesem Jungen wohl ein Mann geworden, der die ganze Kirchengeschichte verändert hat? Zur Erzählung spielt Rainer Rafalsky Orgelmusik, die verschiedene Luther-Melodien enthält. Preis: Eintritt frei. Um eine Spende wird gebeten. Infostelle/Buchung: Kirche St. Marien auf dem Berge, Goethestr. 22, 17268 Boitzenburger Land, Tel.: 03984 833974, www.umkulturagenturpreussen.de.

Noch mehr Veranstaltungstipps und Ausflugsangebote rund um das Reformationsjubiläum in Brandenburg im Internet auf www.reiseland-brandenburg.de/reformation

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

02. Juni, 18 Uhr

Barnimer Land | Groß Schönebeck | Restaurant Gut Sarnow

Dorit Gäbler singt Hildegard-Knef

In Hildegard Knefs autobiografischem Roman "Der geschenkte Gaul", der als internationaler Bestseller großen Erfolg hat, zeichnet Hildegard Knef Portraits ihrer Weggefährten und Mitstreiter. Mittels der Portraits stellt sich die Persönlichkeit dieser willensstarken Frau im Verlaufe des Abends dar - präsentiert von einer ebenso starken Frau: Dorit Gäbler. Einige der schönsten Lieder der Knef singt sie an diesem Abend. Darunter sind auch "Ich brauch Tapetenwechsel" und "Für mich soll's rote Rosen regnen". Preis: Vorverkauf: 15 Euro, Abendkasse: 17 Euro. Infostelle/Buchung: Restaurant Gut Sarnow, Eichhorster Chaussee 5, 16244 Schorfheide, Tel.: 033393 65825, gut-sarnow@gmx.de, www.gut-sarnow.com.

02. Juni, 19-22 Uhr

Niederlausitz | Forst | Ostdeutscher Rosengarten Forst

Romantische Nachtführung im Ostdeutschen Rosengarten

Wenn es dunkel ist, lässt sich der Park auf eine außergewöhnliche Weise neu erleben. Rosen im Fackelschein und Düfte begleiten die Führung in der historischen Kulisse. Dazu wird ein Glas Rosensekt gereicht und ein Rosen-Menü im Restaurant Rosenflair serviert. Eine Anmeldung ist notwendig. Preis: 45 Euro. Infostelle/Buchung: Ostdeutscher Rosengarten Forst, Wehrinselstraße 42, 03149 Forst, www.rosengarten-forst.de.

02. – 05. Juni

Fläming | Beelitz | Altstadt

Beelitzer Spargelfest

Wenn die Spargelsaison ihren Höhepunkt erreicht, wird in Beelitz gefeiert – und das in diesem Jahr erstmals über vier Tage. Vom 2. bis 5. Juni verwandelt sich die Beelitzer Altstadt in eine Fest- und Genussmeile - mit großem Markttreiben, offenen Altstadthöfen und Musik von mehreren Bühnen. Stargäste sind in diesem Jahr unter anderem Loona, Mary Roos, Lucas und Costa Cordalis sowie Michael Holm. Das Spargelfest gehört mit über 30.000 Besuchern zu den größten und beliebtesten, aber auch schönsten Volksfesten Brandenburgs. Hier gibt es für die ganze Familie ein abwechslungsreiches Programm. Ein besonderer Höhepunkt ist der große Festumzug am Pfingstmontag. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Altstadt Beelitz, 14547 Beelitz, www.beelitzer-spargelfest.de.

02. – 05. Juni

Uckermark | Schwedt | Multifunktionsfläche Alter Markt

2. Schwedter Pfingstfest

Zum 2. Schwedter Pfingstfest wird der Alte Markt zum „Brandenburger Schlemmer- und Erlebnisdorf“. Die Besucher können zwischen Ständen mit regionalen Produkten und echtem Handwerk hin und her bummeln. Das Bühnenprogramm verspricht Spaß und Unterhaltung für alle Generationen. Am Sonntag, um 20 Uhr, wird in der evangelischen Kirche mit dem Singspiel Fauvel ein politisch-satirisches Mittelalter-Musical aufgeführt. Infostelle/Buchung: Multifunktionsfläche Alter Markt, 16303 Schwedt/Oder, Tel.: 03342 159401.

03. Juni, 19.30 Uhr

Lausitzer Seenland | Großkoschen | Amphitheater

Triple Step - Konzert mit der Dresden Bigband

Pascal von Wroblewsky und Gunter Emmerlich im Konzert mit einer Bigband – das gibt es nicht alle Tage. Üblicherweise sind die beiden Jazzmusiker nämlich solo unterwegs. Die Dresden Bigband beherrscht das übliche Repertoire an Jazzstandards, hat jedoch auch den unbändigen Drang, Bigband-Musik in neuem Sound in die Konzertsäle zu bringen. Der Dresdner Komponist und Posaunist Michael Winkler als Bandleader ist dafür die ideale Besetzung. Preis: Vorverkauf: 24 Euro, Abendkasse: 28 Euro. Infostelle/Buchung: Amphitheater, 01968 Großkoschen, Tel.: 03573 8010, karten@theater-senftenberg.de, www.theater-senftenberg.de.

03. – 05. Juni, ab 10 Uhr

Potsdam | Potsdam | Volkspark Potsdam - Großer Wiesenpark

13. Ritterfest

Auf zur Zeitreise ins Mittelalter: Drei Tage lang scheppern tapfere Ritter in ihren schimmernden Rüstungen und rasselnden Kettenhemden durch den Volkspark, zeigen faszinierende Waffen und spektakuläre Schwertkämpfe. Auf dem historischen Marktplatz geht es mit Theater und Märchenspielen, Magiern, Gauklern und Musikern so bunt zu wie im Mittelalter und im Handwerkerdorf zeigen Handwerker ihr Können. Preis: 7 Euro, ermäßigt 3 Euro, Kinder bis 6 Jahre frei. Infostelle/Buchung: Volkspark Potsdam - Großer Wiesenpark, Georg-Hermann-Allee 101, 14469 Potsdam, www.volkspark-potsdam.de.

03. – 05. Juni, 11-17 Uhr

Prignitz | Weisen | Schlosspark Schilde

3. Wikingermarkt

Zum nunmehr dritten Mal lassen die sich Wikinger auf dem Gelände der Kulturscheune Schilde nieder und machen mit Handel, Handwerk, Kampf und Musik das Mittelalter für die Besucher erlebbar. Handwerker zeigen ihr Können und lassen sich über die Schulter schauen. Bei Kampfvorführungen und einer Waffenschau können sich Interessierte über die Kampftechniken des Mittelalters informieren oder sogar selber aktiv – beim Bogenschießen und Axtwerfen. Auch für Kinder gibt es eine Menge zum Auszuprobieren. So können sie Wikingerschiffe versenken oder Sachen aus Speckstein schnitzen. Der Gaukler, Ferdinand Freudensprung, ist auch wieder mit von der Partie und die Musiker von „Die Lautlosen“ haben ihre Dudelsäcke und Trommeln dabei, um so gar nicht lautlos den Markt zu beschallen. Infostelle/Buchung: Schlosspark Schilde, 19322 Schilde, Tel.: 038793 40725, info@kulturscheune-schilde.de, www.kulturscheune-schilde.de.

03. – 05. Juni, 19.30-22.45 Uhr

Spreewald | Burg | Bismarckturm

Spreewälder Sagennacht

Das sagenhafte Musikspektakel über Geschichte, Bräuche und Sagen der Wenden/Sorben im Spreewald begeistert vor der zauberhaften Naturkulisse des Spreewaldes. Den Abschluss der Sagennacht bildet das imposante Feuerwerk über dem Bismarckturm. Preis: Vorverkauf: 20 Euro, ermäßigt 8,50 Euro, Abendkasse: 25 Euro, ermäßigt 10,50 Euro. Infostelle/Buchung: Bismarckturm, Schmogrower Straße, 03096 Burg, Tel.: 035603 750160, info@burgimspreewald.de, www.BurgimSpreewald.de.

04. Juni

Dahme-Seenland | Gräbendorf | Dorfplatz vor der Kirche

Rosenbaumfest

Das Rosenbaumfest findet seit über 100 Jahren am Pfingstsonntag in Gräbendorf statt und ist der kulturelle Höhepunkt des Dorfes. Es beginnt mit dem Festumzug, bei dem der Rosenbaum - ein Lärchenstamm mit einer Länge von etwa 17 Metern und einer buntgeschmückten Krone - von den jungen Männern des Dorfes durch die Straßen getragen wird. Vorweg zieht ein Pärchen, dass sich demnächst das Ja-Wort geben möchte, einen Handwagen mit einem lebenden Hammel. Dieser ist später der Hauptgewinn des sogenannten Hammelkegelns. Der Umzug endet mit dem Aufrichten des Rosenbaums auf dem Festplatz, ganz ohne moderne Technik nur mit Seilen, Rollen und Forken. Nachdem der Baum steht und gesichert ist, beginnt das eigentliche Fest auf dem Dorfplatz. Infostelle/Buchung: Dorfplatz vor der Kirche, 15754 Gräbendorf, dorfclub@graebendorf.de, www.graebendorf.de.

04. Juni, 19 Uhr

Elbe-Elster-Land | Herzberg | Botanischer Garten

Pfingstrock in Herzberg

Am Pfingstsonntag öffnet der Botanische Garten seit nunmehr 7 Jahren seine Tore und lädt zum Pfingstrock-Open-Air Ein. Nach musikalischen Streifzügen durch Blues, Irish Folk und Rock, lautet das Thema 2017 "Deutschrock". Dafür reisen Jan Plewka (die Stimme von Selig) & Marco Schmedtje sowie die Band "Milliarden" an und rocken den sonst so idyllischen Botanischen Garten. Preis: 15-20 Euro. Infostelle/Buchung: Botanischer Garten, Badstraße 8, 04916 Herzberg (Elster), Tel.: 03535 482330, kulturamt@stadt-herzberg.de, www.herzberg-elster.de.

04. Juni, 13-21.30 Uhr

Ruppiner Seenland | Rheinsberg | Musikakademie Rheinsberg

Fête à la Rococo

Schloss Rheinsberg prunkt am Ufer des Grienericksees in feinstem friderizianischen Rococo. Wie kleidete man sich in dieser Epoche und welche Sitten waren damals üblich? Die Antwort gibt es bei der „Fête à la Rococo“. Fans und Experten jener Zeit erfüllen die Geschichte mit Leben - authentisch in Gewandung und Auftreten. Zusätzlich stehen höfische und ländliche Tänze mit Varsavia Galante, ein Theater mit den Vier Grazien, Musik aus dem 18. Jahrhundert mit Sängern der Kammeroper und ein barockes Konzert mit Concerto Melante auf dem Programm der Fête à la Rococo. Preis: 45 Euro inkl. Begrüßungsgetränk, szenischer Schlossführung und Konzert. Infostelle/Buchung: Musikakademie Rheinsberg, Kavalierhaus der Schlossanlage, 16831 Rheinsberg, Tel.: 033931 7210, www.musikakademie-rheinsberg.de.

05. Juni, 13 Uhr

Havelland | Rathenow | Optikpark Rathenow

Das große Pfingstfest der Volksmusik

Der musikalische Höhepunkt an Pfingsten überrascht mit Stargast Hansi Hinterseer sowie hochkarätigen Künstlern, wie Franziska Wiese, Verena & Nadine, Anna-Carina Woitschack und Die Cappuccinos. Das Pfingstfest ist also ein Muss für alle Fans der Volksmusik und des deutschen Schlagers. Preis: 39,90-49,90 Euro. Infostelle/Buchung: Optikpark Rathenow, Schwedendamm 1, 14712 Rathenow, Tel.: 03385 49850, www.optikpark-rathenow.de.

500 Jahre Reformation:

02. Juni, 19 Uhr

Elbe-Elster-Land | Bad Liebenwerda | Ev. St. Nikolai-Kirche Bad Liebenwerda

Harfenkonzert

„Denn die Musik ist ein Geschenk Gottes. Sie vertreibt auch den Teufel und macht die Leute fröhlich...“ (Luther) Auf der klangvollen Zeitreise führt Dagmar Flemming mit fünf Harfen durch acht Jahrhunderte. Sie stellt zwei mittelalterliche Harfen, wie sie auch Luther kannte, musikalisch vor. Gewürzt wird diese Reise durch kleine Geschichten sowie Interessantes zu den einzelnen Harfen. Nach dem Konzert hat das Publikum die Gelegenheit, die Harfen selbst einmal unter sachkundiger Aufsicht auszuprobieren - ein „Begreifen“ im wahrsten Sinne. Preis: 8 Euro, ermäßigt 7 Euro, Kinder frei. Infostelle/Buchung: Ev. St. Nikolai-Kirche Bad Liebenwerda, Markt, 04924 Bad Liebenwerda, Tel.: 035341 2776, info@dorotheavoigt.de, www.kirche-badliebenwerda.de.

04. Juni, 15-20 Uhr

Ruppiner Seenland | Rheinsberg | Garten von Werner und Gisela Schäfer

Eröffnung des Gedankenpfades zur Reformation

Zum Gedenken an den Beginn der Reformation vor 500 Jahren bieten Werner und Gisela Schäfer in ihrem Garten eine "Gedankenpfad" zur Reformation an. An sieben Stationen gibt es teilweise Bekanntes, teilweise Vergessenes und immer Nachdenkenswertes rund um dieses Thema. Dabei spielt neben dem historischen auch der aktuelle Bezug eine wichtige Rolle. Der Garten wird am Pfingstsonntag um 15 Uhr mit einer Ansprache, Grußworten, Musik und einem Imbiss eröffnet. Danach ist der Garten immer Donnerstag bis Sonntag, 14 bis 20 Uhr geöffnet. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Garten von Werner und Gisela Schäfer, Schwanower Str. 6, 16831 Rheinsberg, Tel.: 033931 80961, schwegi@t-online.de, www.schwegi-art.de.

10. Juni, 15 Uhr

Havelland | Nennhausen |Kirche Nennhausen

Reformationsnachmittag – Auf den musikalischen Spuren der Reformation

Zum ersten Mal wird die geschichtsträchtige Feldsteinkirche Nennhausen von den Musikfestspielen mit gleich zwei Ensembles bespielt. Dabei ist das internationale Duo Anna Carewe (Cello) und Oli Bott (Vibraphon). Unter dem Titel „Re-fomation“ präsentiert es ein Programm unter dem Motto „alte Wege neu erfinden“. Als zweites Ensemble treten die Sopranistin Jana Reiner gemeinsam mit Susanne Ehrhardt an der Blockflöte und der barocken Klarinette sowie Bernhardt Vit an der Orgel auf. Der Titel des Programms lautet „Ich will den Herrn loben alle Zeit“, womit barocke Arien und Kammermusik zu genießen sein werden. Es gibt auch Kaffee und Kuchen und die Gelegenheit für einen Spaziergang durch den wunderschönen Schlosspark Nennhausen im englischen Landschaftsstil. Infostelle/Buchung: Havelländische Musikfestspiele gGmbH, www.havellaendische-musikfestspiele.de, Telefon: 033237/85963.

Ab 04. Juni

Spreewald | Lübben | Ernst-von-Houwald-Damm

aquamediale 12 – Glaube, Liebe, Hoffnung

Das Festival für zeitgenössische Kunst im Spreewald. Bei der diesjährigen aquamediale setzten sich die beteiligten Künstlerinnen und Künstler mit den Auswirkungen von Kapital und Geld auf Mensch und Natur auseinander und bringen die Ergebnisse ihrer künstlerischen Wahrnehmungen in eigenen Thesen zum Ausdruck. Zur Eröffnung wird am 3. Juni, 17 Uhr, ein Eröffnungsgottesdienst in der Paul-Gerhardt-Kirche Lübben abgehalten. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Ernst-von-Houwald-Damm zwischen Schloss und Liebesinsel, 15907 Lübben, Tel.: 03546 201611, aquamediale@dahme-spreewald.de, www.aquamediale.de.

Bis 05. November

Spreewald | Luckau | Niederlausitz-Museum

Seelenheil und Bürgerstiftungen. Tradition und Wandel

Ausgehend von dem Bibelzitat „Lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Waisen Recht, führt der Witwen Sache!“ wird in der Ausstellung der Wandel des christlich motivierten Stiftungswesens thematisiert. Ging es in vorreformatorischer Zeit hauptsächlich darum, für das eigene Seelenheil zu sorgen, so entwickelte sich in der Folge reformatorischer Ideale ein ausgeprägtes bürgerliches und protestantisches Selbstbewusstsein, in dessen Zusammenhang das Stiftungswesen als Dokumentation der eigenen gesellschaftlichen Stellung seinen Ausdruck fand.

So ist in der Ausstellung das lebensgroße Luther-Bildnis aus der Nikolaikirche Luckau zu sehen. Die Ausstellung verdeutlicht auch, dass Stiftungen, neben der Sorge für die Armen, einen wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl geleistet haben. Preis: 2,50 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Öffnungszeiten: Dienstag – Freitag 10-17 Uhr, Samstag und Sonntag 13-17 Uhr. Infostelle/Buchung: Niederlausitz-Museum Luckau, Nonnengasse 1, 15926 Luckau, www.niederlausitzmuseum-luckau.de.

Leben und Sterben im wahren christlichen Glauben. Bürger und Adlige in der brandenburgischen Reformation

Das Ringen Martin Luthers um die Erneuerung der Kirche führte dazu, dass der Lebensalltag der Menschen mit neuer Kraft und vermehrtem Nachdruck nach der christlichen Lehre eingerichtet und ihre Lebensordnung von ihr durchdrungen werden sollte. Die Ausstellung verdeutlicht, wie Geistlichkeit, Adel und Bürgertum der Mark Brandenburg im 16. Jahrhundert ihr gesamtes Dasein nach evangelischen Grundsätzen gestalteten. Sie zeigt, wie man sich, etwa durch Predigt des göttlichen Wortes, Ausbildung in Schulen und Universitäten sowie Armen- und Krankenfürsorge darum bemühte, ein evangelisches Gemeinwesen zu verwirklichen. Öffnungszeiten: Mai bis September Dienstag – Sonntag 10-18 Uhr, Oktober bis April Dienstag – Sonntag 10-17 Uhr. Preis: 4 Euro, ermäßigt 3 Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei. Infostelle/Buchung: Dominikanerkloster Prenzlau, Uckerwiek 813, 17291 Prenzlau, www.dominikanerkloster-prenzlau.de.

