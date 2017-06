07.06.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 24

in den diesjährigen Sommer starten am 10. Juni 2017 die Brandenburgischen Sommerkonzerte mit einem Pre-Opening in der Kreuzkirche in Königs Wusterhausen im Dahme-Seenland. Programmatisch führen das Duo Pliquett, Solotrompeter Joachim Pliquett und Orgelprofessor Arvid Gast an diesem Abend durch die Perlen ihres Repertoires. Im Mittelpunkt steht der Barock, in dem sowohl die Trompete als Soloinstrument, als auch die Orgel ihre Glanzzeit erlebten.

Die weit über die Region hinaus bekannte Neuhardenberg-Nacht im Seenland Oder-Spree wartet ebenfalls am 10. Juni 2017 mit internationalen Theater-, Performancekünstlern und Musikern auf. Wieder in den Schlosspark Neuhardenberg kommen die Flugartisten und -musiker der Compagnie Transe Express aus Frankreich. Inspiriert von Jules Vernes Roman „Von der Erde zum Mond" erzählen sie die Geschichte als Reise von den Tiefen der Ozeane bis hoch hinauf zum Mond. Alles dreht sich um die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde, alles fliegt, alles schwebt.

Gerade noch traf sich hier die hohe Politik und schon am 10. Juni 2017 wird das Gästehaus der Bundesregierung, das Schloss in Meseberg, für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Dieses Ereignis im Ruppiner Seenland ist etwas Besonderes, denn es passiert nur einmal im Jahr. Die Besucher haben dann die Möglichkeit einen Blick in die Räumlichkeiten zu werfen und die Parkanlage am Huwenowsee zu bestaunen. Vor Ort sorgen Vereine für ein Programm und die Bewirtung der Gäste. Regionale Anbieter präsentieren sich entlang der Dorfstraße.

Die Inszenierung „Die Legende Luther" des Puppentheaters rudolf & voland beleuchtet im Rahmen des Reformationsjubiläums im Elbe-Elster-Land die Zeit des ausgehenden Mittelalters und der beginnenden Neuzeit mit den vielfältigen Mitteln des Puppenspiels im Sänger- und Kaufmannsmuseum Finsterwalde. Sie beschäftigt sich mit dem aufkommenden Frühkapitalismus, mit Luthers Leben und Wirken und untersucht dabei die Widersprüche und Parallelen zu heute. In einer Mischung aus historisch belegten und dramatischen Texten melden sich unter anderem Katharina von Bora, Papst Leo X., Kaiser Karl V., Jakob Fugger und Luthers Hund Tölpel zu Wort.

Neben 300 Jahren Industriegeschichte begeistert im Barnim im Familiengarten vor allem eine in der Region einmalige, zauberhafte Märchenspiellandschaft. Das Hexenhaus auf Hühnerbeinen, die Hexenküche im Brennnessellabyrinth, das Riesenspinnennetz, der fliegende Teppich und andere Spielbauten beflügeln in Eberswalde die Fantasie und lassen Kinderherzen höher schlagen. Mit dem Familienpass Brandenburg gibt es einen Familiengarten-Flipperbahn-Ball pro Kind gratis.

Diese und weitere Ausflugstipps im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

April – Oktober, täglich 10-18 Uhr

Barnim | Eberswalde | Familiengarten

Märchenhaftes und Abenteuerliches

Neben 300 Jahren Industriegeschichte begeistert vor allem eine in der Region einmalige, zauberhafte Märchenspiellandschaft. Das Hexenhaus auf Hühnerbeinen, die Hexenküche im Brennnessellabyrinth, das Riesenspinnennetz, der fliegende Teppich und andere Spielbauten beflügeln die Fantasie und lassen Kinderherzen höher schlagen... Doch bevor es in den Märchenwald geht, kommen die Gäste an einem riesigen Koloss vorbei. Wer den Montage-Eber-Kran bezwingt, wird mit einem atemberaubenden Panoramablick aus 28 Metern Höhe belohnt. Ein besonderes Erlebnis für kleine und große Abenteurer bietet auch eine Fahrt mit dem Tretboot durch die mystisch anmutenden unterirdischen Betriebsarchen. Preis: 4 Euro, Kinder bis 16 Jahre 2 Euro, Kinder bis 4 Jahre frei. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Einen Familiengarten-Flipperbahn-Ball pro Kind im Wert von 0,50 Euro gratis. Infostelle/Buchung: Familiengarten, Am alten Walzwerk 1, 16227 Eberswalde, Tel.: 03334 384910, info@familiengarten-eberswalde.de, www.familiengarten-eberswalde.de.

Der Tipp zum Reformationsjubiläum:

10. Juni, 17 Uhr

Elbe-Elster-Land | Finsterwalde | Sänger- und Kaufmannsmuseum Finsterwalde

Puppenspiel "Die Legende Luther"

Die Inszenierung "Die Legende Luther" des Puppentheaters rudolf & voland beleuchtet die Zeit des ausgehenden Mittelalters und der beginnenden Neuzeit mit den vielfältigen Mitteln des Puppenspiels. Sie beschäftigt sich mit dem aufkommenden Frühkapitalismus, mit Luthers Leben und Wirken und untersucht dabei die Widersprüche und Parallelen zu heute. In einer Mischung aus historisch belegten und dramatischen Texten melden sich unter anderem Katharina von Bora, Papst Leo X., Kaiser Karl V., Jakob Fugger und Luthers Hund Tölpel zu Wort. Gearbeitet wird mit Licht und Schatten, Material und Objekten, mit offener und verdeckter Spielweise, mit Marionetten, Handpuppen, Großfiguren und eigens für das Stück komponierter Musik. Infostelle/Buchung: Sänger- und Kaufmannsmuseum Finsterwalde, Lange Straße 6-8, 03238 Finsterwalde, Tel.: 03531 30783, KreismuseumFinsterwalde@lkee.de, www.elbe-elster-land.de.

Noch mehr Veranstaltungstipps und Ausflugsangebote rund um das Reformationsjubiläum in Brandenburg im Internet auf www.reiseland-brandenburg.de/reformation

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

09. – 10. Juni

Elbe-Elster-Land | Lichterfeld | Besucherbergwerk F60 Lichterfeld

F60 European Celtic Music Festival

Internationale Spitzenbands aus Schottland, Irland und Holland teilen sich die Bühne mit festivalerfahrenen deutschen Künstlern und angesagten Newcomern der Szene. Traditionelle irische Songs, Jigs & Reels, derbe Kneipenlieder, kraftvoller, erdiger Celtic Rock, große Balladen und furiose Tänze – das alles erleben die Gäste an zwei Abenden vor der beleuchteten F60. Preis: Tagesticket: 25 Euro, ermäßigt 22,50 Euro, Festivalticket: 45 Euro, ermäßigt 40,50 Euro. Infostelle/Buchung: Besucherbergwerk F60 Lichterfeld, Bergheider Straße 4, 03238 Lichterfeld, Tel.: 03531 60800, info@f60.de, www.f60.de.

09. – 11. Juni

Barnimer Land | Bernau | Stadtpark und Innenstadt

Hussitenfest in Bernau

Drei Tage lang lädt die Stadt Bernau zu einer Zeitreise ins Mittelalter ein. Zu sehen gibt es viel: tanzende Hexen, den Zickenschulze, der durch die Stadt marschiert, kämpfende Ritter und sogar der Henker tritt mit seinem gar schauerlichen Handwerkszeug auf den Plan. Infostelle/Buchung: Stadtpark und Innenstadt, 16321 Bernau bei Berlin, Tel.: 03338 36 5288, www.bernau-bei-berlin.de.

09. – 11. Juni

Niederlausitz | Guben/Gubin | Innenstadt

Frühling an der Neiße

Jedes Jahr feiern die Städte Guben und Gubin Anfang Juni gemeinsam das deutsch-polnische Frühlingsfest. Beim „Frühling an der Neiße“ verwandeln sich beide Innenstädte in eine lange Festmeile. Neben einem turbulenten Markt locken zahlreiche Veranstaltungen die Menschen von beiden Seiten und der ganzen Region zum gemeinsamen Singen, Tanzen und Lachen. Im Gubener Altstadtbereich wartet auch in diesem Jahr wieder ein buntes Bühnenprogramm auf die Besucher. Zahlreiche Bands werden spielen, Vereine präsentieren sich und bieten den Kindern viele Möglichkeiten zum Austoben. Infostelle/Buchung: Innenstadt, Guben/Gubin, 03172 Guben, Tel.: 03561 68711043.

09. – 18. Juni

Fläming | Treuenbrietzen

Sabinchenfestspiele

Mit märkischem Charme erwarten das legendäre Sabinchen und ihr Schuster alle Gäste zur rauschenden Volksfestwoche im herausgeputzten Städtchen Treuenbrietzen. Als heute aufgeklärte Leute lassen sie hier so richtig die Post abgehen, zum Beispiel beim Eröffnungsfeuerwerk der Potsdamer Feuerwerker am Freitag, um 21 Uhr. Infostelle/Buchung: Stadt Treuenbrietzen, Großstraße 1, 14929 Treuenbrietzen, Tel.: 033748 7470, info@Treuenbrietzen.de, www.treuenbrietzen.de.

10. Juni, 15 Uhr

Uckermark | Schwedt | Stadtbrücke

Ranger-Erlebnistour "Zu Besuch beim Wachtelkönig"

Die Radtour führt über 6 Kilometer durch die Moränenlandschaft östlich der Oder (Polen) bis nach Zaton Dolny zum „Tal der Liebe“. In der Abenddämmerung erleben die Radler hier die Faszination der nächtlichen Flussaue, begleitet vom Gesang der Nachtigall und den eigentümlichen Rufen des Wachtelkönigs. Eine Anmeldung bis zum 3 Juni bei der Naturwacht ist notwendig. Preis: 10 Euro, Kinder bis 18 Jahre 4 Euro. Infostelle/Buchung: Stadtbrücke, polderseitig, 16303 Schwedt/Oder, Tel.: 03332 516406, unteresodertal@naturwacht.de, www.naturwacht.de.

10. Juni, 16.30 Uhr

Prignitz | Perleberg | historische Altstadt

Perleberg-Festival

Das Perleberg-Festival feiert sein 20. Jubiläum. 8 Bands treten auf 3 Bühnen, in Höfen und als "Walk-Act" in der schönen historischen Altstadt von Perleberg auf. Hauptgast ist die Band "Stoppok", die auf dem Hof des Gymnasiums in der Puschkinstraße gemeinsam mit "Worthy" auftreten wird. Für Stimmung am späteren Abend sorgen "Five Men On The Rocks", die Gitarrenrock - überwiegend der 70er Jahre - spielen. Neben eigenen Songs haben sie auch Hits von AC/DC und Deep Purple bis zu ZZ Top und CCR im Repertoire. Weitere Spielorte sind der idyllische Hof des Stadt- und Regionalmuseums und der Judenhof. Infostelle/Buchung: Historische Altstadt, 19348 Perleberg, Tel.: 03876-781522.

10. Juni, 17 Uhr

Dahme-Seenland | Königs Wusterhausen | Kreuzkirche Königs Wusterhausen

27. Brandenburgische Sommerkonzerte: Festliches Entreé

In den diesjährigen Sommer starten die Brandenburgischen Sommerkonzerte mit einem Pre-Opening in der Kreuzkirche in Königs Wusterhausen. Der Ort erlangte Bekanntheit durch die Inbetriebnahme der ersten deutschen Radiostation des 20. Jahrhunderts. Programmatisch führen das Duo Pliquett, Solotrompeter Joachim Pliquett und Orgelprofessor Arvid Gast an diesem Abend durch die Perlen ihres Repertoires. Im Mittelpunkt steht der Barock, in dem sowohl die Trompete als Soloinstrument, als auch die Orgel ihre Glanzzeit erlebten. Die von Hendrik Ahrend errichtete Orgel in der Kreuzkirche könnte für dieses Programm nicht besser geeignet sein - wird sie doch von Kennern für ihren besonders schönen, silbrig-glänzenden Klang geschätzt. Preis: 28-45 Euro. Infostelle/Buchung: Kreuzkirche Königs Wusterhausen, Kirchplatz 1, 15711 Königs Wusterhausen, Tel.: 030 8904340, info@brandenburgische-sommerkonzerte.de, www.brandenburgische-sommerkonzerte.org.

10. Juni, 19 Uhr

Seenland Oder-Spree | Neuhardenberg | Schlosspark Neuhardenberg

Neuhardenberg-Nacht

Frühsommer in Neuhardenberg: Zeit für einen ganz besonderen Abend im Schlosspark für die ganze Familie. Die weit über die Region hinaus bekannte Neuhardenberg-Nacht wartet auch im Jahr 2017 mit internationalen Theater- und Performancekünstlern und Musikern auf. Wieder nach Neuhardenberg kommen die Flugartisten und -musiker der Compagnie Transe Express aus Frankreich. Inspiriert von Jules Vernes Roman "Von der Erde zum Mond" erzählen sie die Geschichte als Reise von den Tiefen der Ozeane bis hoch hinauf zum Mond. Alles dreht sich um die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde, alles fliegt, alles schwebt. Ein überaus fantastisches Spektakel. Ergänzt wird das Programm mit Theater, Musik und artistischen Meisterstücken. Und zum Abschluss entflammt ein Feuerwerk den Neuhardenberger Himmel. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Schlosspark Neuhardenberg, 15320 Neuhardenberg, Tel.: 033476 600750, info@schlossneuhardenberg.de, www.schlossneuhardenberg.de.

10. Juni, 11-16 Uhr

Meseberg | Ruppiner Seenland | Schloss Meseberg

Tag der offenen Tür in Schloss Meseberg

Gerade noch traf sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem indischen Premierminister zu Gesprächen in Meseberg, in einigen Tagen wird das Gästehaus der Bundesregierung, das Schloss in Meseberg, auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Dieses Ereignis ist etwas Besonderes, denn es passiert nur einmal im Jahr. Die Besucher haben dann die Möglichkeit einen Blick in die Räumlichkeiten zu werfen und die Parkanlage am Huwenowsee zu bestaunen. Vor Ort sorgen Vereine für ein Programm und die Bewirtung der Gäste. Regionale Anbieter präsentieren sich entlang der Dorfstraße. Personalausweis oder Reisepass nicht vergessen! Infostelle/Buchung: Gästehaus der Bundesregierung Meseberg, Meseberger Dorfstraße, 16775 Gransee, OT Meseberg, Tel: 030-4000-0, Fax: 030-4000-2357

11. Juni, 09 Uhr

Potsdam | Potsdam | Sportpark Luftschiffhafen

Potsdamer Schlösserlauf

„Auf die Plätze, fertig, los“ heißt es wieder beim 14. Pro Potsdam Schlösserlauf. Er ist ein genehmigter Volkslauf des Leichtathletikverbandes Brandenburg. Auf Streckenlängen von 10 Kilometern und dem Halbmarathon können sich Aktive ausprobieren. Das Zeitlimit beträgt 3,5 Stunden. Infostelle/Buchung: Sportpark Luftschiffhafen, Olympischer Weg 2, 14471 Potsdam, Tel.: 0331 97910111, www.potsdam-marathon.de.

11. Juni, 11-17 Uhr

Ruppiner Seenland | Pfalzheim

Kutsch- und Familienfest

Beim Kutsch- und Familienfest "Heidespaß" in der Sielmanns Naturlandschaft Kyritz-Ruppiner Heide zum Nationalen Tag des Naturerbes können die Besucher bei Kutschfahrten die Heide erkunden und für sich entdecken. Kinder lernen auf dem Sielmann Hügel an Spiel- und Maltischen die faszinierende Heide kennen. Köstlichkeiten für den kleinen und großen Hunger oder das Familien-Picknick werden geboten. Entspannung und Heidegenuss erwarten die Gäste an diesem Tag. Für die aktiven Besucher steht eine geführte Wanderung auf dem Programm. Infostelle/Buchung: Sielmanns Naturlandschaft Kyritz-Ruppiner Heide, 16818 Pfalzheim/Temnitzquell.

11. Juni, 14 Uhr

Havelland | Paretz | Schloss, Kirch- und Rohrhausgarten

Hofgärtner "Widerwillen"

Gemeinsam mit dem Hofgärtner David Garmatter und seiner Gemahlin Luise erforschen die Besucher die Paretzer Gartenanlagen, mit Kirch-, Rohrhaus- und Schlossgarten. Hierbei erfahren Neugierige alles über die wichtigen Aufgaben und Dienste eines königlichen Gärtners, der auch auf die bäuerlichen Gärten Obacht geben musste und für die Gestaltung der Feldfluren und der königlichen Weinberge zuständig war. Man kann darauf gespannt sein, wer bei diesem amüsanten Rundgang besser unterhält, der diensteifrige Gärtner oder seine nach Anerkennung strebende Gattin. Preis: 8-10 Euro. Infostelle/Buchung: Schloss, Kirch- und Rohrhaus, Parkring 1, 14669 Paretz, Tel.: 033233 73772, info@stiftung-paretz.de, www.stiftung-paretz.de.

11. Juni, 16 Uhr

Lausitzer Seenland | Großkoschen | Amphitheater

Liebe - Sommerkonzert

Beim diesjährigen Motto-Konzert erklingen Melodien zu einem Thema, das Zuhörer wohl jeden Alters ansprechen wird: LIEBE. So vielfältig sie sein mag, so vielfältig sind auch die Genres, in denen sie besungen wird. Und so werden bekannte und weniger bekannte Schlager, Rockballaden, Popsongs, Musicalhits, klassische Musikstücke und Kinderlieder an diesem Nachmittag zu hören sein. Überraschend neue Arrangements werden interpretiert von den bewährten Ensembles der Musikschule sowie großen und kleinen Solisten. Preis: 7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Infostelle/Buchung: Amphitheater, 01968 Großkoschen, Tel.: 03573 8010, karten@theater-senftenberg.de, www.theater-senftenberg.de.

11. Juni, 16 Uhr

Spreewald | Lübbenau | Bunte Bühne Lübbenau / GLEIS 3

,,I remember Elvis Presley'' - Ein Nachmittag mit Alf Weiss in der Bunten Bühne

Schon einmal begeisterte der Sänger und Entertainer Alf Weiss das Publikum der Bunten Bühne und zwar mit einem Abend über den unvergessenen Udo Jürgens. Doch der gebürtige Österreicher hat noch andere Programme im Repertoire und so schien es uns an der Zeit, Alf Weiss erneut in unser Theater einzuladen. Diesmal wird es „königlich“, denn er hat die besten Songs von Elvis Presley, des „Kings of Rock ‘n‘ Roll“, im Gepäck und man darf gespannt sein, welche der vielen Hits des Kings er für sein Publikum interpretiert. Preis: 12 Euro, ermäßigt 9 Euro, Kinder 6 Euro. Infostelle/Buchung: Bunte Bühne Lübbenau / GLEIS 3, Güterbahnhofstraße 61, 03222 Lübbenau, Tel.: 03542 8896699, info@buntebuehneluebbenau.de, www.buntebuehneluebbenau.de.

14. Juni, 14 Uhr

Ruppiner Seenland | Neuruppin | Tierpark Kunsterspring

32. Tierpark- und Kinderwaldfest im Tierpark Kunsterspring

Bei diesem Fest dreht sich in bewährter Weise alles um die heimische Flora und Fauna. Es wird wieder ein buntes Familienprogramm sowie eine Tombola zu Gunsten des Tierparks geben und natürlich ist auch wieder das beliebte Tierparkwissensquiz mit dabei. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Regionalverband Ruppin bietet einen Parcour zum Thema „Wissen über die Natur“ an. Infostelle/Buchung: Tierpark Kunsterspring, 16816 Neuruppin, Tel.: 033082 51210, www.tierpark-kunsterspring.com.

500 Jahre Reformation:

09. Juni, 19 Uhr

Niederlausitz | Cottbus | Oberkirche St. Nikolai

Zum Reformationsjubiläum 2017: Luther in Wort und Ton

Gunther Emmerlich, Schirmherr der Generalsanierung der Stadtkirche Wittenberg, der „Mutterkirche der Reformation“, hat aus Anlass des 500jährigen Jubiläums ein Programm mit dem Titel „Martin Luther in Wort und Ton“ zusammengestellt. Im Mittelpunkt stehen Texte von und über Martin Luther. Es erklingt Musik der Lutherzeit, der Renaissance und des Frühbarock. Preis: 23 Euro, ermäßigt 20 Euro. Infostelle/Buchung: Oberkirche St. Nikolai, Oberkirchplatz, 03046 Cottbus, www.st-nikolai-cottbus.de.

09. Juni, 19-20.30 Uhr

Elbe-Elster-Land | Mühlberg | Museum Mühlberg 1547

"Was Gott befiehlt - geistliche Abendmusik der Lutherzeit"

Vier Konzerte führen musikalisch in die Reformationszeit. Den Auftakt gibt am 9.Juni das Trio Christoph Burmester (Tenor), Thomas Friedländer (Zink) und Andreas Arend (Laute) mit geistlicher Abendmusik im idyllischen Innenhof des Museums Mühlberg 1547. Preis: 10 Euro, ermäßigt 6 Euro. Infostelle/Buchung: Museum Mühlberg 1547, Klosterstraße 9, 04931 Mühlberg/Elbe, Tel.: 035342 837002, museum-muehlberg1547@lkee.de, www.lkee.de.

10. und 11. Juni

Fläming | Bad Belzig | Fläming Tourist

Mit der Postkutsche auf den Spuren Martin Luthers

Auf der alten Heer-, Handels- und Poststraße von Bad Belzig in die Lutherstadt Wittenberg reiste Martin Luther 1530 zu seine Visitationen. Auf einer Tagesfahrt in der vierspännigen, edel ausgestatteten Postkutsche vollziehen die Ausflügler die Reise nach und lernen die Region wie anno dazumal im gemächlichen Tempo des Hufgetrappels kennen. Eine Reservierung ist erforderlich. Preis: Pro Strecke (Hin- oder Rückfahrt) und Person 125 Euro. Infostelle/Buchung: Fläming Tourist, Friedrich-Ebert-Ring 6B, 14806 Bad Belzig, Tel.: 033841 441333, info@flaeming-tourist.de, www.flaeming-tourist.de.

10. Juni, 10 Uhr

Potsdam | Potsdam | Dorfkirche und Friedhof Bornstedt

UNESCO-Tag in der Dorfkirche und auf dem Friedhof Bornstedt

Zum Welterbetag erwarten interessierte Besucher in der Dorfkirche und auf dem Friedhof spannende Vorträge, kurzweilige Führungen und ganz viel Musik. So tritt das A-capella-Quartett "Die Bogarts" auf, eine Radtour führt zu den Potsdamer UNESCO-Welterbestätten und Kinder werden mitgenommen in die Märchenwelt der Gebrüder Grimm. Auch Luther spielt an diesem Tag eine besondere Rolle. In einem Vortrag wird zum Beispiel die Luther-Bibel in den Fokus gerückt. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Dorfkirche und Friedhof Bornstedt, Ribbeckstraße, 14469 Potsdam, Tel.: 0331 7022781, www.evkirchepotsdam.de.

10. Juni, ab 11 und 15 Uhr

Seenland Oder-Spree | Frankfurt | Marienkirche

Reformation, Kirchenmusik, gläserner Schatz und Begräbniskultur

Zwei thematische Führungen erwarten die Besucher am in der Marienkirche. „Kaiserportal und Glasfenster – Vergessene Schätze in der Marienkirche“ ist der Titel der ersten Führung, die um 11 Uhr startet. Dabei erfahren die Teilnehmer Interessantes zur Nordkapelle und über die mittelalterlichen Bleiglasfenster, dem gläsernen Schatz von St. Marien. Weiter geht es am um 15 Uhr mit dem „Streifzug durch die Unterwelt“. Thema dieser Führung sind der Wandel der Begräbniskultur in Stadt und Kirche nach der Reformation sowie das Greiffenpfeil’sche Erbbegräbnis. Außerdem dürfen die Besucher einen Blick in einige im Normalfall nicht zugängliche Keller der Kirche werfen, die zwar auf den ersten Blick modern erscheinen, aber in denen es viele steinerne Zeugen aus dem Mittelalter zu entdecken gibt. Bei dieser Führung ist die Teilnehmerzahl auf 15 begrenzt. Eine Voranmeldung in der Tourist-Information wird deshalb empfohlen. Preis: 7,50 Euro. Infostelle/Buchung: Marienkirche, 15230 Frankfurt (Oder), Tel.: 0335 6100800, www.reformationsjubilaeum-frankfurt-oder.de.

11. Juni

Fläming | Garrey | Dorfkirche

Dr. Büchners "Sagenhafter Luther"

Eine theatralische Reise durch die Reformation in Reimen. Dr. Konrad Büchner führt die Zuschauer - unterhaltsam in 95 Minuten - durch Leben und Werk Martin Luthers und durch die Zeit der Reformation. Ein vergnügliches und lehrreiches Theaterstück mit jeder Menge Wortwitz. Infostelle/Buchung: Dorfkirche Garrey, 14823 Garrey, Tel.: 033843 51246.

14. Juni, 19.30 Uhr

Seenland Oder-Spree | Frankfurt | Konzerthalle "Carl Philipp Emanuel Bach"

Lieder, Lyrik, Leute - Luther und Frankfurt

Am Vorabend des Stadtfestes "Bunter Hering" findet der traditionelle Abend "Lieder, Lyrik, Leute" in der Konzerthalle "Carl Philipp Emanuel Bach" statt. Dieses Jahr steht der Abend ganz im Zeichen des 500. Reformationsjubiläums. Auf dem Programm stehen ein A-cappella-Konzert des Kammerchores der Singakademie Frankfurt (Oder) sowie eine Lesung von Diether Jäger. Die Moderation des Abends übernimmt der Direktor der städtischen Museen Junge Kunst und Viadrina, Dr. Martin Schieck. Preis: 10 Euro, ermäßigt 8 Euro, Kinder und Jugendliche 2,50 Euro. Infostelle/Buchung: Konzerthalle "Carl Philipp Emanuel Bach", Lebuser Straße 4, 15230 Frankfurt (Oder), Tel.: 0162 2754816, kontakt@frankfurter-singakademie.de, www.frankfurter-singakademie.de.

10. Juni – 31. Oktober

Elbe-Elster-Land | Finsterwalde | Sänger- und Kaufmannsmuseum

10.06.2017 - 31.10.2017

Ausstellung: "Musikam habe ich allzeit lieb gehabt. Zur Geschichte der evangelischen Kantoreien"

Mit der Einführung der reformatorischen Gottesdienstordnungen änderten sich die Rollen von Gemeinde und Pfarrer wesentlich. Mit einer Sonderausstellung zeigt das Sänger- und Kaufmannsmuseum Finsterwalde deren Entstehungsgeschichte und ihr Wirken. Dabei geht es neben der Rolle und den Aufgaben der Sänger im Gottesdienst auch um die Stellung der Kantoreien in der städtischen Gesellschaft. Räumlich bezieht sich die Präsentation auf den südbrandenburgischen Raum und auf angrenzende sächsische Gebiete, steht aber durchaus exemplarisch für Entwicklung der Zeit. Preis: Eintritt frei. Öffnungszeiten: Dienstag – Sonntag 10-18 Uhr. Infostelle/Buchung: Sänger- und Kaufmannsmuseum Finsterwalde, Lange Straße 6-8, 03238 Finsterwalde, Tel.: 03531 30783, www.lkee.de.

11. Juni – 31. Oktober

Fläming | Ziesar | Museum Burg Ziesar

11.06.2017 - 31.10.2017

Reforma(k)tion – zurück zur Form

In der Ausstellung sind die Ergebnisse eines mehrwöchigen Internationalen Bildhauersymposiums zu sehen, das 2016 auf der Burg Ziesar stattfand. Künstler aus unterschiedlichen Kulturkreisen und verschiedenen religiösen Milieus haben sich mit den Themenfeldern Religion, Christentum und Reformation auseinandergesetzt. Die Ausstellung konfrontiert den historischen Ort, der in vielerlei Hinsicht durchdrungen ist von christlicher Weltsicht, mit künstlerisch-zeitgenössischen Antworten auf die Frage nach der Rolle von Religionen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Preis: 5 Euro. Öffnungszeiten: Dienstag – Sonntag 10-17 Uhr. Infostelle/Buchung: Museum Burg Ziesar, Mühlentor 15 a, 14793 Ziesar, www.burg-ziesar.de.

Bis 23. September

Spreewald | Lübben | Ernst-von-Houwald-Damm

aquamediale 12 – Glaube, Liebe, Hoffnung

Das Festival für zeitgenössische Kunst im Spreewald. Bei der diesjährigen aquamediale setzten sich die beteiligten Künstlerinnen und Künstler mit den Auswirkungen von Kapital und Geld auf Mensch und Natur auseinander und bringen die Ergebnisse ihrer künstlerischen Wahrnehmungen in eigenen Thesen zum Ausdruck. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Ernst-von-Houwald-Damm zwischen Schloss und Liebesinsel, 15907 Lübben, Tel.: 03546 201611, aquamediale@dahme-spreewald.de, www.aquamediale.de.

Bis 05. November

Spreewald | Luckau | Niederlausitz-Museum

23.05.2017 - 05.11.2017

Seelenheil und Bürgerstiftungen. Tradition und Wandel

Ausgehend von dem Bibelzitat „Lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Waisen Recht, führt der Witwen Sache!“ wird in der Ausstellung der Wandel des christlich motivierten Stiftungswesens thematisiert. Ging es in vorreformatorischer Zeit hauptsächlich darum, für das eigene Seelenheil zu sorgen, so entwickelte sich in der Folge reformatorischer Ideale ein ausgeprägtes bürgerliches und protestantisches Selbstbewusstsein, in dessen Zusammenhang das Stiftungswesen als Dokumentation der eigenen gesellschaftlichen Stellung seinen Ausdruck fand. So ist in der Ausstellung das lebensgroße Luther-Bildnis aus der Nikolaikirche Luckau zu sehen. Die Ausstellung verdeutlicht auch, dass Stiftungen, neben der Sorge für die Armen, einen wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl geleistet haben. Preis: 2,50 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Öffnungszeiten: Dienstag – Freitag 10-17 Uhr, Samstag und Sonntag 13-17 Uhr. Infostelle/Buchung: Niederlausitz-Museum, Nonnengasse 1, 15926 Luckau, www.niederlausitzmuseum-luckau.de.

zurück