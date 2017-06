21.06.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 26

Wie können sich Kulturen unter- und miteinander verständigen? Auf diese Fragen fanden Szymanowski und Beethoven musikalische Antworten. Ersterer vertonte einen weltbekannten lateinischen Hymnus auf Polnisch – ein musikalischer Aufruf zu nationaler Identitätsbildung für die junge polnische Republik der 1920er. Beethoven wiederum rief in seiner wohl berühmtesten Sinfonie zur Völkerverständigung auf: "Seid umschlungen Millionen", heißt es im gewaltigen Chorfinale. Zum Auftakt des Choriner Musiksommers 2017 wird dies am 24. Juni 2017 in Kloster Chorin im Barnimer Land mit polnischen und tschechischen Musikern gefeiert.

Kling Klang auf dem Pfingstberg in Potsdam. Das Keimzeit Akustik Quintett präsentiert ebenfalls am 24. Juni 2017 sein neues Album in der Gartenanlage des Belvedere. Ergänzt wird die Setliste von den berühmten Keimzeit-Klassikern wie "Kling Klang", "Singapur" oder "Amsterdam". Das zweite Studio-Album gewährt Einblicke in die tiefere Gefühlswelt und der Tonträger trägt daher den Namen der verschwundenen weiblichen Romanfigur "Albertine", einer Figur, die wie ein Mysterium für das Gestern und Heute zugleich steht.

Zum 25. Jubiläum des Plattenburgspektakels gibt es am 24.-25. Juni 2017 auf der Prignitzer Wasserburg in Plattenburg in der Prignitz ganz besondere Attraktionen. Unter dem Motto „Das Beste aus 25 Jahren“ werden Ritter mit rasselnden Rüstungen die Kräfte messen, während ein feuerspeiender Drache, Geschichtenerzähler, Feuerkünstler, Akrobaten und Narren das Publikum in eine Nacht exotischer, mystischer und aufregender Welten entführen. Ein weiterer Höhepunkt ist das fulminant-fabelhafte Tavernenspiel mit Musik, Tanz, Theater und Gaukelei und das große Feuerspektakel mit bewegten Bildern und Flammenspiel.

Im Rahmen des Reformationsjubiläums ist Martin Luthers mitreißende und spannende Geschichte in diesem Sommer als rockiges Pop-Musical in Schwedt zu erleben. Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt - Odertalbühne stellen den großen Reformator in den Mittelpunkt ihrer neuen Open-Air-Inszenierung „Luther– zwischen Liebe, Tod und Teufel" und das auf ungewöhnliche und überraschend moderne Art und Weise.

In herrlicher Parklandschaft erwarten Tierfreunde im Cottbusser Zoo in der Niederlausitz über 1.200 Tiere: Unter anderem Elefanten, Großkatzen, Affen, Zebras, Tapire, Antilopen und Strauße ebenso wie Pinguine, Papageien und Stelzvögel. Mit dem Familienpass Brandenburg gibt es den Eintritt zum Vorteilspreis.

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

Täglich, 09-19 Uhr

Niederlausitz | Cottbus | Zoo

Auf Safari im Tierpark

In herrlicher Parklandschaft erwarten Tierfreunde über 1.200 Tiere: Elefanten, Großkatzen, Affen, Zebras, Tapire, Antilopen und Strauße ebenso wie Pinguine, Papageien und Stelzvögel. Man kann bei den täglichen Schaufütterungen zusehen und sich im Anschluss in der Gaststätte mit der großen Sommerterrasse entspannen. Ein großer Haustierbereich mit Streichelzoo und Spielplatz erfreut vor allem die kleinen Gäste. Hunde an der Leine sind erlaubt. Preis: 7 Euro, ermäßigt 5,60 Euro, Kinder bis 16 Jahre 3,50 Euro, Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr kostenfrei. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Bei Vollzahlung eines Erwachsenen 1 Kind kostenfrei. Infostelle/Buchung: Zoo, Kiekebuscher Straße 5, 03042 Cottbus OT Branitz, Tel.: 0355 3555360, zoo@cottbus.de, www.zoo-cottbus.de.

Der Tipp zum Reformationsjubiläum

24. Juni, 20 Uhr

Uckermark | Schwedt | Uckermärkische Bühnen Schwedt - Odertalbühne

Luther - Zwischen Liebe, Tod und Teufel

Martin Luthers mitreißende und spannende Geschichte ist in diesem Sommer als rockiges Pop-Musical in Schwedt zu erleben. Die Uckermärkischen Bühnen stellen den großen Reformator in den Mittelpunkt ihrer neuen Open-Air-Inszenierung – und das auf ungewöhnliche und überraschend moderne Art und Weise: als Pop-Musical. Auf einer der schönsten Freilichtbühnen Brandenburgs treffen Liebe, Leidenschaft und die Macht des Wortes auf berauschende Musik, beeindruckende Percussion-Einlagen, spektakulären Tanz und eine heiße Feuershow. Preis: 20-39 Euro. Infostelle/Buchung: Uckermärkische Bühnen Schwedt – Odertalbühne, Berliner Straße 46/48, 16303 Schwedt, Tel.: 03332 538111, mail@theater-schwedt.de, www.theater-schwedt.de.

Noch mehr Veranstaltungstipps und Ausflugsangebote rund um das Reformationsjubiläum in Brandenburg im Internet auf www.reiseland-brandenburg.de/reformation

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

23. Juni, ab 17 Uhr

Uckermark | Schwedt | Innenstadt

Mittsommernacht

Die Mittsommernacht wird anlässlich der Sommerzeitenwende gefeiert. Begonnen wird die Veranstaltung traditionell mit dem Setzen der Mittsommerstange auf dem Vierradener Platz. Danach gibt es Kleinkunst in den Straßen und auf den Plätzen, Programme auf mehreren Bühnen sowie Licht- und Feuerkunst. Die Oldtimershow mit der Rundfahrt erfreut sich nicht nur bei Fans historischer Flitzer großer Beliebtheit. Auch eine lange Einkaufsnacht in der Fußgängerzone gehört zu der Veranstaltung dazu. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Innenstadt, 16303 Schwedt, Tel.: 03332 446770, sks.stadt@schwedt.de, www.schwedt.eu.

23. Juni, 17.30 Uhr

Dahme-Seenland | Königs Wusterhausen | Schloss Königs Wusterhausen

Friedrich Wilhelm I. – Amtmann und Diener Gottes

Friedrich Wilhelm I. förderte die christliche Erziehung in Preußen, da er sich als Amtmann und Diener Gottes auf Erden dazu in der Pflicht sah. Sein Denken und Handeln war geprägt von einer tiefen Frömmigkeit und dem Bewusstsein, dass Gott der einzige ist, vor dem sich ein Souverän verantworten muss. In der Schlossführung wird auf die Religiosität und die tolerante Religionspolitik des „Soldatenkönigs“ eingegangen. Der regelmäßige sonntägliche Kirchgang mit der königlichen Familie war in Wusterhausen selbstverständlich. 1708 stiftete Friedrich Wilhelm I. die Orgel für die evangelische Kreuzkirche. Der Preußenadler über dem Orgelprospekt der evangelischen Kreuzkirche weist noch heute auf deren Bedeutung als ehemalige Schlosskirche. Nach der Schlossführung wird im Foyer des Schlosses ein Glas Sekt gereicht. In der nahen Kreuzkirche gibt es anschließend ein Orgelkonzert mit dem international bekannten Organisten Wolfgang Zerer. Preis: 17 Euro. Infostelle/Buchung: Schloss Königs Wusterhausen, Schlossplatz 1, 15711 Königs Wusterhausen, Tel.: 03375 211700, schloss-koenigswusterhausen@spsg.de, www.spsg.de.

23. Juni, 18 Uhr

Spreewald | Drachhausen

Internationales Folklorefestival Lausitz

Tanz- und Folkloregruppen der Lausitzer Sorben laden erneut Ensembles aus aller Welt ein, um dem interessierten Publikum ein abwechslungsreiches und buntes Programm bieten zu können. Das Interesse an einer Teilnahme ist groß. Gruppen von allen Kontinenten kommen gern in die Lausitz. Bei der Auswahl legen die Ausrichter wieder besondere Aufmerksamkeit auf die Teilnahme von Vertretern von Volksgruppen und Minderheiten. Preis: 7 Euro, Kinder bis 6 Jahre Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Drachhausen, 03185 Drachhausen, Tel.: 035601 8150.

23. – 25. Juni, 09-18 Uhr

Fläming | Brück | Kaltblut Zucht- und Sportverein Brück

16. Traditionelles Renn- und Showprogramm - "Märchenhafte Titanen"

In diesem Jahr wird es besonders zauberhafte, bunte und ganz gewiss auch emotionale Momente in der Arena geben, denn die „Titanen der Rennbahn“ galoppieren ein Jahr nach ihrem 15. Jubiläum über die Lindenbrücke direkt ins Märchenland. Feen, Elfen und Fabelwesen verzaubern die phantasievolle Welt der Gedanken und sind einer der Gründe, warum sich die 16. Auflage dieses Kaltblutevents noch mehr an staunende Kinderaugen und Familien richtet. Neben dem märchenhaften Programm werden sowohl rasante Fahr- und Zugleistungswettbewerbe als auch die beeindruckenden Schwergewichte viele Schaulustige auf das zehn Hektar große Titanen-Gelände ziehen. Preis: Ab 10 Euro. Infostelle/Buchung: Kaltblut Zucht- und Sportverein Brück, Lindenstraße 37, 14822 Brück, Tel.: 033844 519195, info@titanenderrennbahn.de, www.titanenderrennbahn.de.

23. – 25. Juni

Niederlausitz | Forst | Ostdeutscher Rosengarten Forst (Lausitz)

Rosengartenfesttage

Bunte Bühnenprogramme, nächtlicher „Romantikpark“, eine einzigartige Schnittrosenschau und die „Nacht der 1.000 Lichter“ mit tausenden Kerzen, Illuminationen und Höhenfeuerwerk sorgen für bezaubernde Momente im Ostdeutschen Rosengarten Forst (Lausitz). Auch die Krönung der 27. Forster Rosenkönigin wird mit Spannung erwartet. Mit vielen musikalischen und künstlerischen Darbietungen, einem bunten Angebot für Kinder, Rikschafahrten, Pflanzenverkauf und kulinarischen Empfehlungen sind die Rosengartenfesttage ein Ausflugstipp für die ganze Familie. Preis: Tageskarten: 7-10 Euro, ermäßigt 6-8 Euro, Kinder 3- 4 Euro, Hunde 2 Euro. Infostelle/Buchung: Ostdeutscher Rosengarten Forst (Lausitz), Wehrinselstraße 42 / 46, 03149 Forst (Lausitz), Tel.: 03562 7548, www.rosengarten-forst.de.

24. Juni, 09 Uhr

Havelland | Lehnin | Busbahnhof Kloster Lehnin

Mit den Eselnomaden zu den versteckten Waldseen

Auf einer Rundwanderung mit Eseln entdecken die Wanderer die herrlich im Wald gelegenen Seen um Lehnin. Die liebevollen Langohren tragen das Wandergepäck. Die Seen-Tour führt vom Zistersienserkloster aus dem 12. Jahrhundert durch waldreiche Landschaft zum Schamp- und Colpinsee. Sie verläuft weiter entlang des „Emstalerschlauchs“, einem malerischen Torfstichsee, zum östlichen Ufer des Gohlitzsee. Dieser lädt ein, an ruhig gelegenen Badestellen zu verweilen und dabei den Eseln beim Grasen zuzuschauen. Eine Anmeldung ist erforderlich. Preis: 39 Euro. Infostelle/Buchung: Busbahnhof Kloster Lehnin, Goethestraße, 14797 Kloster Lehnin, Tel. 01573 0308560, info@eselnomaden.de, www.eselnomaden.de.

24. Juni, 15 Uhr

Fläming | Bad Belzig | Bergfried auf der Burg Eisenhardt

Unterwegs auf dem Barfußwanderweg

Mit der Heilpraktikerin Almut Groeger geht es auf den Barfußwanderweg in Bad Belzig. Kühles, feuchtes Gras im schattigen Wald oder warmen Sand am sonnigen Feldrain unter den Füßen spüren, weiches Moos oder raschelndes Laub ertasten, über einen am Wegesrand liegenden Baumstamm balancieren oder mit Genuss durch die eine oder andere Pfütze waten – eine Wanderung ganz ohne Schuhe verspricht vielseitige Erlebnisse. Während der Wanderung gibt die Heilpraktikerin auch eine Einführung in den gelenkschonenden Ballengang. Auf halber Strecke lädt der Rastplatz am Apfelberg zum Verweilen ein. Hier kann man in die weite Hügellandschaft des Fläming schauen. Für Wanderer, die das Barfussgehen nicht gewohnt sind, empfiehlt es sich leichte Schuhe im Gepäck dabei zu haben. Preis: 5 Euro. Infostelle/Buchung: Bergfried auf der Burg Eisenhardt, Wittenberger Str. 1, 14806 Bad Belzig, Tel.: 0174 4198944, almut.g@posteo.de, www.naturheilpraxis-belzig.de.

24. Juni, 16-18 Uhr

Barnimer Land | Chorin | Kloster

24. Juni, 20 Uhr

Ruppiner Seenland | Rheinsberg | St. Laurentius Kirche

Lange Nacht der Orgel

Der 250. Geburtstag der Rheinsberger Scholtze-Orgel ist ein guter Grund zum Feiern. Mit Kurzkonzerten, einer Orgelführung und einem Abschlusskonzert mit dem tschechischen Organisten Frantisek Vanicek wird das nur noch selten gespielte Instrument an diesem Abend in den Mittelpunkt gerückt. Infostelle/Buchung: St. Laurentius Kirche, Kirchplatz, 16831 Rheinsberg, Tel.: 033931 2035, rheinsberg@kirche-wittstock-ruppin.de, www.kirchenkreis-wittstock-ruppin.de.

24. Juni, 20 Uhr

Fläming | Niemegk | Marktplatz

Mittsommernachtswanderung

Bei anbrechender Dunkelheit nimmt Burkhard Pitack die Wanderer mit durch den Werderwald bei Niemegk. Nach dem 5 Kilometer langen Weg klingt der Abend gemütlich auf der Kemtwiese mit einem Lagerfeuer (ab 21 Uhr) bei Grillwurst und Getränken aus. Preis: kostenfrei. Infostelle/Buchung: Marktplatz, 14823 Niemegk, Tel.: 033848 60004, info@flaeming.net, www.indianer-niemegk.de.

24. Juni, 20 Uhr

Potsdam | Potsdam | Gartenanlage des Belvedere auf dem Pfingstberg

Keimzeit Akustik Quintett am Schloss Belvedere

24. Juni, 21 Uhr

Seenland Oder-Spree | Diensdorf-Radlow | Alte Schulscheune

Konzert "Distant Bells" mit fantastischer Pink-Floyd-Show

Den Sound der legendären Pink Floyd stilsicher und qualitativ hochwertig auf der Bühne zu reproduzieren, ist für Musiker jederzeit eine Herausforderung. Distant Bells aus dem tschechischen Brno sind Künstler, die sich dieser schwierigen Aufgabe mit Erfolg angenommen haben. Die achtköpfige Band covert Pink Floyd mit einer Vielzahl an live gespielten Instrumenten und sechs Gesangsstimmen. Dazu erwartet den Besucher eine ausgeklügelte Lichtshow mit vielen überraschenden Effekten. Preis: Vorverkauf 19 Euro zzgl. Gebühr, Abendkasse: 25 Euro. Infostelle/Buchung: Alte Schulscheune, Schulweg 1, 15864 Diensdorf-Radlow, Tel.: 033677 626687, karten@diensdorf-radlow.de, www.diensdorf-radlow.de.

24. – 25. Juni

Havelland | Paaren im Glien | MAFZ - Erlebnispark Paaren

Drachenfest im Erlebnispark Paaren

Hoch hinaus geht es mit Drachen in allen Formen und Farben. Ob selbstgebastelt oder gekauft, groß oder klein – jeder kann mitmachen und seinen Drachen zusammen mit anderen in luftige Höhen aufsteigen lassen. Infostelle/Buchung: MAFZ - Erlebnispark Paaren, Gartenstr. 1-3, 14621 Paaren im Glien, Tel.: 033230 740, www.mafz.de.

24. – 25. Juni

Prignitz | Plattenburg | Prignitzer Wasserburg

24. – 25. Juni, 10-18 Uhr

Potsdam | Potsdam | Filmpark Babelsberg

Märchenhaftes Kinderfest

Kleine und große Märchenfans aufgepasst: Am 24. und 25. Juni „blättert“ der Filmpark Babelsberg in den schönsten Seiten der Grimm’schen Märchenwelt. Hänsel und Gretel, Aschenbrödel, Rapunzel, Frau Holle, Rotkäppchen und viele weitere zauberhafte Märchenfiguren werden zum Leben erweckt und laden zu Spiel, Spaß und Schabernack ein. Vor dem Filmpark-Besuch lohnt ein Griff in den Kleiderschrank oder Kostümkiste. Denn von 10 bis 12 Uhr erhalten Kinder bis 16 Jahre im märchenhaften Vollkostüm und in Begleitung eines voll zahlenden Erwachsenen freien Eintritt. Preis: 22 Euro, Schüler, Studenten, Senioren 18 Euro, Kinder bis 16 Jahre 15 Euro, Kinder bis 3 Jahre frei, Familien 65 Euro (2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder bis 16 Jahre). Infostelle/Buchung: Filmpark Babelsberg, Großbeerenstraße 200, 14482 Potsdam, Tel.: 0331 7212750, info@filmpark.de, www.filmpark-babelsberg.de.

25. Juni, 10-18 Uhr

Elbe-Elster-Land | Dobra | Dorfanger

Naturparkfest

Das Naturparkfest wird in diesem Jahr erstmalig in der Naturparkgemeinde Dobra gefeiert. An diesem Tag gibt es ein Programm rund um das Pferd mit Musik, Tanz und einem Regionalmarkt. Die Auszeichnung der neuen Naturparkgemeinde steht im Mittelpunkt der Veranstaltung. Der Ort hatte sich gegen drei weitere Bewerber im Wettbewerb um die Naturparkgemeinde 2016 durchgesetzt. Höhepunkt ist wiederum die Auszeichnung der neuen Naturparkgemeinde 2017. Infostelle/Buchung: Dorfanger, 04924 Dobra, Tel.: 035341 61515, cordula.schladitz@lfu.brandenburg.de, www.niederlausitzer-heidelandschaft-naturpark.de.

25. Juni, 11 Uhr

Fläming | Raben | Naturparkzentrum

Mittsommersüppchen

Mit der Kräuterpädagogin Britt Muschert geht es auf eine Wanderung zur Burg Rabenstein. Dabei erklärt sie heilkräftige und schmackhafte Wildkräuter am Wegesrand. Daran anschließend wird in der Naturparkküche eine leckere Mittsommersuppe gekocht - aus den Wildkräutern der Fläminger Flur. Eine Anmeldung ist erforderlich. Preis: 12 Euro. Infostelle/Buchung: Naturparkzentrum Hoher Fläming, 14823 Raben; Tel.: 033848 60004, info ‎@‎ flaeming.net.

25. Juni, 15 Uhr

Lausitzer Seenland | Altdöbern | Schlosspark

Barocke Verführung

Der theatralische Spaziergang führt durch den Schlosspark Altdöbern. Reichsritter Carl Heinrich Heineken und seine Gattin Friederike Magdalena übernehmen die Führung und unterhalten die Besucher. Eine Anmeldung ist notwendig. Preis: 12 Euro. Infostelle/Buchung: Schlosspark Altdöbern, Am Park, 03229 Altdöbern, www.gemeinde-altdoebern.de.

500 Jahre Reformation:

22. – 24. Juni

Seenland Oder-Spree | Frankfurt | Kleist-Museum Frankfurt

Heillose Menschen?

Religiöse Motive, Bibelzitate und moraltheologische Überlegungen durchziehen Kleists Werke. Aufklärerische Kirchenkritik ist beispielsweise ein Element der Erzählungen "Das Erdbeben in Chili" und "Der Findling". In der Erzählung "Die heilige Cäcilie" feiert der katholische Glaube einen – allerdings stark ambivalenten – Sieg über calvinistische Bilderstürmer. In den Berliner Abendblättern veröffentlicht Kleist die fingierte Zuschrift eines Predigers, die ein ironisches Licht auf die evangelische Wortgläubigkeit wirft und in der Erzählung "Der Zweikampf" wird das Gottesurteil unterlaufen. Hauptaugenmerk der Konferenz liegt aber auf der Erzählung "Michael Kohlhaas", die biblische Themen wie Vergeltung und Vergebung in unterschiedlichster Weise thematisiert und Martin Luther als literarische Figur einführt. Infostelle/Buchung: Kleist-Museum Frankfurt, Faberstraße 6-7, 15230 Frankfurt, info@kleist-museum.de, www.kleist-museum.de.

23. Juni, 18 Uhr

Prignitz | Bad Wilsnack | Wunderblutkirche St. Nikolai Bad Wilsnack

Martin Luther - Das Musical

Wer kennt ihn nicht, den Reformator und Kirchenveränderer, den Familienvater und Liederdichter, den Bibelübersetzen und wortgewandten Prediger. Ein neues Musical stellt das Leben des Reformators dar. Spannend, unterhaltsam und lehrreich. Mit vielen Liedern - auch original von Luther. Ein Musical für die ganze Familie. Infostelle/Buchung: Wunderblutkirche St. Nikolai Bad Wilsnack, An der Nikolaikirche 1, 19336 Bad Wilsnack, Tel.: 038791 2721, pfarramt@wunderblutkirche.de, www.wunderblutkirche.de.

25. Juni, 17 Uhr

Ruppiner Seenland | Heiligengrabe | Stiftskirche

Kaiser Karl und die Reformation

Beim Sommerkonzerte im Klosterstift zum Heiligengrabe präsentieren Capella de la Torre und Katharina Bäuml Musik zur Person Luthers und thematisieren so das Aufeinandertreffen der Reformation mit der katholischen Welt. Erlebbar werden auch die weltliche Musik zur Zeit der Reformation sowie die Entwicklung der Kirchenmusik im ersten Jahrhundert der Reformation. Preis: 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Infostelle/Buchung: Stiftskirche Heiligengrabe, Stiftgelände 1, 16909 Heiligengrabe, Tel.: 0331 9793301, ch.wichtmann@kulturfeste.de, www.kulturfeste.de.

Ab 22. Juni

Havelland | Kloster Lehnin | Museum im Zisterzienserkloster

22.06.2017 - 30.11.2017

Liebe deinen Nächsten! Ein christliches Gebot, die Reformation und das Kloster Lehnin

Mönche und Nonnen sehen ihr Lebensideal in der Nachfolge Christi und im Leben in Keuschheit, Armut und Liebe. Die Liebe richtet sich auf Gott und den Mitmenschen. So gewährten die Klöster Armen, Kranken und Schwachen Hilfe. In den heutigen westlichen Gesellschaften ermöglicht die Sozialgesetzgebung allen Menschen medizinische Versorgung und garantiert eine finanzielle Sicherung. Doch auch in dieser Situation leisten Ärzte und Pflegekräfte in den großen christlichen Hilfswerken von Caritas und Diakonie ihren Dienst der tätigen Nächstenliebe. Das Kloster Lehnin steht mit der Entwicklung vom Zisterzienserkloster im Mittelalter zum heutigen Evangelischen Diakonissenhaus für diese historische Entwicklung und die Verwirklichung des Gebots der Nächstenliebe. Die Ausstellung zeigt, wie die Auflösung der Klöster in der Reformation und wie die Anstöße der protestantischen Theologien die Entwicklung des modernen Sozialstaates beeinflussten. Preis: 3 Euro, ermäßigt 2 Euro, Familien 7,50 Euro, Kinder bis 6 Jahre frei. Öffnungszeiten: Montag – Samstag 10-17 Uhr, Sonntag 13-17 Uhr. Infostelle/Buchung: Museum im Zisterzienserkloster Lehnin, Klosterkirchplatz 4, 14797 Kloster Lehnin, Tel.: 03382 768-841/-842, www.museum-lehnin.de.

Bis 31. Oktober

Elbe-Elster-Land | Wahrenbrück | Kirche Wahrenbrück

17.06.2017 - 31.10.2017

Familien-Bibel, Gesangbuch und mehr

Mit der Einführung der deutschen Sprache durch Martin Luther, der Möglichkeit des Buchdruckes, aber auch der Möglichkeit der Bildung gelangten die verschiedenen Dinge des christlichen Glaubens in alle Haushalte. Ganz privat konnte man den Glauben für sich entdecken. Die Ausstellung zeigt solche Dinge, die bis heute in den Haushalten des Pfarrbereiches Wahrenbrück existieren. Sie wurden aus Nachlässen zusammengetragen und von Familien zur Verfügung gestellt. Infostelle/Buchung: Kirche Wahrenbrück, Mühlgasse 1, 04924 Wahrenbrück, Tel.: 035341 94431, kirche-wahrenbrueck@t-online.de, www.kirchenkreis-badliebenwerda.de.

Bis 31. Oktober

Elbe-Elster-Land | Finsterwalde | Sänger- und Kaufmannsmuseum

10.06.2017 - 31.10.2017

Ausstellung: "Musikam habe ich allzeit lieb gehabt. Zur Geschichte der evangelischen Kantoreien"

Mit der Einführung der reformatorischen Gottesdienstordnungen änderten sich die Rollen von Gemeinde und Pfarrer wesentlich. Mit einer Sonderausstellung zeigt das Sänger- und Kaufmannsmuseum Finsterwalde deren Entstehungsgeschichte und ihr Wirken. Dabei geht es neben der Rolle und den Aufgaben der Sänger im Gottesdienst auch um die Stellung der Kantoreien in der städtischen Gesellschaft. Räumlich bezieht sich die Präsentation auf den südbrandenburgischen Raum und auf angrenzende sächsische Gebiete, steht aber durchaus exemplarisch für Entwicklung der Zeit. Preis: Eintritt frei. Öffnungszeiten: Dienstag – Sonntag 10-18 Uhr. Infostelle/Buchung: Sänger- und Kaufmannsmuseum Finsterwalde, Lange Straße 6-8, 03238 Finsterwalde, Tel.: 03531 30783, www.lkee.de.

Bis 31. Oktober

Fläming | Ziesar | Museum Burg Ziesar

11.06.2017 - 31.10.2017

Reforma(k)tion – zurück zur Form

In der Ausstellung sind die Ergebnisse eines mehrwöchigen Internationalen Bildhauersymposiums zu sehen, das 2016 auf der Burg Ziesar stattfand. Künstler aus unterschiedlichen Kulturkreisen und verschiedenen religiösen Milieus haben sich mit den Themenfeldern Religion, Christentum und Reformation auseinandergesetzt. Die Ausstellung konfrontiert den historischen Ort, der in vielerlei Hinsicht durchdrungen ist von christlicher Weltsicht, mit künstlerisch-zeitgenössischen Antworten auf die Frage nach der Rolle von Religionen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Preis: 5 Euro. Öffnungszeiten: Dienstag – Sonntag 10-17 Uhr. Infostelle/Buchung: Museum Burg Ziesar, Mühlentor 15 a, 14793 Ziesar, www.burg-ziesar.de.

