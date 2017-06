27.06.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 27

Die Konzerte des Choriner Musiksommers im Kloster Chorin sind jedes Jahr außergewöhnliche Musikerlebnisse. Zur 54. Auflage der Konzertreihe gibt es eine besondere Premiere. Zum ersten Mal gastiert das Deutsche Symphonie-Orchester (2. Juli, 15 Uhr) unter der Leitung von Tugan Sokhiev in Chorin. Die Musiker spielen Klassiker der russischen Musik von Rimsky-Korsakov und Tschaikowski.

Die Olsenbande macht am kommenden Wochenende Bad Belzig (un)sicher! Die beschauliche Kurstadt Bad Belzig hat sich zu einer bedeutenden Drehscheibe für Müllbarone, Drogenmafia und Bestechungsaffären entwickelt. Das ruft die Olsenbande auf den Plan. 40 Darsteller bringen die Gaunerkomödie im Burghof auf der Burg Eisenhardt auf die Bühne. Gefeiert wird am bevorstehenden Wochenende in Brandenburg auch wieder. In Lübbenau findet mit dem Spreewald- und Schützenfest das größte Volksfest der Region statt. In Kyritz steht zum Hansefest eine Hansekogge auf dem Marktplatz und in Rüdersdorf wird im Museumspark das 24. Bergfest gefeiert.

Unser Tipp zum Reformationsjubiläum sind in dieser Woche die Enthüllungen von Luthers Herzliebchen in Niedergörsdorf. Die Schauspielerin Angelika Perdelwitz schlüpft in die Rolle der Katharina von Bora, der Ehefrau Luthers. Gezeigt wird der außergewöhnliche Lebensweg Katharinas von der entlaufenen, mittellosen Nonne zur angesehensten und reichsten Frau Wittenbergs.

Aus dem Familienpass Brandenburg empfehlen wir in dieser Woche eine Mountainbike-Tour durch den Spreewald. Mit dem Rad geht es durch den Spreewald auf einer Tour, die den eigenen Fähigkeiten und Wünschen entspricht. Die geführten Ausfahrten sind perfekt für Naturfreunde, die den Spreewald mal anders erleben möchten. Zur Auswahl stehen Trails, MTB-Cross-Übungsstrecken und Naturerlebnis-Touren.

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

Ganzjährig, Samstag und Sonntag 8-18 Uhr

Spreewald | Luckau | Gesundheitssport Richter

Mountainbike-Tour

Mit dem Rad geht es durch den Spreewald auf einer Tour, die den eigenen Fähigkeiten und Wünschen entspricht. Die geführten Ausfahrten sind perfekt für Naturfreunde, die den Spreewald mal anders erleben möchten. Denn auch hier gibt es interessante Strecken, die einfach Spaß machen. Zur Auswahl stehen Trails, MTB-Cross-Übungsstrecken und Naturerlebnis-Touren. Das Fahrrad wird nicht gestellt. Preis: 30 Euro, Kinder bis 14 Jahre 15 Euro für eine Mountainbike-Tour im Spreewald. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: 24 Euro, Kinder 12 Euro für eine Mountainbike-Tour im Spreewald. Infostelle/Buchung: Gesundheitssport Richter, Am Anger 19, 15926 Luckau, Tel.: 0173 5989565, info@gsp-richter.de, www.gsp-richter.de.

Der Familienpass Brandenburg 2016/2017 bietet 638 rabattierte Angebote aus den Bereichen Freizeit, Bildung, Sport und Spaß. Der aktuelle Pass gilt bis zum 30.06.2017 für die ganze Familie (mind. ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr). Er ist es in ganz Brandenburg erhältlich in jedem Kiosk/Zeitschriftenladen, bei Getränke Hoffmann sowie im Internet unter www.familienpass-brandenburg.de.

Der Tipp zum Reformationsjubiläum:

01. Juli, 18 Uhr

Fläming | Niedergörsdorf | Kulturzentrum DAS HAUS

Hering, Erbsenbrei und Gottes Wort - Enthüllungen von Luthers Herzliebchen

Angelika Perdelwitz, bekannt in der Gemeinde Niedergörsdorf aus vielen Rollen beim "theater89", präsentiert sich nun als Katharina von Bora. Sie wird musikalisch begleitet von Julia Maria Repke und Bert Mario Temme. Gezeigt wird der außergewöhnliche Lebensweg Katharinas von der entlaufenen, mittellosen Nonne zur angesehensten und reichsten Frau Wittenbergs. In persönlichen Episoden erzählt die liebende, resolute, auch heitere und sorgende Ehefrau vom Leben an Luthers Seite, von seinen Anfechtungen und Krankheiten, von Niederlagen und Erfolgen, ohne das Bedeutende seines Schaffens aus den Augen zu verlieren. Preis: Vorverkauf 15 Euro, Abendkasse 20 Euro. Infostelle/Buchung: Kulturzentrum DAS HAUS, Kastanienallee 21, 14913 Niedergörsdorf OT Altes Lager, Tel.: 033741 713 04, info@dashaus-alteslager.de, www.dashaus-alteslager.de.

Noch mehr Veranstaltungstipps und Ausflugsangebote rund um das Reformationsjubiläum in Brandenburg im Internet auf www.reiseland-brandenburg.de/reformation

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

29. Juni – 01. Juli, 19.30 Uhr

Fläming | Bad Belzig | Auf dem Burghof der Burg Eisenhardt

Die Olsenbande kehrt zurück - Der 2. Flämingcoup

Das organisierte Verbrechen macht auch vor dem Fläming nicht halt. Die beschauliche Kurstadt Bad Belzig ist eine bedeutende Drehscheibe für Müllbarone, Drogenmafia und Bestechungsaffären. Das ruft die Olsenbande auf den Plan. Denn auch Ex-Staatssekretär Hallandsen hat seine Finger mit im Spiel. Als nun endlich mit einem Friedensvertrag der seit dem 16. Jahrhundert andauernde Kriegszustand zwischen Bad Belzig und dem Königshaus von Dänemark ein Ende bereitet werden soll, scheint der Moment für den zweiten Coup günstig... Eine turbulente Gaunerkomödie mit über 40 Darstellern, der Olsen-Band und vielen Überraschungen. Preis: 18,50 Euro, ermäßigt 14 Euro. Infostelle/Buchung: Auf dem Burghof der Burg Eisenhardt, Wittenberger Straße 14, 14806 Bad Belzig, Tel.: 033841 94250, info@bad.belzig.com, www.bad.belzig.com.

29. Juni – 02. Juli

Spreewald | Lübbenau | Altstadtviertel

46. Spreewald- und Schützenfest

Wenn sich die Lübbenauer Altstadt in eine Fest- und Flaniermeile verwandelt, beginnt das größte Volksfest der Region. Hier gibt es eine außergewöhnliche Kombination aus gelebter sorbischer/wendischer Kultur, Spreewälder Brauchtum und spannenden Programmpunkten. Ob traditionell oder modern, kulinarisch oder musikalisch – in Lübbenau ist für jeden Geschmack etwas dabei. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Altstadtviertel, 03222 Lübbenau, Tel.: 03542 85310, www.spreewaldfest.de.

29. Juni – 02. Juli

Prignitz | Kyritz | Marktplatz

Kyritzer Hansefest

Anlässlich des 780. Jubiläums der Stadt Kyritz findet in der Knatterstadt eine große Hansesause statt. Eine Hansekogge auf dem Marktplatz, ein Riesenrad und eine Schiffsschaukel auf dem Parkplatz Wässering, eine großen Händler- und Hansemeile, ein Mittelaltermarkt und eine "Freibeuter"-Bühne mit jungen Musikern - in der gesamten historischen Altstadt ist ordentlich etwas los. Infostelle/Buchung: Marktplatz, 16866 Kyritz, Tel.: 033971 608278, www.kyritz.de.

30. Juni, ab 14 Uhr

Uckermark | Gerswalde | Wasserburg

2. Festival für Musik und Lebensfreude

Beim 2. Festival für Musik und Lebensfreude geht es um das Entstehen der Musik unter dem Motto „Gemeinschaften“. Alle auftretenden Gruppen werden eine Einführung geben, wie sie ihre Musik entwickelt haben. Bei den Workshops kann jeder eintauchen in die individuelle Klangwelt der Gruppen und Teil werden. Infostelle/Buchung: Wasserburg Gerswalde, Dorfmitte 15, 17268 Gerswalde, Tel.: 0177 2758672, m.highdeprime@gmail.com, www.uckermark-jazzfest.de.

30. Juni, 19.30 Uhr

Potsdam | Sacrow | Schloss Sacrow

Augenblicke im Schloss - Michael Strauven präsentiert: Claudia Cardinale - bella italia

Schön, frech, unbefangen, so war Claudia Cardinale. Der leibhaftige Gegenentwurf zu der prüden Erotik der Gina Lollobrigida und zu der wallenden Weiblichkeit der Sophia Loren. Claudia Cardinale war eine Erfindung der italienischen Filmindustrie. Sie stammt aus Tunis, war eine brave Tochter höchst bürgerlicher Eltern. Sie wurde 'gemacht'. Aus einem scheuen Backfisch wurde ein Wunschbild der Männer gebastelt, ein männermordendes Weibsbild. Bald wird sie es wirklich. Sie wandelt sich zu der Rolle, die man für sie erdacht hat. Sie ist gefangen in ihrem öffentlichen Bild, das sie ernährt und das sie erdrückt. Fast ein Leben lang versteckt sie sich hinter ihrem öffentlichen Image. Erst im Alter befreit sie sich von ihrer Rolle. Die Geschichte der Claudia Cardinale ist eine Moritat über die Opfer der Schönheit, die Opfer des Ruhms. Und die erstaunliche Geschichte der Emanzipation einer immer stärker werdenden Frau, die sich aus der Bevormundung durch Männer löst. Preis: 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Infostelle/Buchung: Schloss Sacrow, Krampnitzer Str. 33, 14469 Potsdam, karten@ars-sacrow.de, www.ars-sacrow.de.

30. Juni – 02. Juli

Lausitzer Seenland | Lauchhammer | Schlosspark Lauchhammer-West

Stadtfest Lauchhammer

Der ehemalige Ort Bockwitz, das heutige Lauchhammer-Mitte, wird 750 Jahre alt. Aus diesem Anlass und unter dem bereits bekannten Motto "Lauchhammer überrascht" wird das 3. Stadtfest vom 30. Juni bis 2. Juli 2017 im Schlosspark Lauchhammer-West stattfinden. Das Konzept aus Bühnenprogrammen, Vereinspräsentationen, Markttreiben und Schaustellerpark verspricht spannende Abwechslung an 3 Festtagen. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Schlosspark Lauchhammer-West, Tettauer Straße, 01979 Lauchhammer, stadtfest@lauchhammer.de, www.stadtfest-lauchhammer.de.

30. Juni – 02. Juli

Seenland Oder-Spree | Rüdersdorf | Museumspark

24. Rüdersdorfer Bergfest

Immer am ersten Wochenende im Juli gehört Rüdersdorf den Bergmännern. König Wilhelm IV. besuchte 1841 Rüdersdorf und hinterließ den ansässigen Bergleuten ein Geldgeschenk. In Erinnerungen an diese Großzügigkeit wird nunmehr seit 1994 das Bergfest gefeiert. Es beginnt mit dem feierlichen Einzug der Bergleute mit Geleucht in den Rüdersdorfer Museumspark. Dort gibt es eine Schausprengung und bergmännisches Arbeitsgerät in Aktion zu erleben. Gestalten aus der Bergbaugeschichte und Brauchtum erzählen vom Leben alter Zeiten. Auf dem Museumsmarkt kann man bei altem Handwerk zusehen oder mitmachen. An vielen Ständen können Kinder ihr künstlerisches Geschick erproben. Der große Festumzug schließt am Sonntag das Bergfest ab. Infostelle/Buchung: Museumspark Rüdersdorf, 15562 Rüdersdorf bei Berlin, Tel.: 033638 799797, kasse@museumspark-kulturhaus.de, www.museumspark.de.

30. Juni – 02. Juli, 19.30 Uhr

Barnimer Land | Marienwerder | Kulturinsel Marienwerder

Inselleuchten-Festival

Die verträumte Insel in Marienwerder verwandelt sich in eine Hochburg der Kultur, die Künstler und Besucher in ihren Bann zieht. Feen und Fabelwesen verzaubern die Gäste, wenn sie gemächlich im Kahn dahinschippern. Das Wichtigste ist aber auch bei diesem Sommerfestival natürlich die Musik. Es haben sich wieder stimmgewaltige Sänger und Bands angekündigt, wie Faada Freddy aus Frankreich oder Les Brünettes, die das Festival am Freitag eröffnen. Preis: 49,50 Euro, Kinder 2,50 Euro. Infostelle/Buchung: Kulturinsel Marienwerder, Leesenbrücker Schleuse, 16348 Marienwerder, Tel.: 03337 425730, www.inselleuchten.de.

30. Juni – 03. Juli, ab 10 Uhr

Havelland | Stölln | Am und um den Gollenberg

23. Antaris-Festival

Die 23. ANTARIS steigt auf dem Flugplatz Otto Lilienthal, wo das ANTARIS-Ufo landen und die Besucher erneut ins funkelnde Party-Universum beamen wird. Es geht um Frieden, Freundschaft und Freiheit, um Toleranz, aber natürlich auch Musik, Bässe und eine erfrischend andere Kultur. Preis: 69-99 Euro. Infostelle/Buchung: Am und um den Gollenberg, Gollenberg, 14728 Stölln, Tel.: 02554 902730, www.antaris-project.de.

01. Juli, 14-20 Uhr

Dahme-Seenland | Prieros | Biogarten

Sommerfest im Biogarten

Bei Kaffee und Kuchen, kühlen Getränken und Musik soll der Sommer im Biogarten begrüßt werden. Die Tage sind nun am längsten und der Garten steht in voller Üppigkeit und Sommerpracht. Führungen durch den Garten und Fachgespräche machen den Nachmittag auch in gärtnerischer Hinsicht zu einem Highlight. Daneben laden Spiel und Spaß zu einem vergnüglichen Ereignis für alle Jungen und Junggebliebenen. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Biogarten Prieros, Mühlendamm 14, 15754 Heidesee OT Prieros, Tel.: 03376 850130, biogarten@vgsdahme-spreewald.de, www.biogartenprieros.de.

01. Juli, 17 Uhr

Elbe-Elster-Land | Finsterwalde | St. Trinitatskirche Finsterwalde

Some Handsome Hands

Ein Klavier. 88 Tasten. Sechs Hände. Dieses weltweit einzigartige Klaviertrio vereint drei Pianistinnen an nur einem Instrument. Mit Witz und Virtuosität bringen Some Handsome Hands ein Programm aus anspruchsvoller Klassik, modernen Stücken bis hin zum Crossover auf die Bühne. Preis: 16-49 Euro. Infostelle/Buchung: St. Trinitatskirche Finsterwalde, Am Kirchplatz, 03238 Finsterwalde, Tel.: 03531 2373, trinitatiskirche@online.de, www.kirche-finsterwalde.de.

01. Juli, 19.30-22.15 Uhr

Niederlausitz | Cottbus | Großes Haus am Schillerplatz

Staatstheater Cottbus: Die Favoritin

In Donizettis 1840 in Paris uraufgeführter und selten gespielter tragischer Oper DIE FAVORITIN setzen innerhalb eines Interes¬senkonfliktes von Kirche und Staat strenge Moral- und Ehrvorstellungen die Menschen unter Druck und veranlassen sie zu Empfindungsäußerungen höchster Expressivität. DIE FAVORITIN, ein Höhepunkt im Schaffen Donizettis, besticht durch klangliche Subtilität und motivischen Einfallsreichtum. Preis: 19-37 Euro, ermäßigt 14-26 Euro. Infostelle/Buchung: Großes Haus am Schillerplatz, Schillerplatz 1, 03046 Cottbus, Tel.: 0355 78242424, service@staatstheater-cottbus.de, www.staatstheater-cottbus.de.

02. Juli, 10-16 Uhr

Ruppiner Seenland | Mildenberg | Ziegeleipark Mildenberg

Deutsche Dumpermeisterschaft

Seit 2015 zählt der Ziegeleipark zu einem der fünf Austragungsorte der Deutschen Dumpermeisterschaft. Bei diesem sportlichen Ereignis können spektakuläre "Dreikatfeilen", so wurde der dreirädrige Dumper im DDR-Volksmund genannt, bestaunt werden. Dumper waren früher in den Ziegeleien beliebte Arbeitsfahrzeuge. Die geländefähigen Muldenkipper werden nach einem Qualifying auf dem Parkgelände ihre Runden drehen und das Publikum begeistern. Preis: 5 Euro, Kinder 2,50 Euro. Infostelle/Buchung: Ziegeleipark Mildenberg, Ziegelei 10, 16792 Zehdenick OT Mildenberg, Tel.: 03307 310410, info@ziegeleipark.de, www.ziegeleipark.de.

02. Juli, 15-17 Uhr

Barnimer Land | Chorin | Kloster Chorin

Deutsches Symphonie-Orchester beim Choriner Musiksommer

Dieses Debüt gibt Grund zur Freude. Mit dem „DSO“ wird die Liste renommierter Musiker in Chorin um ein weiteres Spitzenorchester erweitert. Als Gast begleitet sie Alexey Stadler, einer der interessantesten Cellisten unserer Zeit, der mit seinen 25 Jahren bereits die großen Bühnen der Welt kennt. Im Gepäck: Meisterwerke aus Russland vom Rimsky-Korsakov („Russische Ouvertüre“) und Tschaikowsky (4. Sinfonie), Heimat Stadlers ebenso wie des bisherigen DSO-Chefdirigenten Tugan Sokhiev. Dieser leitet inzwischen das weltberühmte Bolschoi-Theater in Moskau. Preis: 8 bis 35 Euro. Infostelle/Buchung: Kloster Chorin, Amt Chorin 11a, 16230 Chorin, Tel. 03334 818472, info@choriner-musiksommer.de, www.choriner-musiksommer.de

500 Jahre Reformation:

30. Juni, 19-21 Uhr

Seenland Oder-Spree | Storkow | Burg

Pianokonzert mit Lule Elezi

Eine "echte Reformation" für die Ohren verspricht die virtuos aufspielende Pianistin Lule Elezi. Sie ist ein Talent der Spitzenklasse. Lule Elezi’s Solo-Konzerte führten sie um die ganze Welt, unter anderem in die USA, nach China, Russland und zuletzt auch nach Japan. An diesem besonderen Abend im Burghof in Storkow wird sie aus ihrem Repertoire Werke von Ludwig van Beethoven und Frédéric Chopin präsentieren. Preis: Vorverkauf: 15 Euro, Abendkasse 17 Euro. Infostelle/Buchung: Burg Storkow, Schloßstraße 6, 15859 Storkow, Tel.: 033678 73108, tourismus@storkow.de, www.storkow.de.

Bis 02. Juli

Elbe-Elster-Land | Doberlug-Kirchhain | Schloss

„reFORMationen“

Bildende KünstlerInnen des Landkreises Elbe-Elster, sowie GastkünstlerInnen aus Naklo (Polen), Wales (GB), dem Märkischen Kreis (NRW) und den Nachbarlandkreisen Nordsachsen, Teltow-Fläming und Wittenberg präsentieren einprägsame Arbeiten rund um das Thema Reformation. Öffnungszeiten: Dienstag – Sonntag 10-18 Uhr. Infostelle/Buchung: Museum Schloss Doberlug, Schlossplatz 1, 03253 Doberlug-Kirchhain, Tel.: 035322 6888520.

02. Juli, 14 Uhr

Seenland Oder-Spree | Neuzelle | Kloster

Kuppelfresko als Manifest der Gegenreformation

In den Sonderführungen informiert die Stiftung Stift Neuzelle über kunst- und kulturgeschichtliche Themen des Klosters Neuzelle. Die Teilnehmer erhalten interessante Informationen über kleine Details und große Zusammenhänge des einmaligen Barockwunders in Brandenburg. Dabei richtet sich der Blick nicht nur auf die Klosteranlage selbst sondern auch auf die umliegende Kultur- und Naturlandschaft. Eine Anmeldung ist erforderlich. Preis: 3 Euro. Infostelle/Buchung: Kloster Neuzelle, Stiftsplatz 7, 15898 Neuzelle, Tel.: 033652 6102, tourismus@neuzelle.de, www.neuzelle.de.

02. Juli, 16-18 Uhr

Elbe-Elster-Land | Saxdorf | Dorfkirche

Errette mich von den Einhörnern! - Luther im Original

Der aus Funk und Fernsehen bekannte Schauspieler Michael Trischan hat sich die gesammelten Werke Luthers vorgenommen und versucht, einen Luther im Originalton zu finden. Und siehe da! Luthers Sprache wimmelt im Original nur so von erfundenen Einhörnern und Hexen, Zoten, Banalitäten und wendigen Klugheiten. In einer musikalischen Lesung präsentiert Trischan seine klügsten und humorvollsten Funde. Luther kann äußerst grob sein, versoffen, paranoid, voller Hass – und dann wieder voller musikalischer Schönheit, Zärtlichkeit und Präzision. Die Musik zu diesem Programm wird von dem Tenor Robert Sellier und der renommierten lautten compagney gestaltet, die sich in diesem Programm dem deutschen Tenorlied widmen. In Kombination mit Luthers ‚Originaltexten‘ laden die ‚frischen teutschen Liedlein‘ seiner Zeitgenossen Georg Forster (1510–1568), Ludwig Senfl (1490–1543) und Heinrich Isaac (um 1450–1517) zu einer erfrischenden Reise in die Zeit der Reformation ein. Preis: 12 Euro, ermäßigt 8 Euro. Infostelle/Buchung: Dorfkirche Saxdorf, Haupstraße 5, 04895 Saxdorf, Tel.: 03535 465101.

05. Juli, 17-19 Uhr

Seenland Oder-Spree | Storkow | Burg

Kindermusical "Der große Moment" - Martin Luther

Der Kirchenkreis Oderland-Spree führt ein Musical zur Reformation auf: Familie Luther sitzt am Abendbrottisch und Vater Luther kommt ins Erzählen. Mit etwas Augenzwinkern berichtet er seinen Kindern, wie das damals alles so war: Das Gewitter und der Weg ins Kloster, das Heische-Singen und die Thesen an der Kirchentür. Auch das Verhör bei Kardinal Cajetan, die Entführung im Wald und die Bibelübersetzung auf der Wartburg werden nicht fehlen. Der Autor Heiko Bräuning hat ein Stück verfasst, welches sich fantasievoll auf der Bühne in Szene setzen lässt. Schwungvolle Lieder werden von einem großen Kinderchor des Kirchenkreises Oderland-Spree, im gemeinsamen Gesang mit Erwachsenen aus der Region, zu Gehör gebracht. Die moderne und mitreißende Musik wird von einer Band begleitet. Preis: Der Eintritt ist frei. Spenden erbeten. Infostelle/Buchung: Burg Storkow, Schloßstraße 6, 15859 Storkow, Tel.: 033678 73108, tourismus@storkow.de, www.storkow.de.

Ab 04. Juli

Potsdam | Potsdam | Kunstverein KunstHaus Potsdam

04.07.2017 - 27.08.2017

Susanne Pomrehn: Himmel und Erde

Die raumgreifende Installation der Berliner Künstlerin Susanne Pomrehn richtet den Fokus auf die medialen Aspekte der Person und des Wirkens von Martin Luther. In analytischer und dekonstruktivistischer Art und Weise seziert die Künstlerin mit dem Skapell Fotografien und fügt die entnommenen Teile in neue Konstellationen ein, so dass ein skulpturales Werk von hoher ästetischer Kraft entsteht, das den gesamten Ausstellungsraum erfüllt. Der Besucher kann die raumgreifende Installation von allen Seiten erkunden. Sie bietet ihm somit in ihren multiperspektivischen Ansichten unendliche Assozoationsmöglichkeiten. Preis: Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten: Dienstag 11-15 Uhr. Infostelle/Buchung: Kunstverein KunstHaus Potsdam, Ulanenweg 9, 14469 Potsdam, Tel.: 0331 2008086, info@kunsthaus-potsdam.de, www.kunsthaus-potsdam.de.

Bis 31. Oktober

Elbe-Elster-Land | Wahrenbrück | Kirche Wahrenbrück

17.06.2017 - 31.10.2017

Familien-Bibel, Gesangbuch und mehr

Mit der Einführung der deutschen Sprache durch Martin Luther, der Möglichkeit des Buchdruckes, aber auch der Möglichkeit der Bildung gelangten die verschiedenen Dinge des christlichen Glaubens in alle Haushalte. Ganz privat konnte man den Glauben für sich entdecken. Die Ausstellung zeigt solche Dinge, die bis heute in den Haushalten des Pfarrbereiches Wahrenbrück existieren. Sie wurden aus Nachlässen zusammengetragen und von Familien zur Verfügung gestellt. Infostelle/Buchung: Kirche Wahrenbrück, Mühlgasse 1, 04924 Wahrenbrück, Tel.: 035341 94431, kirche-wahrenbrueck@t-online.de, www.kirchenkreis-badliebenwerda.de.

Bis 31. Oktober

Fläming | Ziesar | Museum Burg Ziesar

11.06.2017 - 31.10.2017

Reforma(k)tion – zurück zur Form

In der Ausstellung sind die Ergebnisse eines mehrwöchigen Internationalen Bildhauersymposiums zu sehen, das 2016 auf der Burg Ziesar stattfand. Künstler aus unterschiedlichen Kulturkreisen und verschiedenen religiösen Milieus haben sich mit den Themenfeldern Religion, Christentum und Reformation auseinandergesetzt. Die Ausstellung konfrontiert den historischen Ort, der in vielerlei Hinsicht durchdrungen ist von christlicher Weltsicht, mit künstlerisch-zeitgenössischen Antworten auf die Frage nach der Rolle von Religionen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Preis: 5 Euro. Öffnungszeiten: Dienstag – Sonntag 10-17 Uhr. Infostelle/Buchung: Museum Burg Ziesar, Mühlentor 15 a, 14793 Ziesar, www.burg-ziesar.de.

Bis 30. November

Havelland | Kloster Lehnin | Museum im Zisterzienserkloster

22.06.2017 - 30.11.2017

Liebe deinen Nächsten! Ein christliches Gebot, die Reformation und das Kloster Lehnin

Mönche und Nonnen sehen ihr Lebensideal in der Nachfolge Christi und im Leben in Keuschheit, Armut und Liebe. Die Liebe richtet sich auf Gott und den Mitmenschen. So gewährten die Klöster Armen, Kranken und Schwachen Hilfe. In den heutigen westlichen Gesellschaften ermöglicht die Sozialgesetzgebung allen Menschen medizinische Versorgung und garantiert eine finanzielle Sicherung. Doch auch in dieser Situation leisten Ärzte und Pflegekräfte in den großen christlichen Hilfswerken von Caritas und Diakonie ihren Dienst der tätigen Nächstenliebe. Das Kloster Lehnin steht mit der Entwicklung vom Zisterzienserkloster im Mittelalter zum heutigen Evangelischen Diakonissenhaus für diese historische Entwicklung und die Verwirklichung des Gebots der Nächstenliebe. Die Ausstellung zeigt, wie die Auflösung der Klöster in der Reformation und wie die Anstöße der protestantischen Theologien die Entwicklung des modernen Sozialstaates beeinflussten. Preis: 3 Euro, ermäßigt 2 Euro, Familien 7,50 Euro, Kinder bis 6 Jahre frei. Öffnungszeiten: Montag – Samstag 10-17 Uhr, Sonntag 13-17 Uhr. Infostelle/Buchung: Museum im Zisterzienserkloster Lehnin, Klosterkirchplatz 4, 14797 Kloster Lehnin, Tel.: 03382 768-841/-842, www.museum-lehnin.de.

