Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 28

Auf der Internationalen Gartenausstellung (IGA) in Berlin ist am Wochenende Brandenburg-Tag. Zum Sommerfest am 8. und 9. Juli 2017 präsentieren sich Kommunen, Unternehmen, Vereine und Verbände aus Brandenburg mit einem bunten Programm für die ganze Familie. Eine Radtour führt am 7. Juli entlang der derzeit größten Deichrückverlegung in Deutschland. Auf der Tour gibt es im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg spannende Einblicke in das Naturschutzgroßprojekt „Lenzener Elbtalaue“.

In Lübbenau rollt am 7. Juli die Folklorelawine durch die Altstadt von Lübbenau. Mehr als 400 Teilnehmer aus verschiedenen Ländern zeigen kulturelle Traditionen aus ihrer Heimat. Königs Wusterhausen feiert am 8. Juli wieder das Schlossfest. Neben einem großen Festumzug werden in Anwesenheit der „Langen Kerls“ vom Verein Potsdamer Riesengarde im und am Schloss Königs Wusterhausen Mitmach-Aktionen rund um das Jubiläumsthema, Führungen sowie historische Spiele für Kinder angeboten.

Unser Tipp zum Reformationsjubiläum die Aufführung des Theaterstückes "In Gottes eigenem Land" am 7. Juli auf der Burg Storkow. Auf der Bühne steht unter anderem Gojko Mitić, bekannt aus den Indianerfilmen der DEFA. Die Geschichte: Tausende verlassen im 18. Jahrhundert Europa. Armut und Hunger, politische und religiöse Verfolgung oder Abenteuerlust lassen sie den gefährlichen Schiffsweg nach Amerika wagen. Angekommen, sind sie im Land der unbegrenzten Möglichkeiten auf sich gestellt, treffen auf unterschiedliche Kulturen, Lebensweisen, Glaubensgemeinschaften...

Aus dem Familienpass Brandenburg empfehlen wir in dieser Woche einen Besuch im Oppelhainer Kräutergarten im Elbe-Elster-Land. Hier werden auf 4000 Quadratmetern etwa 350 regionale Wild- und Gewürzkräuter angebaut. In der Anlage finden Besucher unter anderem ein Feuchtraumbiotop und Mühlenmodelle aus der Region. Der Weg zur Paltrockwindmühle führt über den „Max-und-Moritz"-Weg.

Diese und weitere Ausflugsideen im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

April - Oktober

Elbe-Elster-Land | Rückersdorf OT Oppelhain | Kräutergarten

Kräutergarten und Paltrockwindmühle

Im Oppelhainer „Kräutergarten“ werden etwa 350 regionaltypische Wild- und Gewürzkräuter auf 4.000 Quadratmetern angebaut und deren Anwendungsmöglichkeiten vermittelt. In der Anlage finden Besucher unter anderem ein Feuchtraumbiotop und Mühlenmodelle aus der Region. Auf dem Weg zur Paltrockwindmühle geht es über den „Max-und-Moritz"-Weg. Bei Führungen in der Mühle kann deren Funktionsweise besichtigt werden. Preis: 2,50 Euro, Kind bis 6 Jahre 2 Euro für Eintritt und Führung im Kräutergarten und der Paltrockwindmühle. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: 25 % Rabatt auf Eintritt und Führung im Kräutergarten und in der Paltrockwindmühle. Infostelle/Buchung: Kräutergarten, Hauptstraße 27, 03238 Rückersdorf OT Oppelhain, Tel.: 0172 4839822, post@rueckersdorf.eu, www.elsterland.de.

Der Familienpass Brandenburg 2017/2018 bietet 549 rabattierte Angebote aus den Bereichen Freizeit, Bildung, Sport und Spaß. Der aktuelle Pass ist vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 und für die ganze Familie (mindestens ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) gültig. Er ist es in ganz Brandenburg erhältlich in jedem Kiosk/Zeitschriftenladen, bei Getränke Hoffmann sowie im Internet unter www.familienpass-brandenburg.de.

Der Tipp zum Reformationsjubiläum:

07. Juli, 20 Uhr

Seenland Oder-Spree | Storkow | Burg Storkow

In Gottes eigenem Land - exklusive Aufführung in Brandenburg

Das internationale Theaterstück der Landesbühnen Sachsen mit Moritz Gabriel und Gojko Mitić beschäftigt sich mit dem gleichnamigen historischen Roman von Eberhard Görner: Tausende von Menschen verlassen im 18. Jahrhundert Europa. Armut und Hunger, politische und religiöse Verfolgung oder Abenteuerlust lassen sie den gefährlichen Schiffsweg nach Amerika wagen. Angekommen, sind sie im Land der unbegrenzten Möglichkeiten auf sich gestellt, treffen auf unterschiedliche Kulturen, Lebensweisen, Glaubensgemeinschaften. Im Auftrag der Franckeschen Stiftungen Halle geht der lutherische Theologe und Prediger Heinrich Melchior Mühlenberg im Jahr 1742 nach Pennsylvania, um die dort ansässigen deutschen Gemeinden zu betreuen. Nach seiner Ankunft in Philadelphia beginnt er mit dem Aufbau einer institutionalisierten lutherischen Kirche. Doch seine Mission durchzusetzen, ist schwerer als gedacht... Preis: 19 Euro, ermäßigt 12 Euro. Infostelle/Buchung: Burg Storkow, Schloßstraße 6, 15859 Storkow, Tel.: 033678 73108, www.storkow-mark.de.

Noch mehr Veranstaltungstipps und Ausflugsangebote rund um das Reformationsjubiläum in Brandenburg im Internet auf www.reiseland-brandenburg.de/reformation

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

06. – 10. Juli

Elbe-Elster-Land | Lichterfeld | Besucherbergwerk F60 Lichterfeld

Ein Fest für alle Sinne - FEEL Festival an der Förderbrücke F60

Nach einem brillanten Festival 2016 mit über 15.000 Gästen wird die kreative Festivalcrew auch in diesem Jahr keine Kosten und Mühen scheuen, um die Besucher an einem unvergesslichen Wochenende zu verzaubern. Das FEEL Festival ist mit über 100 Acts der Electronic Music, Livebands unterschiedlicher Sparten und Performancekünstlern auf über 10 Bühnen das Festival mit der größten Genrevielfalt im südlichen Brandenburg. Infostelle/Buchung: Besucherbergwerk F60 Lichterfeld, Bergheider Straße 4, 03238 Lichterfeld, Tel.: 03531 60800, info@f60.de, www.f60.de.

07. Juli, 15 Uhr

Seenland Oder-Spree | Frankfurt (Oder) | Marienkirche

Kaiserportal und Glasfenster – Vergessene Schätze in der Marienkirche

„Kaiserportal und Glasfenster – Vergessene Schätze in der Marienkirche“ so lautet der Titel einer Sonderführung in der Marienkirche. Dabei erfahren die Teilnehmer neue Forschungsergebnisse zur Nordkapelle und Geschichten zu den mittelalterlichen Bleiglasfenstern, dem gläsernen Schatz von St. Marien. Es führt Kunsthistorikerin Dr. Maria Deiters, die wissenschaftliche Leiterin der Reformationsausstellung „Bürger, Pfarrer, Professoren“. Preis: 7,50 Euro. Infostelle/Buchung: Marienkirche, 15230 Frankfurt (Oder), www.reformationsjubilaeum-frankfurt-oder.de.

07. Juli, 15-18.30 Uhr

Prignitz | Lenzen | Burg

Mehr Raum für die Elbe – unterwegs in der größten Deichrückverlegung Deutschlands

Die Radrundtour führt auf 25 Kilometern entlang der derzeit größten Deichrückverlegung in Deutschland. Sie bietet spannende Einblicken in das Naturschutzgroßprojekt „Lenzener Elbtalaue“ und ermöglicht die Erkundung typischer Lebensräume, wie den Auwald, Feuchtwiesen und Gewässer. Preis: 6 Euro, Kinder 2 Euro. Infostelle/Buchung: Burg Lenzen, Burgstr. 3, 19309 Lenzen, Tel.: 038792 1221, info@burg-lenzen.de, www.burg-lenzen.de.

07. Juli, 16-22 Uhr, 08. Juli, 13-21 Uhr

Potsdam | Potsdam | Königlicher Weinberg

6. Königliches Weinfest

Das Königliche Weinfest gehört allmählich zum festen Bestandteil des Potsdamer Veranstaltungskalenders und wird in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal Weinkenner und -liebhaber in den Park von Sanssouci locken. Dabei entwickelt es sich zunehmend zu einem Schaufenster des deutschen Weins, denn auch in diesem Jahren folgen wieder Winzer aus allen 13 deutschen Weinbaugebieten Deutschlands und der Region der Einladung nach Potsdam. Es gehört zu der Philosophie dieses Festes, die Vielfalt des deutschen Weins durch jeweils einen ausgewählten Repräsentanten jedes Weinbaugebiets den Besuchern zu präsentieren. Infostelle/Buchung: Königlicher Weinberg, Maulberallee 4, 14469 Potsdam, www.koeniglicher-weinberg.de.

07. Juli, 17 Uhr

Uckermark | Lychen | Naturcamping Rehberge

Die Wiesenköniging und andere Uferbewohner

Am Ufer des Wurlsees steht eine Feuchtwiese gerade in voller Pracht. Hier lassen sich wasserliebende Pflanzen wie Mädesüß, Weidenröschen und Baldrian entdecken. Die Wanderer lernen, diese Pflanzen der Uferzone genau zu bestimmen, erfahren Wissenswertes zu ihrer Verwendung und stellen ein erfrischendes Getränk her. Infostelle/Buchung: Naturcamping Rehberge, Lychener Str. 8, 17279 Lychen OT Retzow, Tel.: 0176 80810268, info@pratensis.de, www.pratensis.de.

07. – 08. Juli, 19 Uhr, 09. Juli, 15 Uhr

Havelland | Ribbeck | Schloss Ribbeck

4. Schlossfestspiele Ribbeck - Romeo und Julia

Die größte Liebesgeschichte der Weltliteratur: Romeo und Julia – zwei Namen, die in ihrer Verbindung für eine bedingungslose Liebe stehen, für eine Radikalität, Grenzen zu überwinden und doch grausam zu scheitern. Am Ende steht der unvermeidliche Tod der Liebenden, der ihre Liebe unsterblich werden lässt.Was Shakespeare aus diesem simpel scheinenden Stoff vor über vierhundert Jahren machte, gilt bis heute als Muster und Maßstab der romantischen Liebe. Das Stück wird bei den Schlossfestspielen wieder lebendig. Preis: ab 25 Euro. Infostelle/Buchung: Schloss Ribbeck, Theodor-Fontane-Str. 10, 14641 Ribbeck, Tel.: 01805 700733, schlossfestspiele@gmx.de, www.schlossfestspiele-ribbeck.de.

07. Juli

Spreewald | Lübbenau | Altstadtviertel

15. Internationale Folklorelawine

Tatsächlich ist es eine Lawine der Folklore, die immer mehr Ensembles und Zuschauer mit sich reißt und schließlich alle „überrollt“ – mit Musik und Tanz, mit gemeinsamen Gesprächen, Erlebnissen, Erfahrungen und einem fröhlichen Zusammentreffen der Kulturen. Mehr als 400 Aktive verschiedener Nationen präsentieren die kulturellen Wurzeln ihrer Heimat. Die Zuschauer erleben einen kleinen Umzug, einen Kahnkorso und ein Bühnenprogramm auf dem Marktplatz. Infostelle/Buchung: Altstadtviertel, 03222 Lübbenau, Tel.: 03542 887040, info@luebbenau-spreewald.com, www.luebbenau-spreewald.com, www.internationale-folklorelawine.de.

07. – 09. Juli

Ruppiner Seenland | Fürstenberg | Im Stadtpark am Schwedtsee

21. Brandenburger Wasserfest

Das Wasserfest lockt mit einem prall gefüllten Programm für kleine und große Gäste. Die Wasserfestnacht findet ihren Abschluss mit einem grandiosen Wasserhöhenfeuerwerk sowie einer Mitternachtsparty. Sportlicher Höhepunkt wird der zum achten Mal stattfindende Wasserfestlauf sein, der wieder in der Innenstadt vom Stadtpark aus startet. Infostelle/Buchung: Im Stadtpark am Schwedtsee, 16798 Fürstenberg, Tel.: 033093 32254.

08. -09. Juli, 10 bis 18 Uhr

Internationale Gartenausstellung Berlin (IGA) Berlin , Koreanischer Garten

Brandenburg-Wochenende

Das Land Brandenburg zeigt sich auf der Internationalen Gartenausstellung in Berlin ganz von seiner blumigen Seite. Auf einer Fläche von 700 Quadratmeter haben Unternehmen des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg einen Märkischen Garten angelegt – ein kontrastreich gestaltetes Farbfeuerwerk aus Sommerblumen, Gräsern, Stauden und Farnen in Gelb, Orange und Rot. Gestalterisch ist der Garten an verschiedenen landestypischen Märkischen Natur- und Kulturlandschaften angelehnt. Zum Sommerfest am 8. und 9. Juli 2017 präsentieren sich Kommunen, Unternehmen, Vereine und Verbände der Metropolregion Ost auf dem IGA-Gelände. Ein abwechslungsreiches Programm wartet an diesem Wochenende auf die ganze Familie.

08. Juli, 10-20 Uhr

Dahme-Seenland | Königs Wusterhausen | Schloss Königs Wusterhausen

Schlossfest Königs Wusterhausen

1717, vor genau 300 Jahren, verordnete der „Soldatenkönig“ Friedrich Wilhelm I. in Preußen die allgemeine Schulpflicht für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren. Folgerichtig ist dieses Jubiläum das Motto des traditionellen Schlossfestes in Königs Wusterhausen. Neben einem großen Festumzug und einem vielfältigen Bühnenprogramm in der Innenstadt werden in Anwesenheit der „Langen Kerls“ vom Verein Potsdamer Riesengarde im und am Schloss Königs Wusterhausen Mitmach-Aktionen rund um das Jubiläumsthema, Führungen sowie historische Spiele für Kinder angeboten. Preis: 3 Euro, ermäßigt 2 Euro. Infostelle/Buchung: Schloss Königs Wusterhausen, Schlossplatz 1, 15711 Königs Wusterhausen, Tel.: 03375 211700, www.spsg.de.

08. Juli, 19 Uhr

Seenland Oder-Spree | Müllrose | Ostufer am Großen Müllroser See

Serenade am See

Musikalische Kostbarkeiten erklingen vom schwimmenden Ponton auf dem Wasser inmitten der idyllischen Seekulisse des Großen Müllroser Sees. Das Konzert der Kammervirtuosen der Komischen Oper Berlin unter der Leitung und charmanten Moderation von Hans-Joachim Scheitzbach ziehen Liebhaber klassischer Momente in ihren Bann. Infostelle/Buchung: Ostufer am Großen Müllroser See, 15299 Müllrose, www.muellrose.de.

08. Juli, 20 Uhr

Lausitzer Seenland | Großkoschen | Amphitheater Senftenberg

Amphi Party

Die AMPHI-PARTY gerantiert vor der atemberaubenden Kulisse des Senftenberger Sees beste Unterhaltung. Es wird natürlich Tanzbares geben, Bestaunenswertes und Köstliches: Live-Tanzmusik mit der Band Scarlett und ein gut aufgelegter und auflegender DJ sorgen für ausgelassene Feieratmosphäre. Das Team vom Strike Bowling & Bar Eventcatering wird mit ihrem gewohnt verführerischen kulinarischen Angebot aufwarten. Und auch der Gastgeber, die nB Senftenberg, wird sich eindrucksvoll präsentieren. Viele Publikumslieblinge des Ensembles bieten ein tänzerisches Spektakel und gemeinsam mit der Band Scarlett ein rockiges Potpourri aus den musikalischen Erfolgen dieser Spielzeit. Gekrönt wird das Ganze mit einem Feuerwerk über dem See. Preis: Vorverkauf: 8 Euro, Abendkasse: 10 Euro. Infostelle/Buchung: Amphitheater Senftenberg, 01968 Großkoschen, Tel.: 03573 8010, karten@theater-senftenberg.de, www.theater-senftenberg.de.

08. – 09. Juli, 10-18 Uhr

Spreewald | Burg | Festplatz

16. Spreewälder Handwerker- und Bauernmarkt

In jedem Jahr am 2. Juliwochenende wird der Burger Festplatz zur Freiluft-Werkstatt für Handwerker aus dem Spreewald. Böttcher und Korbflechter, Hufschmiede und Glasschleifer, Trachtensticker, Spinner und viele mehr gewähren Einblicke in jahrhundertealte Techniken, überzeugen mit Qualitätsarbeit und bieten ihre Produkte zum Kauf an. Die einheimischen Bauern stehen ihnen in nichts nach und fahren frisches Obst und Gemüse auf. Dass der Spreewald hervorragend schmeckt, beweisen Händler und Gastronomen. Umrahmt wird das bunte Markttreiben von einem abwechslungsreichen und traditionellen Unterhaltungsprogramm. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Festplatz, Am Hafen, 03096 Burg, Tel.: 035603 750160, info@BurgimSpreewald.de, www.BurgimSpreewald.de.

08. – 09. Juli, 12-17 Uhr

Fläming | Klaistow | Spargel- und Erlebnishof Klaistow

MudDay - Spaß im Matsch

Was für ein Schlamassel: Bei dem größten MATSCH-EVENT Deutschlands lädt ein riesiges Matschbecken dazu ein, sich einmal richtig einzusauen. Musik, Radio TEDDY und lustige Spiele sorgen für jede Menge Unterhaltung. Anschließend geht es unter den Wasserstrahl der Feuerwehr. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Spargel- und Erlebnishof Klaistow, Glindower Straße 28, 14547 Klaistow, Tel.: 033206 61070, info@buschmann-winkelmann.de, www.spargelhof-klaistow.de.

09. Juli, 11-14 Uhr

Barnimer Land | Oderberg | Binnenschifffahrts-Museum Oderberg

"Jazz auf der Oder" - Dixie Brothers

Das Beste aus den 20er, 30er und 40er Jahren – diesem Stil haben sich die Dixie Brothers mit Herz und Seele verschrieben. Seit über 25 Jahren ist die siebenköpfige Band in der Berliner Musikszene und in vielen deutschen Jazzclubs zu Hause. Mit ausgefeilten Arrangements und viel Spaß an der Musik werden Swing- und Dixie-„Standards“ erfrischend und modern interpretiert. Filmsongs, Blues und alte Schlager sowie Latin- Nummern vervollständigen das Repertoire. Preis: 10 Euro. Infostelle/Buchung: Binnenschifffahrts-Museum Oderberg, Hermann-Seidel-Str. 44, 16248 Oderberg, Tel.: 033369 539321, www.bs-museum-oderberg.de.

500 Jahre Reformation:

08. Juli, 19 Uhr

Dahme-Seenland | Eichwalde | Evangelische Kirche

Luther-Sommerfest

Martin Luther war den weltlichen Freuden, also dem Spaß, bekanntlich nicht abgeneigt. Darum wird auch das 500jährige Reformationsjubiläum gebührend mit Speis und Trank gefeiert und zum Anlass genommen, um ein wenig in die mittelalterliche Welt des Reformators einzutauchen – begleitet von musikalischen und szenischen Einlagen. Infostelle/Buchung: Evangelische Kirche Eichwalde, Am Händelplatz, 15732 Eichwalde, www.evkirche-eichwalde.de.

09. Juli, 14 Uhr

Uckermark | Angermünde | Heilig-Geist-Kapelle (1. Veranstaltungsort)

Wandelkonzert - Vier Haltepunkte, vier Konzerte, vier Wege

Die Zuhörer wandeln durch die historische Altstadt Angermünde von einer Kirche zur anderen. In jeder Kirche ist ein besonderes halbstündiges Konzert zu erleben. Das WANDELKONZERT beginnt um 14 Uhr in der Heilig-Geist-Kapelle, führt dann weiter zur Klosterkirche, Martinskirche und St. Marienkirche. Zwischen den Konzerten bleibt Zeit zum Verweilen.

Heilig-Geist-Kapelle, 14 Uhr:

„Trio Fiore“ mit Musik von Georg Friedrich Händel, Astor Piazolla, Leo Delibes und Gabriel Faure, Gesang: Dagmar Budnik, Querflöte: Ulrike Fritz, Klavier: Rainer Rafalsky

Klosterkirche, 15 Uhr:

„Vokalensemble Sequere Vocem“ unter Leitung von Matthias Mehnert: "Mitten im Leben", geistliche Vokalmusik aus fünf Jahrhunderten.

Martinskirche, 16.30 Uhr:

„Gitarrenduo“ der Musikschule Barnim, Leonie Wegener & Miriam Lenz mit klassischer Gitarrenmusik aus verschiedenen Epochen

St. Marienkirche, 17.30 Uhr:

Musiker des „Collegium für Alte Musik Vorpommern“

Preis: 16 Euro, ermäßigt 12 Euro. Infostelle/Buchung: Heilig-Geist-Kapelle (1. Veranstaltungsort), Berliner Str. 1 A, 16278 Angermünde, Tel.: 03331 260093, www.angermuende.de.

09. Juli, 16 Uhr

Fläming | Blankenfelde-Mahlow | Dorfkirche Jühnsdorf

Sommerkonzert: "Glaube & Liebe"

Unter der Leitung von Peter Lippold bringt der Luckauer Kammerchor Cantemus im Jahr des 500. Jubiläums der Reformation Vertonungen von Martin Luther aus verschiedenen Jahrhunderten zu Gehör, darunter Werke von Heinrich Schütz, Georg Philipp Telemann und Hugo Distler. Der zweite Teil des Konzertes schlägt eine Brücke von Gottesliebe zu Naturliebe, Partnerliebe und verschmähter Liebe. Es erklingen Werke von Johannes Brahms, zwei Stücke aus den "Gepfefferten Sprüchen" von Gunter Erdmann, bekannte Volkslieder sowie zeitgenössische Chormusik etwa von Ola Gjeilo. Preis: Der Eintritt ist frei, Spende erbeten. Infostelle/Buchung: Dorfkirche Jühnsdorf, Dorfstraße 9, 15831 Blankenfelde-Mahlow OT Jühnsdorf, Tel.: 0172 4461071, www.cantemus-luckau.de.

Ab 08. Juli

Uckermark | Angermünde | Franziskaner Kloster

08.07.2017 - 01.10.2017

Bibel-Ausstellung "Rund um das Buch der Bücher"

Anlässlich des Reformationsjubiläums präsentiert das Franziskaner Kloster verschiedene Bibel-Ausgaben und religiösen Schriften aus dem Bestand des Angermünder Ehm Welk- und Heimatmuseum. Öffnungszeiten: Montag – Freitag 10-16 Uhr, samstags, sonntags, feiertags 13-17 Uhr. Infostelle/Buchung: Franziskaner Kloster, Klosterstraße, 16278 Angermünde, www.angermuende.de.

Ab 07. Juli

Elbe-Elster-Land | Doberlug-Kirchhain | Museum Schloss Doberlug

07.07.2017 – 12.11.2017

Die letzten Mönche von Dobrilugk

Das Klosterleben widerspräche der Schrift, konstatierte Luther und löste damit eine Säkularisierungswelle aus. Auch das mächtige Kloster Dobrilugk geriet um 1540 in deren Sog. Für seine Zisterziensermönche bedeutete dies nicht nur die Auseinandersetzung mit der neuen Lehre, sondern auch die Suche nach neuen Lebensentwürfen. Das Museum Schloss Doberlug zeichnet die Lebenswege der letzten Dobrilugker Mönche in einer Ausstellung nach und verortet sie als evangelische Pfarrer, als Pensionäre in einem verfallenden Kloster oder gar mit einer kriminellen Laufbahn. Außerdem stellt die Schau diese Einzelschicksale in den Kontext der Dobrilugker Klostergeschichte in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts: Vom einstmals mächtigen Landbesitzer wird es zum Spielball politischer Interessen und verschwindet als geistliche Einrichtung schließlich von der Landkarte. Preis: 4 Euro, ermäßigt 2 Euro. Öffnungszeiten: Dienstag – Sonntag 10-17 Uhr. Infostelle/Buchung: Museum Schloss Doberlug, Schlossplatz 1, 03253 Doberlug-Kirchhain, Tel.: 035322 6888520.

Bis 27. August

Potsdam | Potsdam | Kunstverein KunstHaus Potsdam

04.07.2017 - 27.08.2017

Susanne Pomrehn: Himmel und Erde

Die raumgreifende Installation der Berliner Künstlerin Susanne Pomrehn richtet den Fokus auf die medialen Aspekte der Person und des Wirkens von Martin Luther. In analytischer und dekonstruktivistischer Art und Weise seziert die Künstlerin mit dem Skapell Fotografien und fügt die entnommenen Teile in neue Konstellationen ein, so dass ein skulpturales Werk von hoher ästetischer Kraft entsteht, das den gesamten Ausstellungsraum erfüllt. Der Besucher kann die raumgreifende Installation von allen Seiten erkunden. Sie bietet ihm somit in ihren multiperspektivischen Ansichten unendliche Assozoationsmöglichkeiten. Preis: Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten: Dienstag 11-15 Uhr. Infostelle/Buchung: Kunstverein KunstHaus Potsdam, Ulanenweg 9, 14469 Potsdam, Tel.: 0331 2008086, info@kunsthaus-potsdam.de, www.kunsthaus-potsdam.de.

Bis 31. Oktober

Elbe-Elster-Land | Wahrenbrück | Kirche Wahrenbrück

17.06.2017 - 31.10.2017

Familien-Bibel, Gesangbuch und mehr

Mit der Einführung der deutschen Sprache durch Martin Luther, der Möglichkeit des Buchdruckes, aber auch der Möglichkeit der Bildung gelangten die verschiedenen Dinge des christlichen Glaubens in alle Haushalte. Ganz privat konnte man den Glauben für sich entdecken. Die Ausstellung zeigt solche Dinge, die bis heute in den Haushalten des Pfarrbereiches Wahrenbrück existieren. Sie wurden aus Nachlässen zusammengetragen und von Familien zur Verfügung gestellt. Infostelle/Buchung: Kirche Wahrenbrück, Mühlgasse 1, 04924 Wahrenbrück, Tel.: 035341 94431, kirche-wahrenbrueck@t-online.de, www.kirchenkreis-badliebenwerda.de.

Bis 30. November

Havelland | Kloster Lehnin | Museum im Zisterzienserkloster

22.06.2017 - 30.11.2017

Liebe deinen Nächsten! Ein christliches Gebot, die Reformation und das Kloster Lehnin

Mönche und Nonnen sehen ihr Lebensideal in der Nachfolge Christi und im Leben in Keuschheit, Armut und Liebe. Die Liebe richtet sich auf Gott und den Mitmenschen. So gewährten die Klöster Armen, Kranken und Schwachen Hilfe. In den heutigen westlichen Gesellschaften ermöglicht die Sozialgesetzgebung allen Menschen medizinische Versorgung und garantiert eine finanzielle Sicherung. Doch auch in dieser Situation leisten Ärzte und Pflegekräfte in den großen christlichen Hilfswerken von Caritas und Diakonie ihren Dienst der tätigen Nächstenliebe. Das Kloster Lehnin steht mit der Entwicklung vom Zisterzienserkloster im Mittelalter zum heutigen Evangelischen Diakonissenhaus für diese historische Entwicklung und die Verwirklichung des Gebots der Nächstenliebe. Die Ausstellung zeigt, wie die Auflösung der Klöster in der Reformation und wie die Anstöße der protestantischen Theologien die Entwicklung des modernen Sozialstaates beeinflussten. Preis: 3 Euro, ermäßigt 2 Euro, Familien 7,50 Euro, Kinder bis 6 Jahre frei. Öffnungszeiten: Montag – Samstag 10-17 Uhr, Sonntag 13-17 Uhr. Infostelle/Buchung: Museum im Zisterzienserkloster Lehnin, Klosterkirchplatz 4, 14797 Kloster Lehnin, Tel.: 03382 768-841/-842, www.museum-lehnin.de.

