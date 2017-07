19.07.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 30

Das erstaunt die Besucher immer wieder: Der „Soldatenkönig” Friedrich Wilhelm I. malte auch. Fast 40 seiner Werke sind im Schloss Königs Wusterhausen im Dahme-Seenland ausgestellt. Die Kinder erfahren beim Workshop „Malen wie ein König" am 21. Juli 2017 in Schloss Königs Wusterhausen, wie und warum der König zu Pinsel und Palette griff. Nach einer kurzen Bildbetrachtung malen sie ihr Lieblingsbild im Festsaal des Schlosses nach.

Die 14. Wasserspiele Templin: „Soneros de Verdad" finden am 22. Juli 2017 in Templin in der Uckermark statt. Authentisch, gefühlvoll und rhythmisch: Soneros de Verdad nehmen ihr Publikum mit auf eine Reise durch die musikalische Vielfalt Kubas. Sie selbst bezeichnen sich als die zweite Generation des Buena Vista Social Club - und das aus gutem Grund. Denn der legendäre Pio Leyva zählte zu den Gründungsmitgliedern der heute sechsköpfigen Band um Frontmann Luis Frank Arias.

Bei der Lübbener Kahnnacht „Russische Nacht" erleben die Gäste ebenfalls am 22. Juli in Lübben im Spreewald einen gefühl- und stimmungsvollen Abend mit russischen Klängen von Ivan Rebrov über Peter Tschaikowski bis hin zum wodkaseeligen Trinklied, Märchenklassikern und mitreißenden Tanzdarbietungen. Stargast Ronny Weiland ist ebenso Teil des Programms wie die Tanzperformance „Kalinka“ aus Las Vegas und slawischer Glitzertrash mit dem extravaganten Weiberhaufen von „Tralalalaika“.

Silke Krause, Steffen Peschel und Uta Hoffmann verzaubern am 23. Juli 2017 in der Oberlinkirche in Potsdam ihr Publikum mit jazzigen Bearbeitungen der schönsten Stücke, die das Gesangbuch zu bieten hat. Sie werden in neuer Pracht durch das Steffen Peschel Trio bei „Martin Luther trifft Jazz" präsentiert. Damit zeigen die drei auf, wie schön und modern diese ehrwürdigen Texte und Melodien sind.

Mit der MS Bellevue, der MS Harmonie oder der MS Hoffnung lassen sich die Schönheiten der Havellandschaft am besten erkunden. Mannigfach sind die Ausflugsstätten entlang der Havel und ihren Seen. Leinen los heißt es vergünstigt mit dem Familienpass Brandenburg. Na dann, gute Fahrt und: AHOI!

Diese und weitere Ausflugstipps im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

April - September

Havelland | Ketzin | Personenschifffahrt Wilfried Herzog

Mit Bellevue und Harmonie auf der Havel

Mit der MS Bellevue, der MS Harmonie oder der MS Hoffnung lassen sich die Schönheiten der Havellandschaft am besten erkunden. Mannigfach sind die Ausflugsstätten entlang der Havel und ihren Seen. Die Schiffe fahren vorbei an stillen Fischer- und Landstädtchen, wie Paretz und Ketzin, oder der aufblühenden lnselstadt Werder, dem Mittelpunkt des brandenburgischen Obstanbaus. Immer wieder locken die großen Seen wie der Marquardter See, Zernsee, Schwielow-, Templiner- und Jungfernsee bis zur 1.000-jährigen Stadt Potsdam mit ihren zahlreichen Baudenkmälern und beliebten Ausflugszielen. Im Westen grüßt das altehrwürdige Brandenburg mit seinen interessanten Schleusen und dem zergliederten Plauer See, dem größten des Landes Brandenburg, der wie kaum ein anderer den Wechsel der märkischen Landschaft aufzeigt. Preis: ab 9 Euro, Kinder bis 13 Jahre ab 5 Euro für Rund- bzw. Ausflugsfahrt. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Bei Vollzahlung eines Erwachsenen 2 Kinder kostenfrei. Infostelle/Buchung: Personenschifffahrt Wilfried Herzog, An der Havel 18, 14669 Ketzin/Havel, Tel.: 0171 4241615, www.reederei-herzog.de.

Der Ferien-Tipp:

24. – 28. Juli

Potsdam | Potsdam | T-Werk und Waschhaus

WhatsArt

Bereits zum vierten Mal wird es in der Schiffbauergasse in den Sommerferien unter dem Titel WhatsArt ein breites Workshopangebot für Jugendliche geben. Vom 24. bis 28. Juli 2017 bieten die fabrik, das T-Werk und das Waschhaus folgende Workshops an:

WS 1 Schwarzlichttheater (10+) mit Nora Raetsch

WS 2 Theater spielen (10+) mit Janina Sasse

WS 3 Parkour (12+) mit L. Schapp und C. Nagel (PiB) AUSGEBUCHT

WS 4 Tanz (12+) mit Selina Menzel

WS 5 Musical (14+) mit Austin Fagan

WS 6 Bewegungstheater (8+) mit Citlali Huezo Sánchez

WS 7 Rollschuhlaufen (8+) mit dem Team vom SVB 03 AUSGEBUCHT

WS 8 Breakdance & Akrobatik (12+) mit Alessandro Di Sazio

WS 9 Fotografie (12+) mit Michael Lüder-Malik

Preis: Workshopgebühr: 60 Euro inkl. Mittagessen & Siebdruckwerkstatt. Infostelle/Buchung: T-Werk und Waschhaus, Schiffbauergasse, 14467 Potsdam, Tel.: 0331 719139, www.whatsart.org.

Weitere Tipps für die Sommerferien in Brandenburg gibt es im Online-Veranstaltungskalender auf www.reiseland-brandenburg.de/veranstaltungen-hoehepunkte/veranstaltungskalender

Der Tipp zum Reformationsjubiläum:

23. Juli, 16 Uhr

Potsdam | Potsdam | Oberlinkirche Babelsberg

Steffen Peschel Trio: Martin Luther trifft Jazz

Silke Krause, Steffen Peschel und Uta Hoffmann verzaubern ihr Publikum mit jazzigen Bearbeitungen der schönsten Stücke, die das Gesangbuch zu bieten hat. Sie werden in neuer Pracht mit viel Musikalität und Spaß an der Improvisation präsentiert. Damit zeigen sie auf, wie schön und modern diese ehrwürdigen Texte und Melodien sind. Gott hat nicht mit der Bibel zu sprechen aufgehört. Er spricht noch immer, auch durch diese Musik. Das ist Reformation im 21. Jahrhundert. Infostelle/Buchung: Oberlinkirche Babelsberg, Rudolf-Breitscheid-Straße 24, 14482 Potsdam, Tel.: 0331 7634321.

Noch mehr Veranstaltungstipps und Ausflugsangebote rund um das Reformationsjubiläum in Brandenburg im Internet auf www.reiseland-brandenburg.de/reformation

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

21. Juli, 10 Uhr

Fläming | Trebbin | NaturParkZentrum am Wildgehege Glauer Tal

Ferienworkshop - Lasst uns die Sonne anzapfen

Das behutsame und spielerische Heranführen an das komplexe Thema Energie soll den Ferienkindern mit einem vertrauten, alltäglichen "Gegenstand", nämlich der Sonne, ermöglicht werden. Das Begreifen mithilfe der fünf Sinne bildet den Schwerpunkt. Gemeinsam erleben die Kinder die Phänomene der Sonnenkraft durch eigenes Ausprobieren, altersgerechtes Überlegen und Kombinieren sowie durch Spiele. Infostelle/Buchung: NaturParkZentrum am Wildgehege Glauer Tal, Glauer Tal 1, 14959 Trebbin OT Blankensee, Tel.: 033731 700460, www.naturpark-nuthe-nieplitz.de.

21. Juli, 14 Uhr

Dahme-Seenland | Königs Wusterhausen | Schloss Königs Wusterhausen, Treffpunkt Schlosskasse

Schloss Königs Wusterhausen: Malen wie ein König

Ferienworkshop für Kinder ab 5 Jahren. Das erstaunt Besucher immer wieder: Der „Soldatenkönig” Friedrich Wilhelm I. malte auch. Fast 40 seiner Werke sind im Schloss Königs Wusterhausen zu sehen. Die Kinder erfahren in diesem Workshop, wie und warum der König zu Pinsel und Palette griff. Nach einer kurzen Bildbetrachtung malen sie ihr Lieblingsbild im Festsaal des Schlosses nach. Preis: 3 Euro. Infostelle/Buchung: Schloss Königs Wusterhausen, Schlossplatz 1, 15711 Königs Wusterhausen, Tel.: 03375 211700, www.spsg.de.

21. Juli, 19 Uhr

Elbe-Elster-Land | Finsterwalde | Marktplatz

Sommer Open-Air Finsterwalde

Finsterwalde wird erneut seinem Titel als „Sängerstadt“ gerecht und holt namhafte Künstler zum Sommer Open-Air. Mit dabei sind neben Lokalhelden, die österreichische Pop-Rock-Sängerin Christina Stürmer, das erfolgreiche Elektropopduo Glasperlenspiel und das DJ-Duo „Gestört aber Geil“ aus Erfurt. Gemeinsam lassen sie die Nacht zum Tag werden. Preis: Vorverkauf 30 Euro, Abendkasse 40 Euro. Infostelle/Buchung: Marktplatz, 03531 Finsterwalde, Tel.: 03531 717830, www.sparkasse-ee.de/ihre-sparkasse/termine-und-veranstaltungen.

21. Juli, 20 Uhr

Ruppiner Seenland | Neuruppin | Schulplatz

Nabucco - Klassik Open Air 2017

Diese prachtvolle Oper mit dem dramatischen Spiel um Liebe und Macht begeistert von Beginn an mit wunderschönen Stimmen, ihrer Handlung, den prächtigen Kostümen und das eindrucksvolle Bühnenbild. Die Besucher erwarten mit Giuseppe Verdis "Nabucco" eine der größten Opern der Musikgeschichte und zugleich ein wunderbares Open Air-Spektakel. Man muss "Nabucco" mit dem weltberühmten Gefangenenchor wenigstens einmal unter freiem Himmel und in einer grandiosen Inszenierung erlebt haben. Der gewaltige Chor der Gefangenen erklingt mit einem Aufgebot an klangstarken und facettenreich singenden Solisten. Preis: ab 44 Euro. Infostelle/Buchung: Schulplatz, Am Alten Gymnasium 1-3, 16816 Neuruppin, Tel.: 0531 346372, www.paulis.de.

22. Juli, 17 Uhr

Prignitz | Lenzen | Burg Lenzen

Ein Abend im Zeichen der Fledermäuse

Es geht den Fledermäusen auf der Spur. Fledermausexperten Andreas Hagenguth erklärt in seinem Vortrag zunächst die Ökologie, die Lebensweise und das Verhalten der geheimnisvollen Insektenjäger. Nachdem er den Teilnehmern den Bau von Fledermauskästen veranschaulicht, führt er sie auf der Wanderung mit BAT-Detektor zu den kleinen Vampiren der Nacht. Infostelle/Buchung: Burg Lenzen, Burgstr. 3, 19309 Lenzen, Tel.: 038792 1221, www.burg-lenzen.de.

22. Juli, 20 Uhr

Lausitzer Seenland | Lichterfeld | Besucherbergwerk F60

Pyro Games 2017

Fantastische musiksynchrone Großfeuerwerke von renommierten Pyrokünstlern, eine eindrucksvolle und emotionale Laserkomposition und ein mitreißendes, feuriges, musikalisches Vorprogramm garantieren einen magischen Abend am Besucherbergwerk F60. Preis: Vorverkauf 16-24 Euro, Familien 48,50 Euro. Infostelle/Buchung: Besucherbergwerk F60 Lichterfeld, Bergheider Straße 4, 03238 Lichterfeld, Tel.: 03531 60800, www.f60.de.

22. Juli, 20 Uhr

Seenland Oder-Spree | Storkow | Burg Storkow

Mannfred Mann's Earth Band

Für echte Rockfans wird ein musikalischer Traum wahr. Zusammen mit Antenne Brandenburg präsentiert die Burg Storkow Manfred Mann`s Earth Band live auf der Bühne. Die britische Band um den südafrikanischen Keyboarder Manfred Mann ist seit 46 Jahren eine Legende im Musikbusiness. Preis: ab 37,50 Euro. Infostelle/Buchung: Burg Storkow, Schloßstraße 6, 15859 Storkow, Tel.: 033678 73108, www.storkow-mark.de.

22. Juli, 20 Uhr

Uckermark | Templin | MKC Templin Seebühne

14. Wasserspiele Templin: "Soneros de Verdad" - Open Air Konzert mit kubanischer Musik

Authentisch, gefühlvoll und rhythmisch: Soneros de Verdad nehmen ihr Publikum mit auf eine Reise durch die musikalische Vielfalt Kubas. Sie selbst bezeichnen sich als die zweite Generation des Buena Vista Social Club - und das aus gutem Grund. Denn der legendäre Pio Leyva zählte zu den Gründungsmitgliedern der heute sechsköpfigen Band um Frontmann Luis Frank Arias. Musikalisch gehen die Sänger ganz eigene Wege: Zwar bleiben sie dem Son Cubano treu und spielen Klassiker, doch geben sie vor allem auch viele Eigenkompositionen zum Besten. Damit diese Mixtur aus Alt und Neu auch wirklich funktioniert, holte Luis Frank Arias sich einen weiteren begnadeten Star der Latinszene mit ins Boot - Mayito Rivera. So wartet die Band gleich mit zwei Ausnahme-Sängern auf: Luis Frank Arias, dem Meister des Son Cubano, neben Mayito Rivera mit seinen herausragenden Timba-Vocals. Gemeinsam mit ihrer Elite-Band verzaubern sie die Zuschauer. Preis: 18 Euro, Rentner 16 Euro, Arbeitsuchende, Studenten, Schüler 14 Euro, Kinder bis 12 Jahre 10 Euro. Infostelle/Buchung: MKC Templin Seebühne, Prenzlauer Allee 6, 17268 Templin, Tel.: 03987 551063, www.multikulturellescentrum.de.

22. Juli, 20 und 22 Uhr

Spreewald | Lübben | Hafen 1 / Schlossinsel

Lübbener Kahnnacht "Russische Nacht"

Weit wie das Land und tief wie der Baikalsee soll sie sein – die russische Seele. Im Land der Dichter, Denker und Komponisten mischen sich klassische Traditionen von Oper, Ballett, Literatur und Musik mit immer neuen experimentellen Bewegungen. Die Gäste erleben einen gefühl- und stimmungsvollen Abend mit russischen Klängen von Ivan Rebrov über Peter Tschaikowski bis hin zum wodkaseeligen Trinklied, Märchenklassikern und mitreißenden Tanzdarbietungen. Stargast Ronny Weiland ist ebenso Teil des Programms wie die Tanzperformance „Kalinka“ aus Las Vegas und slawischer Glitzertrash mit dem extravaganten Weiberhaufen von „Tralalalaika“. Preis: Abendkasse 35 Euro, Vorverkauf 33 Euro, Kinder bis 12 Jahre 17 Euro, Gruppen ab 20 Personen 29,50 Euro. Infostelle/Buchung: Abfahrt: Hafen 1 / Schlossinsel, Ernst-von-Houwald-Damm 15, 15907 Lübben, Tel.: 03546 3090.

23. Juli, 19 Uhr

Barnimer Land | Wandlitz | BARNIM PANORAMA

Musik im Museum - Flötentöne

Beim zweiten Konzert der sommerlichen Klassik-Musikreihe erklingen unter anderem Werke von Bach, Quantz, Friedrich II., Vivaldi, Händel, Bizet. Es spielen die Solisten Gerritt Fröhlich/Flöte, Elisabeth Balmas/Violine, Prof. Alexander Vitlin/Klavier unter Leitung und mit Moderation von Hans-Joachim Scheitzbach/Violoncello. Die Konzerte finden inmitten der gläsernen Traktorenhalle statt. Die moderne Architektur des Hauses bietet einen Genuss für Auge und Ohr. Preis: 8 Euro. Infostelle/Buchung: BARNIM PANORAMA Naturparkzentrum · Agrarmuseum Wandlitz, Breitscheidstr. 8-9, 16348 Wandlitz, Tel.: 033397 681920, www.barnim-panorama.de.

500 Jahre Reformation:

22. Juli, 17 Uhr

Potsdam | Potsdam | Friedenskirche

Sommerliche Chormusik

Unter diesem Titel spielt der Lübecker Mädchenchor ein Konzert in der Friedenskirche Potsdam. Die Leitung übernimmt Mario Westphal. Preis: 8 Euro, ermäßigt 6 Euro. Infostelle/Buchung: Friedenskirche Potsdam, Am Grünen Gitter 3, 14469 Potsdam, Tel.: 0331 974009, www.evkirchepotsdam.de.

23. Juli, 17 Uhr

Seenland Oder-Spree | Beeskow | Marienkirche

Stimmen der Reformation

Anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums beschäftigt sich die Schola Gregoriana Pragensis mit der musikalischen - und somit auch gedanklichen - Beziehung zwischen der hussitischen und der lutheranischen Reformbewegung. Das Programm des Konzertes orientiert sich an den das Kirchenjahr strukturierenden Festen und Riten. Von der Prozession bis zum Fronleichnamsfest folgen die Zuhörer den Musikern durch ihr beeindruckendes klangliches Repertoire. Als Repräsentanten der tschechischen Kultur konzertieren sie weltweit und sind zur Entfaltung ihrer vollen musikalischen und geistlichen Wirkungskraft in der größten Hallenkirche Brandenburgs zu Gast. Preis: 20-59 Euro. Infostelle/Buchung: Marienkirche Beeskow, Kirchplatz 1, 15848 Beeskow, www.brandenburgische-sommerkonzerte.org.

Ab 08. Juli

Spreewald | Lübben | Stadt- und Regionalmuseum Lübben

08.07.2017 - 19.11.2017

Die Reformation auf Ofenkacheln. Eine Kulturgeschichte des Kachelofens in der Lausitz

Die Stadt Lübben war der Ausgangspunkt für die Verbreitung der Reformation in den beiden Lausitzen. Eng verbunden was dies mit der Tätigkeit des bischöflichen Offizials Erasmus Günther, der in den 1530er Jahren die Lehre Luthers bekannt machte und aus diesem Grund vom Meißener Bischof suspendiert wurde. Die Aufnahmebereitschaft für den protestantischen Glauben in der Bevölkerung war jedoch hoch. Die Übersetzung von ausgewählten Schriften und Instruktionen ins Niedersorbische eröffnete auch der sorbischen Bevölkerung einen leichteren Zugang zu dieser Lehre. Die Ausstellung lässt die Reformationszeit in ihrem Niederlausitzer Mittelpunkt wieder aufleben. Im Vordergrund steht jedoch nicht das Geschehen selbst, sondern am Beispiel von zeitgenössischen Ofenkacheln seine alltags- und kunstgeschichtlichen Aspekte. Preis: 4,50 Euro, ermäßigt 2,50 Euro, Gruppen ab 10 Personen 3,50 Euro. Öffnungszeiten: Mittwoch – Sonntag 10-17 Uhr. Infostelle/Buchung: Stadt- und Regionalmuseum Lübben, Ernst-von-Houwald-Damm 14, 15907 Lübben, Tel.: 03546 187478, www.museum-luebben.de.

Bis 27. August

Potsdam | Potsdam | Kunstverein KunstHaus Potsdam

04.07.2017 - 27.08.2017

Susanne Pomrehn: Himmel und Erde

Die raumgreifende Installation der Berliner Künstlerin Susanne Pomrehn richtet den Fokus auf die medialen Aspekte der Person und des Wirkens von Martin Luther. In analytischer und dekonstruktivistischer Art und Weise seziert die Künstlerin mit dem Skapell Fotografien und fügt die entnommenen Teile in neue Konstellationen ein, so dass ein skulpturales Werk von hoher ästetischer Kraft entsteht, das den gesamten Ausstellungsraum erfüllt. Der Besucher kann die raumgreifende Installation von allen Seiten erkunden. Sie bietet ihm somit in ihren multiperspektivischen Ansichten unendliche Assozoationsmöglichkeiten. Preis: Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten: Dienstag 11-15 Uhr. Infostelle/Buchung: Kunstverein KunstHaus Potsdam, Ulanenweg 9, 14469 Potsdam, Tel.: 0331 2008086, info@kunsthaus-potsdam.de, www.kunsthaus-potsdam.de.

Bis 01. November

Prignitz | Bad Wilsnack | Wunderblutkirche St. Nikolai

14.07.2017 - 01.11.2017

Ausstellung "Sünde, Tod und Fegefeuer - Bildmedien vor und nach der Reformation"

Die Kirchengemeinde Bad Wilsnack, der Förderverein Wunderblutkirche Bad Wilsnack e.V., die Kirchengemeinde Werben und das Kloster Stift zum Heiligengrabe führen das gemeinsame Ausstellungsprojekt "Sünde, Tod und Fegefeuer - Bildmedien vor und nach der Reformation" an den drei Orten zeitgleich durch. Zwölf hölzerne Legendentafeln, die als verschollen galten und die seit ca. 1460 im Chor der Wunderblutkirche an der sogenannten Porlaube angebracht waren und so den Gläubigen die Legende des Wunderblutes im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen hielten, wurden kürzlich auf einer Empore der Kirche wiederentdeckt. Sie werden für den Zweck der Ausstellung restauriert und gesichert. Außerdem wird mithilfe von Planen die Porlaube visualisiert und so dem Besucher ein spektakulärer Eindruck des früheren Innenraumes der Kirche vermittelt. Die Wunderblutkirche hat den Status eines Denkmals nationaler Bedeutung. Infostelle/Buchung: Wunderblutkirche St. Nikolai, An der Nikolaikirche 1, 19336 Bad Wilsnack, Tel.: 038791 2721, www.wunderblutkirche.de.

Bis 12. November

Elbe-Elster-Land | Doberlug-Kirchhain | Museum Schloss Doberlug

07.07.2017 – 12.11.2017

Die letzten Mönche von Dobrilugk

Das Klosterleben widerspräche der Schrift, konstatierte Luther und löste damit eine Säkularisierungswelle aus. Auch das mächtige Kloster Dobrilugk geriet um 1540 in deren Sog. Für seine Zisterziensermönche bedeutete dies nicht nur die Auseinandersetzung mit der neuen Lehre, sondern auch die Suche nach neuen Lebensentwürfen. Das Museum Schloss Doberlug zeichnet die Lebenswege der letzten Dobrilugker Mönche in einer Ausstellung nach und verortet sie als evangelische Pfarrer, als Pensionäre in einem verfallenden Kloster oder gar mit einer kriminellen Laufbahn. Außerdem stellt die Schau diese Einzelschicksale in den Kontext der Dobrilugker Klostergeschichte in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts: Vom einstmals mächtigen Landbesitzer wird es zum Spielball politischer Interessen und verschwindet als geistliche Einrichtung schließlich von der Landkarte. Preis: 4 Euro, ermäßigt 2 Euro. Öffnungszeiten: Dienstag – Sonntag 10-17 Uhr. Infostelle/Buchung: Museum Schloss Doberlug, Schlossplatz 1, 03253 Doberlug-Kirchhain, Tel.: 035322 6888520.

zurück