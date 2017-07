26.07.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 31

Hoffen wir, dass Tief "Zlatan" in den nächsten Tagen ein Einsehen mit den vielen Open-Air-Veranstaltungen in Brandenburg hat. Den Anfang macht am Donnerstag das Helene Beach Festival bei Frankfurt/Oder. Das Festival an einem der schönsten Seen Deutschlands und nur eine Stunde von der Metropole Berlin entfernt, geht in die nächste Runde. Bis Sonntag ist die "kleine Ostsee" die ideale Location, um heiße Strandferien zu verbringen und gleichzeitig die ausgelassenste Party des Jahres zu feiern.

Anlässlich seines 5-jährigen Jubiläums ruft der Kletterwald Schorfheide ein ganz besonderes Event ins Leben. Unter dem Titel "Shakespeare im Kletterwald Schorfheide" startet Ende Juli eine einzigartige Veranstaltungsreihe. Zu William Shakespeares Komödie "Ein Sommernachtstraum" können sich die Besucher auf ein Schauspiel im Freien freuen. Unter der Regie von Thomas Bading wird diese szenische Lesung mit weiteren Schauspielern der Schaubühne Berlin umgesetzt. Für Kinder und Erwachsene.

Nirgendwo klappern die Störche so laut wie in Rühstädt. Der kleine Ort in der Prignitz ist Deutschlands Storchendorf Nummer 1. Kaum ein Haus, auf dem es kein Storchennest gibt. Am 29. Juli feiert Rühstädt wieder das Storchenfest. Potsdam Innenstadt ist am Samstag wieder die Kulisse für die Potsdamer Erlebnisnacht. Gastronomen, Händler und Unternehmen aus der Region und dem Land Brandenburg präsentieren Kunst, Kultur und Kulinarisches. Sie zeigen wieder aufs Neue, dass Potsdam mehr ist als nur Schlösser und Parks. Oldtimer-Fans sollten am Sonntag ins Schloss Doberlug fahren. Bei der Oldtimer-Rallye gehen Autos aus den 1920er Jahren bis hin zu Modellen aus der 1980er Jahren an den Start. Start und Ziel ist das Schlossareal in Doberlug.

Für unseren Tipp aus dem Familienpass Brandenburg muss erst wieder der Sommer zurückkehren: Badespaß im Grünen garantiert das Strandbad in Eggersdorf. Große Liegewiesen, ein Sandstrand, ein 3-Meter-Sprungturm und eine Rutsche lassen keine Wünsche offen. Das Bad ist barrierefrei und für eine Ruderpartie auf den Bötzsee können Boote ausgeliehen werden.

Diese und weitere Ausflugsideen im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

Mitte Mai - Mitte September, täglich 8-20 Uhr

Seenland Oder-Spree | Eggersdorf | Strandbad

Sommer, Sonne, Sonnenschein

Badespaß im Grünen garantiert das Strandbad in Eggersdorf. Ausgedehnte Liegewiesen und Sandstrand mit viel Sonne, Schatten spendenden Bäumen, 3-m-Sprungturm und eine Rutsche lassen keine Wünsche offen. Dank einer modernen Steganlage ist das Bad sogar barrierefrei. Die Gastronomie ist auf Familien ausgerichtet. Es gibt selbstgemachtes Eis und ein Imbissangebot. Für eine Ruderpartie auf dem Bötzsee steht ein Bootsverleih bereit. Preis: 3,50 Euro, Kinder bis 16 Jahre 1,50 Euro, Kinder bis 6 Jahre kostenfrei. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Bei Vollzahlung eines Erwachsenen 2 Kinder kostenfrei. Infostelle/Buchung: Strandbad, Altlandsberger Chaussee 102, 15345 Eggersdorf, Tel.: 03341-473004, www.doppeldorf.de.

Der Familienpass Brandenburg 2017/2018 bietet 549 rabattierte Angebote aus den Bereichen Freizeit, Bildung, Sport und Spaß. Der aktuelle Pass ist vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 und für die ganze Familie (mindestens ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) gültig. Er ist es in ganz Brandenburg erhältlich in jedem Kiosk/Zeitschriftenladen, bei Getränke Hoffmann sowie im Internet unter www.familienpass-brandenburg.de.

Der Ferien-Tipp:

26. – 27. Juli

Spreewald | Görlsdorf | Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrum Wanninchen

Familien-Camp „Wilde Tage“

Zwei abenteuerliche Tage warten auf Eltern mit ihren Kindern. Zusammen werden wir Natur mit neuen Augen sehen, tauchen ein in die Sprache der Vögel, gehen auf Spurensuche im Wald und am See und erfahren, wie wir mit einfachen Mitteln ein Feuer entzünden können. Zusammen kochen wir abends am Feuer, schlafen in Zelten, erzählen uns Geschichten und nehmen so eine Verschnaufpause vom Alltag. Preis: 30 Euro. Infostelle/Buchung: Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrum Wanninchen, 15926 Görlsdorf, Tel.: 03544 557755, www.wanninchen-online.de.

Der Tipp zum Reformationsjubiläum:

30. Juli

Fläming | Trebbin | Heimatverein Beuthen e.V.

Sommerfest in Großbeuthen

Beuthen gilt als einer der ersten Orte i Brandenburg, in dem Gottesdienste nach dem reformierten Glauben abgehalten wurden. Anlässlich des Reformationsjubiläums und zeitgleich des 650. Jubiläums der Ersterwähnung Beuthens wird ein großes Sommerfest mit Gottesdienst, Lesungen, Musik, Ausstellungen sowie mit Kremserfahrten, Führungen und Kinderspielen gefeiert. Infostelle/Buchung: Heimatverein Beuthen e.V., 14959 Trebbin, OT Kleinbeuthen, Kleinbeuthener Dorfstraße 39, Tel.: 033731 14691, www.heimatverein-beuthen.de.

Noch mehr Veranstaltungstipps und Ausflugsangebote rund um das Reformationsjubiläum in Brandenburg im Internet auf www.reiseland-brandenburg.de/reformation

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

27. – 30. Juli

Seenland Oder-Spree | Frankfurt (Oder) | Helenesee

Helene BEACH Festival

Das Helene Beach Festival an einem der schönsten Seen Deutschlands und nur eine Stunde von der Metropole Berlin entfernt, geht in die nächste aufregende Runde. Die sogenannte kleine Ostsee bietet die ideale Location, um heiße Strandferien zu verbringen und gleichzeitig die ausgelassenste Party des Jahres zu feiern. Etwa 120 Acts wird auf acht Bühnen zu erleben geben. Viele namhafte Künstler, aber auch Neuentdeckungen, Durchstarter und lokale Größen machen das Helene Beach zu einem so einzigartigen Event. Das Festival vereint alle großen Musikstile in einer Veranstaltung. Preis: 97,90 Euro inkl. Ticket und Camping. Infostelle/Buchung: Helenesee bei Frankfurt (Oder), 15230 Frankfurt (Oder), Tel.: 0335 3870565, www.helene-beach-festival.de.

28. Juli, 18 Uhr

Dahme-Seenland | Zeuthen | Seehotel Zeuthen

Klassik Open Air im Seehotel Zeuthen

Das Seehotel Zeuthen lädt zum alljährlichen Klassik Open Air mit der Oranienburger Schlossmusik ein. Die Gäste erwarten eine erlesene Auswahl an klassischer Musik, kulinarische Köstlichkeiten und ein strahlendes Feuerwerk zum Abschluss des Konzertes unter freiem Himmel. Preis: 39 Euro inkl. Buffet, Konzert und Feuerwerk. Die Karten sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich. Infostelle/Buchung: Seehotel Zeuthen, Fontaneallee 27/28, 15738 Zeuthen, Tel.: 033762 89405, www.seehotel-zeuthen.de.

28. Juli, 19 Uhr

Uckermark | Schwedt | Garten des „Hotel Altstadtquartier“

Sommer in der Stadt 2017 Back to the Roots- Auf in die 80er

Die Gäste genießen in der wohl schönsten Sommerlocation der Schwedter Altstadt, dem Garten des „Hotel Altstadtquartier“, Open Air Konzerte, Lesungen, eine Kochshow, einen Weinabend und vieles mehr. Kulturgenuss umgeben von 100 Jahre alten Mauern. Unter dem Motto „Back to the Roots“ geht es am Freitag zurück in die 80er. Das Event Trio spielt unter anderem Hits von Sting, Cool and the Gang, Lionel Richie, Alphaville und Michael Jackson. Preis: Vorverkauf: 9 Euro, Abendkasse: 10 Euro. Infostelle/Buchung: Garten des „Hotel Altstadtquartier“, Fabrikstrasse 2, 16303 Schwedt/Oder, Tel.: 03332-835790, www.schwedt-hotel.de.

28. Juli, 20 Uhr

Lausitzer Seenland | Großkoschen | Amphitheater Senftenberg

Radio Doria & Jan Josef Liefers - Open Air 2017

Jan Josef Liefers ist einer der ganz großen Schauspieler in Deutschland – und er ist Musiker. Liefers und seine Band RADIO DORIA machen nicht nur Musik, sie machen sehr gute Musik. Und das im großen Stil: Von Rock am Ring bis Bonner Oper – RADIO DORIA liefert großartige Pop-Musik. Eine sich blind verstehende Band mit einem Sänger, dem man niemals zutrauen würde, dass er sonntagabends den genial-gestelzten Professor Boerne gibt. Hier ist nichts gestelzt, am wenigsten seine Stimme. Preis: Vorverkauf 39 Euro, Abendkasse 42 Euro. Infostelle/Buchung: Amphitheater Senftenberg, 01968 Großkoschen, Tel.: 03573 8010, www.theater-senftenberg.de.

28. und 29. Juli, 20.30 Uhr

Barnimer Land | Groß Schönebeck | Kletterwald Schorfheide

Shakespeare im Kletterwald

Anlässlich seines 5-jährigen Jubiläums ruft der Kletterwald Schorfheide ein ganz besonderes Event ins Leben. Unter dem Titel "Shakespeare im Kletterwald Schorfheide" startet Ende Juli eine einzigartige Veranstaltungsreihe. Zu William Shakespeares Komödie "Ein Sommernachtstraum" können sich die Besucher auf ein Schauspiel im Freien freuen. Unter der Regie von Thomas Bading wird diese szenische Lesung mit weiteren Schauspielern der Schaubühne Berlin umgesetzt. Weltliteratur wird hier neu inszeniert für Kinder ab 8 Jahren und Erwachsene. Eine Anmeldung wird empfohlen. Preis: 18 Euro, ermäßigt 8 Euro. Infostelle/Buchung: Kletterwald Schorfheide, Prenzlauer Straße 16, 16244 Groß Schönebeck, www.shakespeare-im-kletterwald.de.

29. Juli

Prignitz | Rühstädt | Rühstädt

31. Storchenfest in Rühstädt

Zum 31. Storchenfest in Rühstädt erwartet Tierfreunde ein traditionelles Fest rund um Meister Adebar in Deutschlands Storchendorf Nummer 1. Infostelle/Buchung: Rühstädt, 19322 Rühstädt, www.elbe-brandenburg-biosphaerenreservat.de.

29. Juli, 15 Uhr

Potsdam | Potsdam | Innenstadt

13. Potsdamer Erlebnisnacht - Deine Stadt - Deine Nacht - Dein Erlebnis

Potsdams Innenstadt mit der charmanten Mischung aus Barock und Moderne bietet die perfekte Kulisse für ein einzigartiges Fest: Ansässige Gastronomen, Händler und Unternehmen aus der Region und dem Land Brandenburg präsentieren Kunst, Kultur und Kulinarisches. Sie alle zeigen immer wieder aufs Neue, dass Potsdam nicht nur Schlösser und Parks zu bieten hat, sondern auch eine lebenswerte und fröhliche Innenstadt. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Potsdamer Innenstadt, 14471 Potsdam, Tel.: 0331 28795192, www.potsdamer-erlebnisnacht.de.

29. Juli, 20 Uhr

Fläming | Treuenbrietzen | Waldgaststätte Zur Alten Eiche

Freiluftkino unter Eichen

Unter alten Eichen im Nieplitztal gibt es das Freiluftkino zu erleben, mit Buffet und Filmen zu den Themen Glaube und Reformation. Passend also zum 500. Jubiläum der Reformation in diesem Jahr. Der Film des Abends ist Saint Jaques... Pilgern auf Französisch. Preis: Bezahlt wird, was einem der Abend wert war. Infostelle/Buchung: Waldgaststätte Zur Alten Eiche, Lindower Weg 2, 14929 Treuenbrietzen OT Frohnsdorf, Tel.: 033748 215020.

29. – 30. Juli

Ruppiner Seenland | Himmelpfort | Stolpseestraße

25 Jahre Fischerfest Himmelpfort

In Himmelfahrt ist nicht nur was los, wenn die Weihnachtspost allmählich eintrudelt. Auch im Sommer geht es hier heiß her. Zum Beispiel beim traditionellen Fischerfest, das in diesem Jahr schon sein 25. Jubiläum feiert. Die Besucher erwartet dabei natürlich ganz viel frischer Fisch aus dem Räucherofen, vom Grill und im Brötchen. Es gibt zusätzlich Live-Musik und ein DJ sowie ein Showprogramm. Preis: 4 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei. Infostelle/Buchung: Stolpseestraße, 16798 Himmelpfort, Tel.: 033089 41209.

30. Juli

Elbe-Elster-Land | Doberlug-Kirchhain | Schloss Doberlug

5. Oldtimer-Rallye Doberlug-Kirchhain

Die 5. Oldtimer-Rallye findet 2017 wieder auf Schloss Doberlug statt. Die historischen Gebäude beherbergen für einen Tag die alten Fahrzeuge. Das wunderschön rekonstruierte Schlossareal ist Start- und Zielpunkt der Rallye. Fahrzeuge aus den 20er Jahren bis hin zu Modellen der 80er Jahre werden am Start sein. In diesem Jahr ist die Rallye auf den Spuren der Reformation unterwegs. Dazu gibt es ein buntes Programm mit Live-Musik von den "Flying Rockets und Kinderunterhaltung. Bereits am Vorabendfindet ab 19 Uhr die 3. Rallye-Party auf dem Rallye-Gelände statt. Dazu gibt es Musik vom Feinsten. Live zu Gast ist die Rock 'n' Roll Kultband "Big Fat Shakin". Sie bietet eine Überdosis Rock 'n' Roll und ein Feuerwerk an saftigen Hits. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Schloss Doberlug, Schlossplatz 1, 03253 Doberlug-Kirchhain, Tel.: 01520 8636779, www.oldimer-rallye-doki.de.

30. Juli, 09-15 Uhr

Niederlausitz | Schenkendöbern | Wagenburg Groß Drewitz

Die 2. Naturpark-Tour

Anlässlich des World Ranger Days startet die 2. Naturpark-Tour in der Niederlausitz. Zu Fuß und mit dem Floß geht es dabei durch die schönsten Gebiete der Niederlausitz. Eine Anmeldung bis zum 27. Juli ist erforderlich. Infostelle/Buchung: Wagenburg Groß Drewitz, 03172 Schenkendöbern, Tel.: 03561 5599846.

30. Juli, 16 Uhr

Havelland | Reckahn | Schloss Reckahn - Gutspark

Classic Open Air im Gutspark Reckahn

Das Salonorchester des Brandenburgischen Konzertorchesters Eberswalde unter der Leitung von Holger Schella bietet einen Streifzug durch die verschiedensten Musikgenres und Epochen. Infostelle/Buchung: Schloss Reckahn – Gutspark, Reckahner Dorfstr. 27, 14797 Reckahn, Tel.: 033835 60672.

500 Jahre Reformation:

29. Juli, 20 Uhr

Fläming | Treuenbrietzen | Waldgaststätte Zur Alten Eiche

Freiluftkino unter Eichen

Bei dem Kinoerlebnis unter alten Eichen im Nieplitztal mit Buffet werden Filme zu den Themen Glaube und Reformation gezeigt. Der Film dieses Abends ist „Saint Jaques - Pilgern auf Französisch“. Preis: Jeder zahlt, was ihm der Abend wert war. Infostelle/Buchung: Waldgaststätte Zur Alten Eiche, Lindower Weg 2, 14929 Treuenbrietzen OT Frohnsdorf, Tel.: 033748 215020.

31. Juli

Elbe-Elster-Land | Herzberg | Stadtkirche "St. Marien"

Schauspiel zur Reformation

Anlässlich des Reformationsjubiläums wird in der Kirche ein besonderes, thematisch passendes Schauspiel aufgeführt. Denn wenn Herzberg/Elster jemals leuchtend in der Geschichte hervorgetreten ist, dann im Zuge der Reformation im Wirkungskreis der großen Denker und Rebellen Philipp Melanchthon und Martin Luther. Infostelle/Buchung: Stadtkirche "St. Marien", Kirchstraße, 04916 Herzberg, Tel.: 03535 247415, www.kirche-herzberg.de.

Bis 27. August

Potsdam | Potsdam | Kunstverein KunstHaus Potsdam

04.07.2017 - 27.08.2017

Susanne Pomrehn: Himmel und Erde

Die raumgreifende Installation der Berliner Künstlerin Susanne Pomrehn richtet den Fokus auf die medialen Aspekte der Person und des Wirkens von Martin Luther. In analytischer und dekonstruktivistischer Art und Weise seziert die Künstlerin mit dem Skapell Fotografien und fügt die entnommenen Teile in neue Konstellationen ein, so dass ein skulpturales Werk von hoher ästetischer Kraft entsteht, das den gesamten Ausstellungsraum erfüllt. Der Besucher kann die raumgreifende Installation von allen Seiten erkunden. Sie bietet ihm somit in ihren multiperspektivischen Ansichten unendliche Assozoationsmöglichkeiten. Preis: Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten: Dienstag 11-15 Uhr. Infostelle/Buchung: Kunstverein KunstHaus Potsdam, Ulanenweg 9, 14469 Potsdam, Tel.: 0331 2008086, info@kunsthaus-potsdam.de, www.kunsthaus-potsdam.de.

Bis 01. November

Prignitz | Bad Wilsnack | Wunderblutkirche St. Nikolai

14.07.2017 - 01.11.2017

Ausstellung "Sünde, Tod und Fegefeuer - Bildmedien vor und nach der Reformation"

Die Kirchengemeinde Bad Wilsnack, der Förderverein Wunderblutkirche Bad Wilsnack e.V., die Kirchengemeinde Werben und das Kloster Stift zum Heiligengrabe führen das gemeinsame Ausstellungsprojekt "Sünde, Tod und Fegefeuer - Bildmedien vor und nach der Reformation" an den drei Orten zeitgleich durch. Zwölf hölzerne Legendentafeln, die als verschollen galten und die seit ca. 1460 im Chor der Wunderblutkirche an der sogenannten Porlaube angebracht waren und so den Gläubigen die Legende des Wunderblutes im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen hielten, wurden kürzlich auf einer Empore der Kirche wiederentdeckt. Sie werden für den Zweck der Ausstellung restauriert und gesichert. Außerdem wird mithilfe von Planen die Porlaube visualisiert und so dem Besucher ein spektakulärer Eindruck des früheren Innenraumes der Kirche vermittelt. Die Wunderblutkirche hat den Status eines Denkmals nationaler Bedeutung. Infostelle/Buchung: Wunderblutkirche St. Nikolai, An der Nikolaikirche 1, 19336 Bad Wilsnack, Tel.: 038791 2721, www.wunderblutkirche.de.

Bis 12. November

Elbe-Elster-Land | Doberlug-Kirchhain | Museum Schloss Doberlug

07.07.2017 – 12.11.2017

Die letzten Mönche von Dobrilugk

Das Klosterleben widerspräche der Schrift, konstatierte Luther und löste damit eine Säkularisierungswelle aus. Auch das mächtige Kloster Dobrilugk geriet um 1540 in deren Sog. Für seine Zisterziensermönche bedeutete dies nicht nur die Auseinandersetzung mit der neuen Lehre, sondern auch die Suche nach neuen Lebensentwürfen. Das Museum Schloss Doberlug zeichnet die Lebenswege der letzten Dobrilugker Mönche in einer Ausstellung nach und verortet sie als evangelische Pfarrer, als Pensionäre in einem verfallenden Kloster oder gar mit einer kriminellen Laufbahn. Außerdem stellt die Schau diese Einzelschicksale in den Kontext der Dobrilugker Klostergeschichte in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts: Vom einstmals mächtigen Landbesitzer wird es zum Spielball politischer Interessen und verschwindet als geistliche Einrichtung schließlich von der Landkarte. Preis: 4 Euro, ermäßigt 2 Euro. Öffnungszeiten: Dienstag – Sonntag 10-17 Uhr. Infostelle/Buchung: Museum Schloss Doberlug, Schlossplatz 1, 03253 Doberlug-Kirchhain, Tel.: 035322 6888520.

Bis 19. November

Spreewald | Lübben | Stadt- und Regionalmuseum Lübben

08.07.2017 - 19.11.2017

Die Reformation auf Ofenkacheln. Eine Kulturgeschichte des Kachelofens in der Lausitz

Die Stadt Lübben war der Ausgangspunkt für die Verbreitung der Reformation in den beiden Lausitzen. Eng verbunden was dies mit der Tätigkeit des bischöflichen Offizials Erasmus Günther, der in den 1530er Jahren die Lehre Luthers bekannt machte und aus diesem Grund vom Meißener Bischof suspendiert wurde. Die Aufnahmebereitschaft für den protestantischen Glauben in der Bevölkerung war jedoch hoch. Die Übersetzung von ausgewählten Schriften und Instruktionen ins Niedersorbische eröffnete auch der sorbischen Bevölkerung einen leichteren Zugang zu dieser Lehre. Die Ausstellung lässt die Reformationszeit in ihrem Niederlausitzer Mittelpunkt wieder aufleben. Im Vordergrund steht jedoch nicht das Geschehen selbst, sondern am Beispiel von zeitgenössischen Ofenkacheln seine alltags- und kunstgeschichtlichen Aspekte. Preis: 4,50 Euro, ermäßigt 2,50 Euro, Gruppen ab 10 Personen 3,50 Euro. Öffnungszeiten: Mittwoch – Sonntag 10-17 Uhr. Infostelle/Buchung: Stadt- und Regionalmuseum Lübben, Ernst-von-Houwald-Damm 14, 15907 Lübben, Tel.: 03546 187478, www.museum-luebben.de.

zurück