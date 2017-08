02.08.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 32

Flößen hat in Lychen, der Stadt im Naturpark Uckermärkische Seen, ein lange Tradition. Nicht umsonst nenntn sich Lychen auch Flößerstadt. Diese Tradition lässt sich am besten beim 21. Flößerfest vom 4. bis 6. August erleben. Silvester im August! Bei der Feuerwerkersinfonie im Volkspark Potsdam (4. bis 5. August) leuchtet der Abendhimmel über der Landeshauptstadt in schillernden Farben. Präsentiert werden atemberaubende und spektakuläre Feuerwerkershows mit farbenprächtigen Choreographien, untermalt von packenden Songs der Musik- und Filmgeschichte.

Schon einmal einen Sonnenuntergang im Tagebau erlebt? Am Sonnabend gibt es dazu die Möglichkeit. Gegen Abend fahren die Ausflügler mit dem Mannschaftstransportwagen in den Tagebau Welzow-Süd. Nach kurzer Erläuterung der Großgeräte, wie der 500 Meter langen Förderbrücke F60, unternimmt die Gruppe eine kleine Wanderung. Im Sonnenuntergang geht es dann durch die Bergbaulandschaft. Das Open-Air-Konzert im Schlosspark Stechau im Landkreis Elbe-Elster gehört zu den Klassikern der Brandenburgischen Sommerkonzerte. In diesem Jahr stehen Werke von Dvorak und Mozart auf dem Konzertprogramm (5. August, 20 Uhr).

Aus dem Familienpass Brandenburg empfehlen wir in dieser Woche einen Abstecher in den Climb Up! Kletterwald in Hennigsdorf. Hier können Besucher in luftiger Höhe Skateboard fahren, auf 180 Meter langen Seilen rutschen und von Baumkrone zu Baumkrone balancieren.

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

Mitte März - Ende Oktober, täglich 10 Uhr

Ruppiner Seenland | Hennigsdorf | Kletterwald

CLIMB UP!

Im CLIMB UP! - Kletterwald in Hennigsdorf kann man auf einer Fläche von 60.000 m² Skateboardfahren in 6 Metern Höhe, Rutschen auf 180 Meter langen Seilen, Balancieren von Baumkrone zu Baumkrone und viele andere Kletterabenteuer erleben. Mutige überwinden die Schwerkraft und fliegen durch die Kletterparcours. Preis: 17 Euro, Kinder bis 12 Jahre 13 Euro für 2,5 Stunden Klettern inkl. Ausrüstung und Einweisung. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: 10 Prozent Rabatt auf die bereits vergünstigte Erwachsenen-Kind-Kombi für 2,5 Std. Klettern inkl. Ausrüstung und Einweisung. Infostelle/Buchung: Kletterwald , Ruppiner Chaussee 99, 16761 Hennigsdorf, Tel.: 030-810381012, www.climbup.de.

Der Familienpass Brandenburg 2017/2018 bietet 549 rabattierte Angebote aus den Bereichen Freizeit, Bildung, Sport und Spaß. Der aktuelle Pass ist vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 und für die ganze Familie (mindestens ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) gültig. Er ist es in ganz Brandenburg erhältlich in jedem Kiosk/Zeitschriftenladen, bei Getränke Hoffmann sowie im Internet unter www.familienpass-brandenburg.de.

Der Ferien-Tipp:

03. August, 10 Uhr

Spreewald | Luckau | Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrum Wanninchen

Sielmanns Ferienzeit – Keschern am Erlebnisweiher

Ferienkinder erkunden das bunte Treiben am Erlebnisweiher mit Kescher und Becherlupe. Wem gelingt es, den kecken Frosch zu fangen und wer findet einen Flusskrebs oder sogar eine Libellenlarve? Welche Spuren gibt es am Ufer des Schlabendorfer Sees? Ein entdeckungsreicher Tag rund um das kühle Nass ist garantiert (kleines Picknick bitte mitbringen). Preis: 2 Euro. Infostelle/Buchung: Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrum Wanninchen, 15926 Luckau OT Görlsdorf, Tel.: 03544 557755, www.wanninchen-online.de.

Der Tipp zum Reformationsjubiläum:

04. August, 17 Uhr

Spreewald | Goyatz | Bahnhof

7. Spreewälder Kirchennacht

Die Kirchen des Amtes Lieberose/Oberspreewald öffnen sich und laden zur 7. Spreewälder Kirchennacht ein. Ein Shuttle fährt die Gäste bequem zu allen Veranstaltungsorten.

17.00 Uhr Abfahrt vom Bahnhof in Goyatz mit dem Bus

17.15 Uhr Kirche in Lieberose - „Lieberose wird evangelisch"

18.15 Uhr Marienkirche Zaue - „Noch katholisch - schon evangelisch" (mit kulinarischer Pause)

19.30 Uhr Kirche in Neu Zauche - „Luther und die Wenden"

20.30 Uhr Schinkelkirche in Straupitz - „1860 - lutherisch oder evangelisch"

Rückfahrt zum Bahnhof in Goyatz. Preis: Eintritt in die Kirchen ist frei. Es wird um eine Spende gebeten. Unkostenbeitrag für den Bus: 8 Euro. Infostelle/Buchung: TEG Lieberose/Oberspreewald

15913 Goyatz, Tel.: 035478 179090.

Noch mehr Veranstaltungstipps und Ausflugsangebote rund um das Reformationsjubiläum in Brandenburg im Internet auf www.reiseland-brandenburg.de/reformation

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

01. – 06. August

Barnimer Land | Joachimsthal | Werkstatt Glashüttenverein

"Das Glasjubiläum" - 10. Grimnitzer Glastage

Bei rund 1.500 Grad wird es richtig heiß im Glasschmelzofen. Und es geht zur Sache. Denn Glasgestalter aus mehreren Ländern lassen begehrenswerte Unikate entstehen. Auch die Kunst des Perlendrehens wird vorgestellt. An authentischen Schauplatz können die Besucher die Faszination „Glas“ hautnah erleben. Bei der Glasnacht am 04. August, ab 19 Uhr, gibt es unterm Sternenhimmel außergewöhnliche Vorführungen und Filme zur Glasgestaltung. Preis: 2 Euro, Glasnacht am 4. August 10 Euro. Infostelle/Buchung: Werkstatt Glashüttenverein, Grimnitzer Str. 11a, 16247 Joachimsthal, Tel.: 033361 9727, www.glashuettegrimnitz.de.

03. – 05. August, 20 Uhr

Seenland Oder-Spree | Neuzelle | Kreuzhof Kloster Neuzelle

"Orpheus in der Unterwelt"

Fast genau 150 Jahre nach der Uraufführung (am 21. Oktober 1858 in Paris) wird Jacques Offenbachs "Orpheus in der Unterwelt" - das Urbild der Operette - als mittlerweile 19. Eigenproduktion von der Stiftung Stift Neuzelle und der Burg Beeskow auch bei Oper Oder-Spree zu sehen sein. Tatsächlich ist "Orpheus in der Unterwelt" das Muster eines neuen Genres geworden: der klassischen Operette. Dialogszenen von überbordend komödiantischem Potenzial verbinden sich hier mit wahrhaft großer Musik zu echtem Musiktheater. Preis: 25 Euro, Schüler frei. Infostelle/Buchung: Kreuzhof Kloster Neuzelle, Stiftsplatz 7, 15898 Neuzelle, Tel.: 033652 8140, www.operoderspree.de.

04. August, 11 Uhr

Fläming | Raben | Naturparkzentrum Hoher Fläming

Bienenrallye

Den Geheimnissen der Bienen und des Honigs auf die Spur kommen. Die Rallye führt quer durch den Garten und das Naturparkzentrum. An verschiedenen Stationen lauschen die Teilnehmer einem Hörspiel über die Entstehung des Honigs, probieren verschiedene Honigsorten, lernen bei einem Bienenmemory verschiedene Wildbienenarten kennen, basteln aus Naturmaterialien kleine Bienenkunstwerke, fühlen sich bei einem Brettspiel wie eine Biene im Kampf gegen den Rasenmäher, der die blühenden Nektarpflanzen abmäht. Nachdem sie eine Kerze aus Bienenwachs hergestellt haben, stellen sie die fleißigen Nachwuchs-Bienen-Spezialisten einem kniffligen Quiz. Jeder, der acht Aufgaben erfolgreich bewältigt, bekommt feierlich einen „Bienen-Expertenausweis“ verliehen. Preis: 5 Euro. Infostelle/Buchung: Naturparkzentrum Hoher Fläming, Brennereiweg 45, 14823 Raben, Tel.: 033848 60004, www.flaeming.net.

04. – 05. August

Potsdam | Potsdam | Volkspark

16. Potsdamer Feuerwerkersinfonie

Ein wunderbares Schauspiel aus Farben und Formen, Effekten und Tempo sowie einzigartigen Dramaturgien – die Symphonie der Feuerwerkskunst verzaubert den Potsdamer Nachthimmel. Vier Pyrotechniker stellen sich an zwei Veranstaltungsabenden dem Wettbewerb der Feuerwerkskunst. Präsentiert werden atemberaubende und spektakuläre Feuerwerkershows mit farbenprächtigen Choreographien, untermalt von packenden Songs der Musik- und Filmgeschichte. Keine Feuerwerkersinfonie ohne ein tolles Unterhaltungsprogramm: Künstler, Musiker und Comedians sorgen bis zum Beginn der Feuerwerke für Unterhaltung und tragen zu einem entspannten Sommerabend im Volkspark Potsdam bei. Preis: 16,50-31,50 Euro, ermäßigt 9,50-23,50 Euro. Infostelle/Buchung: Volkspark Potsdam, Georg-Hermann-Allee 101, 14469 Potsdam, Tel.: 0331 6206777, www.feuerwerkersinfonie.de.

04. und 05. August, 20 Uhr

Havelland | Brandenburg an der Havel | St. Johanniskirche

Häuptling Abendwind oder Das gräuliche Festmahl

Eine Südseeinsel voller Kannibalen, die Nachbarn kommen zu Besuch, die Speisekammer ist leer und ein Fremder strandet. Das ist der Stoff, aus dem Johann Nestroy (1801-1862) seine Komödie in Anlehnung an eine Jacques Offenbach Operette strickte. Spannung, Humor, Herz, Hoffnung und ein Happy End – das sind die Zutaten dieses Festmahls. Dazu die Musik des großen Tonkünstlers Jacques Offenbach in der (karibischen) Bearbeitung von Dmitri Pavlov. Ab 18 Uhr lädt die Hula Hula Bar zu exotischen Cocktails ein. Dazu gibt es Gegrilltes aus der Region. Preis: Vorverkauf: 29,60 Euro inkl. Gebühren, Kinder bis 12 Jahre 6,50 Euro inkl. Gebühren. Abendkasse: 32 Euro, Kinder bis 12 Jahre 8 Euro. Infostelle/Buchung: St. Johanniskirche, Johanniskirchplatz, 14776 Brandenburg an der Havel, Tel.: 03381 793277, www.event-theater.de.

04. – 06. August

Uckermark | Lychen | Flößerverein Lychen e.V.

21. Flößerfest Lychen

Der Lychener Flößerverein e.V. lädt zum Flößerfest ein. Die Flößerei hat in Lychen eine lange Tradition, die jedes Jahr mit diesem Fest aufrechterhalten und gepflegt wird. So kann man zum Beispiel den Bau eines Originalfloßes beobachten. Für Freiwillige gibt es auch die Möglichkeit, selbst Hand anzulegen. Infostelle/Buchung: Flößerverein Lychen e.V., Oberpfuhlpromenade Freilichtbühne, 17279 Lychen, Tel.: 039888 2992, www.floesserverein-lychen.de.

05. August

Dahme-Seenland | Bestensee | Königliches Forsthaus

Dorf- und Schützenfest in Bestensee

Die Veranstalter überraschen die Gäste mit tollen Attraktionen. So wird unter anderem ein Kelten- und Germanenstamm seine Zelte aufbauen und zu mittelalterlichen Spielen auffordern. Außerdem wird es eine Segway-Challenge geben, die Schützen suchen ihren König und reichlich Musik rundet das Event ab. Infostelle/Buchung: Königliches Forsthaus Bestensee, Hauptstraße 2, 15741 Bestensee, Tel.: 033763 22794, www.bestensee.de.

05. August, 18.30 Uhr

Lausitzer Seenland | Welzow | excursio Besucherzentrum

Sonnenuntergang im Tagebau

Gegen Abend fahren die Ausflügler mit dem Mannschaftstransportwagen in den Tagebau Welzow-Süd. Nach kurzer Erläuterung der Großgeräte, wie der 500 Meter langen Förderbrücke F60, unternimmt die Gruppe eine kleine Wanderung. Im Sonnenuntergang geht es durch die Bergbaulandschaft. Nach einem reichhaltigen Imbiss inmitten der bizarren Szenerie führt die Fahrt zu einem Aussichtspunkt. Hier bieten sich großartige Blicke auf die beleuchteten Bergbaugeräte. Preis: 39 Euro, ermäßigt 33 Euro. Infostelle/Buchung: excursio Besucherzentrum, Heinrich-Heine-Str. 2, 03119 Welzow, Tel.: 035751 275050, www.bergbautourismus.de.

05. August, 20 Uhr

Elbe-Elster-Land | Stechau | Schlosspark Schloss Stechau

Zauberhaftes im Schlosspark

Ein wahres Festprogramm erwartet den Besucher in diesem Jahr bei der traditionellen Open Air-Gala in Stechau, die längst zu einer festen Institution im Landkreis-Elbe-Elster avanciert ist. Dvorřáks Cellokonzert h-Moll gehört sowohl zu seinen berühmtesten Werken als auch zu den wichtigsten im Violoncellorepertoire. Es ist ein in sinfonischer Großform konzipiertes Werk, bei dem der effektvolle Solopart eng mit dem reichen, hochromantischen Orchestergefüge verwoben ist. Gelegentlich wird das Konzert als Dvorřáks "Zehnte" Sinfonie bezeichnet. Und wer könnte die tschechische Musik besser interpretieren als ein Orchester aus Prag? Daneben bringt es neben Mozarts Ouvertüre zur Oper "Die Zauberflöte" auch Schuberts "Unvollendete" mit. Preis: 25-55 Euro. Infostelle/Buchung: Schlosspark Schloss Stechau, Dorfstraße 47, 04936 Stechau, Tel.: 030 8904340, www.brandenburgische-sommerkonzerte.org.

09. August, 17 Uhr

Prignitz | Wittstock | Bio Ranch Zempow

Ranch Safari und Barbecue

Mit dem Treckerkremser werden die Besucher durch Feld und Flur auf die Weide zur Rinderherde gebracht. Dort erfahren sie eine Menge über die ökologische Rinderhaltung und den Hof – von der besonders stressarmen Haltung der Mutterkühe und Rinder bis hin zum sogenannten "Kuhflüstern". Anschließend gibt es noch Treckersurfen für die Kinder und einen Grillabend mit hofeigenen Bio-Angus-Beef-Produkten am Lagerfeuer. Eine Voranmeldung ist erforderlich. Infostelle/Buchung: Bio Ranch Zempow, Birkenallee 12, 16909 Wittstock/Dosse OT Zempow, Tel.: 033923 76915, www.zempow-bio-ranch.de.

09. August, 20 Uhr

Ruppiner Seenland | Zehdenick | Ziegeleipark Mildenberg

Nachts im Museum

Es wird unheimlich in der in der nächtlichen Ziegelei. Gruselgeschichten machen die Runde am Lagerfeuer und es steht eine Mutprobe an, die wohl nur die Furchtlosesten wagen. Preis: 17 Euro. Infostelle/Buchung: Ziegeleipark Mildenberg, Ziegelei 10, 16792 Zehdenick OT Mildenberg, Tel.: 03307 310410, www.ziegeleipark.de.

500 Jahre Reformation:

05. August, 20 Uhr

Ruppiner Seenland | Lindow | Stadtkirche Lindow

39. Lindower Sommermusiken

Helmut Hauskeller auf der Panflöte und Martin Heß an der Orgel spielen im Konzert Musik von der Reformationszeit bis zur Moderne. Darunter sind Werke von Martin Luther, Michael Praetorius, Simon Hauskeller "Cellarius", Vera Stanislav und Peter Heeren. Preis: Eintritt frei. Es wird um eine Spende gebeten. Infostelle/Buchung: Stadtkirche Lindow, Straße des Friedens 77, 16835 Lindow (Mark), Tel.: 033933-70298, www.kirchengemeinde-lindow.de.

08. August, 20 Uhr

Ruppiner Seenland | Neuruppin | Klosterkirche St.Trinitatis

„Und wenn die welt voll teufel wär' “

Karsten Hentschel (Countertenor), Uwe Ulbrich (Violine), Julia Chmilewska (Cembalo) und Dávid Budai (Viola da gamba) präsentieren Choräle, Kantaten, Anekdoten rund um Luther und Bach. Preis: Eintritt frei. Es wird um eine Spende gebeten. Infostelle/Buchung: Klosterkirche St.Trinitatis Neuruppin, Niemöllerplatz 1, 16816 Neuruppin, Tel.: 03391 405192, www.kirche-wittstock-ruppin.de.

Bis 10. September

Uckermark | Prenzlau | Dominikanerkloster

20.05.2017 - 10.09.2017

Leben und Sterben im wahren christlichen Glauben. Bürger und Adlige in der brandenburgischen Reformation

Das Ringen Martin Luthers um die Erneuerung der Kirche führte dazu, dass der Lebensalltag der Menschen mit neuer Kraft und vermehrtem Nachdruck nach der christlichen Lehre eingerichtet und ihre Lebensordnung von ihr durchdrungen werden sollte. Die Ausstellung verdeutlicht, wie Geistlichkeit, Adel und Bürgertum der Mark Brandenburg im 16. Jahrhundert ihr gesamtes Dasein nach evangelischen Grundsätzen gestalteten. Sie zeigt, wie man sich, etwa durch Predigt des göttlichen Wortes, Ausbildung in Schulen und Universitäten sowie Armen- und Krankenfürsorge darum bemühte, ein evangelisches Gemeinwesen zu verwirklichen, in dem die geistliche Seligkeit ebenso wie die weltliche Wohlfahrt des einzelnen Gläubigen erstrebt wurde. Preis: 4 Euro, ermäßigt 3 Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei. Öffnungszeiten: Dienstag – Sonntag 10-18 Uhr. Infostelle/Buchung: Dominikanerkloster Prenzlau, Uckerwiek 813, 17291 Prenzlau, Tel.: 03984 752241, www.prenzlau.eu.

Bis 27. August

Potsdam | Potsdam | Kunstverein KunstHaus Potsdam

04.07.2017 - 27.08.2017

Susanne Pomrehn: Himmel und Erde

Die raumgreifende Installation der Berliner Künstlerin Susanne Pomrehn richtet den Fokus auf die medialen Aspekte der Person und des Wirkens von Martin Luther. In analytischer und dekonstruktivistischer Art und Weise seziert die Künstlerin mit dem Skapell Fotografien und fügt die entnommenen Teile in neue Konstellationen ein, so dass ein skulpturales Werk von hoher ästetischer Kraft entsteht, das den gesamten Ausstellungsraum erfüllt. Der Besucher kann die raumgreifende Installation von allen Seiten erkunden. Sie bietet ihm somit in ihren multiperspektivischen Ansichten unendliche Assoziationsmöglichkeiten. Preis: Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten: Dienstag 11-15 Uhr. Infostelle/Buchung: Kunstverein KunstHaus Potsdam, Ulanenweg 9, 14469 Potsdam, Tel.: 0331 2008086, info@kunsthaus-potsdam.de, www.kunsthaus-potsdam.de.

Bis 01. November

Prignitz | Bad Wilsnack | Wunderblutkirche St. Nikolai

14.07.2017 - 01.11.2017

Ausstellung "Sünde, Tod und Fegefeuer - Bildmedien vor und nach der Reformation"

Die Kirchengemeinde Bad Wilsnack, der Förderverein Wunderblutkirche Bad Wilsnack e.V., die Kirchengemeinde Werben und das Kloster Stift zum Heiligengrabe führen das gemeinsame Ausstellungsprojekt "Sünde, Tod und Fegefeuer - Bildmedien vor und nach der Reformation" an den drei Orten zeitgleich durch. Zwölf hölzerne Legendentafeln, die als verschollen galten und die seit ca. 1460 im Chor der Wunderblutkirche an der sogenannten Porlaube angebracht waren und so den Gläubigen die Legende des Wunderblutes im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen hielten, wurden kürzlich auf einer Empore der Kirche wiederentdeckt. Sie werden für den Zweck der Ausstellung restauriert und gesichert. Außerdem wird mithilfe von Planen die Porlaube visualisiert und so dem Besucher ein spektakulärer Eindruck des früheren Innenraumes der Kirche vermittelt. Die Wunderblutkirche hat den Status eines Denkmals nationaler Bedeutung. Infostelle/Buchung: Wunderblutkirche St. Nikolai, An der Nikolaikirche 1, 19336 Bad Wilsnack, Tel.: 038791 2721, www.wunderblutkirche.de.

Bis 19. November

Spreewald | Lübben | Stadt- und Regionalmuseum Lübben

08.07.2017 - 19.11.2017

Die Reformation auf Ofenkacheln. Eine Kulturgeschichte des Kachelofens in der Lausitz

Die Stadt Lübben war der Ausgangspunkt für die Verbreitung der Reformation in den beiden Lausitzen. Eng verbunden was dies mit der Tätigkeit des bischöflichen Offizials Erasmus Günther, der in den 1530er Jahren die Lehre Luthers bekannt machte und aus diesem Grund vom Meißener Bischof suspendiert wurde. Die Aufnahmebereitschaft für den protestantischen Glauben in der Bevölkerung war jedoch hoch. Die Übersetzung von ausgewählten Schriften und Instruktionen ins Niedersorbische eröffnete auch der sorbischen Bevölkerung einen leichteren Zugang zu dieser Lehre. Die Ausstellung lässt die Reformationszeit in ihrem Niederlausitzer Mittelpunkt wieder aufleben. Im Vordergrund steht jedoch nicht das Geschehen selbst, sondern am Beispiel von zeitgenössischen Ofenkacheln seine alltags- und kunstgeschichtlichen Aspekte. Preis: 4,50 Euro, ermäßigt 2,50 Euro, Gruppen ab 10 Personen 3,50 Euro. Öffnungszeiten: Mittwoch – Sonntag 10-17 Uhr. Infostelle/Buchung: Stadt- und Regionalmuseum Lübben, Ernst-von-Houwald-Damm 14, 15907 Lübben, Tel.: 03546 187478, www.museum-luebben.de.

