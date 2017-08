16.08.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 34

Wenn die Dämmerung einsetzt und die Dunkelheit folgt, versagen uns die Augen fast den Dienst. Dafür werden die anderen Sinne geschärft. Vor allem die Ohren sind dann voll auf Empfang und nehmen jedes Knacken, Rauschen und Säuseln in der nächtlichen Natur wahr. Wer die Herkunft dieser Geräusche deuten möchte, geht am 18. August 2017 mit der Naturwacht im Ruppiner Seenland auf eine abendliche Reise ins „Unbekannte".

Wer nachts lieber durch einen prachtvoll illuminierten Park spazieren möchte, der sollte am 19. August 2017 die Potsdamer Schlössernacht besuchen. Flaneure können an diesem Abend auf den Spuren der preußischen Monarchen durch den Park Sanssouci wandeln – von der Orangerie bis zum Neuen Palais. Das Vorabendkonzert findet am 18. August 2017 statt.

Zum 500. Reformationsjubiläum findet am 19. August 2017 das Pilgerfest an der Wunderblutkirche Bad Wilsnack statt. In der Zeit von 1383 bis 1552 war der Ort Bad Wilsnack Anziehungspunkt hunderttausender Pilger aus ganz Europa. Der Legende zufolge wurden 1383 nach einem Brand der St. Nikolaikirche drei unversehrte Hostien gefunden, die Blutflecken aufwiesen. Schon bald ereigneten sich weitere Wunder und mehrten den Ruf des „Heiligen Blutes".

Aus dem Familienpass empfehlen wir in dieser Woche als Ferientipp einen Ausflug zur Garteneisenbahn in Wendisch Rietz im Seenland Oder-Spree. Im dortigen Eisenbahnpark fährt auf rund 17.000 Quadratmetern die größte Garteneisenbahn Brandenburgs.

Diese und weitere Ausflugsideen im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

Karfreitag – 3. Oktober, Samstag und Sonntag 10-17 Uhr

Seenland Oder-Spree | Wendisch Rietz | Eisenbahnpark

Garteneisenbahn

Auf 17.000 Quadratmetern fährt die größte Garteneisenbahn Brandenburgs. Der Rundkurs der Fünf-Zoll-Strecke beträgt derzeit 600/1300 Meter. Der kleine Publikumszug, auf dem Kinder und Erwachsene mitfahren können, benötigt für eine Rundfahrt etwa zehn Minuten. Permanent werden neue Fahrzeuge gebaut und die Strecke erweitert. So wächst unser Park von Jahr zu Jahr. Preis: 2,50 Euro für den Eintritt und eine Fahrt mit dem Publikumszug. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: 2 Euro für den Eintritt und eine Fahrt mit dem Publikumszug. Infostelle/Buchung: Eisenbahnpark, Beeskower Chaussee 7d, 15864 Wendisch Rietz, Tel.: 0176 66655668, www.eisenbahn-park.de.

Der Familienpass Brandenburg 2017/2018 bietet 549 rabattierte Angebote aus den Bereichen Freizeit, Bildung, Sport und Spaß. Der aktuelle Pass ist vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 und für die ganze Familie (mindestens ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) gültig. Er ist es in ganz Brandenburg erhältlich in jedem Kiosk/Zeitschriftenladen, bei Getränke Hoffmann sowie im Internet unter www.familienpass-brandenburg.de.

Der Ferien-Tipp:

19. August, 19 Uhr

Spreewald | Butzen | Parkplatz Wildnispfad/Bergsee

Fledermausexkursion

Im Rahmen der European Bat Night geht es auf Exkursion. Gemeinsam mit dem Fledermauskenner Detlef Schölley tauchen Neugierige ein in die faszinierende Welt der Fledermäuse. Unterhaltsame Fakten werden mit spannendem Praxiswissen gepaart. Als Höhepunkt wird der Fang eines der Tiere vorgenommen, um dieses einer genauen, aber vorsichtigen Betrachtung zu unterziehen. Preis: 5 Euro. Kinder kostenfrei. Infostelle/Buchung: Parkplatz Wildnispfad/Bergsee, 15913 Butzen.

Der Tipp zum Reformationsjubiläum:

19. August, 11 Uhr

Prignitz | Bad Wilsnack | St. Nikolai Kirche

Pilgerfest XIV an der Wunderblutkirche Bad Wilsnack

In der Zeit von 1383 bis 1552 war der Ort Bad Wilsnack Anziehungspunkt hunderttausender Pilger aus ganz Europa. Sie strömten zum Wunderblut - drei Hostien mit Blutstropfen - das im Wunderblutschrein der eindrucksvollen Wunderblutkirche St. Nikolai aufbewahrt wurde. Auf diese Weise erhofften sich die Pilger Ablass ihrer Sünden oder Heilung. Gleichzeitig brachten sie Reichtum und Wohlstand in die Region. Das traditionelle Pilgerfest in Bad Wilsnack - rund um die Wunderblutkirche - erinnert an die mittelalterliche Wallfahrt und startet mit einer Pilgertour von der Plattenburg bis nach Bad Wilsnack. Zu erleben sind jedes Jahr ein mittelalterliches Markttreiben, eine Theateraufführung zur Geschichte der Pilgerfahrt, eine Führung durch die Wunderblutkirche mit Informationen von vor der Reformation über die Reformation bis heute und darüber hinaus viel Spaß und Leckereien. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Ev. Kirchengemeinde St. Nikolai in Bad Wilsnack, Töpferstraße, 19336 Bad Wilsnack, Tel.: 038791 2721, www.wunderblutkirche.de.

Noch mehr Veranstaltungstipps und Ausflugsangebote rund um das Reformationsjubiläum in Brandenburg im Internet auf www.reiseland-brandenburg.de/reformation

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

17. – 20. August, 20 Uhr

Fläming | Beelitz | Festwiese an der Nieplitz

Beelitzer Festspiele – „Pension Schöller“

Die Spargelstadt Beelitz wird zum Tollhaus – mit schrulligen Typen, komischen Verwechslungen und dem Charme des alten Berlin unter dem Dach der „Pension Schöller“. Im Rahmen der Beelitzer Festspiele 2017 wird der gleichnamige Schwank unter freiem Himmel, zwischen Altstadt und dem Ufer der Nieplitz aufgeführt. Und das mit einem prominenten Ensemble, dem die Rollen längst in Fleisch und Blut übergegangen sind. Winfried Glatzeder, Achim Wolff, Herbert Köfer und viele andere spielen in der Inszenierung von Jürgen Wölffer, die über ein Jahrzehnt lang mit 1400 Aufführungen der Renner am Boulevard-Theater der Bundeshauptstadt war. Für die Beelitzer Festspiele bringen die Berliner Bühnen am Kurfürstendamm das Stück nach Beelitz - und wollen damit an die bisherigen Erfolge der Festspiele anknüpfen. Nach dem Lustspiel „Im weißen Rössl“ 2013 und „Frau Luna“ 2015 gibt es nun „Irre Abende“ in der Pension Schöller. Preis: 29,50-62 Euro. Infostelle/Buchung: Festwiese an der Nieplitz, Steinhorst, 14547 Beelitz, Tel.: 033204 39155, www.beelitz.de.

18. August, 20 Uhr

Ruppiner Seenland | Stechlin | Parkplatz neben dem NaturParkHaus

„Knacken, Rauschen und Säuseln, den Geräuschen auf der Spur"

Wenn die Dämmerung einsetzt und die Dunkelheit folgt, versagen uns unsere Augen fast den Dienst, jedoch werden die anderen Sinne geschärft. Vor allem unsere Ohren sind dann voll auf Empfang. Geräusche, deren Herkunft wir nicht deuten können, sind uns unheimlich. Das Knacken von Zweigen wird zu umstürzenden Bäumen und das Rascheln einer Maus wird zum Anschleichen eines hungrigen Löwen. Mit der Naturwacht geht es auf eine Reise in das „Unbekannte“. Infostelle/Buchung: Parkplatz neben dem NaturParkHaus, Am Friedensplatz, 16775 Stechlin, Tel.: 033082 50214.

18. – 20. August

Havelland | Ketzin | Havelpromenade

27. Ketziner Fischerfest

Attraktionen rund um und auf der Havel: Auch in diesem Jahr findet in Ketzin das beliebte Fischerfest statt. Die gesamte Innenstadt verwandelt sich am dritten Wochenende im August in ein Festgelände. Auf alle Besucher wartet ein Musik- und Unterhaltungsprogramm. Zusätzlich wird es einen großen Festumzug durch die Stadt geben. Infostelle/Buchung: Havelpromenade, 14669 Ketzin/Havel, Tel.: 033233 73830, www.ketzin.de.

18. – 28. August

Elbe-Elster-Land | Rothstein | Rothsteiner Felsen

Indianer- und Westerntreffen in Rothstein

Der Wilde Westen kommt nach Osten – beim Indianer- und Westerntreffen am Red Rock in Rothstein. In historischen Zelten, Militärytents und Tipis wird das Lagerleben nachempfunden. Entsprechende Outfits machen das Cowboyfeeling komplett. Infostelle/Buchung: Rothsteiner Felsen, 04924 Rothstein, Tel.: 0151 52160047.

19. und 20. August, 10 Uhr

Spreewald | Burg | Kur- und Sagenpark

Quark & Leinöl – Land und Genuss im Spreewald

Die Sehnsucht nach dem einfachen, ehrlichen Leben auf dem Land steckt in vielen von uns. Im Spreewald, dem märchenhaften Wasserlabyrinth südlich von Berlin, kann man genau das erleben. In einer zu jeder Jahreszeit sagenhaften Landschaft lädt Quark & Leinöl zu einer magischen Entdeckungsreise rund um das Landleben im Spreewald ein. Am 19. und 20. August 2017 wird der Kur- und Sagenpark in Burg erstmals zu einem Mekka für alle Liebhaber des Landlebens. Das Festival bietet eine große Auswahl an Ausstellern, die ein vielfältiges Angebot rund um das Thema Landleben im Spreewald präsentieren. Von neusten Gartentrends und vergessenen Nutzpflanzen über stilvolle Wohnideen und Accessoires bis hin zum traditionellen Handwerk gibt es auf dem Festival alles, was das Herz begehrt. Die Landküche bietet spreewaldtypische Küchenschätze für Genussmenschen, Bier- und Weingärten sowie Caféterrassen laden zum Verweilen ein. Preis: Vorverkauf: Tagesticket 6 Euro, ermäßigt 5 Euro, Wochenendticket 12 Euro. Tageskasse: Tagesticket 7 Euro, ermäßigt 6 Euro, Wochenendticket 10 Euro. Freier Eintritt für Kinder bis zum 14. Lebensjahr. Infostelle/Buchung: Kur- und Sagenpark, Am Bahndamm, 03096 Burg, Tel.: 0355 4312440, www.pool-production.de.

19. August, 14 Uhr

Uckermark | Schwedt | Marktplatz

24. Tabakblütenfest in Vierraden

Seit über dreihundert Jahren hat der Tabak die Oderregion geprägt. Das Traditionsfest in Vierraden zeigt die besondere Wertschätzung dieser Lebensleistung vieler Generationen von Tabakbauern und auch die damit verbundenen Sitten und Bräuche in der Uckermark. Ab 14 Uhr wird auf dem Marktplatz in Vierraden ein buntes Programm geboten. Schauvorführungen rund um den Tabak, der Auftritt der amtierenden Tabakkönigin und verschiedene Showeinlagen gehören ebenso wie Livemusik und Tanz unter der Erntekrone dazu. Aber auch die „Tabakköst“ als spezielle Form des Erntefestes mit frisch gebackenem Pflaumen- und Streuselkuchen, Likör und so manchem Schabernack und Spaß sollten sich die Besucher nicht entgehen lassen. Infostelle/Buchung: Marktplatz Vierraden, 16303 Schwedt/Oder OT Vierraden, Tel.: 03332 250991, www.schwedt.eu.

19. August, 14 Uhr

Dahme-Seenland | Heidesee | Biogarten Prieros

Bienen, Hummeln, Schmetterlinge: Blütenpflanzen für insektenfreundliche Gärten

Hummeln und (Wild-)Bienen sind die wichtigsten Bestäuber unserer Nahrungspflanzen, jedoch aufgrund der nach wie vor massiven Anwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln zunehmend gefährdet. Um dem entgegen zu wirken, ist nicht nur der Verzicht auf chemische Präparate gefordert, sondern auch die Unterstützung der Nutzinsekten durch die gezielte Pflanzung insektenfreundlicher Kräuter, Blumen und Stauden. Preis: 5 Euro. Infostelle/Buchung: Biogarten Prieros, Mühlendamm 14, 15754 Heidesee OT Prieros, Tel.: 03546 20106061, www.vhs-dahme-spreewald.de.

19. August, 17 Uhr

Potsdam | Potsdam | Park Sanssouci

Potsdamer Schlössernacht 2017

Zur Potsdamer Schlössernacht tauchen die Besucher im prachtvoll illuminierten Park Sanssouci in eine faszinierende Welt ein. Flaneure können auf den Spuren der preußischen Monarchen wandeln – von der Orangerie bis zum Neuen Palais, vom Chinesischen Haus bis zu den Römischen Bädern, von der Bildergalerie bis zur Friedenskirche. Im gesamten Parkgelände gibt es beeindruckende Darbietungen international renommierter Künstler. Ein Höhepunkt ist die Künstlergruppe Compagnie des Quidams mit ihrer einzigartigen Kreation „FierS à Cheval" - ein Spiel mit Geschöpfen aus Luft, Licht und Seide. Auf der zentralen Bühne an der Mopke wird ein abwechslungsreiches Showprogramm alle Nachtschwärmer zum Staunen, Singen und Tanzen bringen. Gekrönt wird der Abend von einem imposanten Mitternachtsfeuerwerk. Preis: 47 Euro, ermäßigt 35 Euro, Kinder bis 14 Jahre und Begleitpersonen von Schwerbehinderten (mit Ausweiseintrag B) frei. An der Abendkasse wird ein Zuschlag von 3,00 Euro pro Karte erhoben (gilt nicht bei ermäßigten Tickets). Infostelle/Buchung: Park Sanssouci, 14469 Potsdam, Tel.: 0331 2004747, www.potsdamer-schloessernacht.de.

19. August, 17 Uhr

Niederlausitz | Cottbus | Spreeauenpark

Fest des Lichtes und des Feuers

15 Jahre „Willkommen zu Hause“ - das ist die Erfolgsformel des lokalen Radiosenders in und um Cottbus. Gefeiert wird der Geburtstag von Radio Cottbus mit einem Fest des Lichtes und des Feuers. Der wunderschöne Park mit viel Natur und einer herrlichen Kulisse wird endlich wieder zum Leben erweckt. Auf mehreren Bühnen entlang der natürlichen Szenerie kann man sich auf ein stilvolles Rahmenprogramm freuen. Während man das Ambiente auf sich wirken lässt, kann man an den unterschiedlichen Ständen schmackhafte Speisen und exquisite Getränke zu sich nehmen. Das absolute Highlight dieser Veranstaltung wird ein atemberaubendes Feuerwerk sein. Preis: 14,50-24 Euro. Infostelle/Buchung: Spreeauenpark Cottbus, Vorparkstraße 3, 03042 Cottbus, Tel.: 0355 75420, www.cottbus-tourismus.de.

20. August, 11 Uhr

Barnimer Land | Oderberg | Binnenschifffahrts-Museum Oderberg

„Jazz auf der Oder“

Anlässlich der Tour zu ihrem 10-jährigen Jubiläum gastieren „The Rattle Storks" zum Jazzfrühschoppen in Oderberg. Sie präsentieren ein abwechslungsreiches, frisches und freches Programm, das Spaß macht, und jedem Zuhörer ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Mit viel Spielfreude, musikalischem Witz und Esprit wird spielt die Jazzband Dixieland, Swing und Oldtime Jazz. Musik also, die gleich zum Mitswingen einlädt. Preis: 10 Euro. Infostelle/Buchung: Binnenschifffahrts-Museum Oderberg, Hermann-Seidel-Str. 44, 16248 Oderberg, Tel.: 033369 539321, www.bs-museum-oderberg.de.

20. August, 14 Uhr

Lausitzer Seenland | Schipkau | Henriettenkirche

Brandenburgisches Dorfkirchenkarussell

Das Brandenburgische Dorfkirchenkarussell dreht sich in diesem Jahr im südlichen Brandenburg. Musikalisch zeigen sich bei diesem Format eher ungewöhnliche Besetzungen. Das junge Lux Nova Duo präsentiert - wie es im Namen bereits anklingt - bekannte Stücke in neuem Licht. Die drei Damen des Trios Muzet Royal sorgen mit ihrem mitreißenden Programm aus Filmmusik, Chanson und Tango für den unterhaltsamen Part im musikalischen Reigen. Um einen abwechslungsreichen Konzerttag zu garantieren, wird es mit der Oboistin Viola Wilmsen noch einmal klassisch. Sie bietet mit großer Virtuosität solistische Werke von Carl Philipp Emanuel Bach und Benjamin Britten dar. Preis: 3 Konzerte 39 Euro. Infostelle/Buchung: Henriettenkirche, Bahnhofstraße, 01994 Schipkau OT Annahütte, Tel.: 030 8904340, www.brandenburgische-sommerkonzerte.org.

500 Jahre Reformation:

18. August, 18 Uhr

Elbe-Elster-Land | Uebigau | Schlossherberge Uebigau

Sommertournee 2017: Hans Sachs Spiele – theater 89

Was liegt näher, als zum Jubiläum mit Hans Sachs durch Brandenburg, eines der Kernlande der Reformation, auf Tour zu gehen? Im Mittelpunkt stehen die drei Schwänke "Das heiss Eisen" "Der fahrend Schüler im Paradeis" und "Der Rossdieb zu fünsing mit den tollen diebischen Bauren". Ein Anhänger Luthers war der Nürnberger Schuhmacher, Spruchdichter, Meistersinger und Dramatiker Hans Sachs. Er war weithin bekannt, und seine Stimme hatte Gewicht. Mit ihm regten sich öffentliche Kritik und Selbstkritik. Als angesehener Handwerker lebte er unter den Leuten. Hans Sachs stand Martin Luther nahe und „promotete“ ihn und sein Wirken mit einem großen Sinngedicht. Als Meistersinger stand er in Konkurrenz zu den Dichter- und Sangesgrößen seiner Zeit. Preis: Kein Eintritt, um eine Spende wird gebeten. Infostelle/Buchung: Schlossherberge Uebigau, Schlossstr.9, 04938 Uebigau, Tel.: 035341 61614, www.uebigau-wahrenbrueck.de.

19. August, 17 Uhr

Elbe-Elster-Land | Uebigau-Wahrenbrueck | Historischer Stadtkern Uebigau

12. Historische Nacht in Uebigau

Wenn die Kutsche mit Luther und Katharina eintrifft, ist die Feier schon in vollem Gange. In der Innenstadt kann man sich in ritterlichen Spielen, wie dem Armbrust-Schießen oder dem Schwertkampf messen. Altes Handwerk wird vorgeführt, darunter auch das Spinnen, Dengeln, die Buchbinderei und die Seilerei. Gute Unterhaltung darf natürlich nicht fehlen. Dafür sind mittelalterlich Musikanten, ein Varieté Circus und Feuerkünstler vor Ort. Preis: 2 Euro, in Verkleidung 1 Euro, Kinder unter Schwertmaß Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Historischer Stadtkern Uebigau, Markt, 04938 Uebigau-Wahrenbrueck, Tel.: 035341 61614, www.uebigau-wahrenbrueck.de.

22. August, 20 Uhr

Ruppiner Seenland | Neuruppin | Klosterkirche St.Trinitatis Neuruppin

„Auf dem Weg“ – Orgelkonzert

Gotthard Gerber (Iserlohn) spielt Werke von Bach und Buxtuhude sowie Improvisationen über Luther-Lieder entlang des Kirchenjahres. Preis: Um eine Spende wird gebeten. Infostelle/Buchung: Klosterkirche St.Trinitatis Neuruppin, Niemöllerplatz 1, 16816 Neuruppin, Tel.: 03391 405192, www.kirche-wittstock-ruppin.de.

Bis 12. November

Seenland Oder-Spree | Fürstenwalde | Museum Fürstenwalde

11.04.2017 - 12.11.2017

Sonderausstellung „Reformation in Fürstenwalde"

Das größte Exponat zur Reformationsgeschichte ist natürlich der Dom St. Marien selbst. Aber da er nicht ins Museum passt und im Domarchiv und auch im Museumsarchiv noch andere, kleinere Exponate zum Thema schlummern, präsentiert das Museum eine Sonderausstellung zur Fürstenwalder Reformationsgeschichte. Gezeigt werden Schätze, Bilder und Geschichten aus dem Leben der Fürstenwalder und ihrer Nachbarn im Umfeld der Ära der Reformation. Preis: Eintritt Museum: 4 Euro, ermäßigt 2 Euro. Besuch Sonderausstellung: 2 Euro, ermäßigt 1 Euro. Öffnungszeiten: Dienstag – Sonntag 13-17 Uhr. Infostelle/Buchung: Museum Fürstenwalde, Domplatz 7, 15517 Fürstenwalde/Spree, Tel.: 03361 2130, www.museum-fuerstenwalde.de.

Bis 10. September

Uckermark | Prenzlau | Dominikanerkloster

20.05.2017 - 10.09.2017

Leben und Sterben im wahren christlichen Glauben. Bürger und Adlige in der brandenburgischen Reformation

Das Ringen Martin Luthers um die Erneuerung der Kirche führte dazu, dass der Lebensalltag der Menschen mit neuer Kraft und vermehrtem Nachdruck nach der christlichen Lehre eingerichtet und ihre Lebensordnung von ihr durchdrungen werden sollte. Die Ausstellung verdeutlicht, wie Geistlichkeit, Adel und Bürgertum der Mark Brandenburg im 16. Jahrhundert ihr gesamtes Dasein nach evangelischen Grundsätzen gestalteten. Sie zeigt, wie man sich, etwa durch Predigt des göttlichen Wortes, Ausbildung in Schulen und Universitäten sowie Armen- und Krankenfürsorge darum bemühte, ein evangelisches Gemeinwesen zu verwirklichen, in dem die geistliche Seligkeit ebenso wie die weltliche Wohlfahrt des einzelnen Gläubigen erstrebt wurde. Preis: 4 Euro, ermäßigt 3 Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei. Öffnungszeiten: Dienstag – Sonntag 10-18 Uhr. Infostelle/Buchung: Dominikanerkloster Prenzlau, Uckerwiek 813, 17291 Prenzlau, Tel.: 03984 752241, www.prenzlau.eu.

Bis 01. November

Prignitz | Bad Wilsnack | Wunderblutkirche St. Nikolai

14.07.2017 - 01.11.2017

Ausstellung „Sünde, Tod und Fegefeuer – Bildmedien vor und nach der Reformation"

Die Kirchengemeinde Bad Wilsnack, der Förderverein Wunderblutkirche Bad Wilsnack e.V., die Kirchengemeinde Werben und das Kloster Stift zum Heiligengrabe führen das gemeinsame Ausstellungsprojekt „Sünde, Tod und Fegefeuer – Bildmedien vor und nach der Reformation" an den drei Orten zeitgleich durch. Zwölf hölzerne Legendentafeln, die als verschollen galten und die seit ca. 1460 im Chor der Wunderblutkirche an der sogenannten Porlaube angebracht waren und so den Gläubigen die Legende des Wunderblutes im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen hielten, wurden kürzlich auf einer Empore der Kirche wiederentdeckt. Sie werden für den Zweck der Ausstellung restauriert und gesichert. Außerdem wird mithilfe von Planen die Porlaube visualisiert und so dem Besucher ein spektakulärer Eindruck des früheren Innenraumes der Kirche vermittelt. Die Wunderblutkirche hat den Status eines Denkmals nationaler Bedeutung. Infostelle/Buchung: Wunderblutkirche St. Nikolai, An der Nikolaikirche 1, 19336 Bad Wilsnack, Tel.: 038791 2721, www.wunderblutkirche.de.

